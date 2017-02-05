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Теги: акция (2007) больница (569) дороги (1560) закрытие (100) медицина (1406) Нацполиция (5886) протест (5259) Харьковщина (1004) реформы (2460)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Жители Люботина перекрывали трассу Киев - Харьков в знак протеста против ликвидации больницы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Жители Люботина (Харьковская область) перекрывали движение на автодороге государственного значения Киев - Харьков - Довжанский.

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Больничка гешефту не приносит пидролипецку.
Одни убытки.
Правильнее закрыть, а на сэкономленое бабло на виллу в Испании съездить за госсчет.
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помнишь при овоще точно такое было? повторяется, не кажется ли тебе?
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А мы и продолжаем жить при овоще.
Только у нынешнего тыква пожирнее.
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Непонятно, почему не приезжают представители Минздрава и не объясняют людям, что они хотят реформировать и как улучшить качество медицины.Закрытие больницы как улучшит здоровье граждан? Пусть покажут какая больница будет ее заменять и чем она лучше и как быстро до нее добраться.Госпитальных комплексов еще нет и в помине,а больницы уже закрывают.Все делают через жопу. Боюсь,что министр Супрун скоро уедет в Америку,говорят у нее так же как и у прошлого грузинского министра нет высшего медобразования.Порошенко ее поставил и.о. министра в насмешку нашим медикам и нашим людям? Кто ее вообще рекомендовал?Что это за манера ставить кого -то из -за бугра,втихаря,вытянул ее как фокусник из рукава.Здоровье граждан его не беспокоит? Он хочет окончательно укакошить всех? Чье задание выполняет?
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Ныякої реформи медицини немає і навіть не намічалось. Мова йде про "реформу фінансування системи охорони здоров'я України". Ось цей документ: http://moz.gov.ua/docfiles/pre_20160205_0_dod.pdf
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Я читала вроде бы хорошо запланированную реформу,но на деле что-то не то.
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Самі плани злочинні, бо антиконституційні. 49-а стаття прямо забороняє скорочувати мережу медзакладів. Т.з. "сімейних лікарів" створюють з вже існуючих терапевтів і педіатрів. Це також скорочення. Мова ж не йде про будівництво нових лікарень, а звідки повинні взятись ці "госпітальні округи", добре що не "зони"? Знову ж за рахунок вже існуючих медзакладів...
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Ну госпитальные округа -это же тоже лечебные учреждения,где будут работать медики.Меня волнует не сеть медучреждений,эта сеть мне не нравится.Врачи низкой квалификации,очереди,все платное,в больницах операции за взятки и за оплату всего лечения.Меня интересует,чтобы врачи были грамотные,я готова к хорошему врачу записаться за месяц на прием,но чтобы не тратить время зря на посещение какого-то олигофрена.И в больнице я готова оплатить медикаменты,но взятки платить не хочу,а сейчас без взятки в больнице делать нечего,тебя просто не будут замечать. И эти госпитальные округа не означают что другие больницы будут закрывать.В проэкте -в больницах будут лечить несложные заболевания,а в госпиталях оказывать высококвалифицированную помощь.Зачем на местах закрывают больницы я не понимаю.
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Але ж "реформатори" хочуть, аби всі лікарі були одинаковими, бо працювати всі вони повинні виключно за стандартними уніфікованими "протоколами". Для чого тоді обирати лікаря, коли всі вони будуть перетворені в сіру масу білих халатів? Та й чи все є "хабарем". Ми ж не вважаємо хабарем волонтерську допомогу нашим солдатам. Так і люди підтримують медиків, аби ті не вимерли/виїхали. Бо хто буде вовати, хто буде лікувати..? "Реформатори" ж хочуть, аби всі кошти йшли мимо лікаря прямо до головного лікаря. І ще дуже небезпечна тенденція - "гроші йдуть за пацієнтом". Тобто потрбні хворі, а не здорові. Чим більше хворих, тим більше грошей.
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ты наверное в институте усовершенствования врачей работаешь , если оцениваешь тупость врачей или их талант! хорошие врачи не будут работать за мизерную зарплату или 9 процентов! да, поэтому и уезжают за бугор! продолжайте в том же духе!
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Была сегодня на акции,могу пояснить,в чем суть,больницу хотят закрыть (в Люботине сейчас приблизительно 25 тыс. население и еще 5-10тыс. прилегающие села) и предлагают жителям ездить за 60 км в Валки,есть одно НО!нет даже прямого маршрута(ни один вид транспорта туда напрямую не ходит),чтобы попасть в эти самые Валки,легче доехать до Харькова- 23 км..к тому же в Люботине своя шикарная больница с современной техникой и квалифицированным персоналом
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Да,все через жопу.Хорошие больницы закрывать преступно. Вообще госпитальные округи для высококвалифицированного лечения и на местах должны оставаться простые обычные больницы и поликлиники.
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Во времена оные училка с придыханием рассказывала что в нашей школе немцы устроили конюшню. Теперь зная что, к чему понимаю что в той "школе" и коней было содержать преступление. Это о тех сараях , что есть в "Люботине своя шикарная больница"
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езди в харьков !ты же багатый! но как же другие? потратишь время и деньги только на поездку ,а потом так же заплатишь как и по месту! две цены плюс потеряное время! маладца!
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Потому что она хороший медик,сделает хорошую медицину,люди будут здоровыми,а это в планы Порошенка не входит.
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извин что не по теме НО ОЧЕНЬ ВАЖНО http://moyagazeta.com/news/a-30087.html АКТИВИСТЫ ВЫИГРАЛИ СУД УКРАИНЦЫ МОГУТ ПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ ДУМАЮ И ПО ГАЗУ ВЫИГРАЮТ поделитесь с другими а то я не очень умею
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А почему Гройсман молчит? Платить по старому,а насчитывают по новому,свет возьмут и отключат.Газ главнее.От газа зависит и тепло,за тепло дерут три шкуры.Будем слушать ,что Кабмин запоет, должны субсидии пересчитывать.В общем в стране бардак.Одни воруют,другие воюют,третьи бомжуют,а депутаты гуляют пи-оры.
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Кто хочет лечиться в больницах - агенты кремля
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Ужас какие требовательные , хотят не закрывать больницу , это же полный беспредел .
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уже пора всей Украине задуматься. у меня в детской поликлинике, теперь напротив педиатра венеролог принимает. пипец, такого нет ни в одной нормальной стране. здесь это называется "реформа"
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У Вас исключительно детская поликлиника или разом взрослая ?
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исключительно детская, но теперь туда переносят взрослых врачей. я в шоке, если честно
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А тобі не пофіг що два імбецила ,один навпроти одного сидять? :p
Я ще більший"шатуняра" їх обидвох -у крематорій пора ,а за ними слідом "рєхварматарав" недороблених!
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как не имбицил может называть незнакомых имбецилами! тем не менее институты закончили! а ты? кем работаешь?
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" тем не менее институты закончили! а ты? "-ИнстИтУти -не панацея від тупості!
А я Універ,колись ,давно!
В Біблії записано універсальний критерій оцінки; По справах їх ,пізнаєте їх!
Попробуй ,застосуй ,може "Бєз"відклеїться?
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ты знаешь их по делам каждого? а не суди ,да не судим будешь,а? может тоже не пантелеймоном станешь , сигизмундом вторым! или тутанхамоном прославишься!
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Чиновники Харькова закрыли две школы Люботина в знак протеста против перекрытия трассы Киев - Харьков. Круг замкнулся.
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А когда трубу-то уже перекроют?
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"участие в акции приняли 200 человек, 200 правоохранителей обеспечивали охрану порядка"

Подготовка идёт. Вышли на боевое соотношение мусоров и недовольных.. Из которых больше половины, между нами говоря, нынешнюю власть и привели на выборах...
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как участница акции,было 400 человек,ментов же автобус Экарус +ГАИ,которое перекрыло,заблаговременно!!!! участок трассы,пустив весь транспорт с крюком приблизительно 30км
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А чому цей полициант говорить мовою окупантив,це штраф 50 неоподаткованих минимумив.
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Не понял , они что хотели районный центр без больницы оставить ?
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Нет, они хотели, чтобы в каждом районе была засраная советская больница с тараканами и зелёнкой ...И одной нормальнй в областном центре за 180 км. ...Вместо 4-5 равномерно распределенных по области и надлежащим образом укомплектовнными по типу областной клинической больницы...
То есть дакйте нам 25 ху*вых и полупустых, вместо 4-5 современных.
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Лучше доехать живым до х евой, чем мертвым - до современной Феофании. Если тебя туда, в крутую, к докторам Хаузам, возьмут и если у тебя денег хватит только на один раз ночную вазу заказать.
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нет, они хотели, чтобы в каждом районе была нормальная обустроенная больница. они не такие идиоты как ты
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Во первых, это не районный центр -19 тыс почитателей Кацубы , а во вторых нУно хоть раз посмотреть на те сараи, которые именуются боЛНЫцями....
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всем разойтись , согластно реформы в медицине ..... ваш госпитальный округ Роттердам
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а кто вообще придумал этот маразматический способ протеста? ну вот едет человек. и тут бах -"стой у нас школу . закрыли" ну стою. ну подписал. идти надо и перекрывать дорогу мэру сосетам . пусть им не подвозят продукты. они могут и не знать про настроения обывателей.или игнорировать. ну водители с других регионов чем помогут?. от мы всегда так. бунтуем там где не надо. выискиваем помощь там где не дадут. и открываем глаза . подчеркиваем там где откровенно говоря- это ваши проблемы. с таким же эфектиом можно перекрыть дорогогу. потому что хортица дорисовала себе медальку. а люботин хотел дорисовать себе крестик на водке.
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Нет. Я читал у вас можно написать обращение и если оно соберет достаточно подписей, то становится обязательным для исполнения властями. Возможно не все это знают, поэтому и не используют этот действенный метод.
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Хреново читал.Если ничего не путаю,500 000 подписей - и вперёд,к исполнению.Только это не у нас,а в Юнайтед Стейтс.У нас 30 000 подписей - и презерватив ОЗНАКОМИТСЯ.
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Так может что изменить надо? Ведь власть принадлежит народу.
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чи ты плохо читаешь?- надо идти к местным властям
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поясняю позицию мера :"я уже полгода обиваю пороги чиновников области,но они не соглашаются с моими доводами"....на вопрос-"поднимите на городской сессии этот вопрос и примите решение,напишите в Киев.." ответ мера:"ну нельзя же вот так жестко ,что то писать,давайте не спешить и по нормальному общаться с облздравом...Позиция жополиза- не более
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если выбрали жополиза. то водители не помогут. надо выбирать такого мнра. который с толпой пойдет в облздрав
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были гражданами страны , а не рабами территории, то поддержали бы протестующих! а не возмущались бы чужой смелостью , пряча свою трусость и бездеятельность!
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Этих носорогов надо пи*дить всех ногами а потом грузить навалом в те больницы (сборники взяток без лечения), которые они просят оставить.
Хотят - оставляйте. Только никакого финансирования со стороны государства. Только те оборудовать и содержать, кторые предусмотренны программой. А район может себе удерживать хоть каждому жители по койке. Пусть себе лежат на здоровье и пьют отвары. Быдло, бл*дь....
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а еще радоваться росту экономики и хвалить успешные реформы!
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Сократят две болнЫцИ на 19 тыс жителей, сократят бюджет...сократят двух главрачей, двух главных бухгалтеров, и важняка-заведующего горздравотделом, а без этих фахивцИв здоровье люботинцев конечно необратимо пошатнется. Не поможет даже отличнейший самогон, чем славен городок,в котором до сих пор нет даже тротуаров и ночных фонарей.
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Не нУно палить. Там все как и везде, серые парканы, грязь после дождя.Сам городок был заложен еще казаками, при панах там была создана целая система прудов,был чудный парк, панский маеток. Господа потом уехали в Париж и все пошло прахом. Пруды занЭхаены, заросли камышом, из маетка зробили школу для дебилов, а потом и вовсе разобрали на кирпичи... Но надежды есть.
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Я издеваюсь прости. но ты мне описал картину и я ее вижу у себя каждый день. садик закрыли и не один, три, несколько многоэтажек. на частном секторе прям улицы исчезли. все работающие предприятия закрыли и порезали на метал. последние две шахты орки с пушек разбили. парк культуры был и я живу в посёлке и раньше в парк к нам даже с города приезжали. на то время у нас все продвинутые аттракционы были. совок зло. и никто ничего не перекрыл, а при януковиче вообще больницу новую закрыли. и всем наплевать. совок зло. и все отберут и все будут молчать. быдло голимое и некоторые будут кричать, путинвведи!!!... Тьфу, - и правильно! так сказать по просьбе трудящихся.(мычащий скот).
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Я и сам эту картину наблюдаю и задаю такие же вопросы. Ландшафт определяют люди в нем живущие. В чистой, аккуратной Словакии, в новом микрорайоне удивился безладу и мусору, и мне обьяснили, что в этом районе живут "пришлые" люди, приехавшие сюда из разных концов страны... В то же время часто бываю в Германии в маленьком городке размером с Люботин. Ни грязи, ни луж. Везде велосипедные дорожки и пр. и пр. Большие немецкие города были вдрызг разнесены ковровыми бомбардировками. Все застроено, ухожено и восстановлено... В общем разруха таится в головах....
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не в общем!!! а так и есть. вывели особый сорт людей призраков, холуев на все согласных.
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Не надо быть таким строгим. Народ как ребенок. Если не заниматься воспитанием дитяти, его образованием займется улица.Немцы не умнее. Просто их так воспитали.
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ха! ты гуманист? ха сто пудов гуманист и европеец до корней волос. а я плевать хотел на них с высокой горки. воспитали они!!! ха! в начале королям головы топором рубили как чурбаки, раз два... раз два, а потом понастроили печек на пол Европы и давай жечь. пусть пидары у меня учатся как надо Родину любить. не приводи мне их в пример. черти. да я фашист, а что нельзя?
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Если про "королям головы топором", то это про Великую Французкую революцию, когда смута была покруче наших событий и кровь действительно текла рекой , а жизнь человека вообще ничего не стоила.. Но французы это пережили , стали великой страной, и наш народ переживет. Хотя может мы с Вами этого и не успеем увидеть.
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Хорошо пишешь, но это демагогия и для пропаганды хороша, но я реалист и циник коих мало, я сам себе не верю иногда. когда то и мы переживем?!!! мне так отец говорил, а ему его отец, и тому то же отец и так всегда, надоело. хватит и это будет сделано в ближайшее десятилетие. вот вспомнишь меня. мир меняется стремительно и своеобразно и эти изменения нам неподвластны. и если мы тормознем хоть на секунду, опять утратим шанс. с таким соседом придурком нам надо быть не хохлами толстопузыми, флегматичными и безразличными к будущему своему, а современными людьми, - Украинцами.
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выкачивают с обреченного на смерть и родня тащит последнее. подонки. советы это пиздорвань.
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почему-то не выступают за закрытие водочного цеха, содержимое которого по качеству не уступает " боярышнику"
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Так ото ж... Носороги. Він краще буду на підводі за 120 км їхати до Харкова аніж за 25 до такої ж за якістю послуг лікарні в сусідній райцентр. Головне, що стара лікарні в нього була за городами. Холодно і голодно але давали бухати....
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Обижаешь наЦальникА, люботинская водка зато самая дешевая... не успевают отгружать
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протестовать конечно можно и нужно,но каждый протест прикрываться флагами и гербами уже слишком, теперь чуть что натянул футболку с гербом и все если что то не по твоему тебя патриота притесняют,а до этого времени большинству людей в стране как то на патриотизм было плевать
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На 200 протестующих 200 полицаев с хилой грудью - не маловато ли будет?
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меньше слушайте начальника полиции.. было 400 человек жителей и автобус ментов- не считая гаи
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И решили еще Дергачевскую свалку в Люботин перенести.
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...вот же сущеглупые холопы…
...
вместо того, чтобы "маетки панов палити", вони на дорозі херней занимаются...
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Люди отстаивают свои права!
Этот митинг показывает провал социальной политики Гройсмана - Порошенко и чем дальше тем будет хуже!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖители Люботина перекрывали трассу Киев - Харьков в знак протеста против ликвидации больницы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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