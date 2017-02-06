В Нацгвардии создана горно-патрульная рота, которая будет базироваться на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

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Напевно Я №ПАНУТИЙ...
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Просто так - заради розваги ? ...
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http://zik.ua/news/2017/02/06/rosiyany_gotovi_provesty_kryvavu_zachystku_ukrainy_na_kshtalt_aleppo__1038109
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https://www.youtube.com/watch?v=eCop38w7tEc
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обороняться будем на горных перевалах от нападения евросоюза !
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Да вы уже заграли своим НА !!! В ИВАНО - ВРАНКОВЩИНЕ,В КИЕВЕ ,В УКРАИНЕ !!!
На раисю,На мацкву.....,
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Цензор, в оригинале: "палка резинова складна".
Вы гуглом переводите?
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на самом деле, это обычная милицейская резиновая палка - в народе - демократизатор ...
как и куда они его складывать будут - простор для извращенной фантазии авакяна...
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Видео разместила на своей странице в Facebook журналистка Анастасия Магазова.https://www.obozrevatel.com/society/15847-poetomu-i-pobedim-skripachka-syigrala-gimn-ukrainyi-v-polurazrushennom-zdanii-avdeevki.htm
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стецгав слезу выжал на скрипачке Марине ?
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СЯБРЫ ДЛЯ ЗИМНЕЙ МАСКИРОВКИ ОБКЛЕИЛИ СВОИ БМП .....ГАЗЕТАМИ.
ДЕШЕВО И СЕРДИТО. :D
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