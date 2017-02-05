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Материалы по теме:  Бои под Светлодарском
Теги: Днепропетровщина (1174) похороны (603) медсестра (32)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На Днепропетровщине попрощались с медиком 54-й ОМБр Натальей Хоружей: "Она была настолько добрая и отзывчивая, что лечила словом, а не только аптекой". ВИДЕО

Медик 54-й механизированной бригады погибла на Светлодарской дуге 2 февраля. В последний путь ее проводили сотни людей, среди которых родные, земляки и собратья.

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Царство небесне полеглій в боротьбі з російськими окупантами.. Найщиріші співчуття родині.. Вічні прокляття кровожерливій кацапні..
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Співчуття рідним ((((((біль та сльози......Герої не вмирають !!!
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" Ребята найдут тебя, иван. Ножом на твоем сердце вырежут имя одной женщины - медика, которая не держала в руках автомат, а лишь держала руки раненых солдат, чтобы хоть немного облегчить их боль. ": воины АТО пообещали отомстить за смерть погибшей медсестры Натальи Хоружей.
Когда сообщили, что она погибла, то ребята из бригады плакали, не сдерживая слез. Некоторые из них плакали впервые за всю войну. Плакали как здоровые, так и те, с которыми она проводила много времени, когда они были ранены.
Наталья Александровна Хоружа родилась 09.06.1972 года в городе Першотравенск Днепропетровской области. Жила в поселке Просяное Покровского района. 1990 окончила медицинское училище в Днепре, получив специальность медсестры. Работала в селе Зеленый Гай медсестрой, впоследствии вышла замуж за мужчину с Просяной и переехала туда. Эта женщина была отзывчивым человеком, неравнодушным к человеческому горю. Медиком она была от Бога. Спасать людей было ее кредо жизни, даже ценой своей.
На войну женщина пошла по зову сердца. Уже не могла смотреть на новости и видеть тех несчастных ребят в госпиталях, поэтому решила, что она надо там. Призвана по контракту Покровским РВК 30.08.2016 года. Младший сержант, санитар-инструктор 1-й роты 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.
Добровольно попросилась именно санинструктором роты, чтобы постоянно находиться там, где больше всего нужна ее помощь.
Погибла 2 февраля на Светлодарской дуге в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в медицинской машину, в которой она ехала вместе с ранеными. Водителю оторвало ногу, сейчас он в тяжелом состоянии в госпитале. Прощание с Натальей Александровной состоится 5 февраля, в Просяной. У нее остались родители, сестра, муж и дочь. По дороге ехала машина с красным крестом и увидел ее руский иван.
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Дякую тобi, дiвчина - воiн.
Чтоб вы сдохли до седьмого колена, твари свинорылые.
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Спочивай з миром,Наталю...і рятуй нашіх хлопців зверху...Царства тобі Божого...
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А бывает и так:

Перед Новым годом на рынок нашего города, в Свердловск (Должанск) Луганской области, на камуфлировано-защитном «Урале» привезли сосны. Торговля шла бойко. В посадки-леса сейчас мало кто сунется, чтобы порадовать семью бесплатным атрибутом праздника. Вот, покупали, да и не дорого, всего по 150 рублей сосенка. Из «Урала» начали выгружать новую партию, и народ услышал какие-то глухие удары, как будто что-то билось о борт. Оказалось, вперемешку с сосенками лежали трупы «ихтамнетов», которые весело перебрасывали по машине, выгружая новогодний товар.
далее....
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Вот кто достоин звания Героя Украины,а не всякий там нади...
Покойся с миром,Наталья.Царствие Небесное.
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Земля пухом тебе,память вечная,за тебя отомстят,покойся с миром.
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Колись для мене було одкровенням, коли узнав що радянський підводний човен потопив судно під червоним хрестом, на якому євреїв з Румунії евакуювали в Стамбул.. Ніхто не вижив..Коли був живий дідусь, він розповідав, що вермахт та люфтваффе під час війни ніколи не стріляло по госпіталях , де чітко було видно червоний хрест..Виходить - кацапня по віроломності та кровожерливості значно підліша за німців , часів другої світової..
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Вы только сейчас это поняли,Леонид?Это только в совковых фильмах показывали,как "немцы разбомбили госпиталь".Кстати, Минск превратили в руины не немцы,как втирали чекисты,а красные летчики,а когда раскопали в Куропатах захоронения с 200тыс. расстрелянными,сразу чекисты засуетились,хотели забетонировать и что-то там построить,но слава Богу,что есть Патриоты,люди бросались под бульдозеры,тогда попытались все на немцев свалить,да не получилось-немцы не расстреливали в голову из пистолетов тт.
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От при перегляді якогось такого радянського фільму про війну дідусь це мені й розказав .. Дивом я запам'ятав, коли він помер мені було вісім років.. Щоб кацапня не верещала про фошиздів скажу - дідусь дійшов до Відня, є й досі медаль .. Другий дідусь - загинув під час Яссо-Кишинівської операції в серпні 44 ..
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мій теж воював, ще на фінській,потім з німцями.Казав,що по жорстокості наші німців перепльовували.
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Международные соглашения не позволяют стрелять по красным крестам. Но российский солдат-убийца "не подозревает об этих соглашениях... Попробуйте нарисовать красный крест у себя на спине..., а затем пойти в лес. Неужели вы думаете, что красный крест спасет вас от атаки волков?" "Если вы перевозите раненых - охраняйте их всеми способами, спрячьте их..."
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Это неправда: стреляли по красному кресту все - и немцы, и наши.
Был случай - в Польше, колонну нашего медсанбата, которая отстала от ушедших вперед войск, местный народ направил прямо к немцам - умышленно не ту дорогу указали. А, когда немцы увидели машины с красными крестами, они просто-напросто открыли по ним огонь. А в машинах были только раненые. Не известно, сколько бы они продержались, если бы не подоспела очередная наша военная колонна, которая немцев просто вдавила в землю.
Знаю об этом потому, что в медсанбате, обстрелянном немцами, была моя мать, военный медик Мария Украинченко.
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как все ненавидели совок , будь он проклят навеки
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так у нас официально ато,а неофициально война,цифры соответствующие.
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Ихтамнеты Сколеновстана стоят обычно во втором-третьем эшелоне, а на передовую гонят на убой местных. В критических ситуациях (как в Иловайске, Дебальцево, в ДАПе) ихтамнеты идут вперед. Но в этих ситуациях и пленных взять почти невозможно, хотя и бывало...
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Остальные 50% прикопанные в посадках. Своими же.
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Не ясно, що кацапа здивувало. Полонених українців там 57 чоловік зі 149 тисяч, що пройшли війну. Тобто, в кільканадцять раз менше.
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Украине выпала очень тяжелая и важная миссия на земле- очистить землю от сатанинского отродья.
Тяжела война, дьявольское племя всеми возможными пороками пытается уничтожить в людях людское, считаю, россия - моя вторая родина - уже пала , теперь это вотчина нечисти.
Украина , украинцы -не сдавайтесь , молюсь за ВАС, молю Бога дать вам силы и благословление господнее!
Вечная память павшим ангелам в борьбе в кацапскими демонами!
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Вічна пам'ять загиблим у цій війні !
Від Булата Окуджави:
"Что ты, рашка проклятая, сделала ?
К нам от путлера лезут рабы,
Наше войско, отчаянно смелое,
Запакует ту нечисть в гробы"
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" Их зароют могильщики черные,
Без имен и фамилий кресты.
Навсегда мы останемся вольными,
Вы - потомками дикой Орды."
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очень скудное видео во ПАМЯТЬ ЭТОЙ ЖЕНЩИНЫ! Царствие тебе Небесное, Дорогая! Прости нас всех, кто на диване! И мы не посрамимся в свое время, надеюсь.
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Несоизмеримая потеря как для семьи, так и для украинского народа. Слава, тебе Женщина-Воин! Вечная память!
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Прям как Кашпировский)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа Днепропетровщине попрощались с медиком 54-й ОМБр Натальей Хоружей: "Она была настолько добрая и отзывчивая, что лечила словом, а не только аптекой". ВИДЕО
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