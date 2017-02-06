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Хоча далеко і до Омелі, при якому взагалі не було транспортних колапсів через сніг...
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В снегопад за руль свою жопу не садите.Метро,я понимаю не по чину,ЛараСарган с позняков только сраку у охвыса на бибике возит,но МЕТРО!
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