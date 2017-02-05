Херсонец ранил ножом 6 человек, в том числе ребенка

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V Estonii net malenkih znatshenii !
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I togda s kem tam budesh... vybory ne otshen naverno...
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Уверен на все 100% этот чел с ножом герой АТО.
А эти "порезанные" - реальные бытовые сепаратисты. Громко певшие запрещенные песни на русском языке.
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