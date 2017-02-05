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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Марчук (96) переговоры (3093) Порошенко (12184) США (11925) Донбасс (12645) Трамп (799)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нужно внимательно прочитать заявление Белого дома по итогам разговора Порошенко и Трампа, - Марчук

Телефонный разговор Президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом - это позитив, но нужно внимательно прочитать заявление Белого дома по итогам переговоров.

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Марчук, сьогоднішний кепський стан України - це результат твоєї продажності негіднику Кучмі.
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А ше можеш по формі його калу дослідити вплив з*їденої вчора ковбаси на можливість зміни векторів зовнішньої політики США. Неможе ж кал Трампа бути без глибокого змісту, Білий Дім би цього не допустив)))
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"нужно внимательно вчитаться в слова официального заявления Белого дома по результатам общения двух президентов по результатам общения двух президентов."

Которого на вебсайте Белого Дома нет.
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ОРДЛО никогда не были сторонами какого либо официального процесса. По этому, на мой взгляд речь идет исключительно о нормандской четверке.
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Як прикро, що відверто розтягують Україну, саме її скарби! І це роблять совдерівські номенклатурщики, які ще й досі не доділили ЇЇ. І на весь Світ йде сморід від цього. І всі ці номенклатурщики там, в Мінську, продовжують ЦЕ! І нам про це сказав Марчук, як саме вирішили! А те, що буде далі- так, щоб це погодили в Європі, Америці. А люди для них-кріпаки!
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Не вышло у Трампа снять санкции с наскоку, под шумок от пинчуковско-мертвечуковских заявлений и высеров гади, так он пробует втихаря, из подтишка.
Но только Украина и Народ Украины решит как и что мы будем делать в Украине !!!
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Полная демократия. Делать что хотим и как хотим. Но только из того что из за бугра скажут.
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Ситуацию в Авдеевке не зря сравнивают с кровавым штурмом Алеппо
http://www.dsnews.ua/politics/zhizn-posle-aleppo-ukraina-ostalas-odin-na-odin-s-putinym-03022017200000
На Донбассе вот уже несколько дней путинские гибридные войска подвергают город артобстрелам, не считаясь с жертвами среди мирных жителей. То же самое происходило не так давно в Алеппо, то же Россия делала в свое время в Грозном.
Аналогии Авдеевки с Алеппо напрашиваются еще и потому, что кровавый штурм крупнейшего города Сирии не стоил Путину практически ничего и во внешнеполитическом аспекте. Европейские либералы, конечно, были очень опечалены и "глубоко озабочены" происходящим в Сирии, но не более того, а в США хватало и своих проблем. Разумеется, ни о каких новых санкциях против России в свете Алеппо речь даже не шла, что укрепило Владимира Владимировича в мысли, что и в Украине можно лишний раз не церемониться, ничего ему за это не будет.
Что, собственно, и происходит на фоне обстрелов в Авдеевке. Вчерашнее заседание СБ прошло в традиционном ключе - Россию, конечно, пожурили, призвали к немедленной деэскалации, прекращению огня, соблюдению безальтернативных Минских соглашений и выразили глубокую озабоченность. Постпред России в ООН Виталий Чуркин, не моргнув глазом, дал понять всем присутствующим, что на их озабоченность Москве плевать, мол, во всем виновата Украина, а Россия тут вообще не при чем.
Так что после Алеппо Украина осталась с Путиным один на один в военном отношении. Если завтра, к примеру, кремлевские "гибриды" начнут утюжить из "Градов" и "Ураганов" жилые кварталы полумиллионного Мариуполя, нас, конечно, поддержит весь цивилизованный мир... на словах, а Путина еще немного поругают. Но в военном отношении нам приходится рассчитывать только на собственные силы.
Разумеется, расклад мог бы поменять Дональд Трамп, прислушавшись к просьбам своего однопартийца Джона Маккейна о предоставлении Украине летального оружия, но Маккейн пока разговаривает с пустотой.
Понимают ли в Киеве это? Похоже, что понимают, настроены достаточно решительно и готовы самостоятельно бодаться с Путиным.
Мол, прежде чем говорить о соблюдении Минских соглашений, уйдите из Дебальцево и вернитесь на указанные в Минских договоренностях рубежи. Звучит это почти как ультиматум.
Теперь очень многое зависит от подготовки и стойкости наших вооруженных сил и от того, как далеко готов зайти Путин в своем желании устроить на Донбассе аналог Алеппо. Руки у него развязаны, однако есть ряд факторов, которые не позволяют ставить знак равенства между событиями в Украине и Сирии. Старой советской техники и боеприпасов у Путина на Донбассе более чем достаточно, в том числе благодаря оккупации крупного железнодорожного узла Дебальцево, а вот с пушечным мясом все не так хорошо, как в Сирии. Ополчение Донбасса, состоящее из местных "шахтеров и трактористов" и российских наемников и отпускников, ни качественно, ни количественно не идет в сравнение с армией Асада.Одними "ополченцами" Путин явно не отделается, а регулярную российскую армию непосредственно в боевых столкновениях Кремль на Донбассе старается задействовать по минимуму. При всей неограниченности путинской власти в России потоки "груза 200" из Украины явно ему не нужны.
В любом случае желание Путина и дальше "играть в Алеппо" зависит от интенсивности сопротивления, которое ему окажет украинская армия, а как показали последние дни, ВСУ вполне по силам серьезно "подкорректировать" хотелки хозяина Кремля.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНужно внимательно прочитать заявление Белого дома по итогам разговора Порошенко и Трампа, - Марчук
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