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Чи дізнається суспільство про доходи "сизих голубів?"

Цього тижня 72 українські посадовці та депутати стали одними з трьох тисяч гостей, які відвідали молитовний сніданок Президента США. Серед високопосадовців були помічені глава національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка, нардепи Оксани Білозір,...

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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧи дізнається суспільство про доходи "сизих голубів?"
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