В Палату представителей Конгресса США повторно внесли законопроект в поддержку Украины

Богдан Подзізей
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, Rjr
, RussianChuckcha
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, Igor1975
, marina marinina
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, Ігор Тумак
, Teodor Darrizer
, Стрелок
, alekcg1 .
, Stephan Bil
, Толя Барклай
, Иван Романов fa513186
, Володимир Науменко a6a66e08
, Maxim Ak-Murza
, Денис Федотов 57fd6e49
, Юра Сюзик
, Garsia UA
, Gelen von Troy eeef8c4d
, Sea Rover
, Sophia-Maria Duglass
, sulima ivan
, Игорь Карпушин
, igor555 ab2700df
, Gora Arog d762889f
, igezo
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, Vovcheg Zak
, tankist
, Зоя Романюк
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, Sirozha Sergeeff
, Анатоль Лемберг
, Le Mouton Blanc
, Яукр
, Андрій Жагун
, V T 2fd9d4b9
, Олександр Терек
, CА
, Саша Киев
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, Maxim Isajew
, Nikol Pricol
, Bander_ua
, Наталья Косинская 5d14295f
, Radoslav Sikorsky
, Fleuves sanglantes
, sv_bombardier
, Gangster
, Magdalena Zurbiene
, Ali Hasan
, Корсунский
, М А Р И К
, zwjagel
, Сергей Сергеевич e97d62ab
, Baks13
, Vladimir Kalashnikov
, Bob2
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, aquarius580 .
, конрад карлович
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, Vasilij Chizhikov
, Trikimees
, Лесли
, kote bajun
, Index_Dias
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, maroon 5
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, V-roma
, Алексей Черняк dc59afc1
, Виктор Коцяруба
, qwe1 qwe22
, Крокодил Гена
, Мускорта
, PataNATOm
, Welle
, время
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, пантелемон
, вован Пу
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, Путенбох
, Ніна Татарченко
, Ganna Dudun
, Анатолик
, Anastasiya Lisovskaya
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, Роман Иванович 88d29025
, Николай Николаевич b96f438b
, раша в перде
, demo
, SbI4-21z
, Cтарий Кінь
, Александр Третьяков b707700d
, Яков1
, Senator S 01a656ec
, Хто є
, Igor Lemke dd5e2437
, Vadim Loparev
, Марк Антоний 7c152259
, Виталий Дзюба
, Ватник Путин
, East Clintwood
, кацахол
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, нетоварищ
, Makeover
, Leo Uxmal
, Теофил Котофеев
, Andrey Sokolov d0d9f127
, RustIck
, Alexx Lexton
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Всего на сайте: 218 писателей
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Боярышника нет...курятника нет...и петух иван иванов есть...парадоксально но факт....
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Купишь , казлажопаморик???
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Соцмережі вразило відео виконання в Авдіївці гімну України, видео
http://goruzont.blogspot.com/2017/02/blog-post_453.html
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Волонтер Мирослав Гай опубликовал шокирующее видео: российские политологи готовы провести кровавую зачистку Украины и превратить крупнейшие города страны в руины Алеппо
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/110219_1486288997
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Первый канал российского телевидения:
Ответственность за убитых на Донбассе - на нас
https://www.youtube.com/watch?v=8OcIqQjRG5M
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но я не верю паРашаТВ - это спецом подстроено - приучают быдломассу к мысли что ДамБасс то и нафиг бы и не нужен...
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Последние несколько месяцев думающие люди тихо беспокоились, что администрация Трампа может втянуть нас в внешнеполитический кризис или даже в войну.
Отчасти это беспокойство стало отражением привычки Трампа к тщеславия и дерзости, прекрасно срабатывает на Breitbart и Fox News, но не слишком нравится правительствам иностранных государств. Это также стало отражением стимулов новой администрации: по мере осознания избирателями из рабочего класса неискренности обещаний Трампа относительно трудоустройства и здравоохранения более привлекательными становятся отвлекающие маневры за рубежом.
Наиболее вероятной точкой воспламенения казался Китай, многократно становился предметом серьезных речей Трампа, где во время споров, связанных с островами в Южно-Китайском море, легко могут возникнуть перестрелки. Однако войну с Китаем, вероятно, придется отложить. Первая на очереди стоит Австралия. И Мексика. А также Иран. И Европейский Союз (но никак не Россия).
А пока в генерировании кризисов администрацией президента есть некоторая доля циничного расчета, все это меньше становится похожим на политическую стратегию и все больше на психологический синдром.
Конфронтация с Австралией получила наибольшее внимание прессы, вероятно из-за того, что она внезапно возникла на пустом месте. Австралию, в конце концов, можно назвать наиболее верным другом Америки во всем мире, она всегда выступала на нашей стороне. Конечно, и у нас бывают споры, как в любых государств, но ничто не нарушало нашего альянса, в том числе потому, что Австралия является одной из стран, на которую нам необходимо полагаться, если возникнет конфронтация с Китаем.
Но пора Трампа: во время телефонного разговора с Малькольмом Тернбуллом, премьер-министром Австралии, американский президент похвастался, что одержал победу на выборах, и пожаловался на действующее соглашение о приеме определенного количества беженцев, находящихся на территории Австралии, обвинив господина Тёрнбулла в готовности отправить нам "очередных бостонских бомбистов". После чего резко оборвал разговор, который длился всего 25 минут.
Ну, по крайней мере, Трамп не угрожал завоевать Австралию. В своей беседе с президентом Мексики - Энрике Пенья Ньето - однако, он поступил именно так. Как пишет Associated Press, он сказал демократически избранному лидеру нашего соседа: "У вас там куча плохих парней. Вы мало что делаете, чтобы остановить их. Думаю, ваши военные боятся. А наши - нет, поэтому я могу просто послать их на место, чтобы они уладили все ".
Источники Белого дома заявляют, что эта угроза (а, если вы помните, США действительно вторгались на территорию Мексики в прошлом, и мексиканцы до сих пор об этом не забыли) была необдуманным шуткой. Если вы в это верите, то я могу предложить вам историю о строительстве стены на границе за счет Мексики.
Споры с Мексикой и Австралией отвлекли внимание от более традиционной словесной войны с Ираном, который провел в воскресенье, 29 января, ракетные испытания. Это точно была провокация. Однако слова Белого дома о том, что он "выносит предупреждения Ирана", вызывает вопрос: что это за предупреждение? Учитывая то, как администрация портила отношения с нашими союзниками, ужесточение санкций не предвидится. Неужели мы готовы к войне?
Возникло также интересное противоречие между ответом Ирана и реакцией на другую, более серьезную провокацию со стороны России - эскалацию ее дистанционной войны в Украине. Сенатор Джон Маккейн призвал президента помочь Украине. Странным образом Белый дом не сказал ничего о действиях России. Все становится достаточно очевидным, не так ли?
Так, еще несколько Питер Наварро, глава новой Национальной торговой совета господина Трампа, обвинил Германию в использовании США в своих интересах с помощью занижения курса валюты. Здесь необходимо провести интересную дискуссию на тему экономики, но чиновники не должны выдвигать такие обвинения, если только они не готовы вступать в торговую войну. Неужели они готовы?
Я в этом сомневаюсь. На самом деле, эта администрация не готова ни к чему. В частности телефонные звонки господина Трампа, которые вызывают конфронтацию, не очень похожи на экономическую или даже политическую стратегию: хитрые авантюристы не тратят время на хвастовство в связи со своей победой на выборах и не жалуются на сообщения прессы о количестве присутствующих на инаугурации людей.
Нет, то, что мы слышим, похоже на слова недостаточно компетентной, неуправляемой человека, который не может даже сделать вид, что она способна справиться с ощущением собственной неуверенности. Его первые две недели на должности стали полным хаосом, и дела становятся все хуже и хуже, возможно, потому что он реагирует на каждую неудачу отчаянной попыткой изменить тему, что приводит лишь к очередному фиаско.
Америка и весь мир не могут больше этого терпеть. Только задумайтесь: если бы ваш работник вел себя подобным образом, вы бы немедленно сняли его с любой занимаемой им ответственной должности и настойчиво рекомендовали бы ему обратиться к врачу. А этот парень - главнокомандующий самой мощной армии в мире.
Спасибо, Коми ( Джеймс Коми - директор ФБР, перед выборами возобновил расследование против Хиллари Клинтон, обрушив ее рейтинг и поспособствовав победе Трампа).
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