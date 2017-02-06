"Почти каждый третий дом в старой части города поврежден", - Аброськин о последствиях обстрелов Авдеевки. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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(Украинское народное проклятие).
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Білоруси готуються
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Собственно ролик (коротенький, пока)
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С разрушенного на Мотеле магазина "Камуфляж" выносят использованные тубусы гранатометов.
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Война без особых причин..
Зачем нам поручик Чужая Земля?
Свою обосрали,чужую настала пора..
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Сравнительная численность населения областей Китая соседних с российскими. "Просто климат другой"
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И не считайте Толстого своей культурой - его вы отлучили от церкви, Гумилева и Мандельштама убили. Ваша культура - это Моторолла.
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собираемся,кто с дежурства бегом летит за 2 км от канцелярии,кто с командного пункта ноги делает,кто из капонира летит что ракета.
Тааак пацаны,мине сиводня надо 15 зольдат на стройку гаража,летнего домика,домика для дочери командарма,и дачи для сына командарма.Двойной пайок каждому,увольнение по воскресеньям на моё усмотрение.Исполнять и доложить через 10 минут список РАБов мне на стол..,свободны.
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