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Теги: Брагинский (11) Киев (16160) Метрополитен (357) строительство (1663)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Две станции метро на Виноградарь могут стоить 5 млрд грн, - глава Киевского метрополитена Брагинский

Строительство двух станций Киевского метрополитена на массив Виноградарь обойдется в 5 млрд грн.

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после всех просмотренніх сумм депутатов, судей и прочей нечести могу сказать лишь - всего то?
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Надо не на "Мостицкую" вести промежуточную станцию, а на Интернациональную площадь!
На Мостицкой - только небольшой райончик с новостроем. И они заплатили немалые взятки в Киевраду для того, чтобы к их микро-массивчику провели метро.
А на самом деле, метро на Интерплощади - это:
1) близость к метро для всего немалого района улиц Туполева, Щербаковского и других,
2) это - удобная конечная для автобусов на Пущу-Водицу, Гостомель,...
3) это - прямое метро, от которого станет 5 минут пешком до самого крупного городского кладбища Берковцы. Люди пожилого возраста оценят. Потому что сейчас пихаться от метро Лукьяновки в 23й троллейбус в поминальные дни... Жестокая пытка.
Но БАБЛО, может перевесить...
ВИТАЛИК! Ты слышишь нас???...
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Ну хоть иногда мозг включай. С Сырца, а это нынче конечная на Интернациональную метро тянуть? В никуда, а потом два раза по 60 градусов разворот делать с 2 лишними станциями? Кроме того, только на Сиозерке может быть депо, т.е. она полюбе конечная. Если строить как ты хочешь, то вариант только один - на Виник это метро и не идет.
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Кому война, а кому отпуск и плевать на ситуацию в Авдеевке и Украине в целом.
Ляшко проводит отпуск когда гибнут украинские солдаты в Авдеевке и ему абсолютно наплевать на ситуацию в Украине ведь загар превыше всего.Так же на ситуацию в Авдеевке, наплевала Тимошенко и ей все равно что происходит в Украине. Так же ни одного комментария от Савченко, ее мамы и сестры, которые совсем недавно фактически не вылазили с экранов телевизора.

Придет время когда эти организмы скажут - Голосуйте за нас СКОТИНЯКИ!!!!

Так же, пока в Авдеевке гибнут защитники Украины и мирные люди, Семенченко и некоторые добровольцы блокирует уголь, хотя в то же время у блокировщиков под самым носом проезжают под завязку забитые ахметовские фуры которые везут гуманитарку террористам в Донецк. Не понятно как будут делить дорогостоящие рации закрытого типа террористы в Донецке, Авдеевка нуждается в реальной помощи, но ни Семенченку, ни Ахметову до жителей Авдеевки нет ни какого дела.

Эти имбицилы думают что гражданское общество не видит того что происходит на самом деле и в этом их большая ошибка. Популистам на следующих выборах не видать места в ВР, трудолюбивым украинцам уже в поперек горла стоят эти представления. Когда оккупант обстреливает позиции ВСУ и мирных граждан, нужно работать, работать и еще раз работать а не устраивать шапито.﻿
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Нету гражданского общества - есть быдло которое проголосует или за Порошенко или за Юлю ...
10 % опять за кого то нормального проголосуют типа Саакашвили или Грыценка - а после выборов опять дипресуха и понимание того что в Украине Тупые совки и быдло которое ведется на все ватные техналогии ..
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Войну в Украине можно закончить сменив Порошенка на более лояльного к Кремлю президента - это официальное желание путина...
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ты че на приколе - порошенко ставленик кремля явный ...

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Грыценка?

На Гриценка имеется такой компромат что тебе даже не снилось.
Вот часть - и не ставь Гриценка в один ряд из Саакашвили

И напоследок перейдем, к так называемым ягодкам, в деятельности тогдашнего министра обороны Анатолия Гриценко. Оказывается, он сумел продать непонятным фирмам по бросовой цене не один военный городок. В прошлом году этими сделками даже заинтересовалась

Генеральная прокуратура. Например, их интересует законность продажи в 2006 году военного городка в Конче-Заспе неизвестной фирме «Оста плюс». Правда, был объявлен тендер, но конкурс проходил на следующий день после того, как его огласили. Таким образом, в нем принимала участие только одна структура. Она получила городок площадью 24 га (на них находилось 11 разных объектов, в том числе и насосная станция) всего лишь за 10 млн. 11,8 тыс. гривен. В Генпрокуратуре считают, что эта цена гораздо ниже, чем рыночная стоимость городка.

Таким же образом был продан Голосеевский районный военный комиссариат за 6,5 млн. гривен. Эксперты утверждают, что в то время он стоил как минимум в два раза дороже. Таким же образом продали и военный городок №35 в Киеве. За него Министерство получило семь миллионов гривен, а его рыночная стоимость, по меньшей мере, тогда составляла 12 млн. гривен.

В 2010 году Гриценко был замечен за рулем Mercedes GL450, минимальная цена которого составляла 800 тыс. гривен. Кстати, рассказывают, что в города на встречи он приезжает на своем авто, потом пересаживается на машину из категории «бюджетный вариант», которую ему предоставляют соратники, и едет уже к месту встречи. А потом акцентирует внимание на том, что выбирает для своих нужд недорогой транспорт.
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Гриценко живет в Хрущевке у меня на раене - это все Хуйня от порохоботов...
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Гриценко колись переходив умовну планку 3%? То що - нова секта "свідків гриценка"?
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ну и на кой ляд они там нужні?!

ЧИСТІЙ СПАЛЬНИК,относительно ухоженій с прекрасной инфраструктурой,церковь,роддом,поликлиники, школі, садики, агробиологическая станция,развязка - макс 20 мин до 4 станций метро на любую ветку...
метро - єто мусор толпа,торгаши,как мухи навозніе, ціганва и прочая маета..
вон пусть на Троещину строят...там капЄць! им нужней...
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Терористи залишають Макіївку

В мережі інтернет опублікували фото на яких зображено, як бойовики "днр" залишають свої позиції в Макіївці.
"В районі Моноліту. Люди класно спрацювали. Змусили бойовиків залишити позиції", - йдеться у коментарі до фото. http://gazeta.ua/articles/donbas/_teroristi-zalishayut-makiyivku/750740
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Случайно не он "смету на керченский мост" составлял?
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Виноградарь стоит на гористой местности и поєтому возможно лишь метро глубокого залегания.
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не такого глубокого как на Дорогожичах, от Сырца к Виноградарю местность начинает понижаться
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Стоимость строительства километра автобана на три полосы в каждом направлении в Европе составляет от 20 до 100 млн евро.
5 млрд грн = 200 млн долларов.
Сумма на строительство 4-5 км метро вполне реальная.
Но всё равно - каждая копейка должна быть проконтролирована общественностью, даже если она из частного кармана, а не государственная или столичная. Затраты ведь потом лягут на себестоимость перевозок и стоимость проезда.
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Там настоящие профи смету составляют. Комар носа не подточит. Если болтик стоит 423 грн., то это специальный хитросплав и ручная работа. И вот четыре папки с экспертизами о соответствии и две об сэкономленных средствах на закупках.
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а может и 10 млрд. в нашем метро вагоны стоят в 4-5 раз больше, чем у изготовителя. надо японцев пригласить. они сделают в 2 раза дешевле и 2 раза быстрее. и 5 раз качественнее.
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Это не на виноградарь, а в ЖК «Варшавский микрорайон». И станции следует назвать по имени тех товарищей, которые это пролоббировали, чего стесняться
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Денежные средства можно было бы изыскать за счет выпуска облигаций денежного займа.
Их можно было бы распространить среди бабок и теток, которые смогут затем беспрепятственно заниматься продажей семечек, цветов и т. д. в подземных переходах, а то - и непосредственно в вестибюлях.
Также среди будущих владельцев МАФов.
Возможно, среди будущих пассажиров за право бесплатного проезда.
И среди прочих инвесторов и акционеров.
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Я мурею от этого отмывания денег. Вместо этого метро лучше усовершенствуйте медучреждения, соцпомощь, а киевлянам рекомендую зарядкой пешеходной заниматься. Дистанция небольшая - 3.7 км
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Такая сумма поднимается буквально за пару месяцев контрабанды с лугандоном
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДве станции метро на Виноградарь могут стоить 5 млрд грн, - глава Киевского метрополитена Брагинский
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