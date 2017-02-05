Деятельность ХТЗ окончательно разблокирована

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С апреля 2017.
Надо ли это понимать, что заводы пархатой бандой поделены и расписаны на годы вперед?
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Как оговорки пидролипецка про "циничных бандер", да?
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давно этого говна не было
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Обратите внимание на стиль изложения (в стиле ЛайНьюс). Типа "а ты докажи"...
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На дворі лютий 2017, а тут про квітень 2017 й далі у минулому часі?
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поэтому военные цеха способны наладить выпуск как гусеничных, так и колёсных изделий
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в годы президентства Януковича завод, во главе с российским директором, окончательно потерял рынки сбыта, предприятия-смежники были распроданы, либо разграблены, но население района, где когда-то только на ХТЗ работало 30 тыс. человек ( а это с семьями и пенсионерами - 150 тыс., десятая часть харьковчан) привычно голосовало за рыгов - благо лимиты было полно
в советское время (60-е годы) район интенсивно строился, т.к. множество заводов требовало сотен тысяч рабочих - потому сюда свозили желающих из российского Нечерноземья, мечтающих о собственной крохотной "хрущёвке" - понятно, за кого они всё время голосовали последние 25 лет
дошло даже до того, что огромный Дворец культуры ХТЗ, который открывал лично Брежнев и который был центром культурно-идеологической работы с населением, был закрыт - в штате лишь и.о. директора и одна уборщица, и даже времена рыночной экономики не смогли его реанимировать, т.к. район ХТЗ стал отчётливо депрессивным
Ярославский - бизнесмен, прямо говорящий о своей аполитичности, поэтому вкладывать деньги в эту язву на лице Харькова без ожидаемой в результате прибыли не станет, а прибыль возможна только в результате выпуска конкурентоспособной продукции
поэтому слово "зрада" в данном случае, извини, - как не пришей кобыле хвост
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Этой техники в ВСУ более 6 тыс шт. Еще лет на 10 хватит.
Вот если САУ новую разработают, как обещали, это будет очень кстати.
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Перший в Україні трактор з безступінчатою трансмісією був розроблений в харківському «політеху». Сам проект готували кілька років, а в створенні остаточного варіанту допомогли фахівці «ХТЗ» Повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на ObjectivTv.
Ідея створити перший в Україні трактор з безступінчатою трансмісією з'явився у вчених харківського політеху ще на початку двотисячних. Проект розробляли кілька років і два роки тому спільно з фахівцями заводу «ХТЗ» була виготовлена перша модель нового двигуна. Мотор встановили в трактор і, після експериментів і перевірок в приміщенні, - відправили працювати в поле, розповідають вчені політехнічного інституту.
Був підібраний комплекс апаратури, все датчики були заведені в кабіну і разом з трактористом, сидячи з ним поруч з ноутбуком, ми записували в режимі реального часу і в русі тиск, кутові швидкості, крутний момент - Микола Мітцель - ст.викладач кафедри автомобіле-тракторобудування НТУ «ХПІ»
Трактор з новим безступінчатим двигуном дозволяє економити 10-20% палива, розповідають розробники. Наприклад, при оранці одного гектара землі пального потрібно 18 літрів менше.
Що дає ця трансмісія - дає можливість кнопочкой рушати, жати на кнопочку і збільшувати швидкість до 8 км/год при оранці, зменшувати і збільшувати швидкість не педаллю газу, а тільки кнопочкой - це і є безступінчасте регулювання - Вадим Самородов завкафедрою автомобіле-тракторобудування НТУ «ХПІ»
Виготовлення безступінчатої трансмісії обійдеться в сім разів дешевше, ніж закупівля її за кордоном. Тому вчені вузу впевнені - двигун необхідно запустити у виробництво, уже є домовленість про це з керівництвом «Харківського тракторного заводу».
З радісною подією, яка сталася 6 січня - заробив «ХТЗ», у мене є одна мрія - я хочу щоб дана трансмісія стала на конвеєр «ХТЗ» та витіснила стару морально застарілу механічну трансмісію - Євген Пелипенко - асистент кафедри автомобіле-тракторобудування НТУ «ХПІ»
Кафедра автомобіле- тракторобудування НТУ «ХПІ» не тільки розробила, а й запатентувала новий двигун. Його можна встановлювати і в військову техніку - танки, вантажівки і бойові машини піхоти.
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Я его считаю олигархом, который настоящий патриот...
При этом он рассудлив и реально экономически "подкован"...
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Мне подумалось, что потребность в таких машинах исчисляется тысячами.Так что поле, во всех смыслах, не паханное.
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вспомните также истолию Львовского автобусного завода, разваленного российскими братьями- "бизнесманами" по той же кальке, что и ХТЗ
всё это - элементы гибридной войны РФ против Украины
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завод уже освоил выпуск тысяч наименований продукции, которые ранее изготавливали только в Горловке
требуется на вакантную должность главный инженер, зарплата 40 000 гривен
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Ярик за херню не берется, мозг дай БОГ каждому
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но в начале 16 года производство было заблокировано судами и проч.
совпадение?
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