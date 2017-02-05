EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Форум Украины(577422)
  11609  269
Теги: Власенко (1461) Тимошенко (25318) Трамп (793)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Утечка о встрече Тимошенко и Трампа произошла не от нас, мы понимаем, что такое требования протокола", - Власенко

Встреча лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с Президентом США Дональдом Трампом носила частный характер, поэтому партия не может раскрывать какие-то нюансы ее содержания.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
А еще говорят, что Трамп во время беседы с Порошенко зубы чистил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да он мог в это время даже дрочить.... это его личная проблема....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как ты так можешь о президенте СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у меня нет богов...в отличии от тебя..... мне одинаково насрать..на твою Йулю...на Пороха...и на Трампа....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дрочить конечно лучше при общении с йулей. Дрочить при общении с мужиком, не по христиански.
 показать весь комментарий
Ответить
 
надо было Надьку Савченко с собой взять.на пару подкараулили бы возле сортира президента Америки и какая пабэда."Любi моi.Я зустрiла Трампа у той самий час,коли вiн застьогував матню.Я потисла йому все що могла,до речi, руку теж.Тепер Трамп у мене в кишенi.Ми тепер переможемо разом цю шахрайську владу,до якоi я не маю i не мала нiякого вiдношення.Любi моi.Коли я стану президентом то я вас нiколи не покину.Ви мене у вiкно , а я в дверi.Ви мене в дверi , а я у вiкно."( туалетне каченя Ю.Тимошенко)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
даже не знаю что хуже вона или однотуровый...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А есть разница между "умереть от гангрены", или "умереть от сифилиса"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
от сифилиса позорней и дольше, а от гангрены можно выжить....но не целиком...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хмм, как любопытно...
Это как - "умереть от гангрены", но половина потом востанет из мёртвых?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Соевые бедолаги) Все выходные по звизде пошли
Пахать, холопы! А то Тыць-Стыць уволит без выходного канверта
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой, да ладно...)))
Крыса рванула к самому Трампу на рандеву, типа "смотрите какая я важная, сам трамп меня к себе в парашу пускает" и не слила сие "достижение" для "ля как я могу"?
Я вас умоляю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дератизатор ты работай, энергичнее печатай. А то не дадут пайку сосательного рошену.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шоколадным надо срочно что-то придумать и вбросить... иначе конфуз...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
У них все кто знает, что тимошлюха тварь и гнида - Шоколадно-минстецевские боты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Власенко все нормально, эт у тебя пердак горит
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вчера Петр Алексеевич разговаривал с автоответчиком Администрации Президента США.

Улыбнуло...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-Створюєш компанію в Нідерландах яка належить компанії на Кіпрі яка у власності панамської компанії.Кажеш що це сліпий траст
-What the fack?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОБЕРЕЖНО, ФОРУМЧАНИН!!! Тут на сторожі стоїть грізне військо БАХІНІ. Не дозволяй собі критики на її адресу - будеш обліплений мерзенною масою, озброєною потужною зброєю "ніпрощо"!!! ЗАБЛАКАТИ - ПРИНИЗИТИ - ЗАСПАМИТИ!!! Це - їх деВІЗ)))) Він у них "і досі там")))))
п.с. прошу не асоціювати мене з парахнявим, радиКАЛАМИ чи іншою нечистю!!!! Вважайте мене притомним (ну пам'ять принаймні є ) УКРАЇНЦЕМ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давайте так....я и жена летим в Москву, прилетаю в айропорт Внуково со 100 000 долларов налички.Меня задерживают, таможня погранцы..вызывают начальство..откуда куда зачем кому бабло... и понеслаль..
эта история приключилась с Джулией и её мужем в июле 1995 года..Генпрокуратура РАБссии открыла уголовоное дельце по факту сему..,почему закрыли дельце не трудно догадаться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У порохоотсосів та ольгінських сьогодні повно роботи. Мерзота кайфує. Прізвище Тимошенко появилось. За це мене нецензурний цензор вже не раз блокував.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А твой "Богатый и многогранный мир делится только на ольгинских, пороходотов и тимошлюхоботов"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Утечка о встрече... полный бред юльков... Какая нах. встреча?
Купить билет на благотворительный молебен,
где свадебным генералом был Трамп - это что ли встреча?
А потом сами пускают слухи: тЮля взяла с Трампа слово
- не отменять санкции против пидоРашки... Вона працюэ...)))
Да трамт ни скем кроме английского премьера еще и не встречался,
а про тЮльку - так вообще вряд ли слышал...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если не фейк то пусть лучше под Трампа ложится чем под путина. Правда, один хрен не поможет, всех кто был в раде или кабмине нужно в утиль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
или будет связующее звено между трампом и хуйлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Юли авторитет в мире намного выше чем у нынешнего порошонка. Шоколадный -это гнойный прыщ и позор нашей Украины. Юлия Владимировна-мой Президент
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сомнительное утверждение не подкрепленное ничем кроме желания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ксюха , это из твоей гоп-компании недоразвитое написало , немного ниже под ником...007 ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня нет гоп-компании,я единоличник по природе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ещё одно быдло козломордое путино.уесосное засветилось рядом с мускортой
 показать весь комментарий
Ответить
 
так или иначе, а порошенке похоже руки не подают,
кто подаст проходимцу потратившему пожертвования народа на создание
личной армии для защиты наворованного от этого самого народа ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обилие троллей в этой новости говорит о том, что сказанное правда. Критерий проверенный временем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
власенко , который не был свидеделем встречи тимошенко и Трампа четко заявил, что рукопожатия не было. Она его ждала возле туалета. Трамп вышел с туалета и рукопожатие не состоялось (возле туалета.руки не жмут) она этого не знала, но надеялась.... Теперь президентом Украины она не станет. Трамп руку не подал.Всё пропрало!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько в Украине проплаченных троллей днепропетровской воровки. Уже не знают куда лизнуть Хуюлю. Надеюсь, что это быдло тупорылое потихоньку выздыхает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы, пан. расскажите. что и когда было украдено. Это для начала. А, если вы ещё с хорошей памятью, напомните нам по сколько газ продавала ЕЭСУ Юльки и по сколько Украина, Нафтогаза, насколько я помню, ещё не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нравится кому-то или нет, но встреча была. Встреча не случайная - таких случайностей не бывает. Это знак, пока непонятно кому - Порошенко, Путину, украинскому народу или всем вместе. Но ясно одно, что скоро у нас произойдет что-то серьезное и, если это будет избрание Тимошенко президентом, то для Украины это будет начало конца ее бедствий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Класное фото... надо только на радость юльков
- зафотошопить сюда будку бахини...)))

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Аль-Джазира": в Сирии погибли пять российских военнослужащих





Пять российских солдат погибли на западе Сирии при взрыве грузового автомобиля с боеприпасами. Взрыв произошел на шоссе, соединяющем Тартус и Латакию. Об это сообщает телеканал "Аль-Джазира".
Цитируемые телеканалом источники отвергли версию о возможном теракте. По их мнению, речь может идти о технической неисправности. Расследование ведет совместная российско-сирийская комиссия.
Очевидцы говорят о серии взрывов - скорее всего, детонировали ящики с боеприпасами. Солдаты сирийской армии оцепили место происшествия.
Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщение. Он назвал публикацию информационным вбросом.
Напомним, что рядом с Латакией расположена авиабаза Хмеймим, на которой базируется действующая в Сирии группировка российских ВВС. В Тартусе находится единственная в дальнем зарубежье база российского военно-морского флота.
В январе 2017 года Россия и Сирия достигли договоренности о расширении российского военного присутствия в Тартусе. Согласно документу, Москва получила возможность держать здесь до 11 кораблей - без арендной платы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйло, заговаривая с Трампом по телефону, сказал, что пришлет к нему консерву с Украины (тимошенко), которую он хочет видеть новым Президентом Украины. И просит Трампа оказать ей каденцию...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Забавно читать комментарии. Юлеботы, вы хоть сами себе абсурдность встречи Трампа с вашей "багиней" представляете? С Трампом хотят встретится не только главы всех государств, но лидеры практически всех политических сил во всем мире. Его день наверняка расписан по минутам. График встреч и мероприятий у него также наверняка есть. И отступать от них он не будет. Кроме того, Трамп изначально грозился заниматься внутренней политикой. Т.е. все, что не в США его мало интересует. А теперь добавим сюда слова Обамы о том, что Украина не является сферой интересов США. И это правда. Мы никак не влияем на экономику и политику США. Для них мы по сути страна третьего мира. И если в той же Сирии есть нефть, то у нас нет абсолютно ничего интересного. Поэтому и с Петей Трамп долг не говорил - ему абсолютно плевать на то, что творится в Украине. И его политика по отношению к нашей стране больше определяется поведением России, чем нашими внутренними проблемами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вылей себе на голову ведро холодной воды. П.Иванов говорил - помогает при истерике.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что папики ,что ихние вылупки.Оба депутатики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Йуля по английски..не бэ..ни мэ..ни кукареку......
Какая встреча..?? Максимум что могла .. за 30 секунд....так это ручку поцеловать....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отсосала она трампу на больше она не способна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коротко , про розмову Трампа і Офшоренка -
Сергей Палеха
51 мин ·
- Алло, це Адміністрація Президента України? З Білого Дома турбують. Можна президента?
- Так, так, зараз переключимо. - Слухаю! Я Петро...
- Яка різниця, хто ви. Покличте Юлію Володимирівну !


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Утечка"?!!!
Люди!
ЮВТ точно такой же "политик" как и Ющенко, Кравчук,Янукович!
Со всеми ЮВТ находила себе место на волне популизма!
Она такой же "рудимент" Истории Украины как и Кучма с Кравчуком!
Ни одна Страна в МИРЕ не - достаёт из "нафталина" политиков "выросших" в коррупционных схемах!
Именно ху-лу нужна старая "подружка" - ибо компромата на неё - полно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я демократ, но мне республиканец Трамп нравится. Всего за месяц поставил на место аятол, северопорося, мексиканцем сказал, что нехрен им через границу без разрешения шастать - здесь вам не Украина, грустную лошадь в ООН в стойло загнал - нехрен по Украинским полям шастать - копыта можно переломать, Европе сказал, что нехрен второй-третьей по экономической мощи стране просить оборонную милостыню - пора становиться взрослыми и самим надо в морду бить и обязательно первыми. Может, Трамп и играет с Россией в карты, но Трамп играет в покер, а Россия в дурочка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Однотуровый - офшорник, безвизовый популист и "Гарант" просто в шоке!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда то мой Батя сказал по советским временам убойную фразу :
мы быдем жить в нищете всегда,потому что никогда не поймём Главного : жить честно выгодно всем,от уборщицы в больнице, до Генсека партии нашей,радной и любимай, типа не рабочих и не крестьян
 показать весь комментарий
Ответить
 
Алексей Пушков ✔@Alexey_Pushkov

Трампу следует избежать "украинской ловушки". Отношения США и России не должны оказаться в заложниках у киевского режима и его провокаций.
13:21 - 5 февраля 2017
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трампу просто захотелось глянуть паноптикум...Если он в зоопарке посмотрит клетку с обезьяной, то это же не значит, что он стал лоббистом интересов обезьяны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь понятно, с кем Трамп будет делить мир - с бабой Юлей. В сортире. А Путин и шишки из Китая тихо обтекают. Я ничего не перепутал?
Похоже, встреча Трампа и Багини была настолько секретной, что даже Трамп о ней ничего не знает - нет допуска.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФорум Украины"Утечка о встрече Тимошенко и Трампа произошла не от нас, мы понимаем, что такое требования протокола", - Власенко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
дератизатор, Джамал, gassab, NNN, Pavlo Dudra, Ksenia VB, senia, Nikol Pricol, Прощай немытая раССея, Привет, Alter Nator, Варраван, Foxcoon007, литвин, Bangoc Allmonte, серджио def6ff91, Толя Барклай, Микола Мотрук, Украина побеждает и победит, delo delo, Ярослав Демус, Калибан, Vlad, Дмитро Черних, Eispickel, vivv555777, Slv, Senator S 01a656ec, aleksandras13, Геннадій Бикодір adb80589, Ivi Nau, Trikimees, сам прихожу, Грышка Распутный 2, Lizaveta Nemala, Андрій Гладишевський, Влад 2, Maks Kolorto, Дмитрий Явтушенко, Alexandr Kimlach, Валентин78, ukr495, ИгорьДВ, Кузьма, Xrom, Семен Шкаралупа, Сантьяго, Утилизация ватников, Pront Feo ffac47f9, Roma fca25eee, Кацманавт, Стрелок, антиватник черниговский, ита, Сведомый_рембо, Irada, Tatota Ke, Нукри Маисурадзе 406fcabb, Лилия Стацкая, Natalia Klefas, Olex2014, Александр Ивашин, Андрік, Чуб, SergeLi
 Всего на сайте: 213 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти