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 Форум Украины(577506)
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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: гражданство (496) Минюст (1044) освобождение (34) Россия (68596) Сенцов (356) Кольченко (171)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия повторно отказала в выдаче украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко, считая их своими гражданами, - замминистра юстиции. ДОКУМЕНТ

Министерство юстиции России повторно отказало Министерству юстиции Украины в выдаче удерживаемых Кремлем в заложниках украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, считая их якобы своими гражданами.

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А где задержанные в аэропорту руские,

....
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А что там с растрелянным самолётом возле вышки в чёрном море
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экспертиза показала, что вышка пролетала над самолётом и обстреляла его)
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Для них это не бред - для них, передать землю вместе с крепостными крестьянами вполне скрепно, а тут полная аналогия: "передали" и людей как стадо баранов
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а если они и есть "стадо баранов", то кто в том виноват?
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Блеать! Просто беспредел! Совок когда-то хоть и прессовал диссидентов, бросал в камеры и психушки - тем не менее "выдворял" из страны и несогласные могли уехать на запад. Здесь же захватили часть страны, насильно "сменили" гражданство, бросили за решётку и не выпускают! Это писдес! Как я понимаю чеченцев и особенно в том моменте, когда они живьём отрезали головы кацапам!
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Это "гражданство" было принудительно навязанное всем крымчанам
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крысчанин - ну ты расскажи нам как вы расцвели под паРашей...\внимательно слушаю...\
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Коллаборационисты у нацистов были и во второй мировой. Правда, коллаборационист?
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Что бы победіть в войне за незавісімость от роССіі, Украіне прідётся делать два параллельных дела: 1. Тактіческая работа. Іметь сільную армію в зоне АТО. Что бы не позволіть роССіянам наступать. Что бы недавніе боі в Авдеевке былі максімумом. То есть "ізраільскій сценарій" - удержіваніе позіцій і ответ на провокаціі протівніка. 2. Стратегіческая работа. Деятельность (вместе с союзнікамі) для экономіческого развала роССіі. Германія (ФРГ) смогла вернуть оккупірованные роССіянамі своі восточные землі (ГДР) только когда в Совке началісь очень большіе фінансовые проблемы. Только когда в роССі начнётся ХАОС, мы сможем вернуть Крым і восток Донбасса. Лібо "хорватскім" (военным) путём, лібо "немецкім" (мірным). Слава Русі-Украіне!
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Мне вот интересно
А есть уже иск в ЕСПЧ по поводу принуждения к гражданству пидоРоссии наших героев?
Это ж прямое нарушение прав человека...
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А чому МЗС отримує листи на якійсь козиній говірці і подає це на загал без перекладу? Відповідь з іранського МЗС нам пропогували б читати на фарсі?
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У Суркова там какой-то бизнес-интерес, очевидно. Не может какой-то левый чечен лезть в конфликт между славянами просто так. Не иначе как громадные бабки на кону.
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"бизнес" ? "какой то чечен" ?? ""конфликт между славянами" ??? Вы, мягко говоря, не в теме :
Вообще то именно Сурков является идеологом и куратором второго "досилового" варианта разрушения Украинской державы ("русская весна" все эти "народные меры" , атаманчик Козлицын и прочие), и он же является одним из авторов и кураторов "Минских соглашений" со стороны Кремля.
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Великая экономика.Кто хочет поржать.Вчеражний выпуск новостей РЕН ТВ. смотреть с 40 минуты. http://ren.tv/video/epizod/158943
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Страна педофилов-дураков, насильно навязывают своё петушиное гражданство..............в какой стране такое возможно, кроме пидорашки?
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Это такие официальные бумаги от минюста рашки??
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Гражданство человек получает только по личному заявлению. Это так же как женитьба, поступление в вуз, на работу и т.д. Принудительное "впихивание" в гражданство - признак рабовладельческого строя. Побег из СССР считался "гос.изменой"; в менталитете властей ничего с тех пор не изменилось.
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Кстати, даже при гитлеровской оккупации, фольксдойче не зачислялись в немцы запросто так; требовалось подписать фолькслист.
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Занимательное

Император Николай I однажды на придворном балу спросил маркиза Астольфа де Кюстина, спасавшегося в России от французской революции:

- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.
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Та дааа... С саамого начала ентого послания : " ..имеем уважение..и честь...итд итп",
пррративно и гнусно какато...
Людожери ...
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правильнее написать "... считая их своими РАБАМИ..." (а не "гражданами")!
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Ну так пусть покажут их заявление с просьбой предоставить гражданство РФ. С подписями, истессно.

Сами они говорят, что не обращались за российскими паспортами. Если им Россия по умолчанию выписала паспорты, то можно по этому поводу подавать в ЕСПЧ.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия повторно отказала в выдаче украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко, считая их своими гражданами, - замминистра юстиции. ДОКУМЕНТ
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