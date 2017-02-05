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 Форум Украины(577483)
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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: МИД РФ (907) США (11925) боевые действия (1029) Авдеевка (1065) Захарова (66)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Представитель МИД РФ Захарова обвиняет Украину в "военных провокациях", якобы направленных на поддержание интереса США

Украинские власти осуществляют военные провокации, чтобы поддерживать интерес к Украине в США.

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Не жилось кизяку на паРаше, приехал сдохнуть в Украину.
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один утилизирован за руский мир, а вот зачем приехал Бабай ?


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Динго сдох? Потому как Украина - это вам не Австралия, где много диких динго.
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Кто бы что не говорил, но Украина изменилась, раньше наши клоуны (Чучма, Януковощь, Вана, Азиров, Арбузов и прочая шелупонь) смотрелись хуже кацапских, но сегодня парашники намного смешнее
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Забыл Петю офшорного добавить И продавателя труселей На винницком базаре За воровитое убоище строителя стены За лярд Я вообще молчу Правда между ними есть много общего Все обрезаные Двое из них В одной синагоге Обрезание делали
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Полуумне трололо Ти саме від косорилівки не просихаєш І другим радиш Вести твій спосіб життя Друкуй свої дурні висери За кропійки Й не чіпляйся до людей Півень горбатий
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ой шо будет с Украиной ?!!))) , как всегда поелозим русню, носом по полу , возьмём Крым, своё и дань и Кубань ... гыыы и тебя маромойка, это вообще не должно е..бать
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Задаюсь вопросом - влезет ли в пасть этой помойной шавки копыто дип-лошади? Склоняюсь к мнению, что туда еще влезет и фонарь на топе чучела писькова. Манька - она

всеобъемлющая!
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кажуть чоловік Маші коли її трахає, ще й собі мішок на голову надягає, бо не дай боже її порветься
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она на столько умна, именно столько, на сколько красива - ну согласитес - на этот раз Божэнька злую шутка разыграл.
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Наверное как это сказано в ВЕЧЕРНЕМ КВАРТАЛЕ ветки деревьям обрывала и за это ее природа обидела и поэтому она так тупо выглядит по фасаду а за внутренний мир этой стервы из рашовского МИДа вобще противно говорить -нет там нечего человеческого -круглая дура.
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каким сша ?
марсиан !!! от отсталая страна.. уже давно миром правят не евреи и не пендосы...
марсиане !
мы все делаем ради них...

гы..какой то новый вид боярышника сделали что ли ?
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Если чесно то Лукашенку я не завидую -он оказался между молотом и наковальной -ведь он прекрасно знает что эта гнида кремлевская его постоянно накалывает и он пока УКраина воюет нечего сделать не сможет -там нет такого народа который бы обьеденился вместе против рашистов и поэтому он как школьник провинившейся постоянно оправдывается перед Х-ЙЛОМ а перед этим мудаком Лукашенку в не чем оправдывается -путин если сказать по польски это конченный лайдак -только я одного не понимаю за что Трамп его уважает или Трамп думает что все что есть у путина это он все заработал -это ошибочное мнение -это все мзда за право работать в раше -там большенство в верхах таким образом прибарахлились и гордится особо не приходится .Пусть Трамп посмотрит документальный фильм про Х-ЙЛА как он по креминальной стези так пришел к власти .
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Чья бы корова мычала бы но этой дуры рашовской захаровой лучше бы молчала -кодло кремлевское пригнало в Украину свою хунту военную и еще после эта баба полумная-у Х-ЙЛА как я понял в окружении одни прибацаные- несет какой бред про провокации ВСУ -это надо быть лярвой чтобы иметь такую наглость -нет чтобы сидеть молча в своем кремлевском гадюшнике и молчать виновато так она еще свой хавальник раскрывает .
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Кирзомордая крашенная дура с грязной головой пытается умничать. Для кацапья она - умнейшая красавица. Уроды уникальные!
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В лошади все должно быть прекрасным:морда,как у Лаврова,ну а то что под хвостом-чисто Машка захерова
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Що ви таке кажете, хто ще на рашку вирішив зазіхнути ?????


Это я вам утверждаю П.С М.З.





А А А А ааа....

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захарова, тупая обезьяна ...))) , ну так онаже представляет кацапов, других у них нет ..... конченные мрази
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изданию «Укринформ» высказал польский эксперт, экс-министр нацобороны Польши Януш Онишкевич.
По его убеждениям, именно сейчас наступил тот момент, дабы поднять этот вопрос и задекларировать: в случае если обострение не прекратится, то США в кратчайшие сроки подключат программу по предоставлению Украине летального оружия. Это довольно таки хорошая и естественная реакция.
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Двоє бійців добробату ОУН вночі вийшли вперед, поцупили у сепарів АГС та й спокійно повернулися назад з трофеєм
http://patrioty.org.ua/blogs/dvoie-biitsiv-dobrobatu-oun-vnochi-vyishly-vpered-potsupyly-u-separiv-ahs-ta-i-spokiino-povernulysia-nazad-z-trofeiem-155732.html

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Кого интересует вой московской плечевой проститутки с МКАД?
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Кацапы как можно обвинять Украину,когда вас здесь нет?
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значит, их под Авдеевкой хорошо покосили- даже в Ст.Петербург в больницы штук 20 вертушек с раненными касабами привезли.
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Бритва Оккама



«Ваше высочество, сначала планировались торжества, потом - аресты, потом - решили совместить»
Их х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

Еще 700 лет назад, философ Уильям Оккам пришел к выводу о том, что избыточно усложнять некие явления - напрасная затея. С тех пор известно его завещание: «не плодите сущностей», а сам метод отсечение лишнего, называется «Бритвой Оккама». То, что сейчас творит Россия в Украине, можно объяснять очень тяжеловесными конструкциями, в основе которых будут лежать экономические, военные и политические интересы государства и личные амбиции ее правителя. Наверняка, можно создать некую всеобъемлющую теорию нынешнего российского «гибрида», но все это будет лишь более или менее удачной версией.

Дело в том, что полная картина может возникнуть исключительно при детальном изучении закрытых документов администрации Путина, их МИДа, министерства обороны, ФСБ, СВР и других спецслужб. Но такой вариант имеет весьма низкую вероятность, ибо при малейшем шухере, документы со специальными метками, уйдут в мощные шредеры или печи-буржуйки. Многие знают о том, что в каждом батальоне, полку или более крупном соединении, всегда имелась секретная часть, а в ней - стоят сейфы с маркировкой, что подлежит эвакуации, а что уничтожению, случись что. Там же была и буржуйка, где можно было уничтожать компромат. То же самое у спецслужб и высших структур гражданской власти.

Есть множество свидетельств того, что в момент развала совка, КГБ союзных республик, срочно эвакуировали в Москву самое ценное - оперативные дела и личные дела самой ценной агентуры, а все остальное - усиленно сжигалось. Эти белые дымы, во дворах контор, помнят очень многие. Именно поэтому, мы вряд ли получим полную документальную картину того, что и как происходило на самом деле. На свидетелей тоже нет большой надежды. Как водится, когда дело начинает пахнуть керосином, совок и теперь его пост-совковая отрыжка, генерирует повальную смертность среди потенциальных свидетелей тайных операций. В основном, конечно, их косят сердечные приступы. Это при том, что все они обслуживаются в элитных клиниках и их драгоценное здоровье находится под самым серьезным и постоянным наблюдением. Но в нужный момент, сердечные приступы становятся просто инфекционным заболеванием, спасения от которого почти нет. Мало того, вот эти приступы начинают случаться прямо в стенах этих лечебных заведений.

Те же, кто как-то умудрился избежать смертельной болезни - непременно гибнут в ДТП. Внезапно выскочивший грузовик, делает работу за светил кардиологии. Те же, кто знает опасность езды на автомобиле в критические дни, успешно выбрасываются из окон и балконов многоэтажек. Оставшаяся публика - непременно стреляет себе в голову, иногда - несколько раз подряд. Так что свидетелей много не будет.

Но даже если бы все это осталось в целости и сохранности, то и тогда нет гарантий того, что все будет изучено и обнародовано. Яркий тому пример - Нюрнбергский процесс. Там просто выкинули из предмета изучения - роль совка в начальном этапе Первой Мировой Войны. На самом деле, рядом с Герингом, Гессом и прочей публикой, должны были сидеть Сталин, Молотов и их подельники. Мало того, подсудимые прямо и неоднократно указывали на то, что войну Германия начала вместе с совком и делали они одно и то же и теми же самыми методами. Там даже попытались уличить судей в том, что они забыли, как сами выгнали совок из Лиги Наций за развязывание войны. Как мы помним, этот эпизод так и остался без изучения и оценки, что мы сейчас и пожинаем.

Короче говоря, можно создать огромную теорию, а можно просто отсекать все лишнее, как завещал товарищ Оккам и упростить картину российской агрессии до самого простого кадра, который и будет всею сутью войны.

Россияне врут, когда говорят о том, что они пришли кого-то освобождать. Они люто ненавидят крымчан и лугандонцев, считая их людьми даже не второго, а третьего сорта, ибо второй сорт - таджики и узбеки. В лугандоне россияне ненавидят местных за то, что те отказываются быть пушечным мясом, и все больше уступают эту почетную роль самим «освободителям», которые планировали быть за спинами женщин, детей и «попочленцев».

Ситуация уже совсем грустная, ибо военно-медицинская академия ВС РФ в Питере, уже приняла около 30 бортов с тяжело раненными военнослужащими российской армии, которых покалечил в боях под Донецком. Этот поток все нарастает. «Попочленцев» и «отпускников» в Питер не возят. Их латают или закапывают на месте. Поэтому, российские военные точно знают, что «освобождать» эту сволочь ценой своей жизни - глупая затея. Но пока за это платят, они едут воевать. Причем, они уже не скрывают, сто из режима «освобождения», они безвозвратно перешли в режим «удержания».

Экономических интересов там тоже нет. Россияне ведут войну так, что оставляют за собой разруху на сотни миллиардов долларов. Это касается Лугандона, Крыма и Сирии. Никакого экономического профита там нет и быть не может.

Кстати, там нет и военного выигрыша. Как пишут сами российские военные, в боях за Лугандон и в Сирии, довольно существенно поредели ряды опытных бойцов спецназа, ВДВ и других элитных сил. Причем, они с досадой отмечают, что командование использовало их просто как стойкую пехоту, а не спецназ. То есть, их огромные потери - неоправданы, с военной точки зрения.

Кроме того, во всех военных училищах и тем более - академиях, курсантов и слушателей пичкают различными знаниями, в частности, преподают известный трактат Сунь Цзы «Искусство войны», где он прямо предостерегает от долгостроев. Он справедливо утверждал, что долгая война - результат крупных ошибок военного руководства и она - губительна для ее инициатора. Россия ввязалась в две длительных войны. И если в их начале речь шла о том, что нужно отгородиться от НАТО, то нынешний результат является прямой противоположностью, поставленным целям.

То есть, война была начата по каким-то одним причинам, но теперь они просто утратили смысл, и война идет ради самой войны. По крайней мере, на уровне самой армии, а тем более, на уровне ее воюющей части, уже нет никакой вменяемой мотивации. Ее просто нет, но россияне все равно воюют.

Пользуясь методикой Оккама, мы отсекли все лишнее и тяжеловесное и осталась только одна мотивация - желание зарабатывать деньги на убийствах. А с учетом того, что деньги подходят к концу, и все это понимают, остаётся всего одна простая мотивация - желание убивать. Им это просто необходимо для компенсации своего рабского положения дома. Там они - безмолвный скот и поэтому - хотят убивать, чтобы разбавить это отвратительное чувство.

С учетом этого обстоятельства, всем следует внимательно посмотреть в глаза нашей сволочи, которая предлагает помириться с теми, кто хочет убивать и убивает с удовольствием. Эту орду можно остановить только одним простым и надежным способом - двухметровым слоем земли над их останками.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПредставитель МИД РФ Захарова обвиняет Украину в "военных провокациях", якобы направленных на поддержание интереса США
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