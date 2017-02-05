Жириновский - Лукашенко: хотите внутрироссийских цен - становитесь частью РФ

Кацманавт, Alter Nator, Иван Афанасьев, Kirim Ukrainali, Илья Гуляйпольский 5914cfa3, Murlin Murloff, Vasyl Shevchenko, Иван Иваненко a10c444c, Люцифер, Constantine Malkovich, Герхард Шрёдер, Роман Фил, tihon, Ali Hasan, Igor Beloff, Berko Berko, Татишо, Senator S 01a656ec, Александр Малышенко, Леонид Днепр, сам прихожу, Андрей Шевченко 73396fdd, Vitaliy Shvorak, To Response, лао-цзы-дун, Vedana, сепаратизму смерть, yeah, Джамал
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Иль помёрло в утробе Кремля?
Ответить
"бульбофашисты или агрорейх?"
Ответить
19 ч ·
А от і з Білоруссю все не так просто, виявляється, як гадалося крємльовскім... І я навіть не про слаломні піруети бацькі - це те, що на поверхні, а є важливіші, глибші показники соціальних рушень, того, що там, де, здавалось, давно все забетоновано, - починають оживати підземні води... Найточнішу суспільну діагностику завжди дає література (якщо вміти її правильно читати)) - і от, уперше за весь пострадянський час, у білорусів з'явився свій, білоруськомовний бестселер (!!) - "самвидав" і "сампродав" (література білор. мовою функціонує "на правах меншини", наклади в 300 прим. розходяться роками!): "Радіо Прудок" - фейсбучний щоденник, виданий методом краудфандінґу (привіт ґутенберґам 21-го ст.!! http://www.talaka.by/projects/1639/overview). Автор, Андрусь Горват, - 32-літній журналіст, що "дауншифтнувся" з Мінська в прадідівську хату на Поліссі і пише собі звідти про своє щоденне життя "нового селюка", добродушно й щиро - сторінка як сторінка, тільки що - увага! - по-білоруськи (і з непохитним почуттям закорінености!).
І раптом виявилося, що в Білорусі є тисячі людей, які ще пам'ятають цю мову (і реальність) живою - і хочуть мати це все окремою книжкою, і готові за те платити, і бігти в Театр Купали, де за один "день продажу" розходиться весь наклад - 1000 прим., - і просять ще, і плачуть від простих фраз на кшталт "каб цьоплєнька било", згадуючи своїх, іще не зрусифікованих дідусів і бабусь, - якимось чином Андрусю Горвату вдалося зачепити вже, було, заникаючу струну білоруської ідентичности й підхопити-зв'язати минуле й сучасне на живу нитку: тисячі читачів раптом "прокинулись" із пострадянського сну (навіть я, погортавши ФБ @Андрусь Горват@, несамохіть потяглася на полицю за Караткевічем - закортіло перечитати!). І на цьому тлі - справді, зовсім по-іншому сприймаються незалежницькі посіпування Лукашенка "геть від Москви" (як усякий успішний популіст, він мусить відчувати "протяги знизу" ще до того, як вони встигають оформитися в конкретний запит).
...Майбутнє сигналить нам зараз з усіх сторін. Буквально - сурмить в уші. Треба тільки вийняти з них вату (даруйте мимовільний каламбур!)).
Ответить
Ответить