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Теги: Национальная гвардия (1098) Ивано-Франковская область (233)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Нацгвардии создана горно-патрульная рота, которая будет базироваться на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

Новое подразделение Национальной гвардии будет базироваться на Ивано-Франковщине.

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Коли з москалями будемо воювати? Кожний генеральчик хоче забрати ліс або бурштин, або будь що забрати силою в місцевих людей. А по якому праву? Така влада нам не потрібна.
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Военнообязаный ?
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Таки паннняяятна - лижи вже видали... А дороги заасфальтували???
Напевно Я №ПАНУТИЙ...
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Похоже, что власть готовиться воевать с партизанами.
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А ти думаєш дарма Педро собі гвардію створив - в 60 000 рил з гарматами і танками ?
Просто так - заради розваги ? ...
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Та НГУ петю не спасет. И спасать не станет. Для него все закончиться в 2019 году,. если будет вести себя правильно
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Та не,это резиденцию мертветчука охранять


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Дай Бог , что б не довели . Интересно закупив МАЗы это мы каким боком поддержали нашего производителя .
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Плюс МАЗы на половину из рабсийских запчастей .
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А Нивы купленные ДСО полностью из руцких запчастей, а уголь из ордыло, а газ, а банки кацапские, тут все перечислять ветки не хватит.
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а будут в НГУ создавать горнолыжную роту? И чем экипируют - карвами или бордами?
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Как органично Пороха Great wall смотрится на фоне военных
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Ребята! Это видео Мирослава Гая. Его надо посмотреть. К этому готовится кацапстан. И нам нужно быть готовыми.
http://zik.ua/news/2017/02/06/rosiyany_gotovi_provesty_kryvavu_zachystku_ukrainy_na_kshtalt_aleppo__1038109
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Кровью своей они захлебнутся ! Им будут как баранам резать головы ,пленных не будет . Им и за 1933 год отомстят и за 1937 и за операцию "ВИСЛА "!!!
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это писец...!
обороняться будем на горных перевалах от нападения евросоюза !
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Та не . Она будет держать оборону на терриконах ДАУНБАСА ! Стопудово !
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В Нацгвардии создана горно-патрульная рота, которая будет базироваться на Ивано-Франковщине.

Да вы уже заграли своим НА !!! В ИВАНО - ВРАНКОВЩИНЕ,В КИЕВЕ ,В УКРАИНЕ !!!
На раисю,На мацкву.....,
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"палка резиновая сложная".
Цензор, в оригинале: "палка резинова складна".
Вы гуглом переводите?
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та им пох...
на самом деле, это обычная милицейская резиновая палка - в народе - демократизатор ...
как и куда они его складывать будут - простор для извращенной фантазии авакяна...
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на востоке война, а они на броневиках браконьеров ловять
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так это и есть самая страшная опасность для шоколадного бюджета
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В одном из полуразрушенных зданий пострадавшей от ожесточенных обстрелов Авдеевки скрипачка Марина Бондас сыграла гимн Украины.
Видео разместила на своей странице в Facebook журналистка Анастасия Магазова.https://www.obozrevatel.com/society/15847-poetomu-i-pobedim-skripachka-syigrala-gimn-ukrainyi-v-polurazrushennom-zdanii-avdeevki.htm
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так что - теперь победа ?
стецгав слезу выжал на скрипачке Марине ?
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НОУ-ХАУ ОТ СЯБРОВ.
СЯБРЫ ДЛЯ ЗИМНЕЙ МАСКИРОВКИ ОБКЛЕИЛИ СВОИ БМП .....ГАЗЕТАМИ.

ДЕШЕВО И СЕРДИТО. :D


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Не забывайте что через Карпаты проходит газопровод на Европу,и кацапы могут постаратся устроить его подрыв,под видом типа националистов,чтобы в Европе захотели построить Северный поток 2
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Нацгвардии создана горно-патрульная рота, которая будет базироваться на Ивано-Франковщине. ВИДЕО
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