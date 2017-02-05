EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Форум Украины(577483)
  6714  54
Теги: законопроект (1751) Конгресс США (222) США (11925)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Палату представителей Конгресса США повторно внесли законопроект в поддержку Украины

На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США повторно внесен законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти процедуры утверждения в Сенате.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
ИЗВИН ЧТО НЕ В ТЕМУ НО ПОЧИТАЙТЕ И ДАЙТЕ ДРУГИМhttp://moyagazeta.com/news/a-30087.html ЭТО ПРО СУДЫ НА НЕОБОСНОВАННО ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРИЧ ДЕМАЮ И ПО ГАЗУ ВЫИГРАЮТ А ТО ТАК ТИХО ВСЕ НИКТО НА ЦЕНЗОРЕ И НЕ СКАЗАЛ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Потому и странно что ты сюда забрел.....
Боярышника нет...курятника нет...и петух иван иванов есть...парадоксально но факт....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мона ответить и так - Лепи пЕтуха с дерьма, не отвлекайси, мало, могем и продать!!
Купишь , казлажопаморик???
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
складывается впечатление, что педосам это нужно больше, чем на Банковой
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если 2\3 сената проголосует ЗА, то его подпись и не нужна
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
никак Юля подсуетилась, неугомонная.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Тебе, обслуживателю боха, виднее))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аким, а ты учавствовал в ритуальном сожжении символа россосии калогмита?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украину поддержать, конечно, надо! Но вот нашим иудушкам не мешало бы определиться наконец: они воюют или они торгуют? Впрочем ждать недолго осталось: после 20 февраля все встанет на свои места.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
?...а. что после 20-го? просвятите пжалуста - очень интересно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все очень просто: соевые сейчас не будут возражать, чтобы как можно больше ветеранов отправилось подальше от Киева: хоть на блокаду, хоть к черту на рога. 20 февраля годовщина завершения активных действий на Майдане, в прошлом году я хорошо помню Киев в этот же день и огромное количество силовиков, рассредоточенных по дворам в центре города. Власть, естественно, боится, ибо понимает, что народу любить ее не за что. Так что если 20 февраля не принесет каких-либо изменений в нашу власть, то она начнет давить блокирующих. Однако есть еще варианты))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оживился то как.....из срассеи ТРАМП АЛЛЕППО сделает....и фсе....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то мне подсказывает, шо таки торгуют. Сегодня на 112-м Рабинович вещал, что блокирование ветеранами АТО ж.д.составов - это терроризм и если остановятся предприятия на оккупированной территории, то 100 тыс.безработных донбасян, работников этих предприятий - вольются в ряды проплаченцев. Пппццц.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну как в песне: дви шаги налево, дви шаги направо..А воз и ныне там.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Законопроект персональной поддержки ЮВТ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Есть эксклюзивное фото встречи с Трампом. Серёжка власенко спецом сфоткал,чтоб заткнуть порохососов-минстецьков.

 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вана в сортире Трампа об этом попросила
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
УКРАИНЦЫ!
Соцмережі вразило відео виконання в Авдіївці гімну України, видео

http://goruzont.blogspot.com/2017/02/blog-post_453.html


 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
http://www.dialog.ua/news/110219_1486288997
Волонтер Мирослав Гай опубликовал шокирующее видео: российские политологи готовы провести кровавую зачистку Украины и превратить крупнейшие города страны в руины Алеппо
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/110219_1486288997
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне нравиться фраза" политологи готовы провести". Политолухи россосиянские, кроме как срать в уши россосиянским зрительолухам на подобных шоу ничего больше провести не спободны, но выпендриться же нужно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
видео обрезанно, кацапы там еще много чего по поводу своих намерений сказали... Мы, Украина - победим! иначе - умрем - но утянем такую кучу ванек и асланов с собой, и потом и их не станет. Китай расчехлится
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не по темі, але актуально.Ніхто не пробував рахувати євреїв в українській владі? І під якими прізвищами вони ховаються? У часи Запоріжської Січі вони по корчмах сиділи й торгували.Тепер сидять у владі і торгують Україною.Це так,невеличкий привід задуматись на майбутні вибори.Підозрюю,що зараз заспамлять за антисимітизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
главное что народ на жопе сидит - все устраивает))
 показать весь комментарий
Ответить
 
росиськие палитолухи дрочат на портрет кащея владимировича )(уйла.а что бы кончить.заводят себя всякими кацапскими заморочками.как только они кончат на лик ботоксного ,приоритеты поменяются.таков их удел-...уй дрочить и лоб мочить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацаПсины войны не хотят и никогда не хотели,а сказки про Мировое господство и революцию,то это виноваты Карл Маркс и Адольф Гитлер,а они не рюсские..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в студии ступор, ведущие от неожиданности даже не перебили, шо то пошло не так.

Первый канал российского телевидения:

Ответственность за убитых на Донбассе - на нас

https://www.youtube.com/watch?v=8OcIqQjRG5M
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что-то пошло не по плану - ведущего перекосило...
но я не верю паРашаТВ - это спецом подстроено - приучают быдломассу к мысли что ДамБасс то и нафиг бы и не нужен...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С ужасом жду комментарии Трампа по этому поводу. Последний его перл был, что на выборах голосовали НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ЭМИГРАНТЫ, поэтому у демократов такая цифра. Похоже президент не в курсе, что даже эмигранты, имеющие вид на жительство не имеют права голоса. Повезло американцам на гения в Белом доме. 😃
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не знание Закорнодательства США не избавляет ОЛУХА от ответственности..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я уже не уверена, что он имеет представление о том, что есть ответственность президента. Одна надежда, что ему кто-нибудь из близкого окружения зачитает главу из конституции. И вообще, ему сейчас некогда государством заниматься. У Трампа проблема.....уже вторая крупная сеть магазинов в США отказалась от продукции, которую выпускает его любимая дщерь)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Первые две недели Трампа в должности стали полным хаосом, и дела идут все хуже и хуже

Последние несколько месяцев думающие люди тихо беспокоились, что администрация Трампа может втянуть нас в внешнеполитический кризис или даже в войну.

Отчасти это беспокойство стало отражением привычки Трампа к тщеславия и дерзости, прекрасно срабатывает на Breitbart и Fox News, но не слишком нравится правительствам иностранных государств. Это также стало отражением стимулов новой администрации: по мере осознания избирателями из рабочего класса неискренности обещаний Трампа относительно трудоустройства и здравоохранения более привлекательными становятся отвлекающие маневры за рубежом.

Наиболее вероятной точкой воспламенения казался Китай, многократно становился предметом серьезных речей Трампа, где во время споров, связанных с островами в Южно-Китайском море, легко могут возникнуть перестрелки. Однако войну с Китаем, вероятно, придется отложить. Первая на очереди стоит Австралия. И Мексика. А также Иран. И Европейский Союз (но никак не Россия).

А пока в генерировании кризисов администрацией президента есть некоторая доля циничного расчета, все это меньше становится похожим на политическую стратегию и все больше на психологический синдром.

Конфронтация с Австралией получила наибольшее внимание прессы, вероятно из-за того, что она внезапно возникла на пустом месте. Австралию, в конце концов, можно назвать наиболее верным другом Америки во всем мире, она всегда выступала на нашей стороне. Конечно, и у нас бывают споры, как в любых государств, но ничто не нарушало нашего альянса, в том числе потому, что Австралия является одной из стран, на которую нам необходимо полагаться, если возникнет конфронтация с Китаем.

Но пора Трампа: во время телефонного разговора с Малькольмом Тернбуллом, премьер-министром Австралии, американский президент похвастался, что одержал победу на выборах, и пожаловался на действующее соглашение о приеме определенного количества беженцев, находящихся на территории Австралии, обвинив господина Тёрнбулла в готовности отправить нам "очередных бостонских бомбистов". После чего резко оборвал разговор, который длился всего 25 минут.

Ну, по крайней мере, Трамп не угрожал завоевать Австралию. В своей беседе с президентом Мексики - Энрике Пенья Ньето - однако, он поступил именно так. Как пишет Associated Press, он сказал демократически избранному лидеру нашего соседа: "У вас там куча плохих парней. Вы мало что делаете, чтобы остановить их. Думаю, ваши военные боятся. А наши - нет, поэтому я могу просто послать их на место, чтобы они уладили все ".

Источники Белого дома заявляют, что эта угроза (а, если вы помните, США действительно вторгались на территорию Мексики в прошлом, и мексиканцы до сих пор об этом не забыли) была необдуманным шуткой. Если вы в это верите, то я могу предложить вам историю о строительстве стены на границе за счет Мексики.

Споры с Мексикой и Австралией отвлекли внимание от более традиционной словесной войны с Ираном, который провел в воскресенье, 29 января, ракетные испытания. Это точно была провокация. Однако слова Белого дома о том, что он "выносит предупреждения Ирана", вызывает вопрос: что это за предупреждение? Учитывая то, как администрация портила отношения с нашими союзниками, ужесточение санкций не предвидится. Неужели мы готовы к войне?

Возникло также интересное противоречие между ответом Ирана и реакцией на другую, более серьезную провокацию со стороны России - эскалацию ее дистанционной войны в Украине. Сенатор Джон Маккейн призвал президента помочь Украине. Странным образом Белый дом не сказал ничего о действиях России. Все становится достаточно очевидным, не так ли?

Так, еще несколько Питер Наварро, глава новой Национальной торговой совета господина Трампа, обвинил Германию в использовании США в своих интересах с помощью занижения курса валюты. Здесь необходимо провести интересную дискуссию на тему экономики, но чиновники не должны выдвигать такие обвинения, если только они не готовы вступать в торговую войну. Неужели они готовы?

Я в этом сомневаюсь. На самом деле, эта администрация не готова ни к чему. В частности телефонные звонки господина Трампа, которые вызывают конфронтацию, не очень похожи на экономическую или даже политическую стратегию: хитрые авантюристы не тратят время на хвастовство в связи со своей победой на выборах и не жалуются на сообщения прессы о количестве присутствующих на инаугурации людей.

Нет, то, что мы слышим, похоже на слова недостаточно компетентной, неуправляемой человека, который не может даже сделать вид, что она способна справиться с ощущением собственной неуверенности. Его первые две недели на должности стали полным хаосом, и дела становятся все хуже и хуже, возможно, потому что он реагирует на каждую неудачу отчаянной попыткой изменить тему, что приводит лишь к очередному фиаско.

Америка и весь мир не могут больше этого терпеть. Только задумайтесь: если бы ваш работник вел себя подобным образом, вы бы немедленно сняли его с любой занимаемой им ответственной должности и настойчиво рекомендовали бы ему обратиться к врачу. А этот парень - главнокомандующий самой мощной армии в мире.

Спасибо, Коми ( Джеймс Коми - директор ФБР, перед выборами возобновил расследование против Хиллари Клинтон, обрушив ее рейтинг и поспособствовав победе Трампа).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп пообещал добиться мира на китайско-украинской границе
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
по логике заголовками украинских газет должно быть-а что там в брюсселе.вроде бы страной ес стремятся стать,а вот больше кажется что штатом в сша
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трампушка, не треба у Мексику. Я тобі можу підказати де є просто дофігіща поганих хлопців. Ти навіть знайомий з їх вожаком - козломордим плешивим карликом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего в Америке не приймут. Америка держится только на туалетных бумажках, под названием доллар. Больше им предложить нечего.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Палату представителей Конгресса США повторно внесли законопроект в поддержку Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Богдан Подзізей, Денис Федотов 57fd6e49, AlexUnknown, marina marinina, RussianChuckcha, Rjr, Тарас Сальмон, Толя Барклай, Sea Rover, Стрелок, Йозеф Швейк, sulima ivan, Володимир Науменко a6a66e08, Зоя Романюк, Sirozha Sergeeff, Андрій Жагун, Юра Сюзик, Irada, Urs, Герхард Шрёдер, Teodor Darrizer, Gelen von Troy eeef8c4d, Kot Kopeykin, alekcg1 ., Nikol Pricol, Панько Недобрий, Яукр, Pan Kowalski, украинец-023, Amber, Аким Айратов, Maxim Isajew, aquarius580 ., V T 2fd9d4b9, ARF, Magdalena Zurbiene, Index_Dias, Николай Безденежный, igezo, Garsia UA, Bob2, Мускорта, PataNATOm, Виктор Коцяруба, Саша Киев, bag, Олександр Терек, Le Mouton Blanc, Vyacheslav Sensor, Radoslav Sikorsky, Baks13, Kaba Mota, , Maxim Ak-Murza, Ganna Dudun, Лесли, Сергей Сергеевич e97d62ab, kote bajun, Cтарий Кінь, Хто є, раша в перде, Lyusi UA, Alex_dos, зазирнув випадково, вован Пу, Senator S 01a656ec, Крымваш и лугандония впридачу, Kasper1088, Дмитро Черних, 5 копійок
 Всего на сайте: 218 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти