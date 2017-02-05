"В настоящее время остаюсь в комитете нацбезопасности и обороны", - Савченко

Богдан Подзізей
, украинец-023
, Gosha
, Rjr
, RussianChuckcha
, AlexUnknown
, Тарас Сальмон
, Панько Недобрий
, Ярослав Волохов
, Irada
, Йозеф Швейк
, Igor1975
, marina marinina
, Аким Айратов
, Ігор Тумак
, Teodor Darrizer
, Стрелок
, alekcg1 .
, Stephan Bil
, Толя Барклай
, Иван Романов fa513186
, Володимир Науменко a6a66e08
, Maxim Ak-Murza
, Денис Федотов 57fd6e49
, Юра Сюзик
, Garsia UA
, Gelen von Troy eeef8c4d
, Sea Rover
, Sophia-Maria Duglass
, sulima ivan
, Игорь Карпушин
, igor555 ab2700df
, Gora Arog d762889f
, igezo
, Дмитро Черних
, Vovcheg Zak
, tankist
, Зоя Романюк
, Герхард Шрёдер
, Sirozha Sergeeff
, Анатоль Лемберг
, Le Mouton Blanc
, Яукр
, Андрій Жагун
, V T 2fd9d4b9
, Олександр Терек
, CА
, Саша Киев
, Urs
, Lyusi UA
, Amber
, Kaba Mota
, Alex_dos
, Наглая Морда
, Pan Kowalski
, укропбандерівець
, Ярослав Титомир
, ARF
, Николай Безденежный
, Kot Kopeykin
, Водки нет, иди домой.
, Maxim Isajew
, Nikol Pricol
, Bander_ua
, Наталья Косинская 5d14295f
, Radoslav Sikorsky
, Fleuves sanglantes
, sv_bombardier
, Gangster
, Magdalena Zurbiene
, Ali Hasan
, Корсунский
, М А Р И К
, zwjagel
, Сергей Сергеевич e97d62ab
, Baks13
, Vladimir Kalashnikov
, Bob2
, Gar
, aquarius580 .
, конрад карлович
, ПравдаЛюбка
, Vasilij Chizhikov
, Trikimees
, Лесли
, kote bajun
, Index_Dias
, Андрей Левый1
, maroon 5
, Voenniy Kamenetsky
, Vyacheslav Sensor
, V-roma
, Алексей Черняк dc59afc1
, Виктор Коцяруба
, qwe1 qwe22
, Крокодил Гена
, Мускорта
, PataNATOm
, Welle
, время
, Светлана Черкассы
, Kasper1088
, nik ukr 21c34e5d
, Røbin Hood
, зазирнув випадково
, Михаил Торо
, bag
, Крымваш и лугандония впридачу
, пантелемон
, вован Пу
, Володимир Мик
, Путенбох
, Ніна Татарченко
, Ganna Dudun
, Анатолик
, Anastasiya Lisovskaya
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, Роман Иванович 88d29025
, Николай Николаевич b96f438b
, раша в перде
, demo
, SbI4-21z
, Cтарий Кінь
, Александр Третьяков b707700d
, Яков1
, Senator S 01a656ec
, Хто є
, Igor Lemke dd5e2437
, Vadim Loparev
, Марк Антоний 7c152259
, Виталий Дзюба
, Ватник Путин
, East Clintwood
, кацахол
, Олег Смуток
, нетоварищ
, Makeover
, Leo Uxmal
, Теофил Котофеев
, Andrey Sokolov d0d9f127
, RustIck
, Alexx Lexton
, 5 копійок
, AfricaUA
, лера вирвихвіст
, Gulfiliz Zorlu
, Voldemar Lopuhov
, Veniamin Kuzmenko
Богдан Подзізей, Денис Федотов 57fd6e49, AlexUnknown, marina marinina, RussianChuckcha, Rjr, Тарас Сальмон, Толя Барклай, Sea Rover, Стрелок, Йозеф Швейк, sulima ivan, Володимир Науменко a6a66e08, Зоя Романюк, Sirozha Sergeeff, Андрій Жагун, Юра Сюзик, Irada, Urs, Герхард Шрёдер, Teodor Darrizer, Gelen von Troy eeef8c4d, Kot Kopeykin, alekcg1 ., Nikol Pricol, Панько Недобрий, Яукр, Pan Kowalski, украинец-023, Amber, Аким Айратов, Maxim Isajew, aquarius580 ., V T 2fd9d4b9, ARF, Magdalena Zurbiene, Index_Dias, Николай Безденежный, igezo, Garsia UA, Bob2, Мускорта, PataNATOm, Виктор Коцяруба, Саша Киев, bag, Олександр Терек, Le Mouton Blanc, Vyacheslav Sensor, Radoslav Sikorsky, Baks13, Kaba Mota, CА, Maxim Ak-Murza, Ganna Dudun, Лесли, Сергей Сергеевич e97d62ab, kote bajun, Cтарий Кінь, Хто є, раша в перде, Lyusi UA, Alex_dos, зазирнув випадково, вован Пу, Senator S 01a656ec, Крымваш и лугандония впридачу, Kasper1088, Дмитро Черних, 5 копійок
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Про справжню кількість шпигунів у всіх силових структурах ви навіть уявлення не маєте !
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В яких боях вона брала участь ?
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На суді вона сама говорила лише про свою участь у звільненні Щастя. Все.
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Так навбивала, що повоювала два тижні і здалася в полон.
Не треба мені відповідати. Ви знаєте своє, я - своє.
А час розсудить.
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И почему с такими друзьями она только в комитете по нац. безопасности, за расстрелы Авдеевки ей как представительнице боевиков полагается как это принято в Украине серьезное повышение.
На ближайших заседаниях ее защитники Батькивщина и Оппонблок должны поднять этот вопрос.
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так что ее - в бобруйск животное!
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Все высеры здешних комментаторов в ее адрес ничем кроме как тупоголовостью назвать нельзя.
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Савченко объяснила, почему произошло обострение конфликта в Донбассе Далее:
https://news.rambler.ru/cis/36012617-savchenko-obosnovala-obostrenie-konflikta-v-donbasse/
"Мы увидели то, что обещания о сильной армии и о том, что ей всего хватает - это неправда… Эта ситуация показала, что у нас пока что готовы воевать только люди, и, к сожалению, очень утомила эта война за три года. Утомила бездеятельность политиков, их слабая дипломатия и их слабая неопределенность - мы идем к победе ценой войны или мы садимся за стол переговоров и заканчиваем войну миром", - сказала Савченко в интервью ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" на телеканале "112 Украина".
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Зато эти "герои" будут заниматься украинской безопасностью.
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Признаюсь що я повівся на твій "героїзм" в полоні. Але після фото-відео на Майдані, де ти разом з беркутом і антимайданом, і розповіді бійців як саме ти попала в полон, можеш забути про політику. Якщо лишились залишки совісті -- то склади мандат депутата...
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"Питання - чи хочу (бути президентом)? "Хочу" в іншому виражається, ... не хочу, можу, так все і продовжується - можу, буду, якщо треба, але щоб це прямо було таким великим бажанням.... Це важко, дуже велика відповідальність", - зазначила нардеп.
Савченко додала, що "все і надалі так залишається" (говорячи про те, що раніше заявляла, що може піти у президенти, "якщо народ скаже"): "Якщо я буду вважати, що це потрібно, тоді я буду це робити".
При цьому на питання, чи вважає вона, що наступний президент України має бути диктатором, Савченко зазначила: "Може бути".
Також Савченко розповіла, що під час її перебування у російській тюрмі її намагалися вербувати.
"Мене намагалися вербувати, ... більше політично, якщо говорити у військовому розумінні", - заявила вона.
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