За неделю боев в Авдеевке пострадало 179 зданий, - Жебривский

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Нынешнему режиму не нужен никакой "фашизм". Единственное, что их заботит - сохранение собственной власти и денег.
Семьи у них живут в Европе, дети учатся там же, капиталы выводятся туда же. У каждого уже какой-нибудь гостиничный бизнес там на чёрный день.
Ватников кремлёвские держат за тупое быдло, кем те и являются. Обращаются с ними сообразно. Одного сталиниста как-то осудили по 282 (или какая там ещё есть?) за стихотворение, где он призывал братьев по разуму составлять списки врагов народа.
"Героев Новороссии" - кого не убили, того посадили. И после того как всех хоть сколько-нибудь опасных "пассионариев" утилизировали, главным патриотом, символом Русского Мира назначили "какого-то мотоциклиста" (ц), который не вылезает из медиа и даже на экономические форумы ходит.
Такой вот фашизм.
То есть стратегия у кремлёвских как раз обратная - ни в коем случае не допустить никаких массовых движений, никаких социальных взрывов. Колоть снотворное до последнего.
Не нужны им никакие "течения" и "инициативы снизу". "Больше трёх не собираться" работает не только в сторону "национал-предателей", но и по отношению к самым патриотичным патриотам. К последним даже в первую очередь. В лучшем случае те нужны в качестве полезных идиотов (см. Герои Новороссии). А если власти захотят раздавить кого-то, кто им не по нраву - раздавят сами. У них на жаловании миллионы серых человечков, которые стоят в позе "чего изволите?" "
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Быстрее можно поверить письмам от Деда Мороза, чем письмам от паРаши о прекращении огня!!!
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В результате неудачных штурмовых действий против украинских военных увеличилось количество потерь личного состава частей и подразделений незаконных вооруженных формирований на Донбассе.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook
"В настоящее время в медицинских учреждениях города Донецк находится значительное количество тяжелораненых военнослужащих: в Донецкой областной клинической травматологической больнице (ул.Артема 106) - 150 человек; в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гуся (пр.Ленинский 47) - 30 человек; в Центральной городской клинической больнице №1 (вул.Артема 57) и Донецкой областной больницы им.Калинина (пр.Ильича 14) - 200 человек", - говорится в сообщении.
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и кому надо это быдло.
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