"Нет тела - нет дела": В контракты наемников российских ЧВК включен пункт: в случае гибели тело тайно кремируют на месте, - террорист Гиркин

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Правда, было бы намного лучше, если бы кацапов, сжигали перед отправкой в Сирию...
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Роисся избавляется от отбросов. Зачем ждать, пока его шлепнут? А крематорий в это время простаивать будет?
Приехал - стакан водки - и в крематорий. Ну, из милосердия можно перед крематорием пулю в лоб влепить.
Дальше - больше. Зачем его везти на Донбас или еще дальше - в Сирию? Надо крематорий поставить на заднем дворе военкомата: призвали - стакан водки - пулю в лоб - и в крематорий.
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18 год · Moscow, Russia ·
Около кассы в супермаркете один мужик другому рассудительно говорит: "При таком бардаке Америка скоро рухнет". "А чего?" - без особого интереса спрашивает второй.
"Ну, смотри, - говорит первый, - Президент издает указ, а какой-то там судья его отменяет. Может такое государство существовать? Разве ж такое возможно?" - "Ну, ваще-то, да", - вяло соглашается второй и выкладывает из корзинки на ленту две бутылки пива "Рижского", батон белого, банку зеленого горошка и пакет молока
)))
H.R.830 - To contain, reverse, and deter Russian aggression in Ukraine, to assist Ukraine's democratic transition, and for other purposes.
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Если не умрет скоропостижно от несчастного случая (типа крышка крематория на голову свалилась) - то много чего интересного рассказать может.
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Точно! Зашел туда - прочел на ветке 10-ю стр...
Блин, чуть крышу не снесло - срач конкретный...
Желание комментировать отпало сразу...
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7 год ·
Обстановка на тимчасово окупованих територіях
Донецької, Луганської областей та АР Крим станом на 5 лютого
У результаті невдалих штурмових дій проти сил АТО збільшилась кількість втрат особового складу частин і підрозділів 1 АК (Донецьк) ЗС РФ. На теперішній час у медичних закладах міста Донецьк перебуває значна кількість важкопоранених військовослужбовців:
у Донецькій обласній клінічній травматологічній лікарні (вул.Артема 106) - 150 осіб;
в Інституті невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака
(пр.Ленінський 47) - 30 осіб;
у Центральній міській клінічній лікарні №1 (вул.Артема 57) та Донецькій обласній лікарні ім.Калініна (пр.Ілліча 14) - 200 осіб.
У зв'язку зі значним резонансом у АР Крим події, пов'язаної з бійкою
30 січня 2017 року між військовослужбовцями батальйонної тактичної групи (Філатовка) 51 парашутно-десантного полку 106 повітрянодесантної дивізії (Тула) ЗС РФ та місцевим населенням кримськотатарського походження, російськими правоохоронними органами в авральному режимі проводяться слідчі дії з метою призначення винних. Одночасно, російським командуванням проводиться робота з потерпілими місцевими мешканцями, з метою зміни їх свідчень, в т.ч. шляхом підкупу та шантажу свідків і потерпілих.
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Стрелков заявляет, что Путин ведет Россию к итоговому поражению
https://elise.com.ua/?p=237596
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Гандонише драное!
совести хватает дзявкать у скота!
МРАСЬ гнилая.
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Игорь Стрелков
Итоги недели.
Итак, пора подвести итоги минувшей недели. Она была очень насыщенной и продемонстрировала перспективы будущих событий.
1. На Донбассе ВСУ провели что-то типа "артиллерийского наступления" в сочетании с целой серией разведок боем. Целью, как уже писал, было, по всей вероятности, выяснение степени готовности руководства РФ поддержать военные силы республик и границы такой помощи, а также определение боеспособности самих корпусов. Обе эти задачи Киев решил полностью и вполне успешно для себя (потери в личном составе Порошенко и Ко совершенно не волнуют).
Выяснили:
- РФ пока готова поддерживать "статус-кво" на Донбассе, но не более того. Никакого решительного ответа на террористические обстрелы не будет, Кремль продолжит уныло жевать "минские сопли" в надежде неизвестно на что. Можно продолжать готовиться и ждать более благоприятного момента для будущего наступления.
- боеспособность находящихся в обороне подразделений корпусов низкая и при ударе не несколькими взводами, а сразу крупными силами - фронт можно быстро прорвать.
2. Руководство РФ по-прежнему не знает, что делать с Донбассом. Унылые и невнятные заявления в стиле "му-му", последовавшие от Путина и Ко о "необходимости возвращения к минскому формату" - демонстрируют полное непонимание того, что надо делать в текущей ситуации и неготовность что-либо делать вообще. Стратегия "ждать у моря погоды" (т.е. не делать ничего) остается неизменной. И, поскольку Украина до сих пор "не замерзла" (это ей трудно сделать при регулярных поставках газа из РФ и угля с Донбасса), не "замайданила" (как уже два года обещает Путину подонок Сурков) и не "развалилась", то данное импотентное ожидание объективно выгодно кому угодно, только не РФ.
И объективно ведет нас к итоговому поражению.
3. На этой неделе окончательны проведены границы возможного "сотрудничества" наших кремлевских бездарей с "сакральным Трампом". Мистер Дональд всё четко обозначил (своими устами и устами сотрудников своего обновленного Госдепа):
- РФ предлагается активно помочь США побороть ИГИЛ (массированным участием в сухопутной операции);
- за это с РФ никакие санкции и прочие "приятные подарки прежней администрации" сняты не будут. Условия снятия санкций остаются прежними: "Крым - назад, и никаких разговоров"!
По сути, Путину любезно предложено сдаться на всех фронтах и выслужить себе прощение кровью русских военных в войне, ненужной России от слова "совсем".
4. Премьер Японии высказал твердое намерение в самом скором времени лично заключить мир с РФ. С учетом того, что позиция японцев не изменилась ни на вершок и выглядит "все четыре острова вернуть сразу", а также то, что Абэ прямо-таки светится оптимизмом - продать острова Путин почти готов.
Это ли не великие достижения РФ-овской внешней политики? Гениально!
Пожалуй, единственным приятным фактором для Путина является то, что "сакральный Трамп" не настаивает (в отличие от Бастинды) на уходе с политической арены самого Путина. И даже рассказывает о том, что "относится к нему с уважением". И теперь, если Владимир Владимирович отдаст обратно Порошенко и Донбасс и Крым, выплатит приличествующие репарации, продаст японцам Курильские острова и пошлет несколько дивизий воевать с ИГИЛ в Сирию (и не только - еще есть Ливия) - то его ,нашего "гениального и сакрального", так и быть, простят. И позволят еще какое-то время рулить остатками того, что некогда называлось Россией. Ну, примерно как Милошевичу...
А потом - в Гаагу. Но об этом ему, конечно, скажут только в своё время.
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Телу время - сжигание 5 секунд 😀😀😀😀😀😀😀
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