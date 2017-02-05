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Материалы по теме:  Взяточники
Теги: взятка (3400) задержание (5018) интернет (1330) киберпреступление (215) мошенничество (622) Нацполиция (5879) киберполиция (36)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Майоры киберполиции в Житомире "погорели" на взятке в тысячу долларов. ФОТОрепортаж

Двое сотрудников полиции в Житомире задержаны при получении взятки.

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что у сабакова не реформа на выходе с нее получаются взяточники барыги мусора гггг
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хронически недовольный дебил-провокатор! Хирурги тоже не нужны, потому, что делают больно... Идиот!
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Да ты хоть знаешь сколько эти светлые люди потратили на курсы Программистов , шоб умело снять винт с системника , и получить доступ администратора потом на базе ...
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Та задолбала уже эта Киевская Хунта патриотов сажать!!!
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А где антоха пропал,главный его перл и наркофронта,мы создали новую полицию
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любимя жена антонина сабакова ща стирает пеленки ей некогда давать коментарии по поводу кибервзяточников -и ети люди запрещают пользоватся интернетом в корысных целях
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За такое "госслужащий" должен получать минимум 20 лет с конфискацией...
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за такое полицаи должны садиться в камеру с обычными ворами. и все
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нет. за Любое преступление полицаи должны сидеть с Народом. а уж дело Народа научить их не совершать преступлений
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Гнилые предатели Родины во время войны заслуживают самой суровой кары!!!! Браво, житомирскому СБУ!
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В новой полиции не может быть званий выше лейтенанта,все что выше,это старые мусора перекрашенные сАбаковым.
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Шо то они сегодня план перевыполнили. Ведь уже одного взяточника поймали раньше. Оставили бы на завтра следующего. А то так всех переловят и шо потом делать?
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кибер-мусор ничем от простого мусора не отличается((
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Майоры киберполиции в Житомире "погорели" на взятке в тысячу долларов. ЛОШАРЫ :
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С каждым днем список удлиняется и всё меньше надежды, что у наших людей что-то вдруг в мозгах изменится........это наверное уже рефлексы собаки Павлова. Взятки - наше всё!!!!
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Словили - плохо! Не словили - плохо! А что, хорошо? господа нытики, провокаторы и антиукраинцы?...
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биткоинами нужно было брать, двоечники )))
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А что это за копрофилка гриша мокрощелка?? Далеко пойдет в вылизывании анусов власти))
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А шож вы хотели от таких полицейских. Набирали же по конкурсу. Требования для киберполиции: специалист по информационным сетям, программированию; опыт работы в не менее три года; зарплата 7 тыс. гривен в месяц. Гы-гы-гы. Я только представляю кто туда попал на 7 тыс. Гы-гы-гу...
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ПРосто ...кАзли ! Не могли прогнати по *електронці* !?...А ще *борцуни з кіберзлочинами * ..ПС ...Там здається на посвідченні *заст нач.відділу !
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Придурки-работать в киберполиции и брать наличкой!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМайоры киберполиции в Житомире "погорели" на взятке в тысячу долларов. ФОТОрепортаж
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