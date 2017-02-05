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Теги: ремонт (631) водоснабжение (227) Авдеевка (1065) Зубко (211)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Подачу воды и газа в Авдеевке возобновят в течение суток, - Зубко

В течение суток подачу воды и газа в дома Авдеевки возобновят уже в полноценном режиме.

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> Подачу воды и газа в Авдеевке возобновят
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Все правильно.
Коллаборанты не должны мёрзнуть и страдать от жажды.
Им ещё бегать к террористам, закладывать позиции ВСУ, так что нужны силы.
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Не пори чушь, это тест на зрелость государства Украина. Запад и США увидели, что Украина есть и способна защищать своих граждан, пусть они даже ватники.
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Та вср@лась мне ваша Авдеевка с её тварями, проклинающими нас! Меня в 100раз больше волнует снабжение пацанов на передовой, чем этих быдловатников.
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Это точно,там уже большинство в хлам и им пох свет ,газ,гуманитарка пошла на водяру
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100% всех нормальных граждан волнует этот вопрос.
Третий год войны, а на передок по-прежнему волонтеры везут помощь.
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Марьинка сейчас. чем она от Авдеевки отличается? 21:07 четвертая ночь без света и слушаю прилеты мин. - в Марьинка.

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держитесь, братцы.
Мы в прошлую субботу выскакивали от вас уже с потушенными фарами.
На самом деле клепают по всей линии фронта: Крымское практически каждый день под обстрелами 120-мм минометов, Светлодарку утюжат безжалостно из всех видов арты, Красногоровку- тоже, мариупольское направление - из тяжелого и градов. Где заявлеия МИД по этим фактам? Где праведный гнев гидранта?
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просочилась инфа на голодный долбасс-гундяеевку весь МИР кормил- сто-ка жратвы-сто-ка жратвы....щас шахтари начнут, как кроты из под земли в гундяевку пробираться......и шорты на лето в крым поменять надо и вилкул памперсы завез...
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старайся зубко, старайся, ахметов тебе премию выпишет.
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Донбасяне во все своей натуре гнилой,еще и смеются над нами.а вы собирайте
Проворные Константиновцы ездят в Авдеевку за гуманитарной помощью
Так как в Авдеевке сейчас настоящее изобилие гуманитарной помощи, проворные жители соседних городов, в том числе и Константиновки, приезжают сюда получить "гуманитарки".Об этом сообщил правозащитник и волонтер Константин Реуцкий в своем Facebook."Создается впечатление, что в Авдеевке проходит фестиваль волонтерских инициатив и гуманитарных миссий.Понемногу входит в обиход называть "ярмаркой" палаточный лагерь ДСНС. Поесть и получить гуманитароньки сюда приезжают проворные даже из Константиновки и Покровска", - говорится в сообщении.
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Дамбасюри якими були, такими і залишились. Горбатого могила виправить.

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Здається Авдіївка це пуп Землі, нє? Чи Ахметкин коксохлам?
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В сети показали "оборотней", которые помогают боевикам стрелять по украинским городам: опубликовано видео
Источник: https://news.online.ua/767121/v-seti-pokazali-oborotney-kotorye-pomogayut-boevikam-strelyat-po-ukrainskim-gorodam-opublikovano-video/
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ну, хорош пургу гнать...
давайте прямо : так как там ахметкин коксохим ? обеспечен ? все в порядке ?
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Та,канєшна, пррриємно...
А коли дочекаюся що -" поставку в ОРДЛО и доставку вугілля" в добовий термін припинять??
Вже знову починають ВОЇНИ , ЯКІ це пройшли , не за шакаладки...
ШакалАДніки -ФАС!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПодачу воды и газа в Авдеевке возобновят в течение суток, - Зубко
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