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 Форум Украины(577483)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Бои под Авдеевкой
Теги: США (11925) Донбасс (12645) Авдеевка (1065) Пенс (7)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Мы крайне обеспокоены ростом насилия", - вице-президент США Пенс о Донбассе

Власти США обеспокоены эскалацией конфликта на Донбассе.

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Не просто теперь новые люди во власти США по очереди начнут обеспокаиваться .
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почитайте и поделитесь с другими а то как то тихо ПРОШЛОhttp://moyagazeta.com/news/a-30087.html ЭТО СУДЫ ПО ПОВОДУ ТАРИФОВ ВЕРЮ ЧТО И ПО ГАЗУ ВЫИГРАЮТ
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Засуньте себе это туда от куда достали.Ну вот честно достали.Война идет Украины,против параши.
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Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис обещает Украине помощь в борьбе с РФ



"Я выступаю за оказание помощи Украине для поддержки ее суверенитета".
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расскажи как ты пиздишь кого-то, заодно расскажи как ты пиздишь кого-то в Крыму
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))) Включи будь який кацапський канал там про це цілодобово розповідають.
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Наблюдатели вы наши обеспокоенные...Лучше бы уже промолчали чем мычать эту хрень
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А как-нибудь материализовать свое беспокойство вы не желаете?
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Степени реагирования
1. Встревожены - надо следить за новостями.
2.Обеспокоены (затихнет или усилится?) - просчитать как прореагирует Биржа
3. Озабоченны - и где этот чертов брокер ? Какие акции покупать, какие продавать? Как не ошибиться?
Вот примерно так и выглядит их материализация...
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Джавелины давайте! А то спишете же когда срок хранения выйдет)
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даже если и дадут, их постигнет судьба прошлых ништяков: в лучшем случае будут обретаться на второй линии, а могут пылиться на складах где-нибудь под Киевом.
А парни на нуле будут и дальше старыми дрючками типа СВД от кацапни отбиваться.
Проблема не в том, что и кто нам даст, а в том, кто при власти в нашей с Вами стране.
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почему вы думаете,что все вам что то должны,это не так!
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Мы вовсе не думаем, что нам что-то должны. Некие структуры в США выразили обеспокоенность по поводу эскалации насилия у нас. Мы просим помощи. Они вовсе не должны нам помогать. Отнюдь. Пусть помогают Сирии, Кувейту, Афганистану и Ливии, в чём проблема?
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Само собой нам никто не должен и это правда. Нам должны два пидора Кравчук и Кучма - несколько толковых ракет из ядерного арсенала который вы настойчиво уговаривали нас отдать параше. И подписались под куском туалетной бумаги зная что он - до сраки! Украина своим "разводом" который вы благословили вместе с Англией дала вам в карман сотни миллиардов баксов ( сами догадаетесь от чего или нужно писать?) Формально вы ничего не должны.Юридически.. Только если бы президентом был вместо вашей сраной сцыкливой и рабской обезьяны из Африки , например Маккейн - то как только началось покушение на Крым - хуйло бегал бы и искал свои оторванные яйца. Потому что настоящий президент самой сильной страны мира должен быть человеком и с самой сильной моралью..Личностью! Которая показала бы миру что слово США - закон! И США - это помимо силы - порядочность. Вы же сука уже по моему деградировать начали.Три дебила подряд! Буш Обама и самый "шедевральный" будет - Трамп. Супер.. Смотрите что бы оно ещё вас не продало с потрохами как наш жид нас продаёт.. А так - конечно - никто не должен.. Сцыте дальше..Пусть Параша с Китаем ещё договорится и пойдёте вы по тихой воде на вторые позиции..А с таким клоуном как Трамп - это просто легко!.
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уровень их обеспокоенности напрямую зависит от их видения нашего будущего в рамках интересов команды Трампа и того что готов отдать пеца
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подсоснание .
прочел: - мы крайне обеспокоены ротом.
ротом и будете глотать, обеспокоенные...
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Надо бы всякую озабоченность...документировать!Думаю у нашей страны будет непревзойденная коллекция!
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Мы обеспокоены над насилием Пенис,у меня все.
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вот и американцы уже ватники для вас,кто на очереди))
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Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову.....(с)
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Дело в том,этим дегенеративным сущностям,которые живут на этой ферме рабов не понять,что они конченые дебилы.Как можно в 2017 году при наличии космической ракеты мотать трубы..


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Был так обеспокоен, что плохо спал после обеда...
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Первые две недели Трампа в должности стали полным хаосом, и дела идут все хуже и хуже

Последние несколько месяцев думающие люди тихо беспокоились, что администрация Трампа может втянуть нас в внешнеполитический кризис или даже в войну.

Отчасти это беспокойство стало отражением привычки Трампа к тщеславия и дерзости, прекрасно срабатывает на Breitbart и Fox News, но не слишком нравится правительствам иностранных государств. Это также стало отражением стимулов новой администрации: по мере осознания избирателями из рабочего класса неискренности обещаний Трампа относительно трудоустройства и здравоохранения более привлекательными становятся отвлекающие маневры за рубежом.

Наиболее вероятной точкой воспламенения казался Китай, многократно становился предметом серьезных речей Трампа, где во время споров, связанных с островами в Южно-Китайском море, легко могут возникнуть перестрелки. Однако войну с Китаем, вероятно, придется отложить. Первая на очереди стоит Австралия. И Мексика. А также Иран. И Европейский Союз (но никак не Россия).

А пока в генерировании кризисов администрацией президента есть некоторая доля циничного расчета, все это меньше становится похожим на политическую стратегию и все больше на психологический синдром.

Конфронтация с Австралией получила наибольшее внимание прессы, вероятно из-за того, что она внезапно возникла на пустом месте. Австралию, в конце концов, можно назвать наиболее верным другом Америки во всем мире, она всегда выступала на нашей стороне. Конечно, и у нас бывают споры, как в любых государств, но ничто не нарушало нашего альянса, в том числе потому, что Австралия является одной из стран, на которую нам необходимо полагаться, если возникнет конфронтация с Китаем.

Но пора Трампа: во время телефонного разговора с Малькольмом Тернбуллом, премьер-министром Австралии, американский президент похвастался, что одержал победу на выборах, и пожаловался на действующее соглашение о приеме определенного количества беженцев, находящихся на территории Австралии, обвинив господина Тёрнбулла в готовности отправить нам "очередных бостонских бомбистов". После чего резко оборвал разговор, который длился всего 25 минут.

Ну, по крайней мере, Трамп не угрожал завоевать Австралию. В своей беседе с президентом Мексики - Энрике Пенья Ньето - однако, он поступил именно так. Как пишет Associated Press, он сказал демократически избранному лидеру нашего соседа: "У вас там куча плохих парней. Вы мало что делаете, чтобы остановить их. Думаю, ваши военные боятся. А наши - нет, поэтому я могу просто послать их на место, чтобы они уладили все ".

Источники Белого дома заявляют, что эта угроза (а, если вы помните, США действительно вторгались на территорию Мексики в прошлом, и мексиканцы до сих пор об этом не забыли) была необдуманным шуткой. Если вы в это верите, то я могу предложить вам историю о строительстве стены на границе за счет Мексики.

Споры с Мексикой и Австралией отвлекли внимание от более традиционной словесной войны с Ираном, который провел в воскресенье, 29 января, ракетные испытания. Это точно была провокация. Однако слова Белого дома о том, что он "выносит предупреждения Ирана", вызывает вопрос: что это за предупреждение? Учитывая то, как администрация портила отношения с нашими союзниками, ужесточение санкций не предвидится. Неужели мы готовы к войне?

Возникло также интересное противоречие между ответом Ирана и реакцией на другую, более серьезную провокацию со стороны России - эскалацию ее дистанционной войны в Украине. Сенатор Джон Маккейн призвал президента помочь Украине. Странным образом Белый дом не сказал ничего о действиях России. Все становится достаточно очевидным, не так ли?

Так, еще несколько Питер Наварро, глава новой Национальной торговой совета господина Трампа, обвинил Германию в использовании США в своих интересах с помощью занижения курса валюты. Здесь необходимо провести интересную дискуссию на тему экономики, но чиновники не должны выдвигать такие обвинения, если только они не готовы вступать в торговую войну. Неужели они готовы?

Я в этом сомневаюсь. На самом деле, эта администрация не готова ни к чему. В частности телефонные звонки господина Трампа, которые вызывают конфронтацию, не очень похожи на экономическую или даже политическую стратегию: хитрые авантюристы не тратят время на хвастовство в связи со своей победой на выборах и не жалуются на сообщения прессы о количестве присутствующих на инаугурации людей.

Нет, то, что мы слышим, похоже на слова недостаточно компетентной, неуправляемой человека, который не может даже сделать вид, что она способна справиться с ощущением собственной неуверенности. Его первые две недели на должности стали полным хаосом, и дела становятся все хуже и хуже, возможно, потому что он реагирует на каждую неудачу отчаянной попыткой изменить тему, что приводит лишь к очередному фиаско.

Америка и весь мир не могут больше этого терпеть. Только задумайтесь: если бы ваш работник вел себя подобным образом, вы бы немедленно сняли его с любой занимаемой им ответственной должности и настойчиво рекомендовали бы ему обратиться к врачу. А этот парень - главнокомандующий самой мощной армии в мире.

Спасибо, Коми ( Джеймс Коми - директор ФБР, перед выборами возобновил расследование против Хиллари Клинтон, обрушив ее рейтинг и поспособствовав победе Трампа).
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раджу автору самому це читати, перед тим як постити - гугл перекладав з англійської? жах...
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Опаньки, в полку глубоко озабоченных пополнение.
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А в якому секторі ануса ,чи рота ви там "абєспакоєни"-Га питаю?
Цей пєнс ,що виріцив нашому "шлюжку канкурєнцію устроїть"- мало чикуляди йому в ротяру за пенс влізе!
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Вся країна стурбована розвитком подій на Донбасі. Навіть за океаном за цим спостерігають. А наші виродки депутати стурбовані лише тим, що змушені з теплих пляжів інколи повертатися в Україну.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Мы крайне обеспокоены ростом насилия", - вице-президент США Пенс о Донбассе
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