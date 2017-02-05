Посол в Польше Дещица об УПА: "Безусловно, надо осудить те военные подразделения, которые совершали убийства мирного населения"

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Антикацапскую капчу,
Чтоб ни один мудак не мог
Е@ать мой ясный, серый мозг.
Чтоб буквы были как алмаз -
IDi tьi nAXyi, piDArAs.
https://dadan1.dreamwidth.org/
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ГЕРМАНИИ ГОСПОДИНУ ИОАХИМУ ФОН РИББЕНТРОПУ
Берлин
"Благодарю Вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной."
И. Сталин
http://politolog.net/analytics/stalin-gitleru-nasha-druzhba-skreplena-krovyu-arxiv-gazety-pravda/
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Включаємо СПАМОкацапоКосілку.
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Про жертви рiзнi джерела дають такi відомості: 800 чоловiк, а за даними радянської «Iсторiї мiст i сiл Ровенської областi» ця кількість складала 615 чоловiк.
...подвиги польських наці,проти украінців на Украіні...
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«Весною 1943 року я вступив у пляцувку, до якої мене залучив комендант пляцувки Цихус Станіслав Федорович […] Польська пляцувка складалася з чоловіків польського населення, які всі були озброєні, підкорялися всі учасники пляцувки своєму коменданту. А в цілому пляцувки перебували в підпорядкуванні німецького карального органу СД. Із СД комендант отримував усю зброю і боєприпаси. Польські пляцувки спільно з німецько-польською поліцією і гестапо під виглядом знищення бандерівців їздили на озброєні бандитські напади з метою знищення українського населення, а також з метою його грабунку. […]
Під приводом боротьби з бандерівцями я серед інших учасників пляцувки, маючи ненависть до українського населення, їздив на випади з метою вбивств і грабунків українського населення. На випади я їздив у такі українські села: Словатичі, Хопнів, Суськ, Свози, Кульчин Ківерцівського району Волинської області. У село Словатичі нас їхало на підводах чоловік 70-80, це було влітку 1943 р. Під'їхавши до села, ми почали стріляти по будинках для того, щоб населення кидало своє господарство і тікало, а ми, тим часом, забирали їх майно, хліб та одяг, а потім спалювали будинки та їхали із села.
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«При паленні і мордуванні 1944 р. православних сіл і населення на Грубешівщині поляки проявляють нечувану нелюдську жорстокість, мордуючи по селах православних усіх підряд. У селі Молодятичах один із напасників, що був у формі польського офіцера, вхопив за ногу маленьку дитину місцевого православного війта гміни і розбив її головою об підлогу… У селі Сагрині було помордовано у жорстокий спосіб понад 700 осіб переважно старців, жінок і дітей…»,- у відчаї писали холмські єпископи на чолі з митрополитом Іларіоном у зверненні «Рятуйте нас від польського мордування» 30 квітня 1944 року.
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Просто нация торгашей немножко подохренела и возомнила себя панством великим. Шляхтичi засратi! На самом деле сцыкуны они все и тупо боятся конкуренции: и голландцы, и поляки...и т.п. Не нужна им сильная, экономически развитая Украина. Поэтому нужно головой кивать и своё делать потихоньку. По большому счёту, на Западе нас должна интересовать НАТО. И целостность ЕС нам пофиг! Пусть проводят референдумы - отсоединяются, нам так легче торговать с ними будет.
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но, к сожалению, все они уже работают таксистами".
Уинстон Черчиль.
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Он сегодня совсем больной.
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Украінці довго запрягали,алe...в липні 1943 вибухнуло антиколоніальнe повстання по винищeнню польських наці.
..і вам слава сині гори
крицeю окуті
і вам лицарі вeликі
богом нe забуті
борітeся - поборeтe!
хай Бог помогає
з Вами правда
з Вами сила
і Воля Святая..
і Воля Святая
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А о "хуюоествах" Армии Крайовой кто будет пшекам напоминать, чтобы не гавкали?!!
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ГЕРМАНИИ ГОСПОДИНУ ИОАХИМУ ФОН РИББЕНТРОПУ
Берлин
"Благодарю Вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной."
И. Сталин
http://politolog.net/analytics/stalin-gitleru-nasha-druzhba-skreplena-krovyu-arxiv-gazety-pravda/
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Roditely k vam vopros: Nado li nam otravit ih zhizhn? Po moemu ne nado, no vy golosuite kak hotite!
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вирізали дeсятки тисяч украінських дітeй(там вищe є посили на праці украінських істориків).І 75-річчя "подвигу" яких, в цьому році будe святкувати польсько-нацистський уряд Качінскава?
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упертий дурень.
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Б-г-гы-гы !!!
"идеолог" рускаго мира Проханов КимЧенЫну челобитную написал.
просится в состав Северной Кореи.
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...Именно поэтому я обращаюсь к вам, товарищ Ким Чен Ын, с просьбой ознакомиться с этими суждениями, и возможно, вы соблаговолите откликнуться на них своим комментарием.
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жесть просто=))))
https://www.youtube.com/watch?v=BoigBBKbGtY
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Лучше бы этот горе экс-министр иностранных дел продолжал петь.
"Путин )(уйло Ла-Ла-Ла-Ла..." у него лучше получается.
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Бог собрал троих типа братьев украинца,грузина и рюсскага и говорит:
Даю каждому из вас 5 000 долларов,через год вернусь проверю ваши успехи.Прошел год пришел Господь к грузину:вокруг сады цветут,виноградников полно,апельсины мандарины лимоны,дом 2 этажа построен и детей тройня родилась..
Пришел Господь к украинцу:стадо коров,телят 100 голов,курей утей гусей полно и жиночка хлеб соль подаёт Господу..
Пришел Господь к рюсскаму : Емеля на печи полуголый на мать орёт : слыш старая, приняси сивухи кружку да поскорей,шойся у мине в грудях пожар гарить и скоро забухаить,позови Феньку саседку да Ивана-Дурака с КацаПетовки,с ними бухать буду...
Удивился Господь, да пошел молча восвояси..
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і робити своє - як наші Герої, діди/прадіди в липні 1943 під час антиколоніального повстання
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