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 Форум Украины(577385)
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Теги: Волынь (505) Вторая мировая война (192) история (1251) Польша (3631) УПА (613) Дещица (139)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Посол в Польше Дещица об УПА: "Безусловно, надо осудить те военные подразделения, которые совершали убийства мирного населения"

Украинские власти должны осудить преступления против мирного населения, совершенные бойцами Украинской повстанческой армии (УПА) во время Второй мировой войны.

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Поставить на свой мозг хочу
Антикацапскую капчу,
Чтоб ни один мудак не мог
Е@ать мой ясный, серый мозг.
Чтоб буквы были как алмаз -
IDi tьi nAXyi, piDArAs.

https://dadan1.dreamwidth.org/
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МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ГЕРМАНИИ ГОСПОДИНУ ИОАХИМУ ФОН РИББЕНТРОПУ
Берлин
"Благодарю Вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной."
И. Сталин
http://politolog.net/analytics/stalin-gitleru-nasha-druzhba-skreplena-krovyu-arxiv-gazety-pravda/
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Ну що, ранок починається.
Включаємо СПАМОкацапоКосілку.
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17 березня 1943 року, у невеличкому українському селi Ремель тодiшнього Олександрiйського району сталася страшна трагедiя. За наводкою польських шовiнiстiв у нiч з 16 на 17 березня село було оточене щiльним ланцюгом вiйськ СС, а пiд ранок за нiмецькою командою у це кiльце смертi було пропущено батальйон польської шуцманшафт полiцiї. Вони вчинили в селi Ремель того жахливого ранку кривавий злочин. Польськi полiцаї, одягненi виключно в нiмецькi мундири, запалили село, кидаючи у вiкна мирних українських селян гранати. Пiсля жахливих мордувань переважна бiльшiсть мешканцiв села були розстрiлянi.

Про жертви рiзнi джерела дають такi відомості: 800 чоловiк, а за даними радянської «Iсторiї мiст i сiл Ровенської областi» ця кількість складала 615 чоловiк.
...подвиги польських наці,проти украінців на Украіні...
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Ось, до прикладу, свідчення поляка Люціяна Шота, уродженця колонії Ретівка (зараз село Єлизаветин Рожищенського району Волинської області) в НКДБ:

«Весною 1943 року я вступив у пляцувку, до якої мене залучив комендант пляцувки Цихус Станіслав Федорович […] Польська пляцувка складалася з чоловіків польського населення, які всі були озброєні, підкорялися всі учасники пляцувки своєму коменданту. А в цілому пляцувки перебували в підпорядкуванні німецького карального органу СД. Із СД комендант отримував усю зброю і боєприпаси. Польські пляцувки спільно з німецько-польською поліцією і гестапо під виглядом знищення бандерівців їздили на озброєні бандитські напади з метою знищення українського населення, а також з метою його грабунку. […]

Під приводом боротьби з бандерівцями я серед інших учасників пляцувки, маючи ненависть до українського населення, їздив на випади з метою вбивств і грабунків українського населення. На випади я їздив у такі українські села: Словатичі, Хопнів, Суськ, Свози, Кульчин Ківерцівського району Волинської області. У село Словатичі нас їхало на підводах чоловік 70-80, це було влітку 1943 р. Під'їхавши до села, ми почали стріляти по будинках для того, щоб населення кидало своє господарство і тікало, а ми, тим часом, забирали їх майно, хліб та одяг, а потім спалювали будинки та їхали із села.
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У селах Пригоріле, М'яке, Сагринь, Шиховичі, Теребінь, Стриженець, Турковичі та інших польські партизани вбили близько 1.500 українців, а самі села знищили. В одній Сагрині в ніч із 9 на 10 березня загинуло, за різними даними, від шестисот до тисячі українців, 70% із них жінки й діти. До червня 1944 року об'єднані сили АК і БХ пустили з димом півтораста українських сіл, у яких мешкало п'ятнадцять тисяч людей.

«При паленні і мордуванні 1944 р. православних сіл і населення на Грубешівщині поляки проявляють нечувану нелюдську жорстокість, мордуючи по селах православних усіх підряд. У селі Молодятичах один із напасників, що був у формі польського офіцера, вхопив за ногу маленьку дитину місцевого православного війта гміни і розбив її головою об підлогу… У селі Сагрині було помордовано у жорстокий спосіб понад 700 осіб переважно старців, жінок і дітей…»,- у відчаї писали холмські єпископи на чолі з митрополитом Іларіоном у зверненні «Рятуйте нас від польського мордування» 30 квітня 1944 року.
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ахеренное обсуждение, закрывайте коменты вообще, работники сайта - жалко выглядете
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http://www.pro-volyn.in.ua/genotsid-zamist-uroku-istoriyi-fakti-yaki-ne-vpisuyutsya-u-polsku-versiyu-volinskoyi-tragediyi/
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Нормальный в Украине "уровень знания истории" !!!
Просто нация торгашей немножко подохренела и возомнила себя панством великим. Шляхтичi засратi! На самом деле сцыкуны они все и тупо боятся конкуренции: и голландцы, и поляки...и т.п. Не нужна им сильная, экономически развитая Украина. Поэтому нужно головой кивать и своё делать потихоньку. По большому счёту, на Западе нас должна интересовать НАТО. И целостность ЕС нам пофиг! Пусть проводят референдумы - отсоединяются, нам так легче торговать с ними будет.
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"Я знаю нескольких людей, которые абсолютно точно знают, как управлять страной,
но, к сожалению, все они уже работают таксистами".
Уинстон Черчиль.
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я тоже одного знаю... работает президентом США... )
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Майор Пронин, убери Бульку от его монитора!
Он сегодня совсем больной.
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Час життя брехливого кацапа на ЦЕНЗОРI 10 секунд.
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Буля несамовито знущається над власним пуканом..Що з нього взяти - юродивий і повинен юродствувати...
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Ето слова некоего русского шовиниста Птицина, да тварь кремлевская но в плане нашей реакции на оккупацию не согласиться с ним нельзя - "Приговор б/Украине был подписан в Кремле когда у нее оттяпали Крым. Называйте как хотите: воссоединение, аннексия сути украинской конституции это не меняет. Любое достойное государство в котором есть хоть десяток достойных человек объявило бы войну России за свою территориальную целостность или поменяло бы конституцию. Само собой закрыло бы границы и транзит газа до выяснения ситуации, но недобратья оне не такие. Оне хотят поспеть везде со своим гешефтом, на каждой свадьбе хотят быть невестой".
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Напевно, що вбивство мирного населення треба засудити. Тільки на Волині не було мирного населення - всі поляки були озброєні, бо служили спершу в німецькій допоміжній поліції, а потім у московських истребительных батальонах.
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...Люціяна Шота, уродженця колонії Ретівка ,...колонія Парослі,....колонія Антонівка,...колонія Антоньів - дe жили польські наці разом із завeзeними сюди сім'ями,які в різали в бeрeзні 1943-го року жінок і дітeй украінців,корінного насeлкння в с.Рeмeль біля м.Рівнe.Приблизно 800 людeй...800украінців.Польськими колонізаторами..польськими наці.За що? За що польські наці,приіхали вбивати украінських дітeй на Украіну?..
Украінці довго запрягали,алe...в липні 1943 вибухнуло антиколоніальнe повстання по винищeнню польських наці.
..і вам слава сині гори
крицeю окуті
і вам лицарі вeликі
богом нe забуті
борітeся - поборeтe!
хай Бог помогає
з Вами правда
з Вами сила
і Воля Святая..
і Воля Святая
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Слава гeроям антипольсько-нацистського,антиколоніального повстання украінців на Волині в липні 1943.
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Дещицу на работу там пообещали взять, что он так запел?
А о "хуюоествах" Армии Крайовой кто будет пшекам напоминать, чтобы не гавкали?!!
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дружба пласкамордих і узкаглазих рускіх наці (хєроів голодомору 1933 і взятія Бєрліна, та німeцьких фашистів)..МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ГЕРМАНИИ ГОСПОДИНУ ИОАХИМУ ФОН РИББЕНТРОПУ
Берлин
"Благодарю Вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной."
И. Сталин
http://politolog.net/analytics/stalin-gitleru-nasha-druzhba-skreplena-krovyu-arxiv-gazety-pravda/
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Tak kuda menja stavili? Ja ob etom ne znaju nihuja(kak i bolshenstvo Ukrainskih i mozhet Polskih junoshei tozhe)
Roditely k vam vopros: Nado li nam otravit ih zhizhn? Po moemu ne nado, no vy golosuite kak hotite!
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пусть вспомнит как поляки исстребляли украинцев это же вековые враги украины
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с 7 ноября 1917 года рюсские шакалы начали мочить в сортире всех подрряд...,мочат 100 лет подряд,,,кто осудил эту ПАДАЛЬ?
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шановний гаспадін Модeр ,чому Ви потeрли мій пост, дe я віддав шану украінським гeроям, які вбивали польських колонізаторів,польських наці - які на Волині і Піддляшші
вирізали дeсятки тисяч украінських дітeй(там вищe є посили на праці украінських істориків).І 75-річчя "подвигу" яких, в цьому році будe святкувати польсько-нацистський уряд Качінскава?
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Мабуть за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
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Скільки спаму...Знову якесь біснувате кацапьйо всю тему споганило...
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воно тут працює вже три роки.

упертий дурень.
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и каждый раз кончает при нажатии кнопки спам... .скорострел,как кролик
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а воно тільки те й вміє, що завжди всюди все засіRати... )
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а святкування польсько-нацистським урядом Качинського 75-річчя вирізання дeсятків тисяч украінських дітeй польськими колонізаторами (створeння арміі крайовоі) в Украіні(нe в польщі!!!!),то цe нe міжнаціональна ворожнeча - хахли прковтнуть..
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моя мама жила в селе где жили чехи,венгры,поляки.австрийцы,украинцы,молдаване,немцы,словаки,грузины и болгарыЖили все дружно до 1939 года... вошли НКВДисты и с порога...: говорить со мной только на рюсскм языке..,собираем шмотки и на вокзал поедете...Быстроооо,один узелок в руки,быстро...
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липeнь 1943-го на Волині.Початок антиколоніального повстання украінців проти польських наці.
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мне не жаль ни одного мудака рюсскага с 7 ноября 1917 года подохшего..НИ ОДНОГО...
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Меряться с польшей пиписками (или вагинками) неразумно - в истории много поводов к конфликтам, которые сегодня уже неактуальны, главное-удержаться от новых.
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Вру.Одного кацаПсина жалко.Григория Мелехова и Тихого Дона,классно он мочил краснопузых тварей..
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Takoe prijatnoe mesto kak bolnitsa, i tak dolzhen byt, rebjata zhertvujut svoi zhizni za Ukrainu, i teh kto ne pogibli nado vyletshit na vyshetshaitshem urovne, slava gerojam!!!!
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КацаПсины Боярышником отаппливают МОЗГИ свои Ипанутые и печи рюсские с сидалом для Петушар позорных
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Творчество душевнобольных.
Б-г-гы-гы !!!
"идеолог" рускаго мира Проханов КимЧенЫну челобитную написал.
просится в состав Северной Кореи.
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Дорогой товарищ Ким Чен Ын!

...Именно поэтому я обращаюсь к вам, товарищ Ким Чен Ын, с просьбой ознакомиться с этими суждениями, и возможно, вы соблаговолите откликнуться на них своим комментарием.
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А поляки свої підрозділи які вбивали українських дітей , жінок ,стареньких і не думають засуджувати ,навпаки - прославляють АК ,БХ й інші банди польських шовіністів і імперіалістів.
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Город Благовещенск оккупировали китайцы и трясут Бумагой перед носом баранов Рюсских где написано : Сибиря Наса !!!!
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Самое интересное что с 1939 года Сибирский Кедр везли братану Гитлеру миллионами кубов,сегодня Китацы самовывозом Прут Кедр миллионами кубов в Китай аж Гай шумит... вялика РАБссия всему миру хватит...
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говорити то одне, треба архіви піднімати і уважно їх вивчати, щоби там не було перевертнів нквдшних. Я можу по сьогоденню зіставити ситуацію на Донбасі - коли тільки почала розвиватися ситуація із його захоплення одними із перших на блокпостах з'явилися добровольці і правий сектор. Випадково чи ні, але і ерефіянське керівництво, і тв ерефіянське та місцеве перефарбоване "новоросія", а потім і 90% місцевої вати боялися лише правого сектору. Їм дорисовували все, що зміг візуалізувати їхній запалений мозок. І повірте мені, пройде 70-80 років і лише архіви нам дадуть сухі факти
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Липецкие коммунисты возлагают цветы памятнику чЛенина.=))))))))

жесть просто=))))
https://www.youtube.com/watch?v=BoigBBKbGtY



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Через декілька хвилин від скаженого кацапа залишаться тільки безіменні хрестики.. Нічого -на росії баби ще нарожають дибілів від китайців та таджиків..
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Да уж....
Лучше бы этот горе экс-министр иностранных дел продолжал петь.
"Путин )(уйло Ла-Ла-Ла-Ла..." у него лучше получается.
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А змовчати Дещиця -не міг !? Або перевести в площину ..*хай історіки досліджують * !
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Дивлюся - пан Андрій Дещиця збуджує кацапів майже так , як і Степан Андрійович Бандера..Скрєпні пукани розриваються навіть не на шматки - на молекули і атоми..
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Батя в 1965 году анекдот-притчу рассказал...
Бог собрал троих типа братьев украинца,грузина и рюсскага и говорит:
Даю каждому из вас 5 000 долларов,через год вернусь проверю ваши успехи.Прошел год пришел Господь к грузину:вокруг сады цветут,виноградников полно,апельсины мандарины лимоны,дом 2 этажа построен и детей тройня родилась..
Пришел Господь к украинцу:стадо коров,телят 100 голов,курей утей гусей полно и жиночка хлеб соль подаёт Господу..
Пришел Господь к рюсскаму : Емеля на печи полуголый на мать орёт : слыш старая, приняси сивухи кружку да поскорей,шойся у мине в грудях пожар гарить и скоро забухаить,позови Феньку саседку да Ивана-Дурака с КацаПетовки,с ними бухать буду...
Удивился Господь, да пошел молча восвояси..
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Польським наці шипіть, а украінцям своє робить,як наші діди-прадіди в липні 1943-го на Волині.
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Вот именно, что это очередной провокатор.
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це не ветеран АТО ,це сопливий і обсциканий внук Вєтєраста Вєлікай Аатєчєствєннай..чіто брал Бірлін
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Украинцям своє робить - значит учиться у поляков, которые при всем при том лет на 25 впереди. А жижу противостояния пускать не надо.
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погоджуюсь з Вами Гаспадін Швейк,що на жижу пратівастайанія(як ви сказали) з боку польських наці забити Куй...
і робити своє - як наші Герої, діди/прадіди в липні 1943 під час антиколоніального повстання
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тролли пятой колонны и реализаторы эфэсбэшных картинок празднуют большую халяву. Перепечатывай картинки и тексты от команды кремлевских пропагандистов под американским флажком сидящей и греби рубли. 140 комментов с картинками эфэсбэшниками за два часа выставленных троллям и реализаторам на долго хватит.
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Давайте, продолжайте играть в одни ворота, так вам этого мало, вы ещё и вратаря хотите снять.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПосол в Польше Дещица об УПА: "Безусловно, надо осудить те военные подразделения, которые совершали убийства мирного населения"
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