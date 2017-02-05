"Утечка о встрече Тимошенко и Трампа произошла не от нас, мы понимаем, что такое требования протокола", - Власенко

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Всего на сайте: 213 писателей
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Это как - "умереть от гангрены", но половина потом востанет из мёртвых?
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Пахать, холопы! А то Тыць-Стыць уволит без выходного канверта
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Крыса рванула к самому Трампу на рандеву, типа "смотрите какая я важная, сам трамп меня к себе в парашу пускает" и не слила сие "достижение" для "ля как я могу"?
Я вас умоляю...
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Улыбнуло...
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-What the fack?
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п.с. прошу не асоціювати мене з парахнявим, радиКАЛАМИ чи іншою нечистю!!!! Вважайте мене притомним (ну пам'ять принаймні є ) УКРАЇНЦЕМ!
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эта история приключилась с Джулией и её мужем в июле 1995 года..Генпрокуратура РАБссии открыла уголовоное дельце по факту сему..,почему закрыли дельце не трудно догадаться...
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Купить билет на благотворительный молебен,
где свадебным генералом был Трамп - это что ли встреча?
А потом сами пускают слухи: тЮля взяла с Трампа слово
- не отменять санкции против пидоРашки... Вона працюэ...)))
Да трамт ни скем кроме английского премьера еще и не встречался,
а про тЮльку - так вообще вряд ли слышал...
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кто подаст проходимцу потратившему пожертвования народа на создание
личной армии для защиты наворованного от этого самого народа ?
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- зафотошопить сюда будку бахини...)))
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Пять российских солдат погибли на западе Сирии при взрыве грузового автомобиля с боеприпасами. Взрыв произошел на шоссе, соединяющем Тартус и Латакию. Об это сообщает телеканал "Аль-Джазира".
Цитируемые телеканалом источники отвергли версию о возможном теракте. По их мнению, речь может идти о технической неисправности. Расследование ведет совместная российско-сирийская комиссия.
Очевидцы говорят о серии взрывов - скорее всего, детонировали ящики с боеприпасами. Солдаты сирийской армии оцепили место происшествия.
Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщение. Он назвал публикацию информационным вбросом.
Напомним, что рядом с Латакией расположена авиабаза Хмеймим, на которой базируется действующая в Сирии группировка российских ВВС. В Тартусе находится единственная в дальнем зарубежье база российского военно-морского флота.
В январе 2017 года Россия и Сирия достигли договоренности о расширении российского военного присутствия в Тартусе. Согласно документу, Москва получила возможность держать здесь до 11 кораблей - без арендной платы.
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Какая встреча..?? Максимум что могла .. за 30 секунд....так это ручку поцеловать....
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Сергей Палеха
51 мин ·
- Алло, це Адміністрація Президента України? З Білого Дома турбують. Можна президента?
- Так, так, зараз переключимо. - Слухаю! Я Петро...
- Яка різниця, хто ви. Покличте Юлію Володимирівну !
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Люди!
ЮВТ точно такой же "политик" как и Ющенко, Кравчук,Янукович!
Со всеми ЮВТ находила себе место на волне популизма!
Она такой же "рудимент" Истории Украины как и Кучма с Кравчуком!
Ни одна Страна в МИРЕ не - достаёт из "нафталина" политиков "выросших" в коррупционных схемах!
Именно ху-лу нужна старая "подружка" - ибо компромата на неё - полно!
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мы быдем жить в нищете всегда,потому что никогда не поймём Главного : жить честно выгодно всем,от уборщицы в больнице, до Генсека партии нашей,радной и любимай, типа не рабочих и не крестьян
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Трампу следует избежать "украинской ловушки". Отношения США и России не должны оказаться в заложниках у киевского режима и его провокаций.
13:21 - 5 февраля 2017
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Похоже, встреча Трампа и Багини была настолько секретной, что даже Трамп о ней ничего не знает - нет допуска.
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