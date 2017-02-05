"Были оторваны крыша и передняя левая дверь", - отчет ОБСЕ о подрыве автомобиля начальника "милиции ЛНР" Анащенко.

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Зимние виды. Хоккей с мячом. Шведы вырвали победу у россиян в финале чемпионата мира
2017-02-05 20:06:54
Сборная Швеции в финале домашнего чемпионата мира по хоккею с мячом одолела команду России - 4:3. До перерыва россияне вели в счете, но не смогли удержать победный результат. Победный гол случился в дополнительное время, когда россияне играли в меньшинстве. До этого команды встречались между собой на групповой стадии - и та игра закончилась поражением России со счетом - 6:10.
Швеция - Россия - 4:3
Голы: 0:1 - Бефус (20). 1:1 - Моссберг (23). 1:2 - Иванушкин (41). 1:3 - Миргазов (42). 2:3 - Эдлунд (61). 3:3 - Э.Петтерсон (84). 4:3 - Гильям (91+).
Читать полностью: http://www.pressball.by/news/winter/255461
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У этого дебила анащенко крыша была оторвана давным-давно...
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Соответствующий комментарий размещен на сайте А.Турчинова.
"Подтверждать или отрицать причастность ДРГ ВСУ к ликвидации руководства террористических организаций на востоке Украины я не буду - давайте сохраним интригу. Тем интереснее будет наблюдать за неспокойным сном еще оставшихся "отцов-основателей" ЛНР и ДНР, которые мрут как мухи и в Украине, и в России", - пишет Турчинов.
"Кто бы ни был исполнителем "народного приговора", следует отметить, что просьбы жителей Донбасса учтены, и теперь "объекты" утилизируются способом, который может нанести минимальный вред мирным гражданам. Надо признать, что операции "Ветерок" и "Лифт" были выполнены хоть и профессионально, но с опасностью для окружающих", - признался секретарь СНБО.
При этом Турчинов в свойственной ему манере троллит террористов, которые, как утверждает разведка, перестали посещать рестораны и стараются избегать лифтов. "Теперь, надо полагать, ребята вылезут из своих "танков" и начнут передвигаться пешком. На всякий случай. А случаи бываю разные...", - резюмирует А.Турчинов.
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