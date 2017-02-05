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Теги: переговоры (3092) Порошенко (12179) сотрудничество (561) США (11915) Донбасс (12635) Цеголко (112) Трамп (790)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Переговоры Порошенко и Трампа: особое внимание уделено урегулированию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом.

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Сдаётся мне - это, мягко говоря, не совсем то, что мечтали бы услышать от США большинство присутствующих...
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завышенные ожидания - признак заниженного умственного развития.
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Диванні вояки пропонують перемогти РФ і зруйнувати Кремль. Чим не альтернатива?
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Хотелось бы видеть оригинал, а не пересказ "кагбылонасамомделе" штатного холуя.
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Почитав.. багата срачу.. в чому проблєма?.. з'явилась нова висока політична фігура на міждержавній арені.. і, звісно, як у будь якому колі колєг, людям треба познайомиться.. і перша телефона розмова - це так би мовити "вверительная грамота".. протокол.. що ви ще з цього хотіли?.
мені також не подобається порошенко, якого ви вибрали, але чого постити всяку дурню.. а ти б більше зробив?.
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республиканцы поддержуют Украину!
они должны заставить Трампа , не пресмыкаться перед пуйлом.
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Не нужно бояться что Украину предадут и сольют США и Европа первыми как всегда это сделают свои "українські" гниди. Потому как нельзя предать того, которий предает и продает сам себя.
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доречі.. до попередньогопосту..
ссылаясь на опубликованное заявление Белого дома по результатам разговора двух лидеров, где говорится о "конфликте Украины с Россией" - США дали понять, что считают РФ стороной конфликта на Донбассе.

цього хіба мало для першої телефонної розмови?.
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Почему радикально продажный рупор Порошенко завопил против МВФ?

http://www.economics-prorok.com/2017/02/blog-post_58.html
Радикально продажный Ляшко разразился накануне громкими воплями против сотрудничества Украины с МВФ, разместив у себя в Фейсбуке обращение к президенту, премьер-министру и спикеру с данным требованием.
Конечно, нельзя исключать, что таким способом Ляшко всего лишь надеется приподнять свой электоральный рейтинг, сильно пошатнувшийся в связи с недавними коррупционными скандалами вокруг его мерзкой персоны.
Напомню, в начале прошлого месяца Ляшко круто отдохнул на курортах далекого Таиланда. При этом, как официально сообщила НАПК, главный радикал «забыл» внести в Единый государственный реестр деклараций данные об этом своем дорогостоящем заморском вояже.
А в конце января СМИ сообщили, что Ляшко еще и радикально прибарахлился недвижимостью - купил дом и два земельных участка стоимостью 15 млн грн в пгт Козин Киевской области (речь идет о доме площадью 550 кв. м. и два земельных участка общей площадью 0,6 га).
Однако очень вероятно, что Ляшко своими воплями в адрес МВФ сейчас выполняет очередной заказ Порошенко.
Опять таки напомню, с ноября прошлого года политическая проститутка Ляшко (и его фракция в Раде) прилежно исполняет заказ Банковой по поливанию грязью Тимошенко. А совсем недавно Порошенко нанял главного радикала еще и в кампании против блокады оккупированного Донбасса.
Нетрудно догадаться, для чего Банковой ныне понадобились выступления против МВФ. По-видимому, Порошенко опасается (или точно знает), что очередной транш МВФ Украине больше не светит, и вот в качестве «отмазки» ему могут понадобиться вопли Ляшко против МВФ. Мол, политики и общественность выступают резко против требований Фонда к Украине, поэтому власть не смогла пойти на выполнение этих требований.
Тогда как главным или одним из главных условий МВФ к украинской власти является необходимость реальной борьбы с коррупцией, ультиматум относительно чего Фонд огласил еще в ноябре прошлого года. Ну а Порошенко, понятно, не может выполнить данное требование, поскольку он возглавляет коррупцию в Украине...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПереговоры Порошенко и Трампа: особое внимание уделено урегулированию на Донбассе
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