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Теги: исключение (71) комитет (251) Савченко (2737)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"В настоящее время остаюсь в комитете нацбезопасности и обороны", - Савченко

Народный депутат Надежда Савченко не была исключена из комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны.

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СБУ! А вы куда смотрите? Эта шпионка сидит в комитете по нац. безопасности! А наша страна хоронит хлопцев на коленях! Делайте свою работу, вы за нее деньги получаете!
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Эта шпионка сидит в комитете по нац. безопасности!

Про справжню кількість шпигунів у всіх силових структурах ви навіть уявлення не маєте !
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А нам нью-гидрантом может быть по-другому? Там не в заводе интересы Украины, там ПОТОКИ!
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Ты хоронишь ребят на коленях ? Хоть одного кацапа убил ? Она убивала не виртуално.
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А ты сколько? Или так, только в контрол страйке?
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А я хоронил наших ребят на коленях! И не тебе, школота, мне этим попрекать! Еще в 1985 начал хоронить, в 201 МСД, в Афганистане, конкретнее в Кундузе и Горном Бадахшане. Так что не тебе меня учить.
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Ничего...Насчет загиблых на коленях ты спиз.дел конечно , а так уважуха.
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Кого ? І скільки ?
В яких боях вона брала участь ?
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Ага, розбіглася.
На суді вона сама говорила лише про свою участь у звільненні Щастя. Все.
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Савченко в составе Айдара убивала кацапов , Вы -НЕТ . Все.
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Ню-ню.
Так навбивала, що повоювала два тижні і здалася в полон.
Не треба мені відповідати. Ви знаєте своє, я - своє.
А час розсудить.
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кто кацапов убивала - Гадя? она только детей в Ираке с пулемета гасила..
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там ще два РИГОАНАЛА СИДЯТЬ.Їх теж треба нехєр звідтіля викинуть
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Ага, у неё, ну и у кивалова с охендовским, и у всех эксрыгов а-ля нью БПП. У нас учителей много, куда не кинься.
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Может хвост прижала? Одно дело, когда ты безнаказанно и вызывающе некоторое время пытаешься выскочить из трусов, другое дело, когда эти трусы наконец-то начинают смердяче вонять и вызывают у окружающих тошноту и нервозное чихание, тем более, если эти окружающие всё сделали, чтобы ты могла позволить себе так выпригивать из этих трусов, которые они тебе и пошили.
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Савченко ты же кричала что если надо пойду защищать Украину. Так сдай мандат и иди в войска. Или сучка передумала?
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Передумала. С мандатой жить лучше, чем в окопах!
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Как точно передали сущности тимошенчихи-прямо в яблочно попали -надо было еще германшу прилипить для большего колорита -они как два сапога пара и обе ботоксные.
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Ага, наверное продала участок и на все-все деньги закупила тепловизоры для армии.
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Востанавливает -да она за все свою разнообразную жизнь даже лопаты в руки не брала .
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Опять тварь всплыла!( вот мразь, 7 дней о этой паскуде ничего небыло слышно и видно... так хорошо было... нет, она сука назло всем объявилась, чтобы наГадить в очередной раз Украине...
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А почему она не рассказывает, как ее лучшие друзья боевики поживают расстреливающие Авдеевку и какие они хорошие при этом.
И почему с такими друзьями она только в комитете по нац. безопасности, за расстрелы Авдеевки ей как представительнице боевиков полагается как это принято в Украине серьезное повышение.
На ближайших заседаниях ее защитники Батькивщина и Оппонблок должны поднять этот вопрос.
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и чего на бабу тут все кидаются? прям децкий сад, какой-то...
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Потому что , тема Гади, отвлекает от Пашинского, от блокады ОРДЛО, и других тем!
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вот реально она меня бесит - потому-что она цинично предала людей который погибли за нее за Украину и тех кто протестовал и по всему миру и волну поднял за ее освобождения - мы думали она голодает страдает ее мучает путлеровский режим - а на самом деле что было..
так что ее - в бобруйск животное!
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Все это точно на ее харе написано и что самое главное после этой годовки она самая здоровая оказалось среди все заключенных украинцев .
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сава хороший пример того,что для правления страной мозги иметь необходимо!
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Упсс...в Авдеевке затишье и "чеширская кошара" всплыла))
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5 февраля российско-террористические войска на всех направлениях продолжали обстрелы украинских позиций на Донбассе.Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в Авдеевке захватчики неоднократно вели огонь из танков, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Источник: http://censor.net.ua/n426524
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Су..ка Гадя Савченко почему не поедешь снова к своим кураторам в Луггандонию и не посмотришь в глаза Захарченко и Плотницкому и не спросишь почему они уничтожают Авдеевку и украинскую инфраструктуру
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Она боится что в его бильмах увидет боль за уничтоженных украинцев -это ж надо такое дерьмо ей придумать.
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЕ ПРАВО(П.П.ШАРИКОВ)
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Как не смешно, но Савченко в данной ВР особенно в сравнении с Пашинским одна из самых адекватных.
Все высеры здешних комментаторов в ее адрес ничем кроме как тупоголовостью назвать нельзя.
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В верховной раде сидит много патриотов , чудным образом три года назад ходившие без штанов и ставших миллионерами за последние три года .Есть и партия регионов . есть и ставленники олигархов . есть и антикорупционеры покупающие квартиры в Кие ве по шесть миллионов . А как плюнешь в зал , так и попадёшь в патриота .
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в Авдеевке небольшое затишье, - и Надюха всплыла
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Давайте улыбнемся сепарам и армии русни как советует гадя и все будет харашо.
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Анализируйте что рупер пишет о савченко если рупер так позитивно о ней отзывается, эта сука продалась с потрохами!!!
Савченко объяснила, почему произошло обострение конфликта в Донбассе Далее:
https://news.rambler.ru/cis/36012617-savchenko-obosnovala-obostrenie-konflikta-v-donbasse/

"Мы увидели то, что обещания о сильной армии и о том, что ей всего хватает - это неправда… Эта ситуация показала, что у нас пока что готовы воевать только люди, и, к сожалению, очень утомила эта война за три года. Утомила бездеятельность политиков, их слабая дипломатия и их слабая неопределенность - мы идем к победе ценой войны или мы садимся за стол переговоров и заканчиваем войну миром", - сказала Савченко в интервью ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" на телеканале "112 Украина".
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У меня только один вопрос -почему все гады тусуются на 112 канале и больше не где -что там медом помазано чтоли и если эта стерва так и не поняла что рашовских оккупантов и их прихвостей будут бить пока не одной гниды не останется и вопрос не во времени а в колличестве уничтоженных а как эта стерва могла быть в украинской армии -сдала бы всех с потрохами.
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Правильно, нужно еще в комитет по нац. безопасности включить ее друзей Захарченко и Плотницкого, вся компания будет в сборе, не нужно будет Савченко ездить к ним в гости, ну а то, что они враги, убийцы, предатели, на это можно закрыть глаза, как будто ничего не происходит, с Савченко ведь прокатило, прокатит с Захарченко и Плотницким.Если что, Батькивщина их защитит, повозмущается народ и успокоится.
Зато эти "герои" будут заниматься украинской безопасностью.
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После принятия савченко эту так называемую контору БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ можно смело закрывать -от нее будет больше вреда для Украины чем пользы и то чем быстрее тем лучше -меньше будет ущерба для нашей безопасности и обороны-чтобы потом поздно не было.
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ох Надя, надя... Так з народного героя стати народним ізгоєм. Уже все, що ти би не сказала не буде сприйматись громадою. Ще мабуть ніхто так швидко не обсирався і не втрачав рейтинги\довіру за пару місяців...
Признаюсь що я повівся на твій "героїзм" в полоні. Але після фото-відео на Майдані, де ти разом з беркутом і антимайданом, і розповіді бійців як саме ти попала в полон, можеш забути про політику. Якщо лишились залишки совісті -- то склади мандат депутата...
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Это не входит в планы рашистов -это будет большая потеря для ФСБ и для нее может кончится плачевно -будут считать использованным материалом и естественно примут соответсвующие меры чтобы не оставить следы бо когда савченко оставит мандат то ее можно будет допросить и тогда она все раскажет как на духу.
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она никогда не была народным героем - ее впарили нам как "героя" - фсбш-ники продажные сми и продажные партии жульки типа БЮТ.. если мы мы знали что она будет такого "фазана заряжать" после выхода - так мы бы наняли адвокатов что-бы ей пожизненное дали..
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Почему Рашка всех задержанных отправляет на ДУРКУ проходить ??? Да но кроме САВЧЕНКО .. Даже ватные структуры поняли : что если идиёт ,то на всю жизнь.
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Да и у нас все кто побывал в плену обязательно проходит реабилитацию и только одна савченко не прошла бо не хотела и это очень подозрительно -видать боялась что все инструкции фсб -шные из головы вытянут -видать в раше предупредили чтобы не ходила на реабилитацию бо поведение ее явно подозрительное ..
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Правильно -давайте эту дуру так называемого героя Украины -люди кровь проливали чтобы получить это звание и то не всем дали а она его на халяву получила -то я предлагаю ее обменять на Сенцова раз этот Х-ЙЛО разные планы на нее строит то пусть там в раше и строит вместе с Х-ЙЛОМ свои планы.
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Да на Гадю наедем, так как нужно отвлечь от депутатов ВР, которые в моСкве , отчитываются, на их ТВ выступают. Эта голодранка ресурсов не имеет, и рот закрыть не сможет.
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Та ты что -агент кремлевского гадюшника и в таком комитете как НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОРОНЫ -так эти главари террористических организаций днр и лнр захарченко и этот плотницкий будут все секреты знать про нашу армию и фортыкационные сооружения -она и без того стала для этих уродов как родная а так вобще будет член семьи этих бандюков а мы потом удивляемся что кацап про нас все знает .
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Надя, жги! пусть шоколад-доброжелатели лопнут от злости.
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Какая каша у нее в башке -это ппц просто -что-то мелет а что - хз.Кидает предьявы всему и всем самомнение зашкаливает -самовлюбленная дура.Бедная ведущая я б уже нахер послал и ушел курить.
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Савченко про можливе президентство: Можу, якщо треба

"Питання - чи хочу (бути президентом)? "Хочу" в іншому виражається, ... не хочу, можу, так все і продовжується - можу, буду, якщо треба, але щоб це прямо було таким великим бажанням.... Це важко, дуже велика відповідальність", - зазначила нардеп.
Савченко додала, що "все і надалі так залишається" (говорячи про те, що раніше заявляла, що може піти у президенти, "якщо народ скаже"): "Якщо я буду вважати, що це потрібно, тоді я буду це робити".
При цьому на питання, чи вважає вона, що наступний президент України має бути диктатором, Савченко зазначила: "Може бути".
Також Савченко розповіла, що під час її перебування у російській тюрмі її намагалися вербувати.
"Мене намагалися вербувати, ... більше політично, якщо говорити у військовому розумінні", - заявила вона.
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Порошенко . Пашинский . Ковальчук . Кроль . Гройсман . Кононенко. Аваков . Муженко . Гелетей - молодцы ! Савченко - гадина !
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Пацаны молодцы, тырят круто. А Савченко - гадина, сама не тырит и хорошим пацанам тырить мешает. Гнать таких, как она, надо !
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как задрало уже это быкоподобное с женским половым органом...тупое, но гонористое чмо с замашками "президента" и сповадками титушек...пуля, слепленная из дерьма кремлядскими кураторами...
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О,Надія "з яйцями" з*явилася!Зараз безяйцевих набіжить з лопатами гною на сторінок десять!!! І навіщо та жидка на президента хоче?Аби їй усі офшорні канали закрили вхід, срунські-виставляли"агентом кремля" ,а олігархтролі кривавою мочею тут пісяли?Може це гра така українська -"пани чубаються-у кріпаків чуприни тріщять"?
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Цензор.НЕТФорум Украины"В настоящее время остаюсь в комитете нацбезопасности и обороны", - Савченко
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