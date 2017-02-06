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 Форум Украины(577508)
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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: обстрел (5397) Нацполиция (5889) Авдеевка (1070) Аброськин (293)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Почти каждый третий дом в старой части города поврежден", - Аброськин о последствиях обстрелов Авдеевки. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Правоохранители продолжают документировать последствия обстрелов боевиками Авдеевки.

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Чтоб тебя Путин спас!!!
(Украинское народное проклятие).

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Так и есть, видел детей игравших в войнушку- так там росия была как когда то фашисты!
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Как там вата - Путина все еще упрашивает "ввести" , аль маленько попустило ?
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У меня ненька и татусь довольно "нейтрально" относятся , и шо с ними делать ?
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Любить . Хуже когда родители к своим детям плохо относятся . А политика - " то таке " .
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Это не политика, это независимость и свобода. Половина моих дальних родственников были за новодроссию и орали "путен бох" и "хуйло введи". Без сожаления с ними расстался. Сейчас молчат, языки в анусе. Только, думаю, что если кацапы придут, уже без крови не обойтись
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Ты, шлымазл, не инспекция. а ватная инфекция. Усохни, фуфел
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Ukrainu valoda uzraksti/На укоаинском напиши тоже самое.кацап.
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А я с тещей не воюю хоть она и ватная на всю голову . Но она как ни как прабабушка моих внуков ...
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Тещу изолировать от правнуков надо . Тогда у внуков в мозгах ваты не будет
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У нас с тещёй сразу внегласное соглашение тему не трогать, иначе поссоримся однозначно и навсегда. А тесть до сих пор бьёт себя пятками в грудь, что раисся ни при чём, Крым сам отвалился, а шахтёрі-учителся всё оружие у укров отжали и в стране гражданская война.
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Это пока вы живы и здоровы. Не дай Бог сепары теракт устроят или в АТО придется участвовать. Что потом ненька и татусь скажуть? Украина виновата?
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Все эти позывные - вата,укропы и т.д.- Метод олигархической натравливающей войны.Нет ни ваты ,ни укропов.Есть запуганные и зачумленные обманутые люди.Которых кстати ни один год подготавливали.Кто виноват ? - В первую очередь государство. Оно как и прежде шло по пути одурачивания населения(как и сейчас) в угоду олигархии.Права граждан грубо нарушались.За малейший протест,жестоко наказывалось штрафами.Законы и права умышленно скрывались.И интерпретировались в множествах вариациях.Суды судили самых несчастных.Вот причины,почему эти люди захотели влезть в задницу ссср. Жили бы они благополучно,с достойным заработком и по законам цивилизованных стран...- Так и не вспомнили бы помойку советского союза.
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Пусть путя еще и на Белорусь прыгнет.Это было бы клево.И самоубийственно для него.Старый дурак.Выжил из ума.
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товаристчи чЛенин и Сралин дабы победить РАБссию и не такое вытворяли..
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Д ❄️брый Шубин ⛏ ‏@pavlushkaserh 10 ч.10 часов назад
С разрушенного на Мотеле магазина "Камуфляж" выносят использованные тубусы гранатометов.


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Две тысячи лет война
Война без особых причин..
Зачем нам поручик Чужая Земля?
Свою обосрали,чужую настала пора..
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Vonzales ‏@VonzalesDelGado 3 февр.
Сравнительная численность населения областей Китая соседних с российскими. "Просто климат другой"


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За Уралом живёт ничтожная часть кацаПсинов,1 человек на 1 тысячу кв.км.,Китай идёт семимильными шагами,Путлер соплю вытри,ничтожество тупорылое
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Абдалла ‏@turkmendagz 11 ч.11 часов назад
И не считайте Толстого своей культурой - его вы отлучили от церкви, Гумилева и Мандельштама убили. Ваша культура - это Моторолла.
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На РАБссии было Три знаменитых Толстых,Алексей,Лев и Константин...
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Чорти,слідкуйте,щоб шкварки з цього лайна добрі вийшли!
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Комбат залетает пьяный в дупель и кричит: сержантский состав в канцелярию батальона,сроччнаа я сказалллл:
собираемся,кто с дежурства бегом летит за 2 км от канцелярии,кто с командного пункта ноги делает,кто из капонира летит что ракета.
Тааак пацаны,мине сиводня надо 15 зольдат на стройку гаража,летнего домика,домика для дочери командарма,и дачи для сына командарма.Двойной пайок каждому,увольнение по воскресеньям на моё усмотрение.Исполнять и доложить через 10 минут список РАБов мне на стол..,свободны.
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Авантюра Порошенка не прошла, Запад не особо осудил Путина, денег не дают, беда однако
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Цензор.НЕТФорум Украины"Почти каждый третий дом в старой части города поврежден", - Аброськин о последствиях обстрелов Авдеевки. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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