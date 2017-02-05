Подачу воды и газа в Авдеевке возобновят в течение суток, - Зубко

Amber
, UApatriotUA
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, sulima ivan
, marina marinina
, bag
, Rjr
, RussianChuckcha
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Иванко
, Bob2
, Герхард Шрёдер
, Nikol Pricol
, Денис Федотов 57fd6e49
, Богдан Подзізей
, украинец-023
, Gosha
, AlexUnknown
, Тарас Сальмон
, Панько Недобрий
, Ярослав Волохов
, Irada
, Йозеф Швейк
, Igor1975
, Аким Айратов
, Ігор Тумак
, Teodor Darrizer
, Стрелок
, alekcg1 .
, Stephan Bil
, Толя Барклай
, Иван Романов fa513186
, Володимир Науменко a6a66e08
, Maxim Ak-Murza
, Юра Сюзик
, Garsia UA
, Gelen von Troy eeef8c4d
, Sea Rover
, Sophia-Maria Duglass
, Игорь Карпушин
, igor555 ab2700df
, Gora Arog d762889f
, igezo
, Дмитро Черних
, Vovcheg Zak
, tankist
, Зоя Романюк
, Sirozha Sergeeff
, Анатоль Лемберг
, Le Mouton Blanc
, Яукр
, Андрій Жагун
, V T 2fd9d4b9
, Олександр Терек
, CА
, Саша Киев
, Urs
, Lyusi UA
, Kaba Mota
, Alex_dos
, Наглая Морда
, Pan Kowalski
, укропбандерівець
, Ярослав Титомир
, ARF
, Николай Безденежный
, Kot Kopeykin
, Водки нет, иди домой.
, Maxim Isajew
, Bander_ua
, Наталья Косинская 5d14295f
, Radoslav Sikorsky
, Fleuves sanglantes
, sv_bombardier
, Gangster
, Magdalena Zurbiene
, Ali Hasan
, Корсунский
, М А Р И К
, zwjagel
, Сергей Сергеевич e97d62ab
, Baks13
, Vladimir Kalashnikov
, Gar
, aquarius580 .
, конрад карлович
, ПравдаЛюбка
, Vasilij Chizhikov
, Trikimees
, Лесли
, kote bajun
, Index_Dias
, Андрей Левый1
, maroon 5
, Voenniy Kamenetsky
, Vyacheslav Sensor
, V-roma
, Алексей Черняк dc59afc1
, Виктор Коцяруба
, qwe1 qwe22
, Крокодил Гена
, Мускорта
, PataNATOm
, Welle
, время
, Светлана Черкассы
, Kasper1088
, nik ukr 21c34e5d
, Røbin Hood
, зазирнув випадково
, Михаил Торо
, Крымваш и лугандония впридачу
, пантелемон
, вован Пу
, Володимир Мик
, Путенбох
, Ніна Татарченко
, Ganna Dudun
, Анатолик
, Anastasiya Lisovskaya
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, Роман Иванович 88d29025
, Николай Николаевич b96f438b
, раша в перде
, demo
, SbI4-21z
, Cтарий Кінь
, Александр Третьяков b707700d
, Яков1
, Senator S 01a656ec
, Хто є
, Igor Lemke dd5e2437
, Vadim Loparev
, Марк Антоний 7c152259
, Виталий Дзюба
, Ватник Путин
, East Clintwood
, кацахол
, Олег Смуток
, нетоварищ
, Makeover
, Leo Uxmal
, Теофил Котофеев
, RustIck
, Alexx Lexton
, 5 копійок
, AfricaUA
Rjr, RussianChuckcha, marina marinina, Богдан Подзізей, Денис Федотов 57fd6e49, sulima ivan, AlexUnknown, Тарас Сальмон, Толя Барклай, Sea Rover, Герхард Шрёдер, Стрелок, Йозеф Швейк, Володимир Науменко a6a66e08, Amber, Зоя Романюк, Sirozha Sergeeff, Андрій Жагун, Юра Сюзик, Irada, Urs, Nikol Pricol, Teodor Darrizer, Gelen von Troy eeef8c4d, Kot Kopeykin, alekcg1 ., Панько Недобрий, Яукр, Bob2, Pan Kowalski, украинец-023, Аким Айратов, Maxim Isajew, aquarius580 ., V T 2fd9d4b9, ARF, Magdalena Zurbiene, Index_Dias, Николай Безденежный, igezo, Garsia UA, Мускорта, PataNATOm, bag, Виктор Коцяруба, Саша Киев, Олександр Терек, Le Mouton Blanc, Vyacheslav Sensor, Radoslav Sikorsky, Baks13, Kaba Mota, CА, Maxim Ak-Murza, Ganna Dudun, Лесли, Сергей Сергеевич e97d62ab, kote bajun, Cтарий Кінь, Хто є, раша в перде, Lyusi UA, Alex_dos, зазирнув випадково, вован Пу, Senator S 01a656ec, Крымваш и лугандония впридачу, Kasper1088, Andrey Sokolov d0d9f127, Дмитро Черних
Всего на сайте: 217 писателей
Ответить
Ответить
-----
Все правильно.
Коллаборанты не должны мёрзнуть и страдать от жажды.
Им ещё бегать к террористам, закладывать позиции ВСУ, так что нужны силы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Третий год войны, а на передок по-прежнему волонтеры везут помощь.
Ответить
Ответить
Мы в прошлую субботу выскакивали от вас уже с потушенными фарами.
На самом деле клепают по всей линии фронта: Крымское практически каждый день под обстрелами 120-мм минометов, Светлодарку утюжат безжалостно из всех видов арты, Красногоровку- тоже, мариупольское направление - из тяжелого и градов. Где заявлеия МИД по этим фактам? Где праведный гнев гидранта?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Проворные Константиновцы ездят в Авдеевку за гуманитарной помощью
Так как в Авдеевке сейчас настоящее изобилие гуманитарной помощи, проворные жители соседних городов, в том числе и Константиновки, приезжают сюда получить "гуманитарки".Об этом сообщил правозащитник и волонтер Константин Реуцкий в своем Facebook."Создается впечатление, что в Авдеевке проходит фестиваль волонтерских инициатив и гуманитарных миссий.Понемногу входит в обиход называть "ярмаркой" палаточный лагерь ДСНС. Поесть и получить гуманитароньки сюда приезжают проворные даже из Константиновки и Покровска", - говорится в сообщении.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Источник: https://news.online.ua/767121/v-seti-pokazali-oborotney-kotorye-pomogayut-boevikam-strelyat-po-ukrainskim-gorodam-opublikovano-video/
Ответить
давайте прямо : так как там ахметкин коксохим ? обеспечен ? все в порядке ?
Ответить
А коли дочекаюся що -" поставку в ОРДЛО и доставку вугілля" в добовий термін припинять??
Вже знову починають ВОЇНИ , ЯКІ це пройшли , не за шакаладки...
ШакалАДніки -ФАС!!!
Ответить