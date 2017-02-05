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Тему создал: Цензор.НЕТ

Херсонец ранил ножом 6 человек, в том числе ребенка

В Херсоне мужчина ранил ножом 6 человек. Нападавший задержан.

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6 чел... Пока добрался до Мужчиы? Или всего только 6 чел было?
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Видно мужик спать хотел, а тут наверно танцьі в хрущовке и сон ...ну вь поняли.
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Не було там танців, про це казали усі інші сусіди. Там той чувак неадекват - не працює, жив з мамою, конфліктував з усіма сусідами і погрожував порізати.
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К теме статьи ваш комментарий не имеет отношения.
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есть подозрение, что "бухих кацапов" было не менее 6, включая ребенка...
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Когда люди безоружны, вооружённый ножом безумец может перерезать многих, но на защиту имеют право только вооружённые власть имущие, остальные приравниваются к траве.
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Надо было перфаратором стену долбить)))И громкий праздник прервал бы и срок не получил бы!!!
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V Estonii takoe polne vozhmozno,no sledushi den togo ubitsu budut tozhe pohoronjat!
V Estonii net malenkih znatshenii !
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Attakuesh i budesh v tjurme v estonii? Vrjatli takoe hotshesh.
I togda s kem tam budesh... vybory ne otshen naverno...
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А киевлянин, а одессит? Вам корону бьі снять, глядишь циркуляция крови восстановится...
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Да уж...
Уверен на все 100% этот чел с ножом герой АТО.
А эти "порезанные" - реальные бытовые сепаратисты. Громко певшие запрещенные песни на русском языке.

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с нашего подъезда съезжала семья алкашей,так мы всем домом их провожали,праздник в доме на неделю.А то хотели всем домом на них килера нанять,что бы он их укакошил.Чуть не взяли грех на душу.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныХерсонец ранил ножом 6 человек, в том числе ребенка
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