На Днепропетровщине попрощались с медиком 54-й ОМБр Натальей Хоружей: "Она была настолько добрая и отзывчивая, что лечила словом, а не только аптекой". ВИДЕО

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Когда сообщили, что она погибла, то ребята из бригады плакали, не сдерживая слез. Некоторые из них плакали впервые за всю войну. Плакали как здоровые, так и те, с которыми она проводила много времени, когда они были ранены.
Наталья Александровна Хоружа родилась 09.06.1972 года в городе Першотравенск Днепропетровской области. Жила в поселке Просяное Покровского района. 1990 окончила медицинское училище в Днепре, получив специальность медсестры. Работала в селе Зеленый Гай медсестрой, впоследствии вышла замуж за мужчину с Просяной и переехала туда. Эта женщина была отзывчивым человеком, неравнодушным к человеческому горю. Медиком она была от Бога. Спасать людей было ее кредо жизни, даже ценой своей.
На войну женщина пошла по зову сердца. Уже не могла смотреть на новости и видеть тех несчастных ребят в госпиталях, поэтому решила, что она надо там. Призвана по контракту Покровским РВК 30.08.2016 года. Младший сержант, санитар-инструктор 1-й роты 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.
Добровольно попросилась именно санинструктором роты, чтобы постоянно находиться там, где больше всего нужна ее помощь.
Погибла 2 февраля на Светлодарской дуге в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в медицинской машину, в которой она ехала вместе с ранеными. Водителю оторвало ногу, сейчас он в тяжелом состоянии в госпитале. Прощание с Натальей Александровной состоится 5 февраля, в Просяной. У нее остались родители, сестра, муж и дочь. По дороге ехала машина с красным крестом и увидел ее руский иван.
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Чтоб вы сдохли до седьмого колена, твари свинорылые.
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Перед Новым годом на рынок нашего города, в Свердловск (Должанск) Луганской области, на камуфлировано-защитном «Урале» привезли сосны. Торговля шла бойко. В посадки-леса сейчас мало кто сунется, чтобы порадовать семью бесплатным атрибутом праздника. Вот, покупали, да и не дорого, всего по 150 рублей сосенка. Из «Урала» начали выгружать новую партию, и народ услышал какие-то глухие удары, как будто что-то билось о борт. Оказалось, вперемешку с сосенками лежали трупы «ихтамнетов», которые весело перебрасывали по машине, выгружая новогодний товар.
далее....
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Покойся с миром,Наталья.Царствие Небесное.
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Был случай - в Польше, колонну нашего медсанбата, которая отстала от ушедших вперед войск, местный народ направил прямо к немцам - умышленно не ту дорогу указали. А, когда немцы увидели машины с красными крестами, они просто-напросто открыли по ним огонь. А в машинах были только раненые. Не известно, сколько бы они продержались, если бы не подоспела очередная наша военная колонна, которая немцев просто вдавила в землю.
Знаю об этом потому, что в медсанбате, обстрелянном немцами, была моя мать, военный медик Мария Украинченко.
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Тяжела война, дьявольское племя всеми возможными пороками пытается уничтожить в людях людское, считаю, россия - моя вторая родина - уже пала , теперь это вотчина нечисти.
Украина , украинцы -не сдавайтесь , молюсь за ВАС, молю Бога дать вам силы и благословление господнее!
Вечная память павшим ангелам в борьбе в кацапскими демонами!
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Від Булата Окуджави:
"Что ты, рашка проклятая, сделала ?
К нам от путлера лезут рабы,
Наше войско, отчаянно смелое,
Запакует ту нечисть в гробы"
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Без имен и фамилий кресты.
Навсегда мы останемся вольными,
Вы - потомками дикой Орды."
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