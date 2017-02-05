США дали понять, что считают Россию стороной конфликта на Донбассе, - Цеголко

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В пятницу приедет «гуманитарка» в город. Заходят через прозрачное и не подконтрольное КПП «Гуковский». Это не большие гумконвои, чаще одна-две машины. Привезут лекарства в больницы (только для раненых), обмундирование военным, пайки и заберут груз 200. Их уже ждут. Созвонились!
Чаще всего это делают так: пара машин (в зависимости от груза) объезжают несколько городов, развозя «товар» и забирая «товар». Иногда в следующий по маршруту город продукты и лекарства везут в одной машине с трупами.
Захарченко давал победоносное интервью на фоне трупов,- потерь нет. Убитые просто лежат на земле, через них переступают журналисты. Русские журналисты. Люди скрепные, любящие русский мир и мертвых русских героев.
На лугандонском террористическом ресурсе «ЛИЦ» потери только у ВСУ от того, что ВСУ сами по себе стреляют.
Ихтамнет. Ни русских, ни местных. Местных тихо раздадут семьям. Так же тихо похоронят. Без апломба.
Если первых «опочленцев», «героев-защитников», еще хоть как-то хоронили, придерживаясь шаблонных почестей - поп, гимн, флаг, кадило, то сейчас, просто отдают родне- занимайтесь сами.
Мертвый сепар-никому не нужный сепар! Даже родня старается купить свидетельство о смерти. Мол, сердечный приступ, алкогольное отравление, угарный газ, упал-не очнулся-труп.
В местной сепарско-террористической газете «Восточный Донбасс» целый разворот забит материалом где, как взять справку на умершего, как похоронить, можно ли получить льготы или выплаты по умершему. Если гражданским еще платят 1500 рублей на похороны (и то не всем), то военным, шиш. Они же не пенсионеры.
Газета забита рекламой ритуального бизнеса. Тут же фото. Фото уже само по себе эпично - реклама, где можно помянуть усопших,- кафе «Юность» и кафе «Бутылек», поминальные обеды недорого.
Эх, Донбасс, Донбасс! Ты не видишь, в этой фото-рекламе вся твоя жизнь. Хоть в русском мире, хоть до него. Пропитая «Юность» в «Бутыльке».
То же СМИ регулярно печатает вопли вдов, матерей «героев», - мы брошены на произвол судьбы, нет выплат, компенсации, памятников. Это отношение к «героям».
В «лнр» до сих пор нет «закона» о социальном обеспечении инвалидов войны, их вдов и детей. Это отношение к «защитникам».
«лнр» содержится Россией, это знает каждый ватник, получающий в руки рублевую зарплату за убийство украинцев или работу на террористов, ну, и пенсию, как без нее. Значит, РФ не предусматривает «похоронных», выплат по инвалидности, выплат матерям, вдовам, погибших «ополченцев». Это отношение русских к «русским». Для любого русского житель Донбасса «хахол».
Думая обо всем этом, читая эти сепарские надгробные рекламы, вспомнила опять же о русском, народном творчестве.
Мои земляки - свердловчане, да, которые воевали, звонят и такие, рассказали мне чудную историю. Как они возили сами, чтобы хоть как-то отдать дань сослуживцу по «народной милиции» «герою-защитнику», тело в РФ.
Они привезли «груз 200-ти» в маленький русский город Торжок, а их родня покойного обматерила, обвинила в хищении миллионных выплат, которые ждала по гибели «кормильца семьи», побила, и выгнала прочь.
Тело лежало на улице несколько дней. Осень. Дождь. Его даже не занесли в дом. Однополчане, ошарашенные всем этим, взывали к разуму и родни, и соседей и услышали народное, русское творчество, поговорку, которую им бросили в лицо русские:
«Умер Максим, да и х@ с ним. Положили в гроб и мать его йоб!».
Свои выводы они сделали, сдавшись СБУ по программе «Вернись домой»:
«Русские даже не похожи на стадо. У животных есть какой-то стадный инстинкт, -рассказывают, давая показания, - У русских инстинкт страшный - разрушить, убить, сожрать, выпить и идти убивать дальше. Для них люди, просто ресурс. Города -ресурс. Им не жалко Донбасс, это не их города.
Это как саранча. Они бездумно пожирают все, даже сами себя. Нет ни сострадания к землякам, русскоговорящим, россиянам, ни сопереживания. Им все равно, сколько их сдохнет.
Они не говорят «умереть», говорят «сдохнуть», «окочурится», «скукрыжытся». Для них смерть, всего лишь повод напиться. И вот это, правда, что мы разные, мы просто никогда не присматривались.
У них города выглядят так, как будто война шла все эти годы. Все разрушено, изношено, и они не пытаются даже сделать ремонт у себя в доме. Не требуют от власти, чтобы что-то делали. Живут, как свиньи, хотя, у нас на Донбассе, даже свиньи в сараях жили в тепле, со светом и убранным навозом»…
…Они будут воевать, не смотря ни на какие соглашения. Понимаете? И мы не освобождаем Донбасс, а защищаем всю Украину, ведь завтра судьбу Авдеевки, ДАПа, Волновахи, Должанска, Луганска, или сирийского Алеппо, могут повторить украинские города.
Они безумно будут умирать. Они даже не задают себе вопросов, почему. В их голове уже забито клише. За Путина. За царя. За Октябрьскую революцию! Знаете, им все равно за что, главное, халява, украсть, выпить, ненавидеть и умереть.
И если вам будут махать русско-украинским флажком и шипеть «мышебратья», помните, это не для вас, а для них, чтобы быстро смыть с себя нашу кровь, оправдаться и почувствовать себя снова великими, благосклонными, порядочными и могучими.
Любой либеральный пацифизм оппозиции в России заканчивается на украинском вопросе.
Раньше я думала, что русские ненавидят живых. Они так почитают мертвых героев. Они убивают поэтов, художников, изобретателей, чтобы потом на их могиле лить слезы о русском величии, таланте и могучем языке.
Теперь, на этой войне, я вижу - русские просто ненавидят. И мертвых, и живых, и не рожденных.
Это единственная нация в мире, которая всасывает шовинизм, сексизм, садизм с молоком матери. Может быть, поэтому семейное насилие у них-это норма.
Из смерти не стоит делать культ. Из нее нужно делать вывод.
Герои - умирают! Это, правда! В тот миг, когда о них забудут, забудут или нивелируют их подвиг, забудут об их детях и матерях.
Победить эту морально разложившуюся страну Ихтамнетию можно только заперев ее в ее, как в зло в ящике Пандоры, в ее узком, боярышниковом русскобратии. Возведя границы. В том числе и моральные, национальные, культурные и языковые.
Вспомните, еще раз прочитайте и запомните русскую пословицу: «Умер Максим, да и х@ с ним. Положили в гроб и мать его йоб!».
Если они так относятся к себе, как они будут относиться к миру?
Олена Степова
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Отримує Українську пенсію! Скільки таких? Відповідальні особи, зверніть нарешті на це, увагу! Бо це, позор!
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http://www.nbcnews.com/politics/politics-news/trump-challenged-about-putin-says-our-country-s-so-innocent-n716906
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