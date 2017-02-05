От проблем истории Украине и Польше нельзя убежать, - глава польского Института нацпамяти Шарек

Богдан Подзізей
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, SbI4-21z
, Cтарий Кінь
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, Яков1
, Senator S 01a656ec
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, Марк Антоний 7c152259
, Виталий Дзюба
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, Andrey Sokolov d0d9f127
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Поляки, ви вкрали нашу зелену Лемківщину.
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Польша отказывается от выбора незаангажированной третьей стороны, которая бы решила эту проблему истории и пользуется примирением, как инструментом шантажа Украины, чтобы навязать Украине свою польскую одностороннюю "правду".
Так добрососедские и равноправные партнеры не поступают.
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Это когда было до пана Хмельницкого ?
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Етнічні україньські землі ,де поляки вирізали українців.
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м
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Ко всем бедам поляков того времени, украинцам досталось еще и от поляков. Он прав в том, что только правда может что-то изменить! - Польша должна покаяться!
Украина была оккупирована то ордой, то теми же поляками, то Германией и другими странами. Поэтому все претензии к странам оккупантам!
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Если хочешь перессорить сегодня страны и народы - подкинь им обсуждение "исторических" проблем, кто был "правее" в прошлом. Этим провокаторы и занимаются...
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Что это такое?
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На хера вообще вот это. Только одну версию могу придумать: кремлёвское бабло. Больше никаких логических обоснований ворошить очень неоднозначное прошлое не вижу.
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Ну я так понимаю когда кто-либо ворошит неоднозначное прошлое - ты кроме кремля ничего не хочешь видеть.
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Если же ты хочешь доказательств, которые можно предъявить в суде - напоминает старую песню о том, что ихтамнет.
Ты когда видишь дом начальника ГАИ, который стоит три миллиона долларов, тоже веришь, что он куплен на зарплату? Ведь у тебя нет доказательств, что это всё взятки?
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Каждому свое.
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маршал Тухачевский.1935 год...
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И почему именно сейчас , некоторые польские казачки , решили вспомнить об истории
Украины и Польши , зная что в у нас война с росией , случайно ? Не думаю !
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председатель - Ленин, русский
наркомы:
по внутр. делам - А.И.Рыков, русский
земледелия - В.П.Милютин, русский
труда - А.Г.Шляпников, русский
по делам военным и морским - В. А. Антонов-Овсеенко, украинец
Н.В.Крыленко, украинец
П.Е. Дыбенко, украинец
по делам торговли и промышленности - В. П. Ногин, русский
народного просвещения - А.В.Луначарский, русский
финансов - И. И. Скворцов-Степанов, русский
по делам иностр.- Л.Д.Троцкий, еврей
юстиции - А.Ломов (Г. И. Оттоков), русский
по делам продовольствия - И.А.Теодорович, поляк
почт и телеграфов - Н.П.Авилов-Глебов, русский
по делам национальностей - И.В.Сталин, грузин
В ноябре 1917 - январе 1918 в СНК вошли руководители наркоматов, созданных после съезда:
по железнодорожным делам - М.Т.Елизаров, русский
государственного призрения - А. М. Коллонтай (урожд. Домонтович), из дворянского рода, происходящего из брянских бояр и восходящего к концу XV века, русская
ВСНХ - Н. Осинский (В. В. Оболенский), русский
Итого: Из 18 человек - 12 русских, 3 украинца, 1 грузин, 1 еврей, 1 поляк
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(Орест Субтельний)
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Лемки · 28 серпня 2016 р. ·
Село Переможне на Луганщині вже має свою історію. Дві вулиці, де жила лемківська громада, - то окрема історія боротьби кожної родини за виживання як у період депортації в 1945-1946 рр., так і в серпні 2014 року під час розстрілу російськими бойовиками лемків «за пособничество» українським військовим. Селяни опинилися на рубежі військового протистояння, оскільки неподалік знаходився стратегічний об'єкт - Луганський міжнародний аеропорт.
#Лемки #LemkosТерор над лемками у ХХI столітті
novazorya.if.ua
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https://savchyn.wordpress.com/2013/10/22/%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%8c-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%96%d0%bb/
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Коли ми входили в український дім, наш «Вілусько» ставав буквально шаленим. Фігурою, як добре розвинена горила, коли тільки бачив українців, очі виходили йому з орбіт, з відкритих губ починала капати слина і він справляв враження скаженого.
Я з «Луїсом» переважно ставали під двері та вікна, а напівнепритомному «Твардого», старий ножевік з львівських Пасік, кидався на скам'янілих українців та різав їх на шматки. З нечуваною спритністю розпорював їм животи чи розрізав горлянки, аж кров бризкала на стіни. Неймовірно сильний, часто замість ножа використовував звичайну лавку, якій розколював черепа, як макові головки.
Одного разу зібрали три українські родини в одному домі й «Твардий» вирішив прикінчити їх «весело». Одягнув знайдену на полиці капелюх, взяв зі столу скрипку, почав грати на ній. Розділив українців на чотири групи та при звуках музики наказав їм співати «Тут узгір'я, там долина, в дупі буде Україна …». І під загрозою мого пістолета бідолахи співали, аж шибки у вікнах дрижали.
Це була їхня остання пісня. Після закінчення концерту «Твардого» так жваво взявся за роботу, що ми з «Луїсом» утекли в сіни, щоб і нас часом помилково не зарізав. […]
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Именно поэтому сейчас и активно разогревают эти исторические споры.
Поляки намекают, что мол УПА в то время было аналогом нынешних лугандонских террористов.
Мол УПА боролось против поляков за построение независимой Украины на землях Польши, как мол сейчас борятся лугандонцы за свои ДНРы, ЛНРы на землях Украины.
Но это только кажется полякам, что мы должны на себе ощутить положение поляков того времени.
В корне неверно сравнивать борьбу УПА и всяких лугандонских террористов.
Потому, что -
1. УПА действовала на этнических украинских землях, где большинство составляли этнические Украинцы, и это признают даже поляки.
А террористические банды ЛНРы, ДНРы воюют на территориях, где вообще нет такого понятия как этнические ДНРовцы или ЛНРовцы.
И по переписи, даже на оккупированных территориях (лугандон), этнические украинцы составляют большинство .
2. В 1942 г., когда типа была волынская трагедия, уже не существовало Польши. Был там Третий Рейх. И по идее, он отвечал за те территории.
А Украина сейчас существует. И она борется.
3. УПА никто никогда не помогал. Даже ржавым патроном.
А эти марионеточные ДНР, ЛНР это рашистские образования, где воюют почти одни рашисты, рашистская оккупационная армия.
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http://zakerzon.livejournal.com/8724.html
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Бажано , щоби історією займалися історики , але аж ніяк не політики !
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