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 Форум Украины(577508)
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нет. это от ветра зависит где 10 а где и 60. я ехал по чищеным несколько часов назад и повторно присыпанным. Здолбуновская, Дарницкий мост, Набережная, Парковая, Хрещатик
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Значит Вам так повезло. Благо у меня полнопривод. Перед подъемом на Лаврскую заблокировал дифференциал, что позволило пропустить спускающиеся уступом снегоуборщики, так как какой-то рагуль таксист оставил свое авто на краю проезжей части, которое снегоуборщики вынуждены были по встречной объезжать..
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А шо трапылось с остальными мнениями? Только рассказ про приключения соевого Васыля с Бортов залышылы
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Ну, до Жопова, який поїхав на футбол в Австрію, коли весь Київ на тиждень вимер через сніг, їм ще далеко.

Хоча далеко і до Омелі, при якому взагалі не було транспортних колапсів через сніг...
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А при Косакивськом так вообще пробок не было. А до леворюции кажуть шо на Фундуклеевской и припарковаться не проблема была
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Люди, кто знает, что там сейчас на мосту Патона??
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Ось я в середині 90 тих окружну Київ, переходив з закритими очима.
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Посмотрел в окно и поехал на метро. Если сутра ещё нечего с позняков в центр ехать, то думаю вечером будет совсем худо.
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Быдло,жлобы и черти понаехавшие!
В снегопад за руль свою жопу не садите.Метро,я понимаю не по чину,ЛараСарган с позняков только сраку у охвыса на бибике возит,но МЕТРО!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИз-за снегопада пробки в Киеве достигли 10 баллов. ФОТО (обновлено)
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