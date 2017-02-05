Представитель МИД РФ Захарова обвиняет Украину в "военных провокациях", якобы направленных на поддержание интереса США

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всеобъемлющая!
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марсиан !!! от отсталая страна.. уже давно миром правят не евреи и не пендосы...
марсиане !
мы все делаем ради них...
гы..какой то новый вид боярышника сделали что ли ?
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https://www.youtube.com/watch?v=HHfScJj6pm8
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Это я вам утверждаю П.С М.З.
А А А А ааа....
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По его убеждениям, именно сейчас наступил тот момент, дабы поднять этот вопрос и задекларировать: в случае если обострение не прекратится, то США в кратчайшие сроки подключат программу по предоставлению Украине летального оружия. Это довольно таки хорошая и естественная реакция.
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https://www.youtube.com/watch?v=UBqjM57y93k
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http://patrioty.org.ua/blogs/dvoie-biitsiv-dobrobatu-oun-vnochi-vyishly-vpered-potsupyly-u-separiv-ahs-ta-i-spokiino-povernulysia-nazad-z-trofeiem-155732.html
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«Ваше высочество, сначала планировались торжества, потом - аресты, потом - решили совместить»
Их х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
Еще 700 лет назад, философ Уильям Оккам пришел к выводу о том, что избыточно усложнять некие явления - напрасная затея. С тех пор известно его завещание: «не плодите сущностей», а сам метод отсечение лишнего, называется «Бритвой Оккама». То, что сейчас творит Россия в Украине, можно объяснять очень тяжеловесными конструкциями, в основе которых будут лежать экономические, военные и политические интересы государства и личные амбиции ее правителя. Наверняка, можно создать некую всеобъемлющую теорию нынешнего российского «гибрида», но все это будет лишь более или менее удачной версией.
Дело в том, что полная картина может возникнуть исключительно при детальном изучении закрытых документов администрации Путина, их МИДа, министерства обороны, ФСБ, СВР и других спецслужб. Но такой вариант имеет весьма низкую вероятность, ибо при малейшем шухере, документы со специальными метками, уйдут в мощные шредеры или печи-буржуйки. Многие знают о том, что в каждом батальоне, полку или более крупном соединении, всегда имелась секретная часть, а в ней - стоят сейфы с маркировкой, что подлежит эвакуации, а что уничтожению, случись что. Там же была и буржуйка, где можно было уничтожать компромат. То же самое у спецслужб и высших структур гражданской власти.
Есть множество свидетельств того, что в момент развала совка, КГБ союзных республик, срочно эвакуировали в Москву самое ценное - оперативные дела и личные дела самой ценной агентуры, а все остальное - усиленно сжигалось. Эти белые дымы, во дворах контор, помнят очень многие. Именно поэтому, мы вряд ли получим полную документальную картину того, что и как происходило на самом деле. На свидетелей тоже нет большой надежды. Как водится, когда дело начинает пахнуть керосином, совок и теперь его пост-совковая отрыжка, генерирует повальную смертность среди потенциальных свидетелей тайных операций. В основном, конечно, их косят сердечные приступы. Это при том, что все они обслуживаются в элитных клиниках и их драгоценное здоровье находится под самым серьезным и постоянным наблюдением. Но в нужный момент, сердечные приступы становятся просто инфекционным заболеванием, спасения от которого почти нет. Мало того, вот эти приступы начинают случаться прямо в стенах этих лечебных заведений.
Те же, кто как-то умудрился избежать смертельной болезни - непременно гибнут в ДТП. Внезапно выскочивший грузовик, делает работу за светил кардиологии. Те же, кто знает опасность езды на автомобиле в критические дни, успешно выбрасываются из окон и балконов многоэтажек. Оставшаяся публика - непременно стреляет себе в голову, иногда - несколько раз подряд. Так что свидетелей много не будет.
Но даже если бы все это осталось в целости и сохранности, то и тогда нет гарантий того, что все будет изучено и обнародовано. Яркий тому пример - Нюрнбергский процесс. Там просто выкинули из предмета изучения - роль совка в начальном этапе Первой Мировой Войны. На самом деле, рядом с Герингом, Гессом и прочей публикой, должны были сидеть Сталин, Молотов и их подельники. Мало того, подсудимые прямо и неоднократно указывали на то, что войну Германия начала вместе с совком и делали они одно и то же и теми же самыми методами. Там даже попытались уличить судей в том, что они забыли, как сами выгнали совок из Лиги Наций за развязывание войны. Как мы помним, этот эпизод так и остался без изучения и оценки, что мы сейчас и пожинаем.
Короче говоря, можно создать огромную теорию, а можно просто отсекать все лишнее, как завещал товарищ Оккам и упростить картину российской агрессии до самого простого кадра, который и будет всею сутью войны.
Россияне врут, когда говорят о том, что они пришли кого-то освобождать. Они люто ненавидят крымчан и лугандонцев, считая их людьми даже не второго, а третьего сорта, ибо второй сорт - таджики и узбеки. В лугандоне россияне ненавидят местных за то, что те отказываются быть пушечным мясом, и все больше уступают эту почетную роль самим «освободителям», которые планировали быть за спинами женщин, детей и «попочленцев».
Ситуация уже совсем грустная, ибо военно-медицинская академия ВС РФ в Питере, уже приняла около 30 бортов с тяжело раненными военнослужащими российской армии, которых покалечил в боях под Донецком. Этот поток все нарастает. «Попочленцев» и «отпускников» в Питер не возят. Их латают или закапывают на месте. Поэтому, российские военные точно знают, что «освобождать» эту сволочь ценой своей жизни - глупая затея. Но пока за это платят, они едут воевать. Причем, они уже не скрывают, сто из режима «освобождения», они безвозвратно перешли в режим «удержания».
Экономических интересов там тоже нет. Россияне ведут войну так, что оставляют за собой разруху на сотни миллиардов долларов. Это касается Лугандона, Крыма и Сирии. Никакого экономического профита там нет и быть не может.
Кстати, там нет и военного выигрыша. Как пишут сами российские военные, в боях за Лугандон и в Сирии, довольно существенно поредели ряды опытных бойцов спецназа, ВДВ и других элитных сил. Причем, они с досадой отмечают, что командование использовало их просто как стойкую пехоту, а не спецназ. То есть, их огромные потери - неоправданы, с военной точки зрения.
Кроме того, во всех военных училищах и тем более - академиях, курсантов и слушателей пичкают различными знаниями, в частности, преподают известный трактат Сунь Цзы «Искусство войны», где он прямо предостерегает от долгостроев. Он справедливо утверждал, что долгая война - результат крупных ошибок военного руководства и она - губительна для ее инициатора. Россия ввязалась в две длительных войны. И если в их начале речь шла о том, что нужно отгородиться от НАТО, то нынешний результат является прямой противоположностью, поставленным целям.
То есть, война была начата по каким-то одним причинам, но теперь они просто утратили смысл, и война идет ради самой войны. По крайней мере, на уровне самой армии, а тем более, на уровне ее воюющей части, уже нет никакой вменяемой мотивации. Ее просто нет, но россияне все равно воюют.
Пользуясь методикой Оккама, мы отсекли все лишнее и тяжеловесное и осталась только одна мотивация - желание зарабатывать деньги на убийствах. А с учетом того, что деньги подходят к концу, и все это понимают, остаётся всего одна простая мотивация - желание убивать. Им это просто необходимо для компенсации своего рабского положения дома. Там они - безмолвный скот и поэтому - хотят убивать, чтобы разбавить это отвратительное чувство.
С учетом этого обстоятельства, всем следует внимательно посмотреть в глаза нашей сволочи, которая предлагает помириться с теми, кто хочет убивать и убивает с удовольствием. Эту орду можно остановить только одним простым и надежным способом - двухметровым слоем земли над их останками.
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