EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Форум Украины(577457)
  17551  165
Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Россия (68589) Сирия (2182) смерть (4493) наемник (210) Гиркин (25)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Нет тела - нет дела": В контракты наемников российских ЧВК включен пункт: в случае гибели тело тайно кремируют на месте, - террорист Гиркин

Наемники из частных военных компаний (ЧВК), которых Россия привлекает к вспомогательным операциям в Сирии, перед отправкой в Сирию подписывают контракт, в котором наёмник, в случае гибели, заранее соглашается на кремацию тела прямо на месте.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
гиркин убийца и террорист международного масштаба. его не стоит печатать и приводить его слова. он что уже кумир? может еще труды моторолы начнем обсуждать? одно место где я согласен его слушать, - скамья подсудимых в Гааге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Русские даже не похожи на стадо. У животных есть какой-то стадный инстинкт, -рассказывают, давая показания,- У русских инстинкт страшный - разрушить, убить, сожрать, выпить и идти убивать дальше. Для них люди, просто ресурс. Города -ресурс. Им не жалко Донбасс, это не их города. Это как саранча. Они бездумно пожирают все, даже сами себя. Нет ни сострадания к землякам, русскоговорящим, россиянам, ни сопереживания. Им все равно, сколько их сдохнет. http://sokrytoe.org/index.php?newsid=37160
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гиркин, не парься, над твоей могилой твои землячки обязательно установят сталактит из дерьма,уруским хероям заслуженный памятник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страна говнолепов! Они и детей своих из него немытыми руками делают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что можно сказать - это ведь огромное снижение расходов на транспортировку!
Правда, было бы намного лучше, если бы кацапов, сжигали перед отправкой в Сирию...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видимо, скоро так и будет.

Роисся избавляется от отбросов. Зачем ждать, пока его шлепнут? А крематорий в это время простаивать будет?

Приехал - стакан водки - и в крематорий. Ну, из милосердия можно перед крематорием пулю в лоб влепить.
Дальше - больше. Зачем его везти на Донбас или еще дальше - в Сирию? Надо крематорий поставить на заднем дворе военкомата: призвали - стакан водки - пулю в лоб - и в крематорий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что лучше ? Цинковый гроб или деревянный ? Цинковый долговечный , а деревянный лучше для здоровья!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучшая база медицинских приложений android и ios
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и на хрена нам поставлять электроэнергию в Лугандонию? Пусть цепляют к крематорию генератор, и вот - бесперебойный источник энергиии..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лев Рубинштейн
18 год · Moscow, Russia ·
Около кассы в супермаркете один мужик другому рассудительно говорит: "При таком бардаке Америка скоро рухнет". "А чего?" - без особого интереса спрашивает второй.

"Ну, смотри, - говорит первый, - Президент издает указ, а какой-то там судья его отменяет. Может такое государство существовать? Разве ж такое возможно?" - "Ну, ваще-то, да", - вяло соглашается второй и выкладывает из корзинки на ленту две бутылки пива "Рижского", батон белого, банку зеленого горошка и пакет молока
)))
H.R.830 - To contain, reverse, and deter Russian aggression in Ukraine, to assist Ukraine's democratic transition, and for other purposes.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапьё, не усложняйте! Подписал контракт - сжигайте сразу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они скоро и без контрактов до этого дойдут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Объединяющая новость после срача в теме про Трампа и старлетку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С 2012 г. в РФ накопилось не менее 18 477 неопознанных трупов и это только те случаи, по которым не были возбуждены уголовные дела (МВД).
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это же ЧВК. То есть бизнес. Никто не хочет нести расходы за транспортировку и хранение тел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І Путін задоволений і Шойгу і дружини та матері. Бабло отримали, купили пральну машину та комп новий і шукають такого ж дебіла на заміну
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гиркин - честный дурачок натворивший дел. Иногда у него просветления наступают. Что надо не в других странах непонятно кого защищать от непонятно чего варварскими методами, а порядком в своей больной стране заниматься.
Если не умрет скоропостижно от несчастного случая (типа крышка крематория на голову свалилась) - то много чего интересного рассказать может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
strelok hocet prosto vnimanija,on kak 12 letnii,ponimajete.....................)))))))).........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сепарское дерьмо идет на перегной . Встающие с колен сцут хоронить открыто свои отбросы .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А через какое время после душа наиболее выраженно начинает пахнуть русским духом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
через месяц- самое то!!! и скрепа сразу оттопыривается....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Типично сталинский подход -нет человека нет дела и нет следов-нечего не изменилось в раше -что было при НКВД тоже и сейчас при ФСБ и что главное и урод такой правит как был грузин -сталин в свое время .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Eta oni sevodnja takim obrazom razmnozajutsja-a nacalos eta huinja s mojei sobaki i volkami 5000 let nazad v tundre vblizi Muroma sevodnjashnevo..................)))))))))))))))..............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну не зря в Сербии рыжим тараканам называют "буба рус"(черных - шваба буба)!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о броси їх недообразованія-расія так і робиться,нах повітру...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тю, во время второй мировой кацапы мясо немцев жрали. Отрезали кусок ляшки с дохлого фрица и варили щи. А он рассказывает не было цинизма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
to Slavich /////
Точно! Зашел туда - прочел на ветке 10-ю стр...
Блин, чуть крышу не снесло - срач конкретный...
Желание комментировать отпало сразу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну тут все логично кто будет везти тушу дохлого репаеда из Сирии в какой нибудь Гусь хрустальный тратя тысячи расейских деревЯшек на транспортировку "свирепого кацапа когда можно обойтися канистрой бензина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВСТУПИЛ В РЯДЫ ЧВК, ЗНАЙ ГОСУДАРСТВО ПРЕДОСТАВИТ ТЕБЕ ЛЬГОТЫ-БЕСПЛАТНАЯ КРЕМАЦИЯ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
7 год ·

Обстановка на тимчасово окупованих територіях
Донецької, Луганської областей та АР Крим станом на 5 лютого
У результаті невдалих штурмових дій проти сил АТО збільшилась кількість втрат особового складу частин і підрозділів 1 АК (Донецьк) ЗС РФ. На теперішній час у медичних закладах міста Донецьк перебуває значна кількість важкопоранених військовослужбовців:
у Донецькій обласній клінічній травматологічній лікарні (вул.Артема 106) - 150 осіб;
в Інституті невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака
(пр.Ленінський 47) - 30 осіб;
у Центральній міській клінічній лікарні №1 (вул.Артема 57) та Донецькій обласній лікарні ім.Калініна (пр.Ілліча 14) - 200 осіб.

У зв'язку зі значним резонансом у АР Крим події, пов'язаної з бійкою
30 січня 2017 року між військовослужбовцями батальйонної тактичної групи (Філатовка) 51 парашутно-десантного полку 106 повітрянодесантної дивізії (Тула) ЗС РФ та місцевим населенням кримськотатарського походження, російськими правоохоронними органами в авральному режимі проводяться слідчі дії з метою призначення винних. Одночасно, російським командуванням проводиться робота з потерпілими місцевими мешканцями, з метою зміни їх свідчень, в т.ч. шляхом підкупу та шантажу свідків і потерпілих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Vy ne ponjali-ljubova mozno kremiirovat teper a zadnim cislom postavjat -uvolnjalsja god nazad,nicevo ne znam................)))))))))))....................huilo hitry..................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так от чому Адмірал Кузя так димів, його дохлими вєлікороссами топили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо то мне чуйка моя подсказывает - Гиркин следующий в очереди к лифту
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вообще гиркин строчит такое, что рашисты начнут что-то подозревать, поэтому его полет к собратьям по защите рускага мира - вопрос времени.
Стрелков заявляет, что Путин ведет Россию к итоговому поражению
https://elise.com.ua/?p=237596




 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оно еще живе?
Гандонише драное!
совести хватает дзявкать у скота!
МРАСЬ гнилая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что то сложилось впечатление, что Гиркин - враг, которого нужно уничтожить, но не подонок. Подонки сидят в Кремле и на Банковой.
Игорь Стрелков
Итоги недели.
Итак, пора подвести итоги минувшей недели. Она была очень насыщенной и продемонстрировала перспективы будущих событий.

1. На Донбассе ВСУ провели что-то типа "артиллерийского наступления" в сочетании с целой серией разведок боем. Целью, как уже писал, было, по всей вероятности, выяснение степени готовности руководства РФ поддержать военные силы республик и границы такой помощи, а также определение боеспособности самих корпусов. Обе эти задачи Киев решил полностью и вполне успешно для себя (потери в личном составе Порошенко и Ко совершенно не волнуют).
Выяснили:
- РФ пока готова поддерживать "статус-кво" на Донбассе, но не более того. Никакого решительного ответа на террористические обстрелы не будет, Кремль продолжит уныло жевать "минские сопли" в надежде неизвестно на что. Можно продолжать готовиться и ждать более благоприятного момента для будущего наступления.
- боеспособность находящихся в обороне подразделений корпусов низкая и при ударе не несколькими взводами, а сразу крупными силами - фронт можно быстро прорвать.

2. Руководство РФ по-прежнему не знает, что делать с Донбассом. Унылые и невнятные заявления в стиле "му-му", последовавшие от Путина и Ко о "необходимости возвращения к минскому формату" - демонстрируют полное непонимание того, что надо делать в текущей ситуации и неготовность что-либо делать вообще. Стратегия "ждать у моря погоды" (т.е. не делать ничего) остается неизменной. И, поскольку Украина до сих пор "не замерзла" (это ей трудно сделать при регулярных поставках газа из РФ и угля с Донбасса), не "замайданила" (как уже два года обещает Путину подонок Сурков) и не "развалилась", то данное импотентное ожидание объективно выгодно кому угодно, только не РФ.
И объективно ведет нас к итоговому поражению.

3. На этой неделе окончательны проведены границы возможного "сотрудничества" наших кремлевских бездарей с "сакральным Трампом". Мистер Дональд всё четко обозначил (своими устами и устами сотрудников своего обновленного Госдепа):
- РФ предлагается активно помочь США побороть ИГИЛ (массированным участием в сухопутной операции);
- за это с РФ никакие санкции и прочие "приятные подарки прежней администрации" сняты не будут. Условия снятия санкций остаются прежними: "Крым - назад, и никаких разговоров"!
По сути, Путину любезно предложено сдаться на всех фронтах и выслужить себе прощение кровью русских военных в войне, ненужной России от слова "совсем".

4. Премьер Японии высказал твердое намерение в самом скором времени лично заключить мир с РФ. С учетом того, что позиция японцев не изменилась ни на вершок и выглядит "все четыре острова вернуть сразу", а также то, что Абэ прямо-таки светится оптимизмом - продать острова Путин почти готов.

Это ли не великие достижения РФ-овской внешней политики? Гениально!

Пожалуй, единственным приятным фактором для Путина является то, что "сакральный Трамп" не настаивает (в отличие от Бастинды) на уходе с политической арены самого Путина. И даже рассказывает о том, что "относится к нему с уважением". И теперь, если Владимир Владимирович отдаст обратно Порошенко и Донбасс и Крым, выплатит приличествующие репарации, продаст японцам Курильские острова и пошлет несколько дивизий воевать с ИГИЛ в Сирию (и не только - еще есть Ливия) - то его ,нашего "гениального и сакрального", так и быть, простят. И позволят еще какое-то время рулить остатками того, что некогда называлось Россией. Ну, примерно как Милошевичу...
А потом - в Гаагу. Но об этом ему, конечно, скажут только в своё время.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самый настоящий подонок этот дыркин.Почитайте как он рассуждает об уничтожении Украины и украинцев.Этот импотентный недоофицер обычная имперская кацапская мразь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гиркин, тоже нам открыл секрет Полишинеля, мы об этом давно знали. для вас рашистов ведь человек это просто мусор....!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ на заметку хероям новосроссии
Телу время - сжигание 5 секунд 😀😀😀😀😀😀😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум Украины"Нет тела - нет дела": В контракты наемников российских ЧВК включен пункт: в случае гибели тело тайно кремируют на месте, - террорист Гиркин
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
украинец-023, Віталій Троян, Иванко, sit, Alex Lem, Путенбох, Петя Васечкин c0bb6aa8, Luci Demon e13f0de8, sergik, Александр Пахомов 395cba96, Afvad Afvad, Константин Штирбу, marina marinina, Roman Rjevskiy, Irada, kobzar, Олєкса Моцкаль, Андрій Польщенко, Привет, курвиметр, КузьмичUA, Sergey Marchenko 48ae0552, Николай Балаганов 2088d533, Шенборн, Чуб, Фаина Раневская 389a8888, Мабон, inside, Viktor Petrov a53b8b8b, Иван Иванов 1f0e171f, Zonder Dnepr, Maks Kolorto, Богдан Подзізей, Burckun, Иван Афанасьев, Maxim Ak-Murza, larisa890, Maxim Maximov 2f107a94, Прощай немытая раССея, Slava Stahov, 20500, Sophia-Maria Duglass, aka mnl762, Sharl, Дмитро Черних, Rjr, Сергей Канев, Tatota Ke, stas volja, Харьков Сумской, A San, Ars UA, Gulfiliz Zorlu, Сведомый_рембо, Герхард Шрёдер, pinkerton, МГМ, V-roma, Elena Italenna, adam smit, Владислав Третьяк, Alexandr Slavich, Шимус, Игорь Карпушин, Прохожый, ARF, Лилия Стацкая, Petrov Viktor, Кацманавт, владимир грищенко, Magdalena Zurbiene, Игорь Шульга 295c16ae, Леонид Днепр, Владік, З нами Бог та Україна, senia
 Всего на сайте: 246 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти