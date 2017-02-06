Трамп и Столтенберг обсудили сотрудничество и ситуацию в Украине, - Белый дом

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:D
Помилка по Фрейду
"В ходе беды Трамп и Столтенберг также обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Украине Источник: http://censor.net.ua/n426558"
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Мирного урегулирования не может быть. Злобный Карлик никогда не остановится. Запад думает, что если мы отдадим Лк\угандон, то наступит мир. Хрен! Путин захочет Киев, а потом Львов.Это чмо хочет вернуть СССР в его границах и быть царем. Поэтому - ни щагу назад!!!
Источник:http://censor.net.ua/n426558
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ни сантиметра в жопу!
всем одеть кастрюльки и 100 раз крикнуть СУГС !!!!
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https://www.wsj.com/articles/trump-administration-looks-at-driving-wedge-between-russia-and-iran-1486342035
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Фотафакт: Беларускія вайскоўцы абляпілі БМП газетамі
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https://psb4ukr.org/criminal/stankevich-dmitrij-aleksandrovich/
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Во всех разговорах/переговорах у него душа болит за Украину !
А некоторые на него бочку катят, ватники?
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