"Рядом с кухонным окном разорвалась ракета", - британский фотожурналист Нунн рассказал подробности ранения в Авдеевке

Богдан Подзізей
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, Николай Николаевич b96f438b
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, SbI4-21z
, Cтарий Кінь
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, Igor Lemke dd5e2437
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https://youtu.be/10-QDMTdj00
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Даже если там никто не спит.
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Первый канал российского телевидения:
Ответственность за убитых на Донбассе - на нас
https://www.youtube.com/watch?v=8OcIqQjRG5M
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охуеливпали в кататонический ступор. К сожалению , не была показана последующая фаза кататонического возбуждения, которая развивается остро, действия становятся стремительными, часто жестокими и разрушительными, и носят общественно опасный характер.
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Московская «Свобода» провела опрос относительно того, почему на Донбассе война. Подавляющее большинство ответов: потому что ВСУ - это банда. Или: вообще не знаю ничего об этом.
Когда-то Советский Союз участвовал во многих военных операциях за границей. В Анголе, например. В Эфиопии. Помню, один ветеран, приглашенный на 23 февраля в подмосковную школу, проговорился об этом: «защищал Родину в Эфиопии»… Родину. В Эфиопии. Три лаптя по карте. Где Эфиопия, а где Россия…
Подавляющее большинство граждан ничего об этом не знали. Кто-то получил похоронки, цинковые гробы, а соседи рядом смотрели «Голубые огоньки» и концерты ко дню милиции или чекиста. А кто знал, предпочитал не знать. Это не наша война… Так ведь просто - не замечать, делать вид, что не замечаешь, и верить, верить, верить ящику. И так сложно задать простые вопросы: так, ребят, стоп, как можно воевать три года на складских остатках? Причем ни в чем себя не ограничивая. Массировано так утюжить Авдеевку, без дураков. Как вчерашние шахтеры могут - ну ладно там водить танки - координировать, например, масштабные боевые операции, заниматься военным планированием?
Линия размежевания между Украиной и Россией - это не только вопрос «крымнаш» или «не наш», не только что наврал или наврет Путин, как сострит ниже пояса Соловьев… Линия разграничения - вот этот опрос среди простых москвичей: «не знаю» или «ВСУ - банда».
Приземляя это на бытовой уровень, отношения Украины и России - как у супругов со стажем, которые перешли черту: когда от ежедневных побоев со стороны сильного хочется просто исчезнуть, спрятаться. Когда уже поздно и не о чем говорить. Что бы ни сказал - уже все. Другой не слышит. Стена. Это вот «поздно и не о чем говорить» - не только с Кремлем, не только с ватниками, но уже и с российскими либералами. Для многих эта война тоже - не их. Они смотрят на нее взором профессионального очевидца - отстраненно, нейтрально, предоставляя слово разным точкам зрения, задавая вопросы обеим сторонам. Чем отличается эфир, скажем, российской «Свободы» от украинской? В украинской Ходорковский появиться не может. Ни под каким предлогом.
Вот это вот - нейтральность, баланс мнений - хорошо для сохранения себя в профессии. И я как могу, сколько могу, пытаюсь этому следовать в работе. Паскудство в том, что тебе нужно общаться с разными чмошниками и задавать им вопросы. Не быть ретранслятором их мнения.
Но что хорошо для сохранения себя в профессии, плохо для сохранения себя как человека. Потому что по совести когда тебя хотят убить, нет почвы для компромиссов. Не о чем спрашивать. Это не я придумал. По такому принципу давно живет Израиль. С недавних пор - Украина. Если тебя хотят убить, ты не будешь собирать круглый стол. Ты соберешь военный совет.
Украинская коррупция, в чем так любить обвинять Украину российская либеральная тусовка - да, высасывает кровь из страны, в том числе из армии. Но не надо путать следствие и причину. Коррупционеры не могли создать эту ситуацию - войну на Донбассе. Они могут ею лишь пользоваться. И то до поры до времени. Создала эту ситуацию Россия. Кремль. Путин. Будет больше коррупции или меньше коррупции в Украине - это не скажется существенным образом на военном положении. Потому что причины - там, в Москве.
Отсюда - реакция украинцев: жесткая, жестокая, временами невероятно. В том числе журналистов. Нам же это ставят в упрек: вы - вышиватники. Я тоже до недавних пор так думал. Но! Есть простая вещь, которая отличает россиян и украинцев и которая дает право украинцам быть «вышиватниками», а россиянам - нет: на территории Украины гибнут люди, а на территории России - нет. И пока это так, у украинцев есть право говорить все, что угодно. И как угодно.
И, пожалуйста, не надо про вот это: «украинцы просрали свой шанс, завоеванный на Майдане». «Майдан не оправдал наших надежд» - то есть, надежд российских либералов. Начнем с того, что не оправдались надежды прежде всего самих украинцев. Пока не оправдались. Россияне-то тут при чем? Блин, никогда не думал, что это напишу… Вот правда, не думал. Еще год назад я делал программу-интервью с российскими либералами на одном из украинских телеканалов. И мне это казалось важным - давать трибуну, чтобы критиковать постмайданную Украину.
Ведь они все правильно говорят. Ведь очень важно соизмерять себя с кем-то и чем-то, слышать со стороны правду о себе. Сегодня и я думаю, что такая программа в нынешних условиях невозможна. Или возможна, но при одном условии: если конкретно взятый россиянин будет чувствовать свою сопричастность с тем, что происходит на Донбассе, элементарное чувство стыда за то, что делает его страна.
Все остальное - производное: и отключение «Дождя», и ругань в сетях относительно разбившегося самолета с журналистами и артистами… Лишь единицы чувствуют стыд за гибель украинцев. Банальный стыд. Для остальных или этой войны нет вовсе, или это не их война. И разговаривать с ними правда не о чем.
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Тю это что для кого-то новость? Российская либерасня это ухудшенный вариант кремлевских. Почему ухудшенный? Потому что кремлевские по крайней мере более менее честные людоеды, не в смысле честные, а особо не скрывающие факт своего людоедства. А российская лицемерная либерасня, это всё то же самое дерьмо, только ряженное в европейский костюм с приклеенной маской эрзац-гуманизма. Невооруженным взглядом и издалека эта публика даже людей напоминает.
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По Библии, можете проверить:
"Саваоф" имеет состояние титула/звания/почета/, это не имя - ибо обозначает типа нашего "воинствующий, полководец, военачальник, главнокомандующий" - звание. Аллах переводится просто как "бог".
Да впрочем, как и само слово "бог" - это не имя, да и не титул, как некоторые говорят, а, - если в абсолюте, - разумное духовное(нематериальное) существо, имеющее право (у)правление всем как создатель этого "всего". Но, само слово "бог" может применяться к другим личностям, которые стараются или уже заняли положение Бога в умах/сердцах людей, и он стал как обьект некого их поклонения/почитания/ (Моисей назван "богом" - статус такой дал ему сам Бог ЙГВГ(Иегова), также дьявол назван "богом", резьбленные/рисованные изображения земных существ для поклонения им, также деньги, слава, пища(обжорство), всякие святые и святыни, кумиры - могут быть, да по сути и есть, в качестве(вместо) Бога для человека в его жизни, посему пишутся со строчной буквы).
Читайте также Бытие 22г.лава:14стих, Исход.3:14, 15:3, 17:15, 33:19, 34:5, Судей.6:24 (MyBible android есть поиск, BibleQuote ПК ,если кому лень открыть вживую Библию). Кстати, в Оссии.12:5 в кавычках пишет "А Господь есть Бог Саваоф; Сущий (Иегова) - имя Его." Иегова не обозначает "Сущий" на самом деле, там вообще складная форма имени, называемая тетраграмматон, - вышеупомянутый "ЙГВГ" - от еврейского "хавах"-"быть" - обозначающая "дает существовать, дает становится, делает быть(бытие)" - не верно его заменять титулом "Господь", как заменили в 99,9% случаях упоминания во всей Библии.
О верности формы "Иегова" или "Яг(х)ве" спор вести не буду, ибо суть, что выше, остается та же. Но, как факт - имя Иисус как греческая форма в нашей транскрипции еврейского имени Иегошуа (кратко "Иешуа") - делаем выводы.
Всем известное "Аллилуия" содержит краткую форму имени данного Библейского Творца - "Яг" - и переводится как "Хвала Яг(Ягве,Иегове)" - посему именно этим выражением часто люди нарушают заповедь "Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно/всуе/".
Удачи и понимания.
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Навіть порошенко сказав що у нас немає війни з раСсєйою..... видумуєте ви все....👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿
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Чё то мне кажется что порох своё отработал.
Будет ли суд - вот в чём вопрос.
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"Украинская оккупация временная" - Порошенко оговорился по Фрейду, олигархи хотят овладеть Украиной
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ЭТО ОТНОСИТСЯ КО ВСЕЙ НАШЕЙ СТРАНЕ !!!!
а сейчас это уже начинает осознавать Бульбашенко
А еще чуть раньше поднапрягся Назарбай.
Все кто был рядом с Рашей .... все могли погибнуть.... и даже еще могут !
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Карма
Гиви ампутировали кисть руки.
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Йому пощастило.
Живий свідок злочинів рашки.
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