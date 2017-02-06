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 Форум Украины(577506)
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Теги: Мариуполь (3971) младенец (11) Нацполиция (5889) роддом (38) розыск (549)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полицейские в Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме

Правоохранительные органы в Мариуполе Донецкой области устанавливают место нахождения роженицы-переселенки, которая оставила ребенка в роддоме через полтора часа после родов.

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Какая правовая оценка может быть дана действиям роженицы если она не оставила ребенка когда его жизни что то угрожает ... Маразм
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Идиоты! А потом удивляются, что детей на мусорку выкидывают и "бэбибоксы" у нас "не пошли".
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Вот и у меня первый вопрос - зачем искать, захочет вернется, нет, так государство выростит! Наоборот должны делать возможность родить конфедициально, что бы младенцы на мусорках не гибли!
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/Не надо искать.Через 9 месяцев сама снова придёт из Макеевки рожать.
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Сепары даунбаские. Будут потом рассказывать как фашизды украинские у них детей отбирают.
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Ну так не будуть - же писати який Петя запроданець .Як займається гешефтом з окупантами як продає Україну .
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Хорошо что оставила в роддоме . Многие твари просто выбрасывали младенцев на улице .
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На одного янычара стало больше.
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Та шо так хвилюєтеся? Похмелиться і прийде.
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Сепар свою любимую бычиху утянул так как задолбался жить без сношений ожидая пока родит,
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А как раньше? Родила в поле и на следующий день опять в поле? Хорошо что ребенка просто не выбросила, с такои мамаши станется .
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Пишут рашка готовится напасть на Беларусь, в войсках Беларуси Лукашенко начал мобилизацию...
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лучше бы бандюгов и грабителей ловили а не заглядывали в каждый половый орган
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Действительно, лучше бы бандитами занимались .
И за порядком в полиции следили.
Очередное ЧП в Николаеве :

http://ru.korupciya.com/ih-nichto-ne-uchit-nachalnika-otdela-politsii-nikolaeva-zaderzhali-pyanyim-video/
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Прибула з Дамбабве щоб народити в Україні і подалась назад.Що тут не ясно?
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Наити ее надо, неизвестно чем они там в мариуполе занимаются , я так понимаю что если бы не необходимость в больницу она не подалась бы, ребенок видимо обуза , документы не предьявила.
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Дитинка майже врятована від руссскава міра,але ж гени макєєвської мамаші спрацюють коли-небудь.
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Не мелите глупостей, тут уж какоетвоспитание дадут
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И что эти сипаратюги с детского ничего не оставили для нового гражданина Украины ,и даже лапоточков плетённых ?
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если кому непонятно - она оформила документы на детские выплаты - и будет получать детские деньги в размере 47 тысяч гривень от Украины, спихнув ребёнка государству, а сама укатила в ДНР домой. Денежку будет аккуратно получать, ебацца с ополченцами, а через годик опять приедет в Мариуполь рожать и оформляться на очередные 47 тыщ.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолицейские в Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме
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