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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: ранение (1385) СМИ (3183) Авдеевка (1065)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Рядом с кухонным окном разорвалась ракета", - британский фотожурналист Нунн рассказал подробности ранения в Авдеевке

Раненый в Авдеевке британский фотокорреспондент Кристофер Нунн рассказал о моменте взрыва.

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Он думал, что рузгейский мир выглядит иначе?
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Розстріляна Авдіївка наповнена цілою мережею агентів бойовиків

https://youtu.be/10-QDMTdj00
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Сучка стара-що в нього в голові? А втім вже однаково,бажаю йому ху#вого життя до самої смерті.
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что-то сомнения насчет точности изложения. С чего бы ему делать в спальне.
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А тебе то какое дело? Ты любишь заглядывать в чужие окна?
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если бы написал "отлучился в туалет" - не было бы сомнений
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У англичан привычка все комнаты в доме называть спальнями.

Даже если там никто не спит.
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в студии ступор, ведущие от неожиданности даже не перебили, шо то пошло не так.

Первый канал российского телевидения:

Ответственность за убитых на Донбассе - на нас

https://www.youtube.com/watch?v=8OcIqQjRG5M
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нет ничего удивительного - они просто охуеливпали в кататонический ступор. К сожалению , не была показана последующая фаза кататонического возбуждения, которая развивается остро, действия становятся стремительными, часто жестокими и разрушительными, и носят общественно опасный характер.
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Развод по-русски: «Поздно и не о чем говорить» - не только с Кремлем, но уже и с российскими либералами.

Московская «Свобода» провела опрос относительно того, почему на Донбассе война. Подавляющее большинство ответов: потому что ВСУ - это банда. Или: вообще не знаю ничего об этом.

Когда-то Советский Союз участвовал во многих военных операциях за границей. В Анголе, например. В Эфиопии. Помню, один ветеран, приглашенный на 23 февраля в подмосковную школу, проговорился об этом: «защищал Родину в Эфиопии»… Родину. В Эфиопии. Три лаптя по карте. Где Эфиопия, а где Россия…

Подавляющее большинство граждан ничего об этом не знали. Кто-то получил похоронки, цинковые гробы, а соседи рядом смотрели «Голубые огоньки» и концерты ко дню милиции или чекиста. А кто знал, предпочитал не знать. Это не наша война… Так ведь просто - не замечать, делать вид, что не замечаешь, и верить, верить, верить ящику. И так сложно задать простые вопросы: так, ребят, стоп, как можно воевать три года на складских остатках? Причем ни в чем себя не ограничивая. Массировано так утюжить Авдеевку, без дураков. Как вчерашние шахтеры могут - ну ладно там водить танки - координировать, например, масштабные боевые операции, заниматься военным планированием?

Линия размежевания между Украиной и Россией - это не только вопрос «крымнаш» или «не наш», не только что наврал или наврет Путин, как сострит ниже пояса Соловьев… Линия разграничения - вот этот опрос среди простых москвичей: «не знаю» или «ВСУ - банда».

Приземляя это на бытовой уровень, отношения Украины и России - как у супругов со стажем, которые перешли черту: когда от ежедневных побоев со стороны сильного хочется просто исчезнуть, спрятаться. Когда уже поздно и не о чем говорить. Что бы ни сказал - уже все. Другой не слышит. Стена. Это вот «поздно и не о чем говорить» - не только с Кремлем, не только с ватниками, но уже и с российскими либералами. Для многих эта война тоже - не их. Они смотрят на нее взором профессионального очевидца - отстраненно, нейтрально, предоставляя слово разным точкам зрения, задавая вопросы обеим сторонам. Чем отличается эфир, скажем, российской «Свободы» от украинской? В украинской Ходорковский появиться не может. Ни под каким предлогом.

Вот это вот - нейтральность, баланс мнений - хорошо для сохранения себя в профессии. И я как могу, сколько могу, пытаюсь этому следовать в работе. Паскудство в том, что тебе нужно общаться с разными чмошниками и задавать им вопросы. Не быть ретранслятором их мнения.

Но что хорошо для сохранения себя в профессии, плохо для сохранения себя как человека. Потому что по совести когда тебя хотят убить, нет почвы для компромиссов. Не о чем спрашивать. Это не я придумал. По такому принципу давно живет Израиль. С недавних пор - Украина. Если тебя хотят убить, ты не будешь собирать круглый стол. Ты соберешь военный совет.

Украинская коррупция, в чем так любить обвинять Украину российская либеральная тусовка - да, высасывает кровь из страны, в том числе из армии. Но не надо путать следствие и причину. Коррупционеры не могли создать эту ситуацию - войну на Донбассе. Они могут ею лишь пользоваться. И то до поры до времени. Создала эту ситуацию Россия. Кремль. Путин. Будет больше коррупции или меньше коррупции в Украине - это не скажется существенным образом на военном положении. Потому что причины - там, в Москве.

Отсюда - реакция украинцев: жесткая, жестокая, временами невероятно. В том числе журналистов. Нам же это ставят в упрек: вы - вышиватники. Я тоже до недавних пор так думал. Но! Есть простая вещь, которая отличает россиян и украинцев и которая дает право украинцам быть «вышиватниками», а россиянам - нет: на территории Украины гибнут люди, а на территории России - нет. И пока это так, у украинцев есть право говорить все, что угодно. И как угодно.

И, пожалуйста, не надо про вот это: «украинцы просрали свой шанс, завоеванный на Майдане». «Майдан не оправдал наших надежд» - то есть, надежд российских либералов. Начнем с того, что не оправдались надежды прежде всего самих украинцев. Пока не оправдались. Россияне-то тут при чем? Блин, никогда не думал, что это напишу… Вот правда, не думал. Еще год назад я делал программу-интервью с российскими либералами на одном из украинских телеканалов. И мне это казалось важным - давать трибуну, чтобы критиковать постмайданную Украину.

Ведь они все правильно говорят. Ведь очень важно соизмерять себя с кем-то и чем-то, слышать со стороны правду о себе. Сегодня и я думаю, что такая программа в нынешних условиях невозможна. Или возможна, но при одном условии: если конкретно взятый россиянин будет чувствовать свою сопричастность с тем, что происходит на Донбассе, элементарное чувство стыда за то, что делает его страна.

Все остальное - производное: и отключение «Дождя», и ругань в сетях относительно разбившегося самолета с журналистами и артистами… Лишь единицы чувствуют стыд за гибель украинцев. Банальный стыд. Для остальных или этой войны нет вовсе, или это не их война. И разговаривать с ними правда не о чем.
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«Поздно и не о чем говорить» - не только с Кремлем, но уже и с российскими либералами.

Тю это что для кого-то новость? Российская либерасня это ухудшенный вариант кремлевских. Почему ухудшенный? Потому что кремлевские по крайней мере более менее честные людоеды, не в смысле честные, а особо не скрывающие факт своего людоедства. А российская лицемерная либерасня, это всё то же самое дерьмо, только ряженное в европейский костюм с приклеенной маской эрзац-гуманизма. Невооруженным взглядом и издалека эта публика даже людей напоминает.
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Оказывается, украинка погибла. Вот так - свои люди мусор, а ранение иностранца неделю обсуждали.
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Чушь говоришь. В рашке точно люди мусор. Их приучают умирать за родину, а сами приучатели жируют на полную.
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Не ври. Или ты раньше читал, что возле ослепшего иностранца погибла украинка?
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при чем здесь это? на войне погибают многие не зависимо от национальности и цвета кожи,тут уже как кому насколько повезет,девушке не повезло,зачем зраду искать?
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? еще раз напишу - якобы ослепшего иностранца неделю обсуждали а смерть украинки (метрах в 3 от него) замолчали. Для тебя это нормально?
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Ышо 6 подкинуть и была бы футбольная команда .
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бідолага підозрював, але до кінця сподівався, що хоч один свій...
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Украинцы верте в Бога и ничего не бойтесь , ни в этом мире ни в последующем .
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))) Так що там за бог в тебе зашифрований в якого ти рекомендуєш вірити?
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На правах ликбеза, господа. Не обессудьте и не примите за спам - вы и так тут наспамили ))).



По Библии, можете проверить:
"Саваоф" имеет состояние титула/звания/почета/, это не имя - ибо обозначает типа нашего "воинствующий, полководец, военачальник, главнокомандующий" - звание. Аллах переводится просто как "бог".
Да впрочем, как и само слово "бог" - это не имя, да и не титул, как некоторые говорят, а, - если в абсолюте, - разумное духовное(нематериальное) существо, имеющее право (у)правление всем как создатель этого "всего". Но, само слово "бог" может применяться к другим личностям, которые стараются или уже заняли положение Бога в умах/сердцах людей, и он стал как обьект некого их поклонения/почитания/ (Моисей назван "богом" - статус такой дал ему сам Бог ЙГВГ(Иегова), также дьявол назван "богом", резьбленные/рисованные изображения земных существ для поклонения им, также деньги, слава, пища(обжорство), всякие святые и святыни, кумиры - могут быть, да по сути и есть, в качестве(вместо) Бога для человека в его жизни, посему пишутся со строчной буквы).

Читайте также Бытие 22г.лава:14стих, Исход.3:14, 15:3, 17:15, 33:19, 34:5, Судей.6:24 (MyBible android есть поиск, BibleQuote ПК ,если кому лень открыть вживую Библию). Кстати, в Оссии.12:5 в кавычках пишет "А Господь есть Бог Саваоф; Сущий (Иегова) - имя Его." Иегова не обозначает "Сущий" на самом деле, там вообще складная форма имени, называемая тетраграмматон, - вышеупомянутый "ЙГВГ" - от еврейского "хавах"-"быть" - обозначающая "дает существовать, дает становится, делает быть(бытие)" - не верно его заменять титулом "Господь", как заменили в 99,9% случаях упоминания во всей Библии.

О верности формы "Иегова" или "Яг(х)ве" спор вести не буду, ибо суть, что выше, остается та же. Но, как факт - имя Иисус как греческая форма в нашей транскрипции еврейского имени Иегошуа (кратко "Иешуа") - делаем выводы.
Всем известное "Аллилуия" содержит краткую форму имени данного Библейского Творца - "Яг" - и переводится как "Хвала Яг(Ягве,Иегове)" - посему именно этим выражением часто люди нарушают заповедь "Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно/всуе/".

Удачи и понимания.
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Как в какого , в единого "великого" бога Пу. Лубимца и идола всех россиян.
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Карма чи доля чи фатум ... ВІЙНА!!! БЛЛЛЯЯЯЯЯЯ!!!!
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Та хватить брехати !!!!!! Усі вже знають що ра Всея не сторона конфлікта.
Навіть порошенко сказав що у нас немає війни з раСсєйою..... видумуєте ви все....👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿
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А Трамп сказал парашенке что это военный конфликт Украины и России.
Чё то мне кажется что порох своё отработал.
Будет ли суд - вот в чём вопрос.
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навіть більше https://www.youtube.com/watch?v=UaY19flzsck
"Украинская оккупация временная" - Порошенко оговорился по Фрейду, олигархи хотят овладеть Украиной
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А вот может и у них поймут,что это больно!И по беспределу!И озабочяеность,даже с крайней обеспокоенностью,от ранений и смерти не спасают.
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"Мы сидели ..... лишь за несколько моментов перед этим, и если бы мы там оставались, то все бы погибли"

ЭТО ОТНОСИТСЯ КО ВСЕЙ НАШЕЙ СТРАНЕ !!!!

а сейчас это уже начинает осознавать Бульбашенко
А еще чуть раньше поднапрягся Назарбай.
Все кто был рядом с Рашей .... все могли погибнуть.... и даже еще могут !
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Пацаны не ведитесь на ссылку , он ведет в никуда , точнее знает автор . Это раш приемы по взлому .
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Prompt recovery, Christopher.
Йому пощастило.
Живий свідок злочинів рашки.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Рядом с кухонным окном разорвалась ракета", - британский фотожурналист Нунн рассказал подробности ранения в Авдеевке
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