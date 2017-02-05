Жебривский о восстановлении Авдеевки: Начали вставлять выбитые окна, вывозить мусор, подключать объекты к электросети

Богдан Подзізей
, украинец-023
, Gosha
, Rjr
, RussianChuckcha
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, Панько Недобрий
, Ярослав Волохов
, Irada
, Йозеф Швейк
, Igor1975
, marina marinina
, Аким Айратов
, Ігор Тумак
, Teodor Darrizer
, Стрелок
, alekcg1 .
, Stephan Bil
, Толя Барклай
, Иван Романов fa513186
, Володимир Науменко a6a66e08
, Maxim Ak-Murza
, Денис Федотов 57fd6e49
, Юра Сюзик
, Garsia UA
, Gelen von Troy eeef8c4d
, Sea Rover
, Sophia-Maria Duglass
, sulima ivan
, Игорь Карпушин
, igor555 ab2700df
, Gora Arog d762889f
, igezo
, Дмитро Черних
, Vovcheg Zak
, tankist
, Зоя Романюк
, Герхард Шрёдер
, Sirozha Sergeeff
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, Яукр
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, V T 2fd9d4b9
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, CА
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, Bander_ua
, Наталья Косинская 5d14295f
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, Fleuves sanglantes
, sv_bombardier
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, М А Р И К
, zwjagel
, Сергей Сергеевич e97d62ab
, Baks13
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, Bob2
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, aquarius580 .
, конрад карлович
, ПравдаЛюбка
, Vasilij Chizhikov
, Trikimees
, Лесли
, kote bajun
, Index_Dias
, Андрей Левый1
, maroon 5
, Voenniy Kamenetsky
, Vyacheslav Sensor
, V-roma
, Алексей Черняк dc59afc1
, Виктор Коцяруба
, qwe1 qwe22
, Крокодил Гена
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, PataNATOm
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, Kasper1088
, nik ukr 21c34e5d
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, зазирнув випадково
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, bag
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, пантелемон
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, Путенбох
, Ніна Татарченко
, Ganna Dudun
, Анатолик
, Anastasiya Lisovskaya
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, Роман Иванович 88d29025
, Николай Николаевич b96f438b
, раша в перде
, demo
, SbI4-21z
, Cтарий Кінь
, Александр Третьяков b707700d
, Яков1
, Senator S 01a656ec
, Хто є
, Igor Lemke dd5e2437
, Vadim Loparev
, Марк Антоний 7c152259
, Виталий Дзюба
, Ватник Путин
, East Clintwood
, кацахол
, Олег Смуток
, нетоварищ
, Makeover
, Leo Uxmal
, Теофил Котофеев
, Andrey Sokolov d0d9f127
, RustIck
, Alexx Lexton
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, AfricaUA
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"Продолжаем составлять акты обследований разрушений гражданских объектов города. В Авдеевку прибыли специалисты-проектировщики для обследования многоэтажек, документирования разрушений и технических заключений для последующего их восстановления", "Рементно-строительные бригады продолжали стеклить окна многоэтажек. Сегодня застеклили окна около 100 квартир",Источник: http://censor.net.ua/n426535
ШЁЛ ДВАДЦАТЫЙ ГОД АТО, АВДЕЕВКУ ОСТРАИВАЛИ В ДВАДЦАТЫЙ РАЗ НА РАДОСТЬ КАЗНОКРАДАМ
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Нехай там обитают.
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Своим умом нужно жить. Брать пример с лучшего, а не худшего, например как Норвегия, Финляндия.
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понятно изъясняюсь???
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"Русский мир" приносит разруху: как живут финские города в России, после 1940 года. ФОТОрепортаж
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http://censor.net.ua/photo_news/329914/russkiyi_mir_prinosit_razruhu_kak_jivut_finskie_goroda_v_rossii_posle_1940_goda_fotoreportaj
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А ваше выражение :-"...это наша земля, это наши города и это наши граждане" ой как мне понятно , всей моей семье и моим предкам, с 35 года ещё... ну не дадут там вам жить нормальной жизнью в ближайшее время.
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а никто и не надеется на нормальную жизнь даже в случае ближайшей победы. лет 20-30 , не раньше)).. другого пути нет.. это если мыслить государственными масштабами, если по-кугутськи то конечно, отгородить, депортировать, не пущать.. шобы не мешали моему спокойному життю с садком вышневым коло хати..)..
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мы строим государство с теми людьми которые есть в наличии со всеми их достоинствами и недостатками .. и как любое государство мы топаем своим путем или кривыми дорожками.. но это наш путь)) просто хотелки " хочу як в канади" невозможны, нужны как минимум человеческий ресурс для реализации этой хотелки. а ресурс мы имеем то шо имеем.. чиновник , поди не с марса прилетел, наш доморощенный, вареныкы з вышнямы мамкины ел в детстве и салом не брезговал..
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тот кто должен был убрать коррупцию шо то завязли.. хотя и лучшие .. по-конкурсу пройденные.. про ресурс еще писать?..)
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Не часто в последнее время на форуме появляется здравомыслящий человек....
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особенно стекляные окна вставлять
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начнется поворот в головах Домбасян
в проукраинскую сторону
Надеюсь....
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вата неисцелима. стерилизация, депортация, изоляция, дальше сам придумай. нет им места среди людей.
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Этимология слова наивный восходит к лат. nativus .
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https://www.youtube.com/watch?v=IDvttSCH2Zo
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http://biz.censor.net.ua/events/3019977/postavki_elektroenergii_na_nepodkontrolnye_territorii_vyrosli_v_2_raza …
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Или так обычно тамжынашилюди - дамбасняонижыдети?
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Дуже потрібні бєруши! Багато! В хлопців вухами йде кров від вибух
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Напоминает песенку про мыло и мочало, наша песня хороша начинай сначала.
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