Боевики 51 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: двое военных получили ранения

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Одужуйте, хлопці.
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Чекають на підкріплення.
Пораненим бійцям якнайшвидшого одужання.
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http://sokrytoe.org/index.php?newsid=37164
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