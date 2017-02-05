Российские хакеры не сумели взломать компьютеры правительства Нидерландов, - СМИ

Российские хакеры из группировок АРТ28 и АРТ29 несколько сотен раз пытались получить доступ к базам данных членов нидерландского правительства, а также к компьютерам в офисе премьер-министра Марка Рютте.
Кацманавт, Alter Nator, Иван Афанасьев, Kirim Ukrainali, Илья Гуляйпольский 5914cfa3, Murlin Murloff, Vasyl Shevchenko, Иван Иваненко a10c444c, Люцифер, Constantine Malkovich, Герхард Шрёдер, Роман Фил, tihon, Ali Hasan, Igor Beloff, Berko Berko, Татишо, Senator S 01a656ec, Александр Малышенко, Леонид Днепр, сам прихожу, Андрей Шевченко 73396fdd, Vitaliy Shvorak, To Response, лао-цзы-дун, Vedana, сепаратизму смерть, yeah, Джамал
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
усиливайте санкции и валите цены на нефть-газ напуй!!! нельзя ни малейшего риска допускать, что силы пуйла окрепнут!! иначе всем писда!!
Ответить
Собственно фильма.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Vrjatli, v Estonii tsentr Giberbesopastnosti NATO?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить