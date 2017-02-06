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Теги: переговоры (3094) США (11927) Столтенберг (387) Трамп (800)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп и Столтенберг обсудили сотрудничество и ситуацию в Украине, - Белый дом

В телефонной беседе президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках НАТО и украинского кризиса

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"В ходе беды Трамп и Столтенберг также обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Украине Источник: http://censor.net.ua/n426558"
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Це весело але це спойлер , поки замість кацапских трупів ми будемо "веселі картинки" дивитися - толку не буде.
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"В ходе беды Трамп и Столтенберг также обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Украине и "возможности мирного урегулирования конфликта вдоль украинской границы", проинформировал Белый дом!"
Мирного урегулирования не может быть. Злобный Карлик никогда не остановится. Запад думает, что если мы отдадим Лк\угандон, то наступит мир. Хрен! Путин захочет Киев, а потом Львов.Это чмо хочет вернуть СССР в его границах и быть царем. Поэтому - ни щагу назад!!!
Источник:http://censor.net.ua/n426558
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так нехай забирает Лугандон. для хорошего парня говна не жалко
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Поэтому - ни щагу назад!!!
ни сантиметра в жопу!

всем одеть кастрюльки и 100 раз крикнуть СУГС !!!!
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США ищут пути, чтобы «вбить клин» в отношениях россии и Ирана, об этом пишет The Wall Street Journal. Целью этого, по словам источника в администрации Трампа, являются завершение конфликта в Сирии и борьба с ИГИЛ
https://www.wsj.com/articles/trump-administration-looks-at-driving-wedge-between-russia-and-iran-1486342035
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Нихрена у США не получится, пока там не поймут, что ИГИЛ - это парашка, что диктатура асада уже давно держится на парашкинской поддержке, что трампекс этих вопросов не решит потому, что не в состоянии этого понять. Трампекс - это американский жирик, склонный к узурпации власти. Отсюда и его симпатия к хуйлу, а его вице-президент пен(и)с всё больше становится похожим на лаврошадь - ему уже приходится словоблудствовать объясняя бестолковщину шефа.
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толком не кто не знает о чём говорил порошенко и трамп а об этом разговоре всё досконально? может юля в туалете выпытала?
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Нет белорусской армии - есть марионеточная армия холуя хуйла. А поскольку говнокомандующий является психически ненормальным, то и командование в этой "армии" такое же.
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....и пошла в Верхнюю Пышму ....телеграмма весьма печального содержания.....
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Молодец Трамп !
Во всех разговорах/переговорах у него душа болит за Украину !
А некоторые на него бочку катят, ватники?
.
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У кого душа болит?он об Америке думает,...задали вопрос он ответил
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рамп - е...анутый сарик. Он, как Жирик, хочет сделать карьеру на скандалах. Но не понимает, что он запомнится ка е...анутый старик.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп и Столтенберг обсудили сотрудничество и ситуацию в Украине, - Белый дом
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