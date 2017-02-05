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Теги: Институт нацпамяти (80) история (1253) Польша (3633)
Тему создал: Цензор.НЕТ

От проблем истории Украине и Польше нельзя убежать, - глава польского Института нацпамяти Шарек

Польша и Украина не могут избежать проблем истории, но взаимное примирение должно происходить на основе правды.

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Тільки про пацифікацію та Армію Крайову теж не забудьмо, будь ласка.
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До 1920 года Польши не было. Может они с этим смириться не могут ?
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не хотел в эту тему лезть не очень осведомлен. но одно помню, как князь Иеремий Вишневецкий на колья посадил всю деревню, простых крестьян, за помощь казацкому войску. надо разобраться, надо, пан Шарек.
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Историк подчеркнул, что у Польши есть однозначная позиция по поводу событий на Волыни и Восточной Малопольше: "Мы это называем геноцидом".
Польша отказывается от выбора незаангажированной третьей стороны, которая бы решила эту проблему истории и пользуется примирением, как инструментом шантажа Украины, чтобы навязать Украине свою польскую одностороннюю "правду".
Так добрососедские и равноправные партнеры не поступают.
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"Но нам нужно помнить и то, что когда мы действовали вместе, а нас этому учит история, то наше будущее выглядело лучше", - подчеркнул глава польского IPN.
Это когда было до пана Хмельницкого ?
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Етнічні україньські землі ,де поляки вирізали українців.
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Несколько лет назад смотрел передачу по ТВ, в которой среди прочего рассказывалось как какой-то учитель - энтузиаст объездил на велике (!) всю Волынь и на местах оценивал взаимные потери чуть ли не пофамильно. Получилось, что украинцев от польских агрессоров погибло... больше, чем этих ноющих пшеков. Геноцид был, но только со стороны поляков. И не только на Волыни. и не только в 1943 году. Всегда! Наши только огрызались. И все "недоразумения" имели место на исторических украинских землях! Свинство все это. И где наши историки? Почему нет четкой позиции с конкретными цифрами и фактами? Только Вятрович что-то невнятное бормочет. Совершенный мутняк без фактов.
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Є, Вятровича візьміть. Все давно пораховано. Де сильніша була УПА дісталося полякам, де польська АК - українцям.
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от сильной любви к Польше плешивый мудак КГБист завалил всю Элиту Польши под Смоленском..чё тут объяснять то?
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Восточная малопольша! Новососия! - Как много общего - не находите!
Ко всем бедам поляков того времени, украинцам досталось еще и от поляков. Он прав в том, что только правда может что-то изменить! - Польша должна покаяться!
Украина была оккупирована то ордой, то теми же поляками, то Германией и другими странами. Поэтому все претензии к странам оккупантам!
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Не существует, тем более в истории, "абсолютной правды".
Если хочешь перессорить сегодня страны и народы - подкинь им обсуждение "исторических" проблем, кто был "правее" в прошлом. Этим провокаторы и занимаются...
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Ляхи, залиште Україну в спокої - у нас без вас проблем вистачає!
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вот, шо выдаёт кацапского троля и его друзей, так это безграматность ... хыыы
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska_Wschodnia. Фактично, терени Галичини (а за австрійською термінологією - Східної Галичини). Хоч і прикра для нас, але офіційна назва Галичини в міжвоєнний період. Для інформації - Західна Малопольща (а власне - сучасна Малопольща) - Краківщина (друга столиця), Великопольща - Познаньщина (перша столиця - Гнєзно),а Варшава, цікаво, - Мазури - без претензій на мало- чи велико-!
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Что значит нельзя убежать? И что будет? Они нас побьют, эти проблемы?
На хера вообще вот это. Только одну версию могу придумать: кремлёвское бабло. Больше никаких логических обоснований ворошить очень неоднозначное прошлое не вижу.
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Тему голодомора тоже кремль постоянно ворошит?
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"кремлёвское бабло. Больше никаких логических обоснований ворошить очень неоднозначное прошлое не вижу"

Ну я так понимаю когда кто-либо ворошит неоднозначное прошлое - ты кроме кремля ничего не хочешь видеть.
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Потому как , везде торчат уши кремлёвского вылупка ! Платят всем , кто нечист на руку , кремлёвские фашики , лишь бы Украину заполучить , так как без Украины , империи рашистской пи***** здец!
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Есть подтверждения хоть какие-то, что платят? Хоть какие-нибудь?
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Тебе , рашист , что от этого ? Правду хочешь знать ? Скоро узнаешь !
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Опять скоро.... У вас девиз чтоль такой? Любимая обещалка или чего? "Скоро" это у вас хотя бы приблизительно какой временной интервал?
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Какие тебе нужны особые подтверждения? Есть старая латинская поговорка: cui prodest (смотри, кому выгодно).
Если же ты хочешь доказательств, которые можно предъявить в суде - напоминает старую песню о том, что ихтамнет.
Ты когда видишь дом начальника ГАИ, который стоит три миллиона долларов, тоже веришь, что он куплен на зарплату? Ведь у тебя нет доказательств, что это всё взятки?
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По-прежнему не понимаю, к чему это. Задаю наводящий вопрос: кто ещё ворошит неоднозначное прошлое в данный момент?
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Кремлёвская гебистская мразь , ворошит это для того , чтобы поругать украинцев с поляками и больше ничего !
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Конкретно: Украина ворошит прошлое до сих пор со своим голодомором и его признанием или ворошит прошлое только кремлёвское бабло???? Или тебе еще картинку нарисовать?
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Ты уже утомил. О чём ты вообще, не могу понять. Про Голодомор слышно лишь во время его годовщины. Ты предлагаешь про него забыть и даже не почитать память его жертв, что ли? Иди в рашку и предложи им не отмечать день победы с такой логикой.
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Ну, например, при общении со свидомыми, не в день годовщины и при любом им удобном случае (в тему и не в тему) - мне каждый второй про это вспоминает. Да еще с таким надрывом, как будто я лично у него последнюю черствую булочку отобрал. Потом, растрогавшись своими этими воспоминаниями о своем голоде, начинаются матюки и оскорбления. Забавно.
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Может на время закрыть все институты памяти и немного впасть в беспамятство? Такое впечатление, что их суть только ссорить людей. Пусть на одно столетие сделают перерыв в работе, а люди немного придут в чувство. Тогда пусть память и возвращается и начать все с чистого листа. Иначе очень рискуем получить заголовок статьи на каком-нибудь ресурсе лет через сто: "От проблем истории Украине и Польше нельзя убежать, - глава польского Института нацпамяти Харек. 2117г."
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Політика Польщі по відношенню до українців починаючи з Козацької доби була геноцидом українців. Після Кревської унії православна віра і українці-русини завше зневажалися. Брехлива імперська політика ляхів нічим не краща за політику Московії.
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Можно ковыряться в старых ранах и разбираться кто кого больше убил и выселил. А можно сказать "прощаем и просим прощения", и сторить будущее на основе взаимной выгоды.
Каждому свое.
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Вперёд на Вильно,Варшаву, Берлин..,ПОЖАР мИРОВОЙ рЕВОЛЮЦИИ :p
маршал Тухачевский.1935 год...
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Есть в этой истории один интересный момент. В этнических чистках (с чем, кстати, никто не спорит), участвовали как УПА, так и Армия Крайова. Вот только УПА поляки придумали считать террористами. Тогда возникает вопрос: а чем считать АК, а также все польское ГОСУДАРСТВО? Я бы, на месте пшеков, не особо напирал на эти темы. Боком выйдет.
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Именно Армия Крайова уничтожала украинцев , но поляки об этом, видимо забыли !
И почему именно сейчас , некоторые польские казачки , решили вспомнить об истории
Украины и Польши , зная что в у нас война с росией , случайно ? Не думаю !
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Штаб Мировой революции кстати создали в Москве в середине 1919 года,еще Гражданская полыхала а Крысы Кремля уже мечтали о Мировом господстве...
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И все таки диалог нужен. Это форумы, конференции ...Но должно быть желание рассматривать поляков рассматривать и более раннее события. Если последует локализация лишь на жертвах поляков, то так и говорить, что поляки не идут на диалог.
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А в Институте Нацпамяти есть отдел, посвящёный Холокосту ? Всё ж таки миллионы евреев были гражданами Польши, и погибли в Холокосте. Разве кровь любого гражданина страны, независимо от его этнической принадлежности, не является одинаково священной ?
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Вірно, але в Ізраїлі якось не дуже переймаються Голодомором. Я вже не кажу про інститутський рівень...
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Разве евреи массово сдавали украинцев немцам ? Вот это новость.
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Де, в Їзраїлі? Чому євреї вважають важливим тільки те, що має безпосереднє відношення тільки до них? І чому тоді польський інститут повинен перейматись проблемами голокосту? Це я запитую з точки зору поляків, для яких зараз стало найважливішим опльовування української історії.
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Голодомор не был конфликтом между украинским и еврейским народами. В этом коренное отличие от конфликта на Волыни и в Галичине, где поляки и украинцы открыто воевали.
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Волинь і Галичина, де був цей "кофлікт, були окуповані Німеччиною. Так само як і Польща, коли на її території саме німці здійснювали злочин голокосту. Україна визнала голокост геноцидом єврейського народу, євреї аналогічно визнавати Голодомор чомусь не поспішають...
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" І чому тоді польський інститут повинен перейматись проблемами голокосту?" - повторяю: потому что польские евреи были точно такими же гражданами Польши, как и поляки. Историческая память о гражданах страны не может быть избирательной.
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Пока вообще нет диалога. Не организовали обсуждения обе стороны.
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Они хотят чтобы мы признали ту правду которая их устраивает?Пусть идут лесом-прошло время когда они были нашим адвокатом или посредником с ЕС и США .Теперь мы говорим с ними напрямую,а поляки пусть молчат и сопят в тряпочку.
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в Ютубе есть полный список первого сцуветскага правительства типа Совнаркома..очень интересные там хвамилии я вам скажу что кОпец...
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В первый состав СНК вошли:
председатель - Ленин, русский
наркомы:
по внутр. делам - А.И.Рыков, русский
земледелия - В.П.Милютин, русский
труда - А.Г.Шляпников, русский
по делам военным и морским - В. А. Антонов-Овсеенко, украинец
Н.В.Крыленко, украинец
П.Е. Дыбенко, украинец
по делам торговли и промышленности - В. П. Ногин, русский
народного просвещения - А.В.Луначарский, русский
финансов - И. И. Скворцов-Степанов, русский
по делам иностр.- Л.Д.Троцкий, еврей
юстиции - А.Ломов (Г. И. Оттоков), русский
по делам продовольствия - И.А.Теодорович, поляк
почт и телеграфов - Н.П.Авилов-Глебов, русский
по делам национальностей - И.В.Сталин, грузин
В ноябре 1917 - январе 1918 в СНК вошли руководители наркоматов, созданных после съезда:
по железнодорожным делам - М.Т.Елизаров, русский
государственного призрения - А. М. Коллонтай (урожд. Домонтович), из дворянского рода, происходящего из брянских бояр и восходящего к концу XV века, русская
ВСНХ - Н. Осинский (В. В. Оболенский), русский
Итого: Из 18 человек - 12 русских, 3 украинца, 1 грузин, 1 еврей, 1 поляк
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Ну так СССР и был де-факто продолжением Российской империи. Странно если бы правительство состояло из папуасов или гваделупцев.
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Опустись на одну ступеньку нище і побачиш зовсім іншу картину - без євреїв немає савєцкай власті
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Без русских и украинцев - тоже. Все подданные бывш. Российской империи одинаково поучаствовали в тех событиях, равно как и иностранцы (китайцы, чехи и т.д.)
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колись я знайшов їхнє фото з підписами, але на жаль не зберіг
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Та... какая разница как их физиономии выглядели ?
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Вони апріорі вже зробили з УПА різників. Але ж різанина українців розпочалася не на Волині у 1943-44рр, а "ще у 1942 р, коли поляки знищили декілька тисяч українських селян у переважно польських районах Холмщини, а згодом продовжилось у 1944-45 рр серед безборонної української меншості на захід від річки Сан."

(Орест Субтельний)
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У будь-якому разі події мали місце виключно на українській землі. УПА не боролась ні під Краковом, ні під Калугою, ні під Дрезденом. Що поляки робили на землі України???
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Лемки · 28 серпня 2016 р. ·
Село Переможне на Луганщині вже має свою історію. Дві вулиці, де жила лемківська громада, - то окрема історія боротьби кожної родини за виживання як у період депортації в 1945-1946 рр., так і в серпні 2014 року під час розстрілу російськими бойовиками лемків «за пособничество» українським військовим. Селяни опинилися на рубежі військового протистояння, оскільки неподалік знаходився стратегічний об'єкт - Луганський міжнародний аеропорт.
#Лемки #LemkosТерор над лемками у ХХI столітті
novazorya.if.ua



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Та идите вы лесом пшеки!Чем далее это все начинает заходить,тем смываеться разница между вами и кацами
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А між ними нема різниці. Прогуляйся по польським форумах.
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У Польщі я років 5 приблизно і бачив на власні очі які вони свині)
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На польских форумах , так само , як і на українських , кацапні вдосталь !
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Пусть почитают все признаки геноцида. Один из них - сознательное изменение этнического состава украинских земель. Во многих смешанных селах поляки были старостами и уничтожали украинцев руками немцев - писали доносы, что такой-то связан с партизанами. Интересно послушать польскую оценку Пилсудского с его пацификацией украинцев. И операцию Висла.
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Молодогвардейцев Краснодона в Дамбассе сбрасывали в шурф шахты №5 крысы донского казачества генерала Краснова служившие Вермахту,видимо поэтому и застрелился писатель А.Фадеев,финал фильма "Молодая гвардия" впечаляющий... песню поют дети по сути ...Чому я не Сокіл,чому не літаю...
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А можно по подробнее о "подвигах" польской Армии Крайовой, батальйонах хлопских и тех тысячах погибших Украинцев?
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Читай спогади свого поплічника. Сповідь ката Стефана Дембскі з диверсійного підрозділу польського націоналістичного підпілля.
https://savchyn.wordpress.com/2013/10/22/%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%8c-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%96%d0%bb/
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Ось тобі дуже подробно, москалю.
Коли ми входили в український дім, наш «Вілусько» ставав буквально шаленим. Фігурою, як добре розвинена горила, коли тільки бачив українців, очі виходили йому з орбіт, з відкритих губ починала капати слина і він справляв враження скаженого.

Я з «Луїсом» переважно ставали під двері та вікна, а напівнепритомному «Твардого», старий ножевік з львівських Пасік, кидався на скам'янілих українців та різав їх на шматки. З нечуваною спритністю розпорював їм животи чи розрізав горлянки, аж кров бризкала на стіни. Неймовірно сильний, часто замість ножа використовував звичайну лавку, якій розколював черепа, як макові головки.
Одного разу зібрали три українські родини в одному домі й «Твардий» вирішив прикінчити їх «весело». Одягнув знайдену на полиці капелюх, взяв зі столу скрипку, почав грати на ній. Розділив українців на чотири групи та при звуках музики наказав їм співати «Тут узгір'я, там долина, в дупі буде Україна …». І під загрозою мого пістолета бідолахи співали, аж шибки у вікнах дрижали.
Це була їхня остання пісня. Після закінчення концерту «Твардого» так жваво взявся за роботу, що ми з «Луїсом» утекли в сіни, щоб і нас часом помилково не зарізав. […]
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Правда состоит в том, что поляки сейчас хотят, что бы украинцы сейчас как бы на себе ощутили то что ощущали поляки в то время в 1942 году.
Именно поэтому сейчас и активно разогревают эти исторические споры.
Поляки намекают, что мол УПА в то время было аналогом нынешних лугандонских террористов.
Мол УПА боролось против поляков за построение независимой Украины на землях Польши, как мол сейчас борятся лугандонцы за свои ДНРы, ЛНРы на землях Украины.
Но это только кажется полякам, что мы должны на себе ощутить положение поляков того времени.
В корне неверно сравнивать борьбу УПА и всяких лугандонских террористов.
Потому, что -
1. УПА действовала на этнических украинских землях, где большинство составляли этнические Украинцы, и это признают даже поляки.
А террористические банды ЛНРы, ДНРы воюют на территориях, где вообще нет такого понятия как этнические ДНРовцы или ЛНРовцы.
И по переписи, даже на оккупированных территориях (лугандон), этнические украинцы составляют большинство .
2. В 1942 г., когда типа была волынская трагедия, уже не существовало Польши. Был там Третий Рейх. И по идее, он отвечал за те территории.
А Украина сейчас существует. И она борется.
3. УПА никто никогда не помогал. Даже ржавым патроном.
А эти марионеточные ДНР, ЛНР это рашистские образования, где воюют почти одни рашисты, рашистская оккупационная армия.
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Вы слишком усложняете мотивацию пшеков. Там всё проще.
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Список українських сіл вирізаних поляками, а рештки вигнані до СРСР

http://zakerzon.livejournal.com/8724.html
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Вот так и происходит, когда одна сторона видит лишь свои беды. Но вот рассматривать первопричины таких трагедий, геноцидов не спешат, ведь всегда чьи то уши торчат. А ведь волынские события не сами по себе возникли, как и подобные события других трагедий.
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Хто тільки не топтався на українських землях, і поляки , і мордорці , і австро - угорці , і німці , так що ж тепер будемо сваритися зі всіма !
Бажано , щоби історією займалися історики , але аж ніяк не політики !
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тут історія ні до чого, тут чиста політика за якою стоїть вафліст путін
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОт проблем истории Украине и Польше нельзя убежать, - глава польского Института нацпамяти Шарек
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