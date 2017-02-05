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 Форум Украины(577457)
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Материалы по теме:  Евровидение
Теги: билеты (237) Евровидение (494) конкурс (598) музыка (641) НТКУ (104) прогноз (485)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"В среднем цена билета будет от 40 до 200 евро", - замглавы НТКУ Грицак о Евровидении-2017 в Киеве

Билеты на международный песенный конкурс Евровидение-2017, который пройдет в Киеве в мае, будут стоить от 40 до 200 евро.

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Вот как раз на пенсию можно на самой галерке купить билетик
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Можно.....ни кто не мешает.... а за две пенсии можно поближе...а за десять в первом ряду....
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а где эта звИзда погорелых театров ? Все еще бегает в Вашингтоне ?
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"в среднет от 40 до 200" -,это дибил может такое сказь,но не министр,разве что министр-дебил
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Так грицак у нас вроде в сбу...или это уже династия по скирдованию бабла...
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Как раз на минимальную зарплату в 3200 подавляющее большинство граждан Украины смогут пойти и поприсутствовать . По версии украинской даунской власти .
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3200 грн...это более 100 евро...так что даже не на галерке можно купить билет....
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НО !!! Перед этим надо заплатить ЖКХ и что-то положить на тарелку . Уже не говорю про одеться - обуться ....
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Надо... и потому желающие за два-три месяца....отложат себе на билет....
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Уже тогда эти деньги потратить на что-то более достойное а не на этот отстой!
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Могут потратить на все что им вздумается......
Но желающие купить билет на Евровидение...могут его купить без проблем.....
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в городе нет и 200 метров ровной дороги, одни колдобины, какое Евровидение???
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Как ты посмел на Педалика пургу гнать ? Он тебя найдет и в пятак надает !
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" и сейчас мы ожидаем, что доходы от продажи билетов будут больше 60 миллионов гривен"

То есть, весь этот шухер из-за двух лимонов, которые, при нашем всём, ещё не понятно куда уйдут? А на организацию этого счастья сколько вбухали? Из которых тоже, если копнуть..
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Гарні новини.Казав козломордим в березні Трамп вам допоможе!
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эта встреча будет напоминать разговор глухого с немым. и Тимошенко уже всю инфу слила трампу и он спросит - где коврижки петя? а тот, - а?что?! а спросит на пальцах, язык немых. и в заканцовке фигура из трех пальцев. мож до петьки дойдет потом, что сила его не там за океаном, она здесь в селах и деревнях Украины и понятно в городах.
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Коли вже сам порошенко переназве АТО україно-рос конфліктом?
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они бухие там? за 200 евро я сам спою не хуже. только давай.
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Хто б пояснив міністру, що середнє передбачає одне число...А від 40 до 200 це, блядь, діапазон...
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Ти дибіл? Як ні, то , блять, набери в гуглі "срєднєє чісло"...
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Киевляне по таким ценам не пойдут. Хотя, с бюджета Киева (я подчеркиваю - именно из бюджета Киева!) - на Евровидение выделено сотни миллионов гривен. Они никогда не вернутся. Видимо, Кличко решил, что организация Евровидения важней для киевлян, чем новые детсады-школы и т.д. П.С. Я не против Евровидения в Украине, но зачем Кличко требовал проводить конкурс именно в Киеве? Хотя, ясно зачем - пилить бабло с потоков.
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Біля кожного заходу можна нашинкувати капусти, будь якому меру.
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Я считаю, что нужно было отказаться от проведения Евровидения в Украине. Выиграли - это уже отлично. Ну, не вписывается у меня в голове, тут украинские воины гибнут в пару сотнях км, а тут панъевропейские пляски... Неправильно это как-то. А в идеале вообще отказаться от участия, как в 2014.
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Для того, чтобы изменилась Украина необходимо:
1. Лишить избирательного права пенсионеров;
2. Запретить избираться людям до 1980 года рождения;
3. Люстрировать всех, кто был в коммунистической партии и в Комсомоле;
4. Запретить избираться в депутаты всем более чем на 2 срока;
5. Запретить занимать руководящие должности пенсионерам в гос. секторе;
6. Руководители всех предприятий и учреждений могут избираться не более, чем на 2 срока;
7. Дать право учавствовать в выборах с 16 лет.

В результате мы больше никогда в Раде не увидим Рыгов, БЮТ, РадиКаллов и прочих клоунов, которых выбирает тупая, пенсионная вата.
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Судя по твоим отстойным комментам - он треснул у тебя уже давно.
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Я був два роки в комсомолі, коли проходив службу в рекрутах московії.Що мене теж люстровати ?
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Я прийшов із рекрутів ( СА) і викрав облікову карточку члена комсомолу, а на ній написав "Серп і молот смерть і голод"
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3. Люстрировать всех, кто был в коммунистической партии и в Комсомоле;
всех штоли?
Люстрируй своих маму и папу
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Кацап набутылочный, вставай с кален и не влезай в разговоры.
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а также избирать и избираться - прыщавым тороллям
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Старшее поколение и так отходит... посмотрите как упал процент за коммуняк с 1990-х... Так что, все само собой придет в нужное русло. И замечу: молодняк вирусом рашизма заражается тоже, удивительно, но факт. А дамбас вообще неизлечим вне зависимости от возраста. Так что, дело не только в простом вымирании совкового поколения.
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Это хорошо, что их там не увидим, а главное, что не увидим, блок лживого, барыжного, трусливого панамского проходимца, которого выбирает тупая однотуровая вата.
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главное билеты продать задолго до начала Евровидения, а там будь что будет.
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Евровидение ничего нигде не решает ,просто песенньій конкурс.Наши дебильі у власти возвели его до небес,отвлекая людей от проблем.Вообше то воюющая страна должна заниматься войной,и деньги тратить на свою защиту.
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во класс , бабка купит билет, и зубы на полку
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Ага, бабка спит и видит как на Евровидение сходить...
Толсто троллишь.
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40 евро.... да это 1,3 моей з/п, + билет жене, это уже 2/3 моей з/п + билет до Киева и обратно на двоих.... ну а 1900 чистыми супруги можно спустить на жилье и развлекухи в столице.... Решено. Едем!
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Вот так нарушается законодательство Украины. И всенародно об этом оглашают.

Единственным средством платежа на территории Украины является гривня. Приезжие - пусть меняют, укрепляют этим гривню. Но этому чму не хочется гривню (которая уйдет в обменники) - ему евров хочется на руки.
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Гройсман похвалил логотип Евровидения 2017, назвав его "сильным". Сумма, которую заплатили за логотип Евровидения-2017, многим показалась по-настоящему шокирующей.

Документ, который был опубликован на сайте системы Рrozorro, показал, что на тендер была заявлена только одна компания: «Гурт РЕ Дизайн».

Логотип обошелся организаторам Евровидения в 420 тысяч гривен. Интересен также тот факт, что логотип выбрали и утвердили всего за минуту.
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Kак вовремя минималку подняли,поедем всей семьей, кто подскажет курс гривны?
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2005 год. Билеты на Евровидение в Киеве стартовали где то от 150 грн = $30 Самое смешное, что даже за эти, не такие и маленькие деньги - официально купить билет было невозможно. Они просто не продавались - все 100% ушли на черный рынок. Даже билеты на полуфиналы и треннировочные дни. Посмотрим, что будет в этот раз с билетами..
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Цензор.НЕТФорум Украины"В среднем цена билета будет от 40 до 200 евро", - замглавы НТКУ Грицак о Евровидении-2017 в Киеве
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