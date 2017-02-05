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Теги: завод (286) трактор (41) Харьков (4033)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Деятельность ХТЗ окончательно разблокирована

Вчера, 3 февраля, Киевский районный суд г. Харькова удовлетворил ходатайство юристов ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) об отмене арестов, ранее наложенных на все имущество завода.

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> С апреля 2017 г. акционером и инвестором предприятия стал Александр Ярославский

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С апреля 2017.
Надо ли это понимать, что заводы пархатой бандой поделены и расписаны на годы вперед?
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да я любому олигарху в ноги поклонюсь если он будет заниматься украинским машиностроением...так что ты мягко говоря не из той оперы.
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Шиз, ты из какого дупла вылез со своей зрадой, это очепятка, 2016 й., для долбня из тунгусии...
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Опечатка, ага.
Как оговорки пидролипецка про "циничных бандер", да?
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мускорта ,это известная паРаша
давно этого говна не было
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Ольгинский троль безапелляционно навешивает очередной ярлык.
Обратите внимание на стиль изложения (в стиле ЛайНьюс). Типа "а ты докажи"...
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короче два еврея ярославский и вальцман решили через етот хтз бабло государственное отмыть -небудет тркторов как нет досих пор украинского легкового авто и буцефала нет бтр ток експорт так и здесь перекинут в офшор милиарды и давай досвидания бюджет
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Почти на всех полях китайские трактора. А наши где?
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ты пытался новость прочитать, или сразу в комменты полез?..
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Понимаете ли, в цену китайского трактора заложена только взятка на таможне при его ввозе. А вот чтобы произвести трактор в Украине взятки нужно давать на каждом этапе, начиная от разрешения на его проектирования и заканчивая сдачей модели, а это сотни инстанций, инспекций, комитетов и т.д. Плюс чтобы тракторы нормально продавались, нужно платить откаты наличкой, без этого ни одна бюджетная организация трактор не купит. А в автодоре зачастую откат просят ценой в трактор, т.е. геморное это дело в нашей стране.
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"С апреля 2017 г... стал... впоследствии сконцентрировал..."

На дворі лютий 2017, а тут про квітень 2017 й далі у минулому часі?
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Насколько я в курсе,на ХТЗ в свое время изготовляли и МТЛБ.В случае чего завод может начать изготовление легких броневиков.
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на ХТЗ выпускались гусеничные машины как военного, так и цивильного назначения, а также колёсные трактора
поэтому военные цеха способны наладить выпуск как гусеничных, так и колёсных изделий
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По поводу туфты не согласен, а вот производить свою технику, достойную по качеству и цене,согласен.
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Как оно у той липецкой получается,под арестом и работает,а тут 2,5 тысячи без работы,хотя соевые и тут с пеной у рта доказывали,шо ХТЗ не останавливался ни на миг,картинки с тракторами пихали
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А ахметовский завод так никто остановить и не осмелился....
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Задовбали ці "разборки" корумпованих бариг))))) Це все наслідки недержавницької політики барижної влади) Замість того щоб піднімати країни з руїни, продовжується щуряча метушня за більш ласий шматок )))))
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ХТЗ до 2016 року належав москалям. Мало того, москалі готували його до демонтажу і вивезення в мордор. Якраз держава втрутилась в цей процес (що дивно) і дала можливість Ярославському придбати контрольний пакет. Будемо надіятись, що завод запрацює на всю потужність.
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поживём увидим: ведь пока только "разблокирована".А когда будет годная конкурентая по цене и качеству продукция... тогда и цыплят по осени считать. Я думаю (да зрада, это сугубо мое мнение и оно может быть ошибочным),что никогда
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ты, наверное, плохо заком с ситуацией
в годы президентства Януковича завод, во главе с российским директором, окончательно потерял рынки сбыта, предприятия-смежники были распроданы, либо разграблены, но население района, где когда-то только на ХТЗ работало 30 тыс. человек ( а это с семьями и пенсионерами - 150 тыс., десятая часть харьковчан) привычно голосовало за рыгов - благо лимиты было полно
в советское время (60-е годы) район интенсивно строился, т.к. множество заводов требовало сотен тысяч рабочих - потому сюда свозили желающих из российского Нечерноземья, мечтающих о собственной крохотной "хрущёвке" - понятно, за кого они всё время голосовали последние 25 лет
дошло даже до того, что огромный Дворец культуры ХТЗ, который открывал лично Брежнев и который был центром культурно-идеологической работы с населением, был закрыт - в штате лишь и.о. директора и одна уборщица, и даже времена рыночной экономики не смогли его реанимировать, т.к. район ХТЗ стал отчётливо депрессивным
Ярославский - бизнесмен, прямо говорящий о своей аполитичности, поэтому вкладывать деньги в эту язву на лице Харькова без ожидаемой в результате прибыли не станет, а прибыль возможна только в результате выпуска конкурентоспособной продукции
поэтому слово "зрада" в данном случае, извини, - как не пришей кобыле хвост
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Скільки МТЛБ закладено в оборонне замовлення 2017?
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А зачем сейчас МТЛБ? Нет более насущных потребностей?
Этой техники в ВСУ более 6 тыс шт. Еще лет на 10 хватит.
Вот если САУ новую разработают, как обещали, это будет очень кстати.
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Харківські вчені планують запустити в виробництво трактор з безступінчатою трансмісією



Перший в Україні трактор з безступінчатою трансмісією був розроблений в харківському «політеху». Сам проект готували кілька років, а в створенні остаточного варіанту допомогли фахівці «ХТЗ» Повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на ObjectivTv.
Ідея створити перший в Україні трактор з безступінчатою трансмісією з'явився у вчених харківського політеху ще на початку двотисячних. Проект розробляли кілька років і два роки тому спільно з фахівцями заводу «ХТЗ» була виготовлена ​​перша модель нового двигуна. Мотор встановили в трактор і, після експериментів і перевірок в приміщенні, - відправили працювати в поле, розповідають вчені політехнічного інституту.
Був підібраний комплекс апаратури, все датчики були заведені в кабіну і разом з трактористом, сидячи з ним поруч з ноутбуком, ми записували в режимі реального часу і в русі тиск, кутові швидкості, крутний момент - Микола Мітцель - ст.викладач кафедри автомобіле-тракторобудування НТУ «ХПІ»
Трактор з новим безступінчатим двигуном дозволяє економити 10-20% палива, розповідають розробники. Наприклад, при оранці одного гектара землі пального потрібно 18 літрів менше.
Що дає ця трансмісія - дає можливість кнопочкой рушати, жати на кнопочку і збільшувати швидкість до 8 км/год при оранці, зменшувати і збільшувати швидкість не педаллю газу, а тільки кнопочкой - це і є безступінчасте регулювання - Вадим Самородов завкафедрою автомобіле-тракторобудування НТУ «ХПІ»
Виготовлення безступінчатої трансмісії обійдеться в сім разів дешевше, ніж закупівля її за кордоном. Тому вчені вузу впевнені - двигун необхідно запустити у виробництво, уже є домовленість про це з керівництвом «Харківського тракторного заводу».
З радісною подією, яка сталася 6 січня - заробив «ХТЗ», у мене є одна мрія - я хочу щоб дана трансмісія стала на конвеєр «ХТЗ» та витіснила стару морально застарілу механічну трансмісію - Євген Пелипенко - асистент кафедри автомобіле-тракторобудування НТУ «ХПІ»
Кафедра автомобіле- тракторобудування НТУ «ХПІ» не тільки розробила, а й запатентувала новий двигун. Його можна встановлювати і в військову техніку - танки, вантажівки і бойові машини піхоти.
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В отличии от других олигархов - Ярославский очень проукраински настроен...
Я его считаю олигархом, который настоящий патриот...
При этом он рассудлив и реально экономически "подкован"...
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Глазел сегодня утром в окно. Ездит небольшой колесный трактор и чистит снег на тротуарах.
Мне подумалось, что потребность в таких машинах исчисляется тысячами.Так что поле, во всех смыслах, не паханное.
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ХТЗ уже пробовал в 80-90-х выпускать малые многопрофильные трактора, но даже это многообещающее направление было прикрыто - вначале рыгами, боровшимися с режимом Ющенко и ставившими палки в колёса НЕДОНЕЦКОЙ экономике, а затем и кацапскими заезжими молодцами
вспомните также истолию Львовского автобусного завода, разваленного российскими братьями- "бизнесманами" по той же кальке, что и ХТЗ
всё это - элементы гибридной войны РФ против Украины
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Если что то не сделали раньше, это не повод не делать сейчас.
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Да, добавьте сюда три судостроительных завода Николаева и картинка получится маслом..
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Дуже радий, що ХТЗ приступив до роботи. Знаючи його роботу з давних часів, співпрацював з його керівництвом--дуже переживав, коли він призупинив свою роботу. УСпіхів всім працівникам і розширення виробництва як в асортименті, так і якісної продукції.
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насколько я могу судить, в районе ХТЗ приободрились даже стопроцентные ватники
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Дуже радий, що ХТЗ приступив до роботи. Знаючи його роботу з давних часів, співпрацював з його керівництвом--дуже переживав, коли він призупинив свою роботу. УСпіхів всім працівникам і розширення виробництва як в асортименті, так і якісної продукції.
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Давайте стройте трактора, а то все говном китайским завалено.
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если кто не в курсе: заработал харьковский завод Свет Шахтера, который выкупил частный бизнес
завод уже освоил выпуск тысяч наименований продукции, которые ранее изготавливали только в Горловке
требуется на вакантную должность главный инженер, зарплата 40 000 гривен
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на ХТЗ есть готовый проект электро трактора
Ярик за херню не берется, мозг дай БОГ каждому
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это не проект - в конце 15 года готовились к серийному выпуску совместно с американской Вестингхауз Электрик
но в начале 16 года производство было заблокировано судами и проч.
совпадение?
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очень хорошо, что завод будет выпускать небольшие фермерские тракторы, рентабельные в небольших хозяйствах Будет возможность работать малым фермерам ,а не сдавать в аренду землю аргохолдингам И рабочих мест в селе прибавится и на заводе люди получат зарплату, да и вата рот закроем и хвост подожмет, коих козлов старых в Харькове немало
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Чекаємо на трактори ХТЗ ! Головне, щоб він по якості був на рівні кращих світових виробників, а по ціні - доступний для наших фермерів, підприємців, комунальних служб.
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Дивлюся на мінські міські автобуси і не розумію, чому Львівський автобусний завод простоює ? Напевно хтось ніяк не домовиться про його дерибан. Білорусам даємо заробити, а самі між собою чубимося
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДеятельность ХТЗ окончательно разблокирована
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