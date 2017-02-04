Террористы из "Градов" обстреляли Сартану и Широкино, - Жебривский

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кадры просто ужасные - там уже даже окопов нет, нет ничего - одна побьеда...
смотрим - делаем выводы...
https://www.youtube.com/watch?v=-mbVnyJ6z-o
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ладно, в двух словах - неубиваемые и непобедимые орки отбили автоматами свою позицию\вхрензнаеткакойпосадке...\ "Алмазы"... пейзаж - все деревья побиты, окопы видать землёй со второй мировой ещё засыпаны\ну в смысле сровняли с землёй...\ страшные сказки о укропских обстрелах, плюс о новых снарядах из АГС, показаны горы испарившихся трупов\ну видно у орков дезинтеграторы боевые появились...\ да - это они в метрах 50-60 от наших позиций гутарят... ну и в конце - съёмок фраза: "вовремя мы оттуда смылись, на фоне автоматных очередей" - фух...
ну ты и Чертяка Вредная - вот я эти три с половиной минуты описывал...
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Служба безпеки України опублікувала телефонні розмови колишнього голови т.зв. народної ради "ДНР" Андрія Пургіна та депутата фейкової народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що терористи ведуть обстріли підконтрольних українській владі територій з житлових кварталів Донецька, передає прес-служба СБУ.
"Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні прес-служби.
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В Приморье военнослужащий РФ уничтожен самолетом при попытке заставить его работать. http://oleg-leusenko.livejournal.com/6261509.html
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-Есть от винтаааааааааааааааааааа!
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куда они дураки лезут...? - а вот фарш цвета визитки Яроша... Совпадение...? - не думаю...(с)
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Після Мінська наші бійці стали просто живими мішенями для ворожої артилерії :
https://t.co/kXIi1hNBOm
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@X_Kyiv
"Макеевка. Русня развернула арту под домами на Восточном. Местные вышли и прогнали нах. На моей памяти - первый такой эпизод."
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