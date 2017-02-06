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Теги: Германия (2628) Россия (68596) США (11927) Габриэль (5)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сближение США с Россией не должно происходить за счет Украины или Европы, - глава МИД Германии Габриэль

По результатам визита в США министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил убеждение, что администрация президента США Дональда Трампа пока только ищет свою стратегию в отношении России.

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трамп вже антиміграційний закон прийняв, який навіть не дійшов до Конгресу, його суд заблокував. так же буде, будь яка спроба трампушили зблизитись з рассією. трамп не буде керувати США, трамп просто декорація для різних зустрічей і самітів
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то есть Трамп косвенно признал путлера убийцей.. а путлер сказал что его проститутки поливали Трампа мочей из золотого фонтана))
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Не любите Трампа, а надо. Ваш новый хозяин. Нельзя так.
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Та ты шо!

Госдума встретила аплодисментами новость о победе Трампа.


https://ria.ru/politics/20161109/1480965810.html
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Трамп мужик здравый. Может он сможет погасить конфликт на Донбассе, если захочет.
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Європа почала сцяти за свою шкуру? Це вже добре. Зрозуміли, що однією Україною не відкупляться
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Чует немец, куда ветер дует.
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"Чо,чо, чует,ржу",-характерный набор слов кацапа-недоумка
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да шож такое то=)))
кацапы вас опять с гимном обосрали=))))

КОНФУЗ во время исполнения Гимна России. Финал ЧМ хоккей с мячом 2017

https://www.youtube.com/watch?v=3YshiK-DTtY
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вообще то судя из того что вата лишнехромосомная им и так пойдет.=))

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типа новость? Вопрос в том - куда смотрела украинская власть, которая позволяла в Крыму деятельность всех этих организаций, слетов, фестивалей от русского мира. Давала вид на жительство.
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Кремлівські пропагандисти вигадали нову "байку" про "ажіотаж" у Європі
Cьогодні о 3:40 Експрес online
Перший пропагандистський канал російського телебачення повідомив, що європейські покупці зіткнулися з дефіцитом овочів в супермаркетах. Тільки першому російському каналу відомо, що в ЄС насправді кояться страшні речі, передають Патріоти України."По три салати в одні руки. Незвично порожньо в магазинах Британії, Норвегії та Данії. Продаж того, що залишилося в запасах, суворо нормують. Наприклад, відпускають кілька салатів і качанів броколі на людину. Причому ціни - захмарні. Кабачки і баклажани подорожчали за місяць майже в чотири рази!Виною всьому неврожай, який виник через дуже холодну зиму в Італії та Іспанії - основних постачальників в цю пору року. Спочатку сільськогосподарські регіони накрили зливи, а потім заморозки. За словами експертів, якщо погода не налагодиться, Європа може залишитися ще і без цитрусових", -- розповіли страшні "казки" російські журналісти своїм глядачам.
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/"между двумя мировыми державами/"

Одна мировая держава это США, а вторая кто? рашка что ли?
Бггг
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Люди, человек который умышленно сотворил Чернобыльскую катастрофу падох в 2009 году, объект Дуга или Чернобыль-2 Чернобыль - 2, он же ЗГРЛС "Дуга" Ефим Штырен, его ближайший помощник и единомышленник (((((((((Василий Шамшин)))))))))) (ставший впоследствии министром связи СССР)
Станция в которую вложили 7 миллиардов рублей что в ДВА раза больше чем в саму Чернобыльскую станцию.
НЕ МОГЛА РЕАЛИЗОВАТЬ то ДЛЯ ЧОГО ПОСТРОИЛИ ЭТУ ДУГУ, а какое наказание за расхищение социалистических средств, правильно ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ (7 МИЛЛИАРДОВ рублей).
Авария произошла на Чернобыльской станции, за 4 МЕСЯЦА до принятия КОМИССИЕЙ ЗГРЛС Дуга-2 которая не была би принята комиссией !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вот этот палач


Масковская ВОША
Шамшин, Василий Александрович

Как только он стал 1981-1986 - кандидат в Члены ЦК КПСС 1986-1990 - Член ЦК КПСС
так сразу же и смог реализовать взрыв на 4 энергоблоке, чтоб до ДУГИ-2 И ДЕЛА НЕ БЫЛО БЫ.
Авария произошла за 4 МЕСЯЦА ДО ПРИНЯТИЯ КОМИССИЕЙ ЗГРЛС "ДУГА"
ВИНОВНИК наверняка не один ОН является
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И еще, зачем они такое количество людей умышленно отравили радиацией ?
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Кровавый счет: кандидат в президенты РФ назвал способ прекратить войну на Донбассе


06 февраля 2017, 03:137.5т
блоге написал кандидат в президенты России Григорий Явлинский.
Он напомнил об огромном количестве жертв и пострадавших во время военных действий на Донбассе.

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"Только реально положив конец участию России в военных действиях на востоке Украины, прекратив поставки оружия незаконным вооруженным формированиям, обеспечив полный вывод российских "добровольцев" и закрытие границы, гарантировав безопасность населению региона с помощью международных сил, можно остановить этот кровавый счет", - подчеркнул Явлинский.
Он напомнил российскому руководству, что какие бы цели у него не были касательно Украины, все это очень опасно и стратегически бессмысленно. Явлинский добавил, что так называемая борьба за независимость "Л/ДНР" не имела и не будет иметь содержательной перспективы.
"Вместо этого на Донбассе будет только бесконечное кровопролитие, безграничная преступность, ложь и еще большая деградация", - подчеркнул политик.

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Он добавил, что вместо разжигание войны в Украине, Россия должна заняться развитием своих регионов.
https://www.obozrevatel.com/politics/96827-krovavyij-schet-kandidat-v-prezidentyi-rf-nazval-sposob-prekratit-vojnu-na-donbasse.htm
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Пусть происходит за счет России . Ее надо сначала обложить неподьемно санкциями а потом делая доброго дядю по однои в год снимать и так лет на 70
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США дрюкало быдло кацаПсинскае и будет дрюкать...сблизители ядрён батон подводна лодка...
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после Котлов кацапПсинская ПАДАЛЬ обосралась и не лезеть больше...Псковскую дивизию накрыли одним выстрелом в ЖОПу..фуфел ТУПОЙ..
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Взаимоотношения ссра дохлого и США я перелопатил вдоль и поперёк еще 45 лет назад...
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с 1961 года короче, когда ссср Мудило, новые рубли вводило кукурузой Хрущева хотели завалить весь мир.. клоуны блин...Омерика Канада дай зерна,с голоду пухнем...Уроды камуняцкие..
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в Чужэой монастырь с оружием не ходят....,Крысы КГБэшные..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСближение США с Россией не должно происходить за счет Украины или Европы, - глава МИД Германии Габриэль
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