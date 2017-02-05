В больницах Донецка после неудачных штурмовых действий против сил АТО находится 380 тяжелораненых боевиков, - разведка

Лера Ларченко
, Solo
, дератизатор
, Сантьяго
, senia
, Крнкистадор
, Slv
, gassab
, Roma fca25eee
, NNN
, Ksenia VB
, Senator S 01a656ec
, Ярослав Демус
, Джамал
, Domkrat
, Тарас Сальмон
, Alter Nator
, Alexandr Kimlach
, литвин
, Андрей Андрей c0c5477b
, Alex Lem
, Микола Мотрук
, aleksandras13
, Trikimees
, Галичина
, Шимус
, Грышка Распутный 2
, Иван Петрович Сидоров
, Xrom
, Варраван
, Pavlo Dudra
, серджио def6ff91
, Калибан
, Nikol Pricol
, Олег Тихонов 055f40a1
, Berko Berko
, Андрік
, Vlad
, ита
, сам прихожу
, Остап Бендера
, winytu
, Bangoc Allmonte
, Привет
, Великая Исландия
, Толя Барклай
, Foxcoon007
, Gar
, ПК ДОМ
, Прощай немытая раССея
, Eispickel
, Андрій Польщенко
, _Серж_
, Tatota Ke
, Андрій Гладишевський
, Frank Piter
, раша в перде
, ukr495
, Дмитро Черних
, Oracle Tudor
, Алексанр
, Яков1
, Украина побеждает и победит
, Дмитрий Явтушенко
, Irada
, сидней
, Lizaveta Nemala
, delo delo
, Саша Саша Саша
, Сведомый_рембо
, Ігор Тумак
, vivv555777
, Чрствый
, Геннадій Бикодір adb80589
, Шарик Корровский
, Pront Feo ffac47f9
, Geo
, Ivi Nau
, Левко Чорний
, Сергей Середа
, Олег Беремесенко
, Александр Пахомов 395cba96
, Maks Kolorto
, deaddreams
, Татьяна Михайловская
, Влад 2
, Garsia UA
, valeriy levitskiy
, rock-n-roll
, Khmelnitskiy
, Семен Шкаралупа
, Виталий Степаненко 51517ad3
, ИгорьДВ
, Валентин78
, Olex2014
, Кацманавт
, igorOsHKA
, Данило Галицький 1c1ee858
, Кузьма
, Лео Кот
, OL SHER
, Аль Капучіно
, Стрелок
, V-roma
, Утилизация ватников
, Марта Шепель
, Лилия Стацкая
, Нукри Маисурадзе 406fcabb
, Saul Goodman
, антиватник черниговский
, Игорь Курикін
, Владимир Шиховцов 9d81be8a
, Юрий Борисов 936bae97
, Чуб
, UAJALINE
, Александр Ивашин
, Andrew Vilchynsky
, Евгений Пономарев
, Natalia Klefas
, Карпъ Горпыненко
, Злий Грицько
, kosmos44
, # Хорс #
, BaktriyaKavkaz Kavkaz
, Janis Schulz
, trawler_tug
, майор швейк
, Bika Зiма
, Pyga BESTia
, SbI4-21z
, katyaa126
, Игорь Леоненко
, Прохожый
, З нами Бог та Україна
, SergeLi
, шмыцер
, Anatoliy Kalyna
, МГМ
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Петр Наумов d1d03aa3
, Fizko Kyiv
, Ринат Амедов
, Савва Никифорович 5725ddad
, кацалапый хряк
, rizimer
, Ольга Тарасенко 65b5f279
, Gy Flavius
, Vitaliy Shvorak
дератизатор, Джамал, gassab, NNN, Pavlo Dudra, Ksenia VB, senia, Nikol Pricol, Прощай немытая раССея, Привет, Alter Nator, Варраван, Foxcoon007, литвин, Bangoc Allmonte, серджио def6ff91, Толя Барклай, Микола Мотрук, Украина побеждает и победит, delo delo, Ярослав Демус, Калибан, Vlad, Дмитро Черних, Eispickel, vivv555777, Slv, Senator S 01a656ec, aleksandras13, Геннадій Бикодір adb80589, Ivi Nau, Trikimees, сам прихожу, Грышка Распутный 2, Lizaveta Nemala, Андрій Гладишевський, Влад 2, Maks Kolorto, Дмитрий Явтушенко, Alexandr Kimlach, Валентин78, ukr495, ИгорьДВ, Кузьма, Xrom, Семен Шкаралупа, Сантьяго, Утилизация ватников, Pront Feo ffac47f9, Roma fca25eee, Кацманавт, Стрелок, антиватник черниговский, ита, Сведомый_рембо, Irada, Tatota Ke, Нукри Маисурадзе 406fcabb, Лилия Стацкая, Natalia Klefas, Olex2014, Александр Ивашин, Андрік, Чуб, SergeLi
Всего на сайте: 213 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала урод*ми украинцев, обстреливающих людей
Блогер и журналист Александр Тверской на своей странице в Facebook дал ответ российской актрисе Яне Поплавской, которая известна своей ролью в юности Красной шапочки.
Поплавская публично обвинила украинцев в том, что это они сами обстреливают свое мирное население, прицельно стреляют по гражданскому населению и жилым домам.
«Вы в курсе, что Российская Федерация три года назад нарушила территориальную целостность суверенного государства Украина? Вы в курсе, что в Украине, на территории чужого государства уже третий год убивают украинских солдат российские люмпены вместе с вооруженными силами РФ? В вашу систему ценностей укладывается тот факт, что нарушать международные законы и нападать на другие государства нельзя? Вы в детстве, какие книги читали? Или все ограничилось Красной шапочкой? Вы пишете, что вам жалко детей, но, вы врете. Вам плевать на детей, на стариков, на людей в принципе», - ответил Александр Тверской.
Журналист предложил актрисе посмотреть, как провожают своих героев на Майдане украинцы, чтобы понять, сколько боли, горя и слез принес ваш «русский мир» в дома к невинным людям.
«Вас не смущает, что «ДНР» и «ЛНР» никто в мире не признал? Не закрадываются сомнения, что санкции наложены на Россию не просто так? Или сознание незамутненное вообще ничем и только доллары перед глазами? Не хотите, Яна, обратить свой трепетный взор на своё нищее, отсталое государство, которое ничего не производит, где полстраны живёт без газа, где 40 миллионов человек живёт за чертой бедности, где пенсии стариков равны цене вашей губной помады?», - подытожил блогер.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ТЕЛЕВИЗОР НЕ МОЖЕТ ВРАТЬ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Возобновил день типа победы Лёня Брежнев 9 мая 1965 года,тогда Мацкве присвоили звание типа город герой...,любил Леня всякие торжества и празднички на костях погибших,да и уцелевших фронтовиков намного поубавилось к 1965 году...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
01 февраля 2017, 20:4097.4т
За последние несколько суток Донецк и Макеевка вновь вспомнили, что такое настоящий русский мир. Пока в ватных сми распинаются о том, шо Хунта бамбыт Донецк расскажу, как воюют воены бухла, то есть православные на всю голову защитниги Донецка от американцев. И да - мне как жителю оккупированного Донецка виднее, что происходит, чем пьяному быдлу в новосибирских е*енях по соловьев тв.
Помните знаменитое выражение путина про спины женщин и детей? Адепты володи ботоксного солнышка делают все по уставу кремлевского упыря. То есть: поставили БМ 21 град возле жилсектора или возле многоэтажки, ввалили полкассеты по всУ, полкассеты по городу и свалили.
Почему полкассеты по городу и полкассеты по всУ? Это на всякий случай, шобы никто не расслаблялся из цивильных. Ну и что, что БМ 21 град прям под окнами у тебя стреляет? Он мир несет, русский мир. Ну и что, что БМ 21 град стреляет со спального района? Вы просто не разбираетесь в духовной тактике ведения боя, ведь так воюют только русские. Да, воюют именно за спинами. Да, воюют прикрываясь мирным населением. Да, им насрать на мирных, бабы еще нарожают ведь.
ЧИТАЙТЕ:
В Донецке что-то намечается
Воинская честь и доблесть - незнакомые для русского солдата слова. Эти слова исчезли в Приднестровье, Абхазии, Чечне. Эти слова русские солдаты забыли в Иловайске, в Аэропорту Донецка, в Аэропорту Луганска, когда "всю ночь долбили по Украине" с территории рф. Слово русского офицера - это меньше, чем ничего, цена ему ноль. Об этом за три года знает даже упоротая вата.
Объясняю как воюют кадровые солдаты рф и коллаборанты из числа местного населения последние несколько суток. Вечереет? Пора тащить миномет к жилсектору! На улице уже темно? Пора поставить гаубицу возле многоэтажек! Уже коммендантский час? Вау, классно. Можно тащить и сау, и танки, и рсзо в спальные районы. А почему бы нет? На улице все равно никого нету. Отстрелялись и свалили в другой жилсектор. Видимо это по тактике Жукова так воевать.
Объясню некоторым особо упоротым простую вещь: даже ватка в Донецке уже понимает, что когда стреляет из-под окон миномет с дальностью полета снаряда 8 км, а падает в Донецке, то это никак не работа дрг Хунты с минометом в заднем кармане штанов.
ЧИТАЙТЕ:
"Если русские объявляют "перемирие", они будут вас убивать"
Русский мир - это когда тебя будит мирный БМ 21 град под твоими окнами, который выпустив кассету несет только мир и никогда не стреляет по мирным жителям. Сколько мира и духовности в одной кассете града знаете? А одном заряде для гаубицы 152 мм? Сколько несет православия залп сау из жилсектора? Если не знаете, то вы просто русофоб и не любите все русское.
Русский мир - это всегда набранный запас воды дома + второй телефон с симкартой лайфа+тревожный чемоданчик с документами+ быть дома к 7-8 вечера+никогда не забывать документы дома+ знать, где бомбоубежище+отличать залп сау от залпа гаубицы+знать чем самарский говор отличается от воронежского+ видеть невидимых солдат рф+верить в то, что патроны ростут на деревьях+бояться поговорить с соседом, ведь сосед может тебя сдать в нквд духовное. Это далеко не полный список преимуществ шлюхского мира. Больше не пишу, потому что не хочу, чтобы жители Нью-Йорка завидовать начали.
Как себя ведет обычный человек после трех лет обстрелов:
вылет из 82 мм миномета? Это для лохов, спокойно пью чай
вылет из 122 мм? Ага. Спокойно пью чай
вылет из 152мм? Ну чо? Ну да, вылетело. Спокойно пью чай.
вылет из сау? Спокойно пью чай.
Почему такая реакция ? Потому что ни*ера ты не изменишь, если православное дибилье решило у тебя под окнами поставить мирные пушки. Прятаться многих порядком достало за три года, если судьбой велено поймать осколок - хай сразу убьет, абы не остаться овощем. Об этом спокойно мирные жители говорят в Донецке, Макеевке, Луганске, на всех оккупированных рф территориях.
ЧИТАЙТЕ:
Бои за Авдеевку - Кремль прощупывает Трампа
Русский мир - это когда ты не выспался, ибо всю ночь слушал как долбили из пушек, а у тебя стены ходуном ходили и кровать подпрыгивала. Русский мир - это когда ты четко понимаешь разницу между прилетом снаряда и залпом, находясь в 10 км от эпицентра события. Русский мир - это когда православное дибилье решило сначала популять по Хунте, а ты потом читаешь по соцсетям просьбы сдать срочно кровь сепарам. Русский мир - это когда ты слышишь русский говор и думаешь: блд, от зачем это одоробло приперлось сюда??
Русский мир - это когда ты понимаешь на слух, что улетело из -под твоих окон: град, смерч или ураган. Русский мир - это когда ты вчера слышал вылеты из артиллерии из своего района, прилеты в соседнем районе, а в новостях су*а читаешь бред о том, шо Хунта опять обстреляла Донецк.
ЧИТАЙТЕ:
Авдеевка и молчание российских блогеров
Знаете, каково это - просыпаться в час ночи, потом в 4 утра, а потом в 6 утра от того, что у тебя стены ходуном ходят от вылетов сау-танка-рсзо? Если не знаете, то вы русофоб и не любите все русское. Знаете как это - слышать, что недалеко падают снаряды, смотреть в лицо абсолютно случайному прохожему и понимать, что в глазах у него всего один вопрос: блд. Это по нам сейчас летит или нет? Если не знаете, то вы точно фошизд.
За три года мясорубки большинство все прекрасно понимает на оккупированых: кто стреляет, по кому стреляет, из чего стреляет, где снаряд приземлился и откуда вылетел. Можно сколько угодно в новостях распинаться о Хунте, но когда миномет стреляет на 6-8 км, снаряд падает в соседнем районе, а ты слышишь и вылет, и падение - даже упоротая вата уже открыто плюется православных защитнегоф .
Как можно называться братьями после этого всего и орать с пеной у рта про одиннарод? Ответ на этот вопрос знают только русские свиньи. Чортвамбрат, россияне.
P.S. Хочешь помочь оккупанту приехать домой в гробу? Это просто-инструкции на сайте http://hunta.in.ua/
Ответить
27 января 2017, 14:0081.9т
В некоторые пустые помещения для мозга террористов медленно закрадывается мысль о том, что уже включен обратный отсчет в плане Донбасса и клоунов, ползущих в сторону Киева третий год. Мысль ползет медленно, все время спотыкаясь то о распятого мальчика, то о наемников из Непала, то о поляков-чехов-литовцев и прочие глюки ватного сознания. Но таки мысль эта ползет и пролазит даже в самые раненые соловьевым головы. Ща быстренько объясню, что происходит.
Злой таракан, проползая через залежи ваты в головах, уже не просто шепчет пособникам оккупантов: где-то нас нае*али. Он, таракан, уже начинает кричать: валим, валим. Духовная ватка уже начала писать рапорта на увольнения из недоармии недореспублики. Нет, коллаборанты не одумались. Нет, они не осознают и никогда не признают своих ошибок и грехов. Да, процесс написания не столь массовый, как этого хотелось бы. Но то, что ватка пытается пропетлять и включить заднюю, радует.
ЧИТАЙТЕ:
О дефицитных товарах в Донецке
Почему ватка пишет рапорта на увольнение из рядов армии орков? Все просто: чтоб спасти свои жопы. Ни о какой морали-совести-чести речь не идет, этих слов и понятий в языке русских и пособников оккупантов нету в принципе. Просто дохнуть за призрачные идеи недороссии чо-то не хочется уже, ведь новые типа власти типа государства, которые дорвались к денежным потокам из рф, гребут все под себя и для себя. А всем калекам, поверившим захарченко-плотницкому-губареву и прочим клоунам, если повезет, то будут платить аж целую минимальную пенсию, целых 2100-2600 фублев. При условии, что калека докажет, что он воевал таки, а не откусили ему ноги-руки инопланетяне. Ну или злой и страшный дракон с американским акцентом.
И тут начинается самое интересное, после написания рапорта об увольнении. Сначала бумаги уходят на согласование по всем возможным инстанциям. А пока идет согласование бумаг, орков отправляют в Торез в учебный лагерь на переподготовку. А оттуда, с Тореза - прям на передовую, в самое пекло, американцам и полякам на съедение.
И тут у ватки тихонько начинает ехать крыша. Ведь вроде как все добровольно: хочу воюю - не хочу не воюю, но все ж понимают, что на самые передовые позиции на фронте орков отправляют совсем не для того, чтоб они выжили. А оркам спорить с начальством нынче стремно, ибо еще в агенты сбУ запишут, потому и рапорта писать страшновато.
ЧИТАЙТЕ:
Духовные новости из оккупации
И тут у ватки созревает вопрос : как же спасти свою жопу? Ведь, рапорт напишешь - кинут на убой, рапорт не напишешь - тоже кинут на убой. Выход есть из такой ситуации и он простой: написать рапорт о переводе в мчс или полицаи. Правда, за это нужно дать денежку, ибо желающих перевестись на должности, где тебя не кинут на убой, все больше и больше.
В итоге выходит трагикомическая ситуйовина у орков: рапорт писать хочется, подыхать не хочется, в теплое местечко попу пристроисть хочется, но башлять за жопоустройство не хочется, калекой остаться тоже не хочется, но стремно рапорт писать на увольнение. Хотя, на самом деле, ситуация очень простая, ведь все адекватные люди реально понимали, что вход в мир предателей - копейка, выход - рубль. Советую запасаться попкорном и наблюдать за крысами,которые уже загнаны в угол, зрелище намечается интересное.
ЧИТАЙТЕ:
Тени отжатых пенсий
Закончить хочу обращением к слепым россиянам. На фото вы можете увидеть монеты, фубли то есть. Эти деньги 2016 года выпуска.
Объясню очень коротко, что это значит: печатный станок включен в рф, то есть бакс скоро подорожает. То есть пенсии и зряплаты ваши опять обесценятся. То есть "отсосанкции" уже заставили искандеров тихонько плакать. То есть, когда вам не будет денег хватать на что-то - ваши пенсии и зряплаты тут, на Донбассе. То есть, когда к вам придут коллекторы, а не будет чем оплатить кредит, знайте: ваши деньги тут, на Донбассе. Молчите дальше россияне, кормите дармоедов и тех, кто пилит бабло: то есть донбасскую гопоту и алкоголиков. Молчите назло Америке
P.S. Хочешь помочь оккупанту приехать домой в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить