Полицейские в Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме

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И за порядком в полиции следили.
Очередное ЧП в Николаеве :
http://ru.korupciya.com/ih-nichto-ne-uchit-nachalnika-otdela-politsii-nikolaeva-zaderzhali-pyanyim-video/
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