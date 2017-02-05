EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Форум Украины(577483)
  1587  70
Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: Жебривский (426) повреждение (96) ремонт (631) Авдеевка (1065)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Жебривский о восстановлении Авдеевки: Начали вставлять выбитые окна, вывозить мусор, подключать объекты к электросети

В Авдеевке (Донецкая область), которая уже неделю находится в центре боевых действий, начались восстановительные работы.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
единственный мусор в гундяевке это все совковое дебильное население -вывозите с вещами в срассию.................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Продолжаем ремонтировать обстрелянные накануне российскими агрессорами частные дома, многоэтажки и объекты инфраструктуры города .Коммунальные службы убирают и вывозят из города мусор", - информирует чиновник.
"Продолжаем составлять акты обследований разрушений гражданских объектов города. В Авдеевку прибыли специалисты-проектировщики для обследования многоэтажек, документирования разрушений и технических заключений для последующего их восстановления", "Рементно-строительные бригады продолжали стеклить окна многоэтажек. Сегодня застеклили окна около 100 квартир",Источник: http://censor.net.ua/n426535

ШЁЛ ДВАДЦАТЫЙ ГОД АТО, АВДЕЕВКУ ОСТРАИВАЛИ В ДВАДЦАТЫЙ РАЗ НА РАДОСТЬ КАЗНОКРАДАМ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не нужно отстраивать?.. так ты же первый кудахтать начнешь " влада геноцидить авдіївку"..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно не отстраивать, а гнать всех этих тараканов в сторону роиссюшки.
Нехай там обитают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эмоционально громко и глупо.. европейская конвенция о защите прав человека , протокол 4..
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПЛЕВАТЬ на все эти "европейские конвенции", после того как нас бортанули с "будапештскими"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё проще: со слюнявыми евробюрократами нашей стране не по пути. Как и с Хуйлом.
Своим умом нужно жить. Брать пример с лучшего, а не худшего, например как Норвегия, Финляндия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
норвегия и финляндия не подписали конвенцию о правах человека? для меня это новость..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Норвегия и Финляндия живут не озираясь на "еврокурс", равно как и на любую другую бредятину, от Хуйла ли, от кого-либо ещё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
отстраивать НЕОБХОДИМО , ОДИН РАЗ , НАВЕРНЯКА И КАЧЕСТВЕННО...А ПОКА ЕСТЬ СМЫСЛ ОБЕЗОПАСИТЬ ЛЮДЕЙ ОТ ФОРС_МАЖОРА И ВЫВЕЗТИ В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО И СЪЭКОНОМИТЬ НАЛОГИ ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ ГРАЖДАН НА БОЛЕЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЛА ВО ИМЯ ПОБЕДЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ. К ПРИМЕРУ ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ НА ЭТИ СРЕДСТВА ТЭС ЧТО БЫ НЕ ЗАКУПАТЬ УГОЛЬ У СЕПАРАТИСТОВ И ПРОДЛЕВАТЬ ТЕМ САМЫМ АТО(А ПО СУТИ ВОЙНУ) А ЗНАЧИТ СМЕРТИ И РАНЕНИЯ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ ЗСУ!!!!!!!!!
понятно изъясняюсь???
 показать весь комментарий
Ответить
 
сколько людей пожелало эвакуироваться за прошлую неделю? 300?.. я понятно ответила? куда отселить 20 тис город? к себе комнатушку выделите?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а разве ВЫ не понимаете , что там , при всём желании , НИКТО ВАМ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ДАСТ Отстроитесь-отремонтируетесь , пройдёт месяц-два-год-сново прилетит , сломает , покалечит -Сизифов труд за счёт остальных граждан!
"Русский мир" приносит разруху: как живут финские города в России, после 1940 года. ФОТОрепортаж
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Русский мир" приносит разруху: как живут финские города в России, после 1940 года. ФОТОрепортаж
http://censor.net.ua/photo_news/329914/russkiyi_mir_prinosit_razruhu_kak_jivut_finskie_goroda_v_rossii_posle_1940_goda_fotoreportaj
 показать весь комментарий
Ответить
 
в стране нет денег и возможности выселять городами .. негде поселить , нет возможности трудоустроить. кто хотел и имел возможность уже давно выехал из прифронтовой зоны. да, будут ремонтировать и отстраивать , да, и за мой счет в том числе.. это наша земля, это наши города и это наши граждане.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наталія Вікторівна , ну и в чём здравый смысл??? Это же не песочница -пасочку слепил -пасочку растоптал....отвлекаются огромные ресурсы ,которые на сегодня можно использовать рациональнее... если наши чиновники , конечно будут не против, горе наше...
А ваше выражение :-"...это наша земля, это наши города и это наши граждане" ой как мне понятно , всей моей семье и моим предкам, с 35 года ещё... ну не дадут там вам жить нормальной жизнью в ближайшее время.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я еще про завод не написала.. это наш завод))..
а никто и не надеется на нормальную жизнь даже в случае ближайшей победы. лет 20-30 , не раньше)).. другого пути нет.. это если мыслить государственными масштабами, если по-кугутськи то конечно, отгородить, депортировать, не пущать.. шобы не мешали моему спокойному життю с садком вышневым коло хати..)..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
".....а никто и не надеется на нормальную жизнь даже в случае ближайшей победы. лет 20-30 , не раньше".....да кто же против подождать ...только как-то не в ту сторону нас повели, похоже. Ну а на счёт :-"...другого пути нет.." , так есть - Канада, Австралия. Большие диаспоры украинцев , а главное -ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО и ЧИНОВНИКИ с тем самым ГОСУДАРСТВЕННЫМ МЫШЛЕНИЕМ
 показать весь комментарий
Ответить
 
не понятно о чем вы..
мы строим государство с теми людьми которые есть в наличии со всеми их достоинствами и недостатками .. и как любое государство мы топаем своим путем или кривыми дорожками.. но это наш путь)) просто хотелки " хочу як в канади" невозможны, нужны как минимум человеческий ресурс для реализации этой хотелки. а ресурс мы имеем то шо имеем.. чиновник , поди не с марса прилетел, наш доморощенный, вареныкы з вышнямы мамкины ел в детстве и салом не брезговал..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Или Вы лукавите , или с каким умыслом...но думаю для Вас не секрет , что Украина имеет ОГРОМНЫЙ потенциал как в ресурсах , так и в населении, и хотя и убитую , но довольно развитую ифраструктуру....НО ВЕЧНЫЙ КРИЗИС В УПРАВЛЕНЦАХ (кумы, сваты , браты ,просто свои пацаны)... уверен , за три последних года в воюющей стране можно было убрать хотя бы с судебной власти и прокурорского надзора коррупцию и заставить работать законы и это показало бы СТОИТ ли надеяться на:-"..надеется на нормальную жизнь даже в случае ближайшей победы. лет 20-30 , не раньше"... .за сим и откланяюсь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот этот огромный потенциал который мы имеем , нас и "имеет".. это наши люди , взращенные и выкормленные, сливки)).. патриоты-бессеребрянники как то не котируются в массах , их народ! почему то не выбирает в раду, они бездеятельны и не способны воодушевить и выплекать главную идею "дармовой гречки каждому зубожилому в личный казанок".. вообщем слабоваты ((..
тот кто должен был убрать коррупцию шо то завязли.. хотя и лучшие .. по-конкурсу пройденные.. про ресурс еще писать?..)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Снимаю шляпу.....
Не часто в последнее время на форуме появляется здравомыслящий человек....
 показать весь комментарий
Ответить
 
это за тобой , скорая , к окулисту , что-бы прозрел и не врал за малое , троль
 показать весь комментарий
Ответить
 
Списывай как будто пластиковые окна вставляешь... да что я тебя учу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мартышкин труд
особенно стекляные окна вставлять
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пожалуйста, только не начните вставлять выбитые зубы, а то никакой халявной каши не хватит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это какое то шоу под названием "Успей построить пока не разбомбили".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гнидосы шоколадные,отстраиваете за счет налогов украинцев,а местные коректируют огонь сепараторов и кацапни и ноют,что их кормят хуево.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
девачки.. вы слишком примитивны ,как на мой вкус , шоб вступать с вами в полемику).. по насестам , куры , и не отсвечивайте..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После трагических событий в Авдеевке
начнется поворот в головах Домбасян
в проукраинскую сторону
Надеюсь....
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты романтик или идиот?
вата неисцелима. стерилизация, депортация, изоляция, дальше сам придумай. нет им места среди людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А воно нам потрібно? Я маю на увазі "в головах"? Їм у бОшки треба вкласти два варіанти: 1 - тікати в рашку і 2 - залишитися на правах "негромадян". Досвід Латвії та Естонії показав ефективність таких заходів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
:D

Этимология слова наивный восходит к лат. nativus .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зря надеешся. Пример - стоит чмо лет 60 с бутылкой коньяка недешевого в маркете,прилично одетое да еще и женского пола и разоряется как даунецк укры бомбили и что в Киеве был переворот,а маркет в Киеве то. Пару дней назад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего там не начнётся.Вы видели видео,как раздавали гуманитарку в Авдеевке?Такое чувство,что время откатилось назад и перед нами толпа антимайдана в Мариинском в Киеве.Те же пропитые лица,повадки,ненависть.Если допустить это стадо к выборам,кого оно выберет,кому продасться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодец, Жебривский! Как насчёт договорённости о которой ты говорил? Поезда с угольком пошли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нельзя об этом спрашивать и вспоминать. ребе жаберману не велит. и гешефт с мордвой затормозится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пора мыздобула выпускать, пусть патетически пропищит что-нибудь патриотическое
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трохи мізків би поміняти б не завадило...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А накуя....завтра орки все опять раздолбают....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Авдеевка. Гимн Украины на скрипке в исполнении Марии Бондас
https://www.youtube.com/watch?v=IDvttSCH2Zo
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посмотрите ватники кацапы, вам мой украинский НАРОД не сломить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поставки электроэнергии бандюкам выросли в 2раза.Только за 10 мес 2016 Украина БЕСПЛАТНО поставила эл.эн.на 1,2 МЛРД!!!
http://biz.censor.net.ua/events/3019977/postavki_elektroenergii_na_nepodkontrolnye_territorii_vyrosli_v_2_raza …
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интер показал в Подробностях недели Авдеевку. Мужик говорит что местные идут, получают гуманитарку чтобы продать и купить бухла.Тащите терпила еще всего и побольше, потому что вы должны дамбасу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Диванные вояки пошли рассуждать как военным лучше воевать, тфу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
эй жаберман. Ну ка просвети народ. За чей счет этот ремонт???
Или так обычно тамжынашилюди - дамбасняонижыдети?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А пиццу Жебривский на дом приносит?Если нет ,то плохо работает,надо еще и коньчек,ведь же ж наши люди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Панове, 72-а просить терміново турнікети, перев'язувальний (бандажі, бинти кровозупинні засоби, знеболювальні.
Дуже потрібні бєруши! Багато! В хлопців вухами йде кров від вибух
 показать весь комментарий
Ответить
 
Alarm. шоколадные гнидосы активизировались - трут и удаляют коменты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
видно с ними авансом расплатились соевыми плитками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вроде и понимаешь что да,надо востанавливать - морозы идут... Но война ведь никуда не делась! Линия фронта осталась на том же месте,с откуда же завтра могут разбомбить все эти свежие стёкла. Вот это вот и не понимаю... Каждую неделю ремонтировать,ждать сто тысячное "письмо-гарантию" от сцкк? Кровавое шоу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня остеклят окна, завтра опять их разхерачат.
Напоминает песенку про мыло и мочало, наша песня хороша начинай сначала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Короче бизнес процветает. Аль за даром ставят???
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЖебривский о восстановлении Авдеевки: Начали вставлять выбитые окна, вывозить мусор, подключать объекты к электросети
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Богдан Подзізей, Денис Федотов 57fd6e49, AlexUnknown, marina marinina, RussianChuckcha, Rjr, Тарас Сальмон, Толя Барклай, Sea Rover, Стрелок, Йозеф Швейк, sulima ivan, Володимир Науменко a6a66e08, Зоя Романюк, Sirozha Sergeeff, Андрій Жагун, Юра Сюзик, Irada, Urs, Герхард Шрёдер, Teodor Darrizer, Gelen von Troy eeef8c4d, Kot Kopeykin, alekcg1 ., Nikol Pricol, Панько Недобрий, Яукр, Pan Kowalski, украинец-023, Amber, Аким Айратов, Maxim Isajew, aquarius580 ., V T 2fd9d4b9, ARF, Magdalena Zurbiene, Index_Dias, Николай Безденежный, igezo, Garsia UA, Bob2, Мускорта, PataNATOm, Виктор Коцяруба, Саша Киев, bag, Олександр Терек, Le Mouton Blanc, Vyacheslav Sensor, Radoslav Sikorsky, Baks13, Kaba Mota, , Maxim Ak-Murza, Ganna Dudun, Лесли, Сергей Сергеевич e97d62ab, kote bajun, Cтарий Кінь, Хто є, раша в перде, Lyusi UA, Alex_dos, зазирнув випадково, вован Пу, Senator S 01a656ec, Крымваш и лугандония впридачу, Kasper1088, Дмитро Черних, 5 копійок
 Всего на сайте: 218 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти