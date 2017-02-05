Авдеевка - повод для предоставления Украине летального оружия, - экс-министр обороны Польши Онишкевич

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, Luci Demon e13f0de8
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, Иванко
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, paronorma
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, Константин Штирбу
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, Irada
, Rjr
, Петя Васечкин c0bb6aa8
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, КузьмичUA
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, marina marinina
, Владимир Кучер aee7e5ca
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, Чуб
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, Иван Иванов 1f0e171f
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, Elvis2
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, Сергей Канев
, Леонид Днепр
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, Игорь Карпушин
, Лилия Стацкая
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, Сведомый_рембо
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, Evgeney Lazebney
, Oleg Predachenko fb1bcc1c
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, Владислав Третьяк
, Saul Goodman
, Юрий Примак
, Шимус
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, ARF
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, Petrov Viktor
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, Киданец
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, Игорь Леоненко
, Махмут Александр
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, Шобнепаліться Інкогніто
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, Георгий Иванов db24279b
, Røbin Hood
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
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, татьяна химяк
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, ИВАН ИВАНОВ 837599ff
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, Антип61
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Похоже на то , что Путин Порошенко не разрешает.
Мильярда из бюджета на распределяют на рефенанс(офшоры) банков, а джавелины купить не могут!
Почему??? Может всё договорено, и солдаты гибнут без оружия и техники, потому что так надо для Порошенко-Путина?
Оборона страны, стоит на последнем месте для рыго-рошенов! Получается так!
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Не измена Родины ли это, Порошенко, Гройсмана, Тупчинова,Парюбия, и всяких там лампасных генералов МО и прочих армейских .
Почему Украина просит но не покупает???.
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касінеры - отряды польских, литовских и белорусских крестьян, вооружённых косами, лезвие которых прикреплялось в одном направлении с древком.
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Под Минском со стороны Москвы построили блокпостПод Минском со стороны Москвы построили первый блокпост, а в Смолевичском районе Минской области призвали на сборы…
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или только кугуары для нацгвардии.
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но думаю, даже уверен, что секретные поставки
современного разнообразного вооружения, а также
комплектующих для его изготовления активно поставляются
в Украину нашими партнерами. Лучшие военнослужащие
обучаются приемам и способам применения такого оружия
на полигонах и учебных центрах НАТО...
А как Вы думаете, почему путлер так и не решил штурмовать Авдеевку???
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а зачем? если он может её просто развалить градами или смерчами?
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Многополярность - это когда российская армия в Сирии воюет против ополченцев, в Абхазии - за ополченцев, а на Донбассе - вместо ополченцев.
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