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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: Жебривский (424) Порошенко (12182) электроэнергия (981) Авдеевка (1057)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", - Порошенко

В Авдеевке (Донецкая область) восстановлено централизованное электроснабжение.

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Не хватало метра провода для соединения, то он руками замкнул.
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пєтя що даун? Це відновлення світла на півгодини, до нового обстрілу! Він що цього не розуміє? Що за щенячий восторг від дурної роботи, яку завтра знову треба буде переробляти?
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Не так надо было эту новость подавать ) Надо было по типу "ПеПо лично передал технику бойцам"..."ПеПео лично восстановил электроснабжение Авдеевки". Что-то порохоботы проспали такой чудесный повод и повесить ещё один орден на Шоколадку ))
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Нет, все правительство во главе с директором рынка провода цепляло.
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Це перемога!!! Ще небагато і парад на червоній площі
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файний речник АТО ‏@rechnikato 4 мин.4 минуты назад

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Жебривский доложил, что дали свет в Авдеевку. Ну а мы походу слепые. Света нет.
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Пару залпов градов орков и долаживай Жебривский, что света нет!
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так это даже хорошо для них: можно "списать" еще деньжат на ремонт. Можно попросить новый кредит
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главное доложить и прорапортовать царьку. Совковое наследие.
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И не говорите. А царь отчитался перед народом какое покращення наступило. Хеппи енд.
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кстати,про восстановление лэп должен был сказать лично сам... пЭдрито
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Не вопрос.
Наиболее обсуждаемая сейчас тема - это блокада железнодорожного сообщения Украина-Лугандурас, когда люди, по своей инициативе, препятствуют торговле с противником.
Где инициатива Президента или Парламента?
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Только почему эти люди в большинстве своём мошенники типа Гришина?
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Интересно какое отношение шестерка пэтра имеет к восстановлению электрики, драбину подавал монтерам, клоуны рошеновские просто умиляют.
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Годину назад на Цензорі була новина, що в Авдіївці відсутнє централізоване електропостачання..Працюють дизель-генератори..Кому вірити?
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Леонид , проверить можно легко - самому туда съездить !
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За інформацією телеканала, місце інциденту оточили військові урядового режиму Сирії, проводиться розслідування спільно з представниками Росії.

Російські військові в Сирії. Фото: соцмережі.
У сирійській провінції Латакія на дорозі між містами Джаблех і Баніяс в результаті вибуху військового автомобіля загинули п'ять російських солдатів. Про це повідомляє телеканал Al Jazeera з посиланням на джерела в сирійській опозиції !!Вибух автомобіля стався 4 лютого. Зазначається, що транспортний засіб перевозив боєприпаси. Версія теракту виключається, найбільш імовірною причиною вибуху називається технічна несправність.За інформацією телеканала, місце інциденту оточили військові урядового режиму Сирії, проводиться розслідування спільно з представниками Росії. У свою чергу, як зазначає російське агентство «Інтерфакс», Міноборони РФ цю інформацію заперечує, назвавши це «черговим інформаційним вкиданням» та «фальшивкою». Смалять вату і в Сирії і в Україні !
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Це той тука, у якого "на Донбассе не оккупация, а "эффективный контроль" России"?
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Это еще не подмененный или без чипа карамельного
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Правильно пишет Тука, это то, о чём думаем все мы.
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Это он два года назад писал. Теперь он пишет соооооовсем другое.
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пост от 09.02.2015 "100 раз, победить в войне не возможно!Точнее - возможно! Но, не благодатя, а ВОПРЕКИ!!!" тУКА, кончай вилять задом и бухать! а лучше с#буй и молчи в тряпочку!
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наверно до Туки дошло, что пора отодвигаться от предложенного офшорным кресла, смутные времена наступают.....
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Перед Новым годом на рынок нашего города, в Свердловск (Должанск) Луганской области, на камуфлировано-защитном «Урале» привезли сосны. Торговля шла бойко. В посадки-леса сейчас мало кто сунется, чтобы порадовать семью бесплатным атрибутом праздника. Вот, покупали, да и не дорого, всего по 150 рублей сосенка. Из «Урала» начали выгружать новую партию, и народ услышал какие-то глухие удары, как будто что-то билось о борт. Оказалось, вперемешку с сосенками лежали трупы «ихтамнетов», которые весело перебрасывали по машине, выгружая новогодний товар.
далее....
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За последние три дня , на Ростов ушёл уже третий рефрижератор с трупаками ! А раненых в Донецке сотни !
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АМБЕРУ: А шо - все передвижные крематории россия с Донбасса забрала? Может, в Сирию? Та нужнее - тепло, солнышко, а в Донбассе мороз, как-никак..
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Думая обо всем этом, читая эти сепарские надгробные рекламы, вспомнила опять же о русском, народном творчестве. Мои земляки - свердловчане, да, которые воевали, звонят и такие, рассказали мне чудную историю. Как они возили сами, чтобы хоть как-то отдать дань сослуживцу по "народной милиции" «герою-защитнику», тело в РФ.

Они привезли «груз 200-ти» в маленький русский город Торжок, а их родня покойного обматерила, обвинила в хищении миллионных выплат, которые ждала по гибели «кормильца семьи», побила, и выгнала прочь. Тело лежало на улице несколько дней. Осень. Дождь. Его даже не занесли в дом. Однополчане, ошарашенные всем этим, взывали к разуму и родни, и соседей и услышали народное, русское творчество, поговорку, которую им бросили в лицо русские: «Умер Максим, да и х@ с ним. Положили в гроб и мать его йоб!».

Свои выводы они сделали, сдавшись СБУ по программе «Вернись домой»: далее...
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Михаил Ежов
Вчера в 2:02 ·
МАТЕРНЫЙ ПОСТ! +18. + МНОГО МАТА.
Смотрю я на ситуацию вокруг Авдеевки и вообще, что там происходит в Донецке. За русским миром смотрю. За Новороссией наблюдаю...
И охуеваю.
Русский мир пошел в наступление. Русские идут. Охуеть, блять. Просто слов нет. Патронов им накинули, блять. Гранатами затарились в военторге. Системы залпового огня подвезли... Попер русский мир вперед во всей своей красе. Все разрушить, все разъебать.
Смотрю я на все это и охуеваю. Не офигиваю, мама. Уже охуеваю.
Ебаный насос, блять.
Кого вы там защищаете, русские? Русских? Да вам на русских насрать. Давайте будем честными. У вас русские дохнут от настойки боярышника, у вас русские дохнут от передоза, у вас русские дохнут от бытовых драк, в авариях, от самоубийств...
Русские?
Да вы бля первые по всем показателям смертности...
И вдруг вы вспомнили что где-то есть русские которых надо защитить. Бля. От кого? От чего? От какой такой напасти, блять? От украинцев?
А от себя не пробовали себя же защитить?
Снизить ту же детскую смертность у себя не пробовали? Не?
А чо так?
Хуй не стоит на это?
Или на это уже хуй забили?
Вояки ебаные. Вы же людей убиваете. Вы понимаете это или нет?
Сука, слов нет. В любом городе России русский может получить пиздюлей от русского. И шансов тут на порядок больше чем русский получит пиздюлей в любом европейском городе. Да, да...
Смотрите статистику, ебена вошь. Вы в своих городах убили русских в миллионы раз больше чем вся Европа вместе с НАТО и США и всеми Антантами за последние 100 лет. В миллионы, блять... Вы собственных граждан ухуярили больше чем те, кто на вас нападал...
Вы себя защищать не научились. Вы себя уважать не научились. Вы к себе же так и относитесь: «Бей своих, чтобы чужие боялись».
И вы блять несете этот свой ебаный русский мир за собственные границы.
А тем временем, лично у меня, в Питере умирает друг, в больнице...
В Санкт-Петербурге...
Лекарств нет. За операции плати. За палату плати. За то, за се, сестре, брату, за бинты плати... Вы положили на него огромный хуй. Огромный, как ощущение собственного величия...
Ебаная жизнь. Ебаная страна.
Россия. У тебя в чреве свои же дохнут. От низкой медицины, от отсутствия лекарств. От недостатка тепла в доме мерзнут. От хреновых дорог бьются насмерть. От безысходности подростки вешаются, а адмиралы стреляют себе в висок из наградного оружия...
Ты где блять, русский мир?
Мой друг умирает. В Санкт-Петербурге. Русский. В реанимации лежит...
А вы тем временем хуярите по Авдеевке. Снарядов вам подвезли...
А бинты моему другу кто подвезет? А лекарства? А к ИВЛ кто подключит?
Ебаная страна.
В Сирии у вас успехи? А у моего друга губы посинели. Лекарств нет. Блять. Посоветовали купить в аптеке «грудной травяной сбор». Хорошо не рекомендовали молебен заказать. А то к тому все и идет...
Ебаная жизнь...
Хотите спасать русских? Вперед. Дороги сделайте в России нормальные и минус 50К смертей русских в год на дорогах. Профилактика наркомании - еще минус 300К умерших русских в год. Поддержка одиноких матерей - минус первое место по количеству абортов. Детские психологи - и хуяк, Россия на последнем месте по детскому суициду. Что вам? Еще перечислить в чем Россия преуспела по количеству смертей? Про боярышник может вспомним?
Ебаная жизнь.
Русские. Делайте свой русский мир в рамках своих границ. Защищайте русских. Но только на своей территории. Не давайте им умирать. От передоза, от хуевых дорог, от безысходности, от боярышника и паленой водки, от отсутствия лекарств и отсутствия современных медицинских аппаратов. От отсутствия дров зимой, в конце концов. Энергетическая сверхдержава, блять...
И прекратите спасать русских за своей территорией. Тем паче с помощью залповых систем огня. Займитесь своей страной. Блять.
Перестаньте уже хуярить градами по близлежащим территориям. Там же люди живут. И они хотят ЖИТЬ - а не русского мира. Блять... .





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Сейчас поклонники сортирной бабы Ваны расскажут про Авдеевку и электричество
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Юлькины адепты тебя крепко трут !
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Крепко пуканы за "честь" сортирной Йули пылают
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Сегодня на Туровской , им выдадут премиальные
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Все одно Україна винна у всьому у авдіївських.
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Любі мої! Це я! Я дала Авдіївці світло!
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Дякуємо косатая
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Как только , так и сразу !
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Вот Трамп сортирную Йулю назначит президентом и все станет харашо
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Ты её в сортире видел ?
Или только Рошеновские СМИ читал ?
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Ну , это , конечно , лишнее .
А то Путин сразу же нападёт !
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ураа таварищи!!!!
гоблинам дали свет. и пенсию. и жрачку.
а рассчитываться за это будем мы.
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Мы это кто , гоблины или Николай второй ?
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Боже , яке ж ти тупеньке ! Пальчики не болять спамити ?
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Клоуни давно поїхали , а про тебе забули !
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Помнится в 2004 году, при Юще-паскуде , телеполковник Стогний делал репортаж с Даунбаса о жизни там ... Дело было в каком-то посёлке, такой себе Полупараше: гразные улицы, поганая дорога. Хорошо запомнил его слова : "...в этих местах говорить на украинском - опасно для жизни..." Вдумайтесь.
Живя в Украине эти непросыхающие уроды-быдлаки уже в 2004 году ненавидели всё украинское ибо это подселённое из Параши быдло... а парашное быдло ненавидит весь мир с рождения. Естественно это быдло поставило "тарелки" и их накачали брехнёй до упора, так что оставшаяся в Даунецке - это в основном та же тупая быкота.
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навіть по Донецьку ходили з прапорами молодики і майже в обличчя заглядали кожному, хто на їхню думку виглядав не так, як місцеві))))
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По Крымскому сценарию? Подогнали атомную подлодку?
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05.02.17 16:20
Централизованного электроснабжения в Авдеевке нет, ток обеспечивают генераторы, - ГСЧС
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Шоколадная подстилка отрапортовала, молодец, получи конфетку рошен.
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Кацап тоже отрапортовал , получишь боярышник и лопату блинов !
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Соевым слово не давали, пошел в спам шоколадный жополиз.
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Получи дерьма на экскаваторном ковше, хомячек сурковский.. Ти там як плануєш допомагати Бахіні "зупиняти війну"? Вже є план?
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Тільки ВАНА знає як зупинити війну...Тому й не була на фронті жодного разу. Пакличте нарешті ВАНУ..
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Вана у Трампа , не чіпайте ії!
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Називають мене ВАНОю.
І це в країні змученій війною.

З Трампам я пагаварю.
Війну нарешті зупиню..
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Структура влади у нас незрозуміла: хто за що відповідає? Жебрівський теж опустився до піару:
- в прямому ефірі показ як він особисто старається кілька разів з'єднатись по смартфону з президентом, не вдається, і, нарешті, як при совку "урочисто доповідаю, що скоро буде світло!";
- чому доповідь не Гройсману, це ж в його компетенції? Чи в в компетенції все, на чому можна попіаритись (але це ж ще тільки обіцянка, що підключать)?
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Ох блять петро і брехло, це по ходу з тої самої опери що і безвіз. Ще й каже, ееес! Я іпу, якби він сказав, еесс ми одрубали лднр світло, газ та воду, та насрав х#йлу в ботінок, то було би логічно і доречно.
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Авдеевские мужики суки. Идите свои семьи защищать. Ато за вас пацаны гибнут а вы ручонки за супом тяните. А потом еще в ополчение на вторую смену
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Странно немного: ЛИНИЯ ФРОНТА - есть, а ВОЙНЫ - нет! Как так?
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А Трампу доложили? Ну или Меркель надо бы звякнуть... Чем не повод обсудить "ситуацию на Донбассе"?
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Кстати сейчас в мукачево проблемы с паводком. А у нас сплошная авдеевка
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Наш Харків ‏@MaidanKharkiv 4 февр.

Почему тоннами не везут помощь в Каменку в 5 км от Авдеевки,там постоянно обстрелы,нет вообще аптек и магазинов и месяцами не бывает света?! ...








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Цензор.НЕТФорум Украины"Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", - Порошенко
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