НЕ #SurkovLeaks, НО БЛИЗКО...Разнарядки Плотницкому

Ребята немного "подломали" россиян, они пока в разработке, поэтому не буду вдаваться в детали, но считаю важным поделиться одной интересной информацией. Она сейчас на повестке дня у российских кураторов в связи со смертью "начальника управления Народной милиции #ЛНР" Олега...
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Рассказы про "украинские дрг" становятся теперь несколько убедительней, учитывая то, за что Жемчугова наградили званием Героя Украины.
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