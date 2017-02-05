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Теги: боевик (17962) взрыв (3653) Луганск (3415) ОБСЕ (2269)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Были оторваны крыша и передняя левая дверь", - отчет ОБСЕ о подрыве автомобиля начальника "милиции ЛНР" Анащенко

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине считают, что мощность взрыва, в результате которого был уничтожен начальник "народной милиции "ЛНР" Олег Анащенко, составила 4-5 кг в тротиловом эквиваленте.

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Сепары поджарились ....слава Богу людей не было в этом джипе...
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Та то такэ...Все знают украинскую народную пословицу:лучше дохлого кацапа может быть только большая куча дохлых кацапов!
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в 7.55 услышали, а в 11.30 направились))) что то долго собирались,похмелялись,поправлялись...
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Если правильно определили тротиловый эквивалент, то глупо искать остатки крови и тела. 4-5 кг. это хороший фугасный "подарок"!
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эта новость даже в руськой студии радио свобода раз 30 озвучивалась чи ни чи може Гбо рванула
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Я, кстати, русский. Но кацапня и нас уничтожала миллионами- газом, расстрелами, лагерями, тюрьмами, нас топили в баржах, в прорубях, нас вешали на суках, нас закалывали штыками, нас уничтожала краснокоричневая кацапня голодом (укр. голодомор).. и тд... Но, что интересно, Укропы сохранились как мощная нация, а русские превратились в баранов, в путинских уёбищных рабов.
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Русских просто мало осталось , много ушло после 1917 -го , потом в войне полегли русские а кацапы на вышках стояли , в итоге имеем что имеем .
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та й біс з ним. Хто ним переймається, що ще й окрему гілку на Цензорі зробили? Подохла падлюка, то й Слава Богу!
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У Анащенко сорвало крышу. А может ещё и днище выбило...
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Зимние виды. Хоккей с мячом. Исполнительница гимна России во время финала ЧМ забыла слова. Кацапские игруны ржут аки кони, певичка жжот аки кАбыла таконо позора с кацапским гимнОм я ещё не слышал ! Или тёлка под препаратами , или это подстава , судите сами :https://www.youtube.com/watch?v=3YshiK-DTtY
Зимние виды. Хоккей с мячом. Шведы вырвали победу у россиян в финале чемпионата мира
2017-02-05 20:06:54
Сборная Швеции в финале домашнего чемпионата мира по хоккею с мячом одолела команду России - 4:3. До перерыва россияне вели в счете, но не смогли удержать победный результат. Победный гол случился в дополнительное время, когда россияне играли в меньшинстве. До этого команды встречались между собой на групповой стадии - и та игра закончилась поражением России со счетом - 6:10.

Швеция - Россия - 4:3
Голы: 0:1 - Бефус (20). 1:1 - Моссберг (23). 1:2 - Иванушкин (41). 1:3 - Миргазов (42). 2:3 - Эдлунд (61). 3:3 - Э.Петтерсон (84). 4:3 - Гильям (91+).
Читать полностью: http://www.pressball.by/news/winter/255461
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Пластида было не более 300 грамм, но, видно по огоньку, в подарке была ГС.
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Была оторвана жопа и голова... и это главное.....
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"Были оторваны крыша и передняя левая дверь", - отчет ОБСЕ о подрыве автомобиля начальника "милиции ЛНР" Анащенко.
У этого дебила анащенко крыша была оторвана давным-давно...
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Услышав взрыв, наблюдатели прибыли на место происшествия спустя три с половиной часа! Сейчас модным стало выражение на все случаи жизни: "Это все, что вам нужно знать...". Хотя вообще-то его изначально придумали о наблюдателях ОБСЕ.
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вони всіх обдзвонювали, чи це не стріляють, щоб приїхати і не накрило чимось, а двонять до начальства, свого, воно до нашого, в Київ і до кацапського на мацкву, звідти на місця, і так само назад передають інформацію.
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Секретарь СНБО Александр Турчинов по просьбе журналистов коротко прокомментировал заявление руководства ЛНР о том, что к ликвидации начальника "народной милиции" Анащенко причастна украинская диверсионно-разведовательная группа.

Соответствующий комментарий размещен на сайте А.Турчинова.

"Подтверждать или отрицать причастность ДРГ ВСУ к ликвидации руководства террористических организаций на востоке Украины я не буду - давайте сохраним интригу. Тем интереснее будет наблюдать за неспокойным сном еще оставшихся "отцов-основателей" ЛНР и ДНР, которые мрут как мухи и в Украине, и в России", - пишет Турчинов.

"Кто бы ни был исполнителем "народного приговора", следует отметить, что просьбы жителей Донбасса учтены, и теперь "объекты" утилизируются способом, который может нанести минимальный вред мирным гражданам. Надо признать, что операции "Ветерок" и "Лифт" были выполнены хоть и профессионально, но с опасностью для окружающих", - признался секретарь СНБО.

При этом Турчинов в свойственной ему манере троллит террористов, которые, как утверждает разведка, перестали посещать рестораны и стараются избегать лифтов. "Теперь, надо полагать, ребята вылезут из своих "танков" и начнут передвигаться пешком. На всякий случай. А случаи бываю разные...", - резюмирует А.Турчинов.
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Судя по фотографиям с места происшествия вначале я думал, это несчастный случай, но сейчас больше склоняюсь, что это суицид.... кстати почти так же свел счеты с жизнью и моторолла....
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Цензор.НЕТФорум Украины"Были оторваны крыша и передняя левая дверь", - отчет ОБСЕ о подрыве автомобиля начальника "милиции ЛНР" Анащенко
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