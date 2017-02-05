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Теги: Нидерланды (674) Россия (68581) хакер (541) кибербезопасность (80)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российские хакеры не сумели взломать компьютеры правительства Нидерландов, - СМИ

Российские хакеры из группировок АРТ28 и АРТ29 несколько сотен раз пытались получить доступ к базам данных членов нидерландского правительства, а также к компьютерам в офисе премьер-министра Марка Рютте.

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Казламордые с интернетом - мартышка с гранатой.
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Ну что,тюльпаны обкуреные,может пора с хуйла санкции снять?
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Лучше лижите ж... кацапам! Продуктивнее, и по-антиукраински!, гребанные "демократы" из Нидерландов....
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Российские хакеры не сумели взломать компьютеры правительства Нидерландов,

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это скажите спасибо что не бомбы и не ватные хулиганы
усиливайте санкции и валите цены на нефть-газ напуй!!! нельзя ни малейшего риска допускать, что силы пуйла окрепнут!! иначе всем писда!!
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ОФФТОП - зато в Ижевске прослали НАХ ЕдРософф, может скоро начнется? и они займуться собственной страной, и оставят в покое Украину?
Собственно фильма.
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Правильно, защита писалась под влиянием канабиса...
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Российские хакеры не сумели взломать компьютеры правительства Нидерландов. Те компы хихикали в ответ на запросы, ржали невпопад, и вообще вели себя неадекватно
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И после всего высказанного в коментариях еще и попруться с протянутой рукой. И смех и грех.
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Гичего странного. "Успех" парашных хакеров объясняется только тем, что никто в нормальном мире не ожидал, что страна-бензоколонка начнет "ломать" правительственные сервера. Когда поняли угрозу, усилил защиту. Все просто.
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Все вірно,вони придумали компи,інтернет,щоб працювати,спілкуватися між собою,а кацапи досягнення цівілізації перетворюють в зло.
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Beda kakoe, mozhet Niderlandy polutshili nemnoshko pomoshi ot Estonii?
Vrjatli, v Estonii tsentr Giberbesopastnosti NATO?
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I k Hakerom, privet: my postoraemsa shtob vsh nos byl v govne kak vy privykli, kogda peredumaete,vy v zolote....
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все эти сракеры способны взломать только почту бабы мани у которой пароль 123. более-менее приличный пароль ломануть невозможно практически сто касается банков, и правительственных структур. то БЕЗ КРОТА внутри этих сетей имеющео доступ к паролям взлом не возможен. конечно это тоже весьма непростое дело, но никакого таланта программиста не требуется. программист способный извне ломануть серьёзную систему не будет рисковать, а устроится на работу где легально и гарантированно будет получать деньги сопоставимые с криминальными. так что в случае взлома системы ищите агента кгб среди персонала. и конечно только абсолютные идиоты ставия в компьютер чекистского агента касперского (автора 99% вирусов)
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хотели компромат на хуйла в Гаагу уничтожить...
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може они выпить искали?вот и взламывали все подряд...надо отдельно держать пюзирок бояры-и все наладится
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Кацапські "хакери" мають знати що RIPE знаходиться в Голандії. І зал*патися з тими, хто регулює їхній кацапський Інтернет - це вже екстремальний ідіотизм
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские хакеры не сумели взломать компьютеры правительства Нидерландов, - СМИ
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