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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: Жебривский (423) эвакуация (403) Донецкая область (3645) Авдеевка (1052)
Тему создал: редактор новостей

За неделю боев в Авдеевке пострадало 179 зданий, - Жебривский

Ажиотажа вокруг эвакуации жителей в городе нет.

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Треба надійку савченко разом з сестричкою та мамою відправити в Авдіївку.. Хай посміхаються та передають саші прівєт..
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а где хфото кулеметів і гранатометів класу "муха", "ігла"...?
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рузьке, в своё время, чиченам продавал оружие. Чем "наши" упыри хуже
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Ну тогда пропала Украина,Гадины посмишки могут отпугнуть разве потенциальных ухажеров ,но не орков- людоедов.
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" Ничего не думаю делать.

Нынешнему режиму не нужен никакой "фашизм". Единственное, что их заботит - сохранение собственной власти и денег.

Семьи у них живут в Европе, дети учатся там же, капиталы выводятся туда же. У каждого уже какой-нибудь гостиничный бизнес там на чёрный день.

Ватников кремлёвские держат за тупое быдло, кем те и являются. Обращаются с ними сообразно. Одного сталиниста как-то осудили по 282 (или какая там ещё есть?) за стихотворение, где он призывал братьев по разуму составлять списки врагов народа.

"Героев Новороссии" - кого не убили, того посадили. И после того как всех хоть сколько-нибудь опасных "пассионариев" утилизировали, главным патриотом, символом Русского Мира назначили "какого-то мотоциклиста" (ц), который не вылезает из медиа и даже на экономические форумы ходит.

Такой вот фашизм.

То есть стратегия у кремлёвских как раз обратная - ни в коем случае не допустить никаких массовых движений, никаких социальных взрывов. Колоть снотворное до последнего.

Не нужны им никакие "течения" и "инициативы снизу". "Больше трёх не собираться" работает не только в сторону "национал-предателей", но и по отношению к самым патриотичным патриотам. К последним даже в первую очередь. В лучшем случае те нужны в качестве полезных идиотов (см. Герои Новороссии). А если власти захотят раздавить кого-то, кто им не по нраву - раздавят сами. У них на жаловании миллионы серых человечков, которые стоят в позе "чего изволите?" "
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Жебривский!!!!?!
Быстрее можно поверить письмам от Деда Мороза, чем письмам от паРаши о прекращении огня!!!
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за чей счет будет восстановлена Авдеевка? При АТО за наш счет. Почему в двух областях не ввести военное положение.
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ФАНЯ ЖЕБРИВСЬКА СТРАДАЮТ ЛЮДИ ЖИВОТНЫЕ ДОМА ПОВРЕЖДЕНЫ И ЗДАНИЯ -воровать научился а излагать нет вот фаня долоровый милионер может уже миллиардер бросил все в киеве и своего брата на фармзаводе и поехал в даунбас контролировать контробас ну просто герой романа рошена робин гудман
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В результате неудачных штурмовых действий против украинских военных увеличилось количество потерь личного состава частей и подразделений незаконных вооруженных формирований на Донбассе.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook
"В настоящее время в медицинских учреждениях города Донецк находится значительное количество тяжелораненых военнослужащих: в Донецкой областной клинической травматологической больнице (ул.Артема 106) - 150 человек; в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гуся (пр.Ленинский 47) - 30 человек; в Центральной городской клинической больнице №1 (вул.Артема 57) и Донецкой областной больницы им.Калинина (пр.Ильича 14) - 200 человек", - говорится в сообщении.
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бот ты хоть фото смени ето сепар стоит на фото с белой повязкой на левой руке или прохоботам можно сепаров выдавать за наших героев - да порохобот такая же мерзость как их хозяин
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он же в кацапском костюме спец сшитом для сепаров....
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ну и что теперь что пострадало? жаберман предлагает восстанавливать их за счет обычных граждан Украины?
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Войну надо называть войной и только у шоколадных один гешефт в голове.
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Почему они лезут в Украину ? У москалей и войны не надо .
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заразу распространяют, "русский мир" называется, хотят чтоб везде так было
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Гитлер в своём последнем письме писал всему миру,чтобы опасались ещё большего фашизма,который придёт с Востока
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Страдают люди. Здания? Не уверен, что они страдают.
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Я вот не понимаю этих...Хотя понять это вполне не сложно.- Барыга есть барыга.Без принципа,совести,а самое главное - ума.- Авдеевка это отдельностоящий город.И говорить о том,что его мог кто-то повредить кроме террористов - бред. Почему во всем цивилизованном мире это не доведено в полной мере как преступление ? Почему после этого весь мир не может признать днр - террористическими организациями как ИГИЛ ? С последующим уничтожением. Может кто-то объяснить ?
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А вот это- стоит спросить у мистера Хуга. Этот бравый ОБСЕшник, легким касанием, обвинил ОБЕ стороны, в авдеевских событиях. Зачем? Понятия не имею. Но, это таки было.
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А как там ахметкин Коксохим, Жебривский? Это ж какие убытки, какое гооорее.....((((
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Бери мастерок, Туку и Савчеко в подмогу да иди восстанавливай.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа неделю боев в Авдеевке пострадало 179 зданий, - Жебривский
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