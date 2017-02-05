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Теги: Лавров (1327) Россия (68584) США (11916) Трамп (793)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Позиция Трампа дает надежду на восстановление отношений с США, - Лавров

Заявления президента США Дональда Трампа о намерении выстраивать диалог с Россией позволяет надеяться на прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона.

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Ніяк не розумію - звідки вона знає про анальні кульки
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Да-да. Половых отношений. Если не таких, как при Рейгане, то таких, как при Обаме - 100%
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Разумеется, мы внимательно следили за тем, что Трамп говорил о России в период избирательной кампании и после победы на выборах - сказал Лавров... Источник: http://censor.net.ua/n426490
------------------------------------------------------------------и подумала лошадь - ты же обещал Дональд Фредович, мы за тебя и шампаньское пили, и сваю ГосДуру поздравляли с твоим избранием, голосовали всей расеюшкой, а ты с нами как неродной, как ирод Обама, уже и гавённые сталактиты по подъездам стали появляться...
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Очередной вброс для расейского быдла от тупой лошади
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Позиция Трампа дает надежду, что и рашка займет естественную для нее позицию. Опустится на колени.
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калантарян знову чорне видає за біле, а біле називає чорним
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Этот грузинский армянин,помесь армянского ишака и русской кобылицы,бействует мне на нервы своими тупыми высерами!
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сути, Путину любезно предложено сдаться на всех фронтах и выслужить себе прощение кровью русских военных в войне, ненужной России от слова "совсем".
Это ли не великое достижение РФ-овской внешней политики? Гениально

Дыркин дурачок. А на китайском фронте кто будет воевать ?
Китайская армия всего лишь вторая в мире, а после того как дыркин победил армию США в Славянске это вообще раз плюнуть.
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Дурень думкой богатие.Иди в стойло, кляча.
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Сирия | Мощный взрыв прогремел в провинции #Латакия. Взорвался российский военный грузовик с боеприпасами на трассе Джебла-Банияс.

В результате взрыва российского военного грузовика с боеприпасами в #Латакия погибли 5 русских солдат.
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Погиб Максим, ну и…

Мощный взрыв, потрясший восточную окраину Донецка, именуемую «Мотель», пару дней назад оставил множество вопросов, ответов на которые пока не получены. В основном, информация идет от противника, а ему верить - себя не уважать. Например, он утверждает о том, что не имеет потерь. Исключениями стали несколько случаев, например - с Моторолой или Анищенко, но там было неосторожное обращение с зажигалкой и собственными выхлопными газами, которые и привели к аннигиляции, соответственно, лифта и автомобиля этих деятелей вместе с пассажирами. Если им верить, то других потерь нет и не будет, ибо зажигалки уже повсеместно изъяты и запрещено выдавать выхлопные газы в опасных объемах.
Но мы-то знаем, что дело обстояло несколько иначе и выхлопные газы там были не при чем. Так случилось и со взрывом на Мотеле. Мы специально мониторили то, что говорят сами русскомирские скрепоносцы с Макаронки, Гвардейки и прочих мест, откуда было хорошо видно и слышно то, что там бахнуло. Сначала там утверждали, что ВСУ бахнули по Мотелю ракетой РСЗО Ураган. Потом в дело вмешались «эксперты», поведавшие об атаке ракетой Точка-У, проведенной артиллеристами ВСУ. Но появившееся видео действительно впечатляющих разрушений не запечатлело привычной глубокой воронки, которую оставляют указанные боеприпасы. После этого ту сторону что называется «порвало». Сначала прошло предположение, что это был первый прилет ракеты «Гром», после чего подключились остальные «эксперты», которые предположили применение американского боеприпаса, неустановленной конструкции. Поскольку они уже не только видели американские танки Абрамс, под Авдеевкой и толпы чернокожих наемников из США, а также - арабских военных и почему-то - поляков, стало понятно, что обсуждение перешло в стадию: «и тут Остапа понесло». Короче говоря, когда эта ущербная публика перешла на обсуждение применения звездным крейсером «Энтерпрайз» фазеров и фотонных торпед, пришлось выходить из этого паблика, ибо дальше пойдет «красная материя» и прочие вещи.
В любом случае, что там так удачно взорвалось, доподлинно неизвестно, а сами «попочленцы» почему-то раздумавшие идти походом на Лондон и упершиеся в Авдеевку, заявили о взрыве грузовика с боеприпасами. Запомним это пояснение и не будем сбрасывать его со счетов, а пока - обратимся к аналогичному случаю, который произошел прямо сегодня.
В сирийской провинции Латакия, где окопались основные силы россиян, на автодороге Джебла-Банияс, взлетел на воздух российский военный грузовик, перевозивший боеприпасы. Очевидцы говорят, что взрыв был славный и своим видом, а особенно - звуком, порадовал множество местных жителей. С учетом того, что боеприпасы возят всегда с охраной, то можно предположить, что кроме водителя самого грузовика, в мир вечных артиллерийских складов и хранилищ авиабомб отправилось сразу несколько «освободителей».
Но этот случай говорит о том, что на Мотеле мог действительно взорваться грузовик с боеприпасами, ибо такие вещи случались не раз, а сейчас мы имеем два аналогичных случая подряд. Если на Мотеле все случилось ночью и очевидцев просто не осталось в живых, то из Сирии пришли сообщения о том, что шуму наделал, таки, грузовик с железом.
А теперь -маленькое наблюдение. Наши военные отмечают, что в нынешней острой фазе войны, с массовыми обстрелами наших позиций российскими оккупантами, есть важная особенность. Наши войска не отступают и обстрелянную территорию удается хорошо исследовать. В результате выяснятся, что свыше 30% артиллерийских боеприпасов (мин, снарядов и ракет), ушли в грунт не разорвавшись. Из этого следует, что уже выгребаются те запасы, которые давно подлежали утилизации или же на той стороне уже начался масштабный саботаж и боеприпасы просто выводят из строя.
Но это - одна сторона медали. Если на Мотеле таки самопроизвольно сдетонировали боеприпасы прямо в кузове автомобиля, и то же самое произошло в сирийской Латакии, то можно утверждать, что с российскими боеприпасами стали происходить очень интересные вещи. Часть из них отказывается взрываться, а часть - взрывается, но не там, где было задумано. Как не крути, а естественными причинами это явление описывается с трудом, а посему ждем новых фейерверков. Жаль, что это происходит на открытой местности, а не на артиллерийском складе, например, тогда зрелище оказалось бы еще более зрелищным и впечатляющим. Это было бы выгодно и российскому руководству, ибо такой чистый способ утилизации своих ублюдков - просто фантастика. Как они сами о себе говорят: «Погиб Максим, ну и юг с ним». В общем, ждем очередных загадочных взрывов.
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Парашные СМИ уже завыли, что русская погань при взрыве грузовика в Сирии не погибла. Наверно таки сдохли, уроды.
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Да,отношения будут. Если до этого США россию нежно ебли то теперь будут жестко трахать.
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Под бодрое рычание,
Под дружеское ржание
Рождается на свет
Большой секрет
Для маленькой,
Для маленькой такой компании,
Для скромной такой компании
Огромный такой
Секрет:
- Ах, было б только с кем...
Ах, было б только с кем...
Ах, было б только с кем
Поговорить!
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Калантаряну,ставленнику ТКК(тайной канцеллярии Кремля с 1927г.-сталиняно-микояны) голову в форме ВЕДРА надо было сделать,такая она большая у него.
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Кто стоит за Трампом? А что непонятно разве? Иран опять превращается во врага,остальные 6 арабских стран-ширма,их и так не пускали в США.Посольство США переводит в Иерусалим,и очень рады в Кремле.Хотя должны радоваться только одной веще -БОРЬБЕ ПРОТИВ КИТАЯ, если Трамп не врет.Лет через 30 китайцы уже нагло будут залезать в Россию,если Кремль нерусский,уже не продал часть ее территории..Калантарянам(Лавров) Россия пофиг, не они ее создавали -они ее только грабили и стравливали народы,проигрывая при этом в Ливии,Египте,Ираке и на всем Арабистане.Оттуда только арабохаев(эр мэн?-ворованное слово) переселяли на Кавказ и в Москву.
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"при наличии взаимной заинтересованности".....это чего-же печальная лошадь хочет Трампу всучить в обмен на лУбоВ....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПозиция Трампа дает надежду на восстановление отношений с США, - Лавров
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