Сближение США с Россией не должно происходить за счет Украины или Европы, - глава МИД Германии Габриэль

Røbin Hood, Игорь Хирскл, Ali Hasan, WMyk, sulima ivan, РоботБАндер2, Sparatisti, Враг рода человеческого 666, Rjr, Ned Stark, буков, Александр Пахомов 395cba96, Олександр Багряний, Me, RustIck, ARF, 4life, Ольга Панченко, Привет, чтец, Ольга Луцив Сидорова, Baden, Игорь Карпушин, Frol Fedoroff, литвин
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Госдума встретила аплодисментами новость о победе Трампа.
https://ria.ru/politics/20161109/1480965810.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
кацапы вас опять с гимном обосрали=))))
КОНФУЗ во время исполнения Гимна России. Финал ЧМ хоккей с мячом 2017
https://www.youtube.com/watch?v=3YshiK-DTtY
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Cьогодні о 3:40 Експрес online
Перший пропагандистський канал російського телебачення повідомив, що європейські покупці зіткнулися з дефіцитом овочів в супермаркетах. Тільки першому російському каналу відомо, що в ЄС насправді кояться страшні речі, передають Патріоти України."По три салати в одні руки. Незвично порожньо в магазинах Британії, Норвегії та Данії. Продаж того, що залишилося в запасах, суворо нормують. Наприклад, відпускають кілька салатів і качанів броколі на людину. Причому ціни - захмарні. Кабачки і баклажани подорожчали за місяць майже в чотири рази!Виною всьому неврожай, який виник через дуже холодну зиму в Італії та Іспанії - основних постачальників в цю пору року. Спочатку сільськогосподарські регіони накрили зливи, а потім заморозки. За словами експертів, якщо погода не налагодиться, Європа може залишитися ще і без цитрусових", -- розповіли страшні "казки" російські журналісти своїм глядачам.
Ответить
Одна мировая держава это США, а вторая кто? рашка что ли?
Бггг
Ответить
Ответить
Станция в которую вложили 7 миллиардов рублей что в ДВА раза больше чем в саму Чернобыльскую станцию.
НЕ МОГЛА РЕАЛИЗОВАТЬ то ДЛЯ ЧОГО ПОСТРОИЛИ ЭТУ ДУГУ, а какое наказание за расхищение социалистических средств, правильно ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ (7 МИЛЛИАРДОВ рублей).
Авария произошла на Чернобыльской станции, за 4 МЕСЯЦА до принятия КОМИССИЕЙ ЗГРЛС Дуга-2 которая не была би принята комиссией !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот этот палач
Масковская ВОША
Шамшин, Василий Александрович
Как только он стал 1981-1986 - кандидат в Члены ЦК КПСС 1986-1990 - Член ЦК КПСС
так сразу же и смог реализовать взрыв на 4 энергоблоке, чтоб до ДУГИ-2 И ДЕЛА НЕ БЫЛО БЫ.
Авария произошла за 4 МЕСЯЦА ДО ПРИНЯТИЯ КОМИССИЕЙ ЗГРЛС "ДУГА"
ВИНОВНИК наверняка не один ОН является
Ответить
Ответить
06 февраля 2017, 03:137.5т
блоге написал кандидат в президенты России Григорий Явлинский.
Он напомнил об огромном количестве жертв и пострадавших во время военных действий на Донбассе.
Читайте:
В штабе АТО рассказали, как Россия препятствует восстановлению инфраструктуры Донбасса
"Только реально положив конец участию России в военных действиях на востоке Украины, прекратив поставки оружия незаконным вооруженным формированиям, обеспечив полный вывод российских "добровольцев" и закрытие границы, гарантировав безопасность населению региона с помощью международных сил, можно остановить этот кровавый счет", - подчеркнул Явлинский.
Он напомнил российскому руководству, что какие бы цели у него не были касательно Украины, все это очень опасно и стратегически бессмысленно. Явлинский добавил, что так называемая борьба за независимость "Л/ДНР" не имела и не будет иметь содержательной перспективы.
"Вместо этого на Донбассе будет только бесконечное кровопролитие, безграничная преступность, ложь и еще большая деградация", - подчеркнул политик.
Читайте:
"Их нет на Донбассе, с*ка!" Журналист рассказала о шокирующем диалоге с наемником РФ
Он добавил, что вместо разжигание войны в Украине, Россия должна заняться развитием своих регионов.
https://www.obozrevatel.com/politics/96827-krovavyij-schet-kandidat-v-prezidentyi-rf-nazval-sposob-prekratit-vojnu-na-donbasse.htm
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить