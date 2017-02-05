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Теги: Госпогранслужба (2419) животные (765) Черниговщина (423)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пограничники на Черниговщине спасли местного жителя, на которого напал волк. ФОТО

Вчера вечером в селе Задериевка Черниговской области пограничники спасли местного жителя, на которого напал волк.

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Кацапский свинособачий волк, напал на Украинцев.
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Да нет, задомстанов из нежно-противных будет
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Да какой из трусливого шакала -оборотень? Питар он вазелинный!
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Наканец то хоть не ВАНА возле сартира,делаешь успехи,а то в каждой ветке минимум по три раза упоминаешь,а это наверно и самому надоело
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разговоры разговорами но с касабов станется и такие методы использовать
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довели кацапы волка, границу нарушает и на людей бросается!
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Валчара что ни есть..Бешеный пересек границу,спасался от пропагады Киселева..
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а чё он как молочным шоколадом обмазанный?
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Может волк голодным был!!!
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Вот правильно. Тем более, что волков на черниговщине стопудово меньше, чем "местных жителей".. А зарезали, почему-то, волка...
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Ага, если бы на месте погранцов были бы наши политики, то объявили бы перемирие, пригласили в качестве наблюдателя медведя и вели переговоры о том какую часть данного мужика отдать волку, потому что он голодный, а у мужика и так лишних конечностей много.
Мораль: увидел врага - бей пока не сдохнет.
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на пашинского похож......тоже обезумевшее животное......жаль там не оказалось рядом правильных пограничников..
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В Ичкерии з рашистскими оккупантами борьбу ведут даже волки.
ВИЛАЯТ Г1АЛГ1АЙЧЕ. Близ села Алхасты стая волков напала на русских кафиров. Одного загрызли на смерть
Время публикации: 15 марта 2014 г., 22:27

Источники КЦ сообщают, что в минувший четверг в окрестностях села Алхасты стая волков напала на вооруженных русских кафиров из банды «внутренние войска». Один из кафиров был убит. Волки загрызли его насмерть.
Харбии открыли беспорядочную стрельбу, но ни одного волка им убить не удалось. Свидетелями волчьей атаки стали несколько жителей села Алхасты.
Это уже не первый случай нападения волков. В прошлую субботу на опушке Ачхой-Мартановского леса стая волков атаковала нескольких полицейских муртадов из местной банды РОВД.
Увидев приближающихся к ним волков муртады быстро спрятались в УАЗике, закрыв двери. Волки окружили машину и лишь после нескольких выстрелов отступили обратно в лес.
Пока не ясно чем вызвана такая агрессивность животных. Причем эта агрессивность носит явно выборочный характер. Источники передают, что на днях стая волков прошла мимо пасущегося стада коров в окрестностях села Бамут, не причинив им никакого вреда. Коровы в страхе разбежались и пастух с помощниками целый день собирал стадо.
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волки-ваххабиты или шахиды? мстят козломордым за убитых ими чеченских детей и женщин.
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вовк - тотем Ічкерії. може, то вбиті герої так повернулись?
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Ага...Вовк напав...До цього зодва борсуки нападали...Осли,мля...
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Черниговщиа - Danger zona! (или осторожно, чупакабры)!
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«Путин помоги, введи… бл#дь… так уже ввел!» - В Керчи бунт, предприниматели хотят перекрыть паромную переправу видео
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Все було б нічого, але як у Чернігові з антирабічною (проти сказу) вакциною, а при важких укусах - вкрай важливий фактор часу і перед вакциною треба вводити антирабічний імуноглобулін. На жаль останніми роками в Україні з їх закупкою великі проблеми, у нас з Львівщини один час їздили за цими препаратами до Польщі
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по всей стране нет сыворотки! пусть минздрав скажет сколько в год от бешенства умирает!
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Там тих вовків і лисиць скажених місцеві періодично самотужки вбивають дуже часто.Замість патетичної статті краще б зробили перевірку місцевих санепідстанцій та лісгоспів-заповідників,як вони борються з скаженими дикими тваринами,і яку профілактику проводять.Ніяк не борються
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это не шутки - если волк деиствительно бешанный, то это серёзно - ведь если укусил - 90% что это всё - ведь вакцина только иногда помогает - сам тожэ проходил курсс на 20 уколов в живот, а ведь укусил лисёнок одного знакомого, просто инигда за эти три месеца встретилса сним по работе - он умер от бешенства - страшно смотреть, как медленно 22 летный парень гаснит.
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А мені і вовка якоюсь мірою жалко. Бачите, як не пощастило: оскаженів!
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Ну во первых не факт что зверь был бешеный, это предположение. Во вторых волков (настоящих а не мутантов) в Украине осталось не много. Но в данном случае наверное не было другого выхода. Просто в нормальной стране зверя бы сразу пристрелили, а тут ЗАРЕЗАЛИ. Ну ещё задушить могли голыми руками .Или распять на доске объявлений прямо как есть.... без трусиков.А так остаётся просто согласиться с постом ниже
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ТОЛЬКО РАБ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ОРУЖИЕ.
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зачем нам это напоминаешь? после революции негидникив! в раше даже флобер низзя!
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то, что в Украине можно носить флобер не является заслугой этой власти. Слава богу, пока ещё и это не забрали.
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Паграничники- на отдыхе!))) еси на отдыхе то уже не при исполнении!
Как эти граждане определили шо волк бешеный?
И коль волка убивали ножом ..то где кровь???
Хня а не статья!
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Рану и пятно на снегу не видим? Или думаете что крови должно быть как в фильме Тарантино?)
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Ани єво нєжьна,нєжьна ,в анус ножичькам зарьєзалі!
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Точно волк,а не волкособака? Волки на людей в одиночку очень редко нападают.Волкособака - другое дело,страха перед человеком у них нет,повадки людей они знают.
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Теперь и мужика и погранцов срочно спасать от бешенства надо. Волына конечно лучше ножа но, они у нас только для избраных.
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Если бешеный, то дело плохо. Надо волка в санэпидемстанцию на анализ. Всем этим людям грозит смерть. Нужна срочная сыворотка и серия уколов.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПограничники на Черниговщине спасли местного жителя, на которого напал волк. ФОТО
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