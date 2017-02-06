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 Форум Украины(577508)
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Тему создал:

НЕ #SurkovLeaks, НО БЛИЗКО...Разнарядки Плотницкому

Ребята немного "подломали" россиян, они пока в разработке, поэтому не буду вдаваться в детали, но считаю важным поделиться одной интересной информацией. Она сейчас на повестке дня у российских кураторов в связи со смертью "начальника управления Народной милиции #ЛНР" Олега...

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"с понедельника-вторника люди Плотницкого начнут спешно исполнять темник, искать и назначать виноватых, не важно, будет это маскарад с "украинской дрг", "визиткой Яроша" или "вторжением Энакина Скайуокера" - им нужно каким-то образом перебить 9й вал медиа насмешек и стёбаИсточник: http://censor.net.ua/b5121"

Рассказы про "украинские дрг" становятся теперь несколько убедительней, учитывая то, за что Жемчугова наградили званием Героя Украины.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНЕ #SurkovLeaks, НО БЛИЗКО...Разнарядки Плотницкому
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