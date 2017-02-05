EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Форум Украины(577385)
  834  15
Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (5388) ранение (1383) терроризм (19822) Донбасс (12635) Антитеррористическая операция (15874) потери (816) Авдеевка (1044)
Тему создал: редактор новостей

Боевики 51 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: двое военных получили ранения

За прошедшие сутки оккупанты вдвое уменьшили количество обстрелов наших позиций. Атака боевиков в авдеевской промзоне захлебнулась и они вынуждены были отступить.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вигатили все за ці дні, падлюки ? Чекаєте, поки підвезуть ?

Одужуйте, хлопці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
маскали тупые...современные канфликты даже локальные очень дорогое удовольствие которое могут себе позволить только страны в сильной эклномикой и даже такие страны стараются все решить за месяц а эти дебилы уже 3 года истощают свои рессурсы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Мариуполе ничего не слышал вчера. А вот щас вышел котов покормить. И громыхнуло! Единожды. Как-то необычно громыхнуло. И не со стороны полигона, где всякие ВОПы рвут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чи надовго те затишшя...
Чекають на підкріплення.
Пораненим бійцям якнайшвидшого одужання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та! Какое там! У меня чуйка- за нашу Сартану принялись всерьез. Как я понимаю- она следующая на уничтожение. "Черную метку" уже вручили, шарахнув по окраине. Теперь- жду накрытия. Где-то поближе, к центру. И это- не цинизм...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та хрена! В прошлом году у меня было появился какой-то оптимизм. А щас- вижу какую-то злобу, которая увеличилась. Ну, ты понимаешь- на фоне всех этих коммунальных делов... Можэ я и не прав, о вате, но злоба явно усилилась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какже гарантии прекращения огня? Парашанцам надо печатать свои гарантии на туалетной бумаге так хоть по назначению можна будет использовать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обхарченка попустило малость, да и то подумать - в ла манше вода еще не прогрелась...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все спустили основную массу снарядов по авдеевке,кроме кучи 200 козломордые еще что то поимели?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В радиоперехвате говорилось о пяти КАМАЗах руцького мяса
http://sokrytoe.org/index.php?newsid=37164
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Відправити панянку савченко в Авдіївку.. Нехай щиро всім посміхається..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныБоевики 51 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: двое военных получили ранения
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Кацманавт, Alter Nator, Иван Афанасьев, Kirim Ukrainali, Илья Гуляйпольский 5914cfa3, Murlin Murloff, Vasyl Shevchenko, Иван Иваненко a10c444c, Люцифер, Constantine Malkovich, Герхард Шрёдер, Роман Фил, tihon, Ali Hasan, Igor Beloff, Berko Berko, Татишо, Senator S 01a656ec, Александр Малышенко, Леонид Днепр, сам прихожу, Андрей Шевченко 73396fdd, Vitaliy Shvorak, To Response, лао-цзы-дун, Vedana, сепаратизму смерть, yeah, Джамал
 Всего на сайте: 99 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти