Переговоры Порошенко и Трампа: особое внимание уделено урегулированию на Донбассе

Кацманавт, Alter Nator, Иван Афанасьев, Kirim Ukrainali, Илья Гуляйпольский 5914cfa3, Murlin Murloff, Vasyl Shevchenko, Иван Иваненко a10c444c, Люцифер, Constantine Malkovich, Герхард Шрёдер, Роман Фил, tihon, Ali Hasan, Igor Beloff, Berko Berko, Татишо, Senator S 01a656ec, Александр Малышенко, Леонид Днепр, сам прихожу, Андрей Шевченко 73396fdd, Vitaliy Shvorak, To Response, лао-цзы-дун, Vedana, сепаратизму смерть, yeah, Джамал
Ответить
Ответить
в разговоре с Трампом ПОП рассказал о своём плане !!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
мені також не подобається порошенко, якого ви вибрали, але чого постити всяку дурню.. а ти б більше зробив?.
Ответить
они должны заставить Трампа , не пресмыкаться перед пуйлом.
Ответить
Ответить
ссылаясь на опубликованное заявление Белого дома по результатам разговора двух лидеров, где говорится о "конфликте Украины с Россией" - США дали понять, что считают РФ стороной конфликта на Донбассе.
цього хіба мало для першої телефонної розмови?.
Ответить
http://www.economics-prorok.com/2017/02/blog-post_58.html
Радикально продажный Ляшко разразился накануне громкими воплями против сотрудничества Украины с МВФ, разместив у себя в Фейсбуке обращение к президенту, премьер-министру и спикеру с данным требованием.
Конечно, нельзя исключать, что таким способом Ляшко всего лишь надеется приподнять свой электоральный рейтинг, сильно пошатнувшийся в связи с недавними коррупционными скандалами вокруг его мерзкой персоны.
Напомню, в начале прошлого месяца Ляшко круто отдохнул на курортах далекого Таиланда. При этом, как официально сообщила НАПК, главный радикал «забыл» внести в Единый государственный реестр деклараций данные об этом своем дорогостоящем заморском вояже.
А в конце января СМИ сообщили, что Ляшко еще и радикально прибарахлился недвижимостью - купил дом и два земельных участка стоимостью 15 млн грн в пгт Козин Киевской области (речь идет о доме площадью 550 кв. м. и два земельных участка общей площадью 0,6 га).
Однако очень вероятно, что Ляшко своими воплями в адрес МВФ сейчас выполняет очередной заказ Порошенко.
Опять таки напомню, с ноября прошлого года политическая проститутка Ляшко (и его фракция в Раде) прилежно исполняет заказ Банковой по поливанию грязью Тимошенко. А совсем недавно Порошенко нанял главного радикала еще и в кампании против блокады оккупированного Донбасса.
Нетрудно догадаться, для чего Банковой ныне понадобились выступления против МВФ. По-видимому, Порошенко опасается (или точно знает), что очередной транш МВФ Украине больше не светит, и вот в качестве «отмазки» ему могут понадобиться вопли Ляшко против МВФ. Мол, политики и общественность выступают резко против требований Фонда к Украине, поэтому власть не смогла пойти на выполнение этих требований.
Тогда как главным или одним из главных условий МВФ к украинской власти является необходимость реальной борьбы с коррупцией, ультиматум относительно чего Фонд огласил еще в ноябре прошлого года. Ну а Порошенко, понятно, не может выполнить данное требование, поскольку он возглавляет коррупцию в Украине...
Ответить