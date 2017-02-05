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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: Польша (3631) Россия (68581) политзаключенные (544) Сущенко (208)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Союз польских журналистов призывает Россию освободить Сущенко

Союз польских журналистов призывает российские власти немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко.

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Спасибо! Мы как ни будь сами, а то исторические разногласия, знаете ли.
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я бы это "панство" приложил бы от души. И с удовольствием, вспомнил польский.
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ето возвание поляков выглядит как возвание евреев к гитлеру освободить евреев с конслагерей ефект и результат тот же
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Видать слово "немедленно", по мнению союза польских журналистов, в этом заявлении должно было сыграть какую то особую, ключевую роль.
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Да насрать на эти призывы.Война идет.Предадите нас.Завтра это прийдет к вам.
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Ірина Голуб додала 18 нових світлин.
2 год
Сьогодні були в Авдіївці.

Скажу так. Ситуація, яка транслюється по ТБ, в рази перебільшена.
Особисто я не побачила там ніякої гуманітарної катастрофи. Так, в місті нема світла, але по всіх інших ознаках - це типове місто, яких на Донбасі десятки.
В пункті обігріву майже не було людей, за винятком кількох мам з дітьми. Натомість було чимало п'яних чоловіків, які "шкаляли" гроші на цигарки і коли грошей не отримували, дуже щиро ображались зі словами: "Вот так вот значит вы нам здесь помогаете".)
Я ще не встигла вийти з машини, як мене послали). Чула за спиною: "О, еще одна освободительница приперлась".)) Але якось навчилась на це не реагувати.
Буквально через дорогу від пункту обігріву працює магазин, в якому є світло від генератора і є весь асортимент продуктів: від алгольних напоїв і до свіженької ковбаси і тортиків (спеціально заходили, питали, дивились терміни). Загалом, майже всі магазини в Авдіївці працюють і з поставками продуктів проблем нема.
В перший день в наметах МНСників було дуже багато людей, особливо, коли фонд "Карітас" роздавав безкоштовні пайки і гуманітарну допомогу. Зараз з 5 наметів зайнятий лише один.
Сьогодні було відносно тихо. Ближче до вечора обстріли на Промці стали інтенсивнішими.
Цілий день падає дощ. Мокро, холодно і сиро. Шкода наших військових і мнсників і, одночано, переповнює гордість як відважно вони воюють і злагоджено працюють. Думаю, що допомагати, в першу чергу, потрібно їм. МНСники жалілись, що їм не додали 30 бронижелетів, а при обстрілах до них часто долітають осколки.
Звісно, в перший день все могло бути інакше і зараз ситуація могла вже відносно стабілізуватись, але, їдучи в Авдіївку, я чекала побачити справжню катастрофу, однак, по факту, саме місто не надто відрізняється від будь-якого іншого, де йде війна.
Я не мала можливості об'їздити все місто, але не побачила масштабних руйнувань, за винятком, легендарної дев'ятиповерхівки, до якої стандартно прилітає від самого початку війни.
Тепер питання: Хто і для чого створив настільки жахливу картинку по ТБ, що Авдіївку навіть почали порівнювати з Алеппо?
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Многие связывают обстрел Авдеевки с блокадой ЖД путей добровольцами что не взаимосвязанно между собой.
Обстрел Авдеевки не связан с блокадой ЖД путей Семенченко, обстрел Авдеевки произошел сразу после телефонного разговора путина с Трампом после которого путин решил проверить реакцию США на агрессию россии против Украины. Обстрелы Авдеевки прекратились не потому что Семенченко разблокировал ЖД, а потому что США сообщили россии, что поддерживают Украину...
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Начались переговоры Порошенко и Трампа - АП https://www.obozrevatel.com/politics/01392-nachalis-peregovoryi-poroshenko-i-trampa-ap.htm
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Союз польских журналистов призывает Россию освободить Сущенко

Такие действия примерно напоминают выйти в поле и бздонуть со всей силы !
Кого вы призываете етих путинских г@ндонов?В европе совсем уже бахнулись от наивности !
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Посмотрите как над Харьковом жидобендеровцы измываются . Во что они город превратили ?! Каратели!

https://www.youtube.com/watch?v=DjGgQzJFQR8
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСоюз польских журналистов призывает Россию освободить Сущенко
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