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 Форум Украины(577457)
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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: оружие (3609) США (11920) Авдеевка (1057)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Авдеевка - повод для предоставления Украине летального оружия, - экс-министр обороны Польши Онишкевич

Обострение ситуации на Донбассе в последние дни является хорошей возможностью вернуться к рассмотрению вопроса о предоставлении Украине летальной оружия.

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Почему за 3 года Украина не покупает а только продаёт оружие?
Похоже на то , что Путин Порошенко не разрешает.
Мильярда из бюджета на распределяют на рефенанс(офшоры) банков, а джавелины купить не могут!
Почему??? Может всё договорено, и солдаты гибнут без оружия и техники, потому что так надо для Порошенко-Путина?
Оборона страны, стоит на последнем месте для рыго-рошенов! Получается так!
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так может стоить спросить у так называемого гаранта Конституции, почему 40 миллионная страна не в состоянии купить оружие за три года.
Не измена Родины ли это, Порошенко, Гройсмана, Тупчинова,Парюбия, и всяких там лампасных генералов МО и прочих армейских .
Почему Украина просит но не покупает???.
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Так некому спрашивать, выбирать ... нашлись, а спросить уже желающих нет, видно наслаждаются "новой" жизнью.
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порохоботы спамять
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А на шо Украине летальное оружие ??В Украине шоколадное перемирие
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Чтобы твоих копытных братьев побольше жмурить.
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Остынь чувак , мои братья жмурят кацапскую орду и обдроченцев Лугандона без всякой подачки и обещанок летального оружия.
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На допомогу зброєю від Заходу - марні надії.. Так само вони обіцяли й Фінляндії та Польщі в 1939 році- не дали нічого.. Треба владі не красти, а розвивати власний оборонпром..
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лучшее оружие правоверного укра - это лопата, другого оружия им не нать...
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шо ссышь вата? только тряпки полетят и кусочки ваты.
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лопата - это кацапу вместо ложки пожрать говнеца с утреца
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Как мне нравиться это . Смотреть можно вечно . Как на огонь и воду .
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это очень правильный вывод. и он своевременный. куй железо пока горячо.
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Весь персонал Останкино сейчас лихорадочно листает словари в поисках белорусского аналога слова "бандеровцы"
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так и быть..дам ёлопням маскальским подсказку...:

касінеры - отряды польских, литовских и белорусских крестьян, вооружённых косами, лезвие которых прикреплялось в одном направлении с древком.
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Daniel Rodriguez19 хв. · Под Минском со стороны Москвы построили первый блокпост, а в Смолевичском районе Минской области призвали на сборы солдат и офицеров запаса. Тем из них, кто в силу возраста когда-то клялся на верность ещё СССР, придётся принести воинскую присягу Республике Беларусь.
Под Минском со стороны Москвы построили блокпостПод Минском со стороны Москвы построили первый блокпост, а в Смолевичском районе Минской области призвали на сборы…
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не дадут, запомните этот твит. Озабоченность, призывы, обеспокоенность, тушение эйфелевой башни - да. оружия - нет.
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Какое оружие! Они же знают, что, как только наши коррупционеры его получат, то сразу "загонят" исламистам, или же по принципу "кто больше даст!".
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Хотіли би дати-давно дали би зброю.А поки що одну стурбованість роздають.
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Трамп и Сенат были бы просто молодцы! Такой пердимонокль очень помог бы сжечь вражескую бронетехнику. Джавелины это очень полезная вещь в праведной борьбе с кацапами.
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Это комедия. Все друг друга призывают и никто ничего не делает.
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тонко подмечено. Только Литва, кажись, пулемет дала. Конкретно, без призывов.
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Ребята не надейтесь пока такие лавочники в стране никто не даст когда нет принципов и морали а есть только нажива не с этим руководством
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Летальное оружие это хорошо. Еще бы главнокомандующего к нему соответствующего в комплекте
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было бы оружие , главнокомандующий у нас - поц
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Желательно с доставкой на передовую, а то может "потеряться" где то в "слепых трестах", а пацаны как воевали с калашами так и воевать будут.
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как всегда "за!" - только эксы(( ну, кроме литовских братушек ( сестричек ), конечно))
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А куда Украина своё вооружение дела?)
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пашинский продал а деньги в офшор!
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Не, да... Как только кто-то становится деятелем, с приставкой ЭКС... Он сразу- сильный и смелый. И звиздит- в разы более, чем без приставки. Одно объединяет: и тот и другой- просто звиздят.
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Злочинна влада своїми безвідповідальними діями знищує український народ!
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на том и строятца скрепы, не зря русня полюбляет сралина, а не какого то инока Епифимия
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мы за 3 года вообще не наладили не одного производства современного оружия ?
или только кугуары для нацгвардии.
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пукен не разрешает рошенке
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Я не провидец и не экстрасенс,
но думаю, даже уверен, что секретные поставки
современного разнообразного вооружения, а также
комплектующих для его изготовления активно поставляются
в Украину нашими партнерами. Лучшие военнослужащие

обучаются приемам и способам применения такого оружия
на полигонах и учебных центрах НАТО...
А как Вы думаете, почему путлер так и не решил штурмовать Авдеевку???
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почему путлер так и не решил штурмовать Авдеевку.............
а зачем? если он может её просто развалить градами или смерчами?
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Он штурмовал, но обосрался.............слишком много попочленцев ихтамнетовичей легло.
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дайте Украине, нормальное оружие, и тогда кацамские сраки, расцветут маками .... гыыыыы
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немного юмора...
Многополярность - это когда российская армия в Сирии воюет против ополченцев, в Абхазии - за ополченцев, а на Донбассе - вместо ополченцев.
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летательное , стрелятельное и др конечно хорошо но при шырокомаштабном наступлении хуйлостана Украине ЯО заменило бы и летательное и стрелятельное , вот над чем надо работать , ну а пока месть надо создавать ракеты , много много, разных разных , это будит более быстрее ,практичней да и дешевле самолетов .
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Когда закончилась вторая мировая,всех польских летчиков,которые защищали небо Англии.отправили в комунистический польский рай.Так тогда отблагодарили англичане.Гребаная политика,как тогда,так и сейчас,и каждый день хороним патриотов,цвет нации,а они все яйца чешут,давать или нет.
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ВН ЩЕ ЗАБУВ СКАЗАТИ,ЩО ДУЖЕ ЗАНЕПОКОЄНИЙ!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАвдеевка - повод для предоставления Украине летального оружия, - экс-министр обороны Польши Онишкевич
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