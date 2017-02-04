EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Форум Украины(577380)
  3367  56
Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: боевик (17958) Жебривский (421) обстрел (5387) Донецкая область (3644) ГРАД (215) Широкино (374)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Террористы из "Градов" обстреляли Сартану и Широкино, - Жебривский

Террористы обстреляли из "Градов", артиллерии и танков поселки у Мариуполя. В Сартане повреждены 20 домов, газопровод и трансформаторная.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так вот так . Но главное что минские опять не нарушены !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На фото изображены представители европеоидной расы, негроидной расы и хYйлопитек. Фото ярко демонстрирует доминирование двух первых, высокое развитие - как умственное, так и физическое. А так же тупиковую ветвь развития человечества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
неужели ничего нельзя сделать на упреждение??? ужас((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На упреждение уже все давно было сделано, была свернута кондитерская фабрика в Мариуполе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот..,вот это вот..,это удар..,просто...Ах Шрёдер ты просто хвашист..,я зара всуся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такая же мысль посетила, но не с сегодняшним барыжным труслом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
могу дать ролик посмеяться над орками - как они отбили свою позицию "Алмазы" у наших ребят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только не кричать что я рекламу срувясны делаю...
кадры просто ужасные - там уже даже окопов нет, нет ничего - одна побьеда...
смотрим - делаем выводы...
https://www.youtube.com/watch?v=-mbVnyJ6z-o
 показать весь комментарий
Ответить
 
странно - у меня всё нормально с ютубом...
ладно, в двух словах - неубиваемые и непобедимые орки отбили автоматами свою позицию\вхрензнаеткакойпосадке...\ "Алмазы"... пейзаж - все деревья побиты, окопы видать землёй со второй мировой ещё засыпаны\ну в смысле сровняли с землёй...\ страшные сказки о укропских обстрелах, плюс о новых снарядах из АГС, показаны горы испарившихся трупов\ну видно у орков дезинтеграторы боевые появились...\ да - это они в метрах 50-60 от наших позиций гутарят... ну и в конце - съёмок фраза: "вовремя мы оттуда смылись, на фоне автоматных очередей" - фух...
ну ты и Чертяка Вредная - вот я эти три с половиной минуты описывал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Короче, посмотрел, делают из себя мего-пупер героев, понтов много, а на деле - не очень. Короче все как всегда. Эти д**илоиды даже окопы нормальные не могут вырыть на своих позициях, о чем можно вообще тогда говорить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уверена, что у тебя получилось лучше, чем в ютубе)) спасибо))
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну какие-то окопы есть, но где они, не поймешь, авторы видимо предполагают, что им поверят на слово, что это позиция "Алмаз".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как говорит мой племянник(мальчику 23 года) дядя не - выёживайся. Не только мона, нуна!!! Блин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мама вообще не любит говорить об национальностях - она бережёт нервы против детей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
3 года идет война.Может уже пора положить на договоры.Чурка в оон все равно брешет гандон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так и будет, пока поаные ху..лопы и их дешевые лугандоно-домбабвийские помощнички не будут получать моментальные и неотвратимые ответки вне зависимости откуда стреляют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
давайте заставим ООН (обеспокоенную Агранизацию) каждый раз высказывать Абеспокоенность, шоб им аж икалось там!!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
а зрада все ко-ко-ко,ко-ко-ко....ну давай нарушим,ну давай нарушим...как то предательский внутренний голос из анекдота
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Принцип выжженной земли. Перед смертью хотят надышаться!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gAj1nLFIggs
Служба безпеки України опублікувала телефонні розмови колишнього голови т.зв. народної ради "ДНР" Андрія Пургіна та депутата фейкової народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що терористи ведуть обстріли підконтрольних українській владі територій з житлових кварталів Донецька, передає прес-служба СБУ.

"Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні прес-служби.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Немного психологической разрядки как обычно тема рашистские самолеты
В Приморье военнослужащий РФ уничтожен самолетом при попытке заставить его работать. http://oleg-leusenko.livejournal.com/6261509.html

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-От винта!
-Есть от винтаааааааааааааааааааа!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прошу обратить внимание на расцветку лопастей - однозначно бандеровские...
куда они дураки лезут...? - а вот фарш цвета визитки Яроша... Совпадение...? - не думаю...(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоесть он таки его завёл. Или у самолёта нервный тик был?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
военный ватник-фарш или "он уже никогда не посмотрит фильм Крепкий орешек 2"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вадим ‏@TroshV 1 ч.1 час назад
Після Мінська наші бійці стали просто живими мішенями для ворожої артилерії :

https://t.co/kXIi1hNBOm


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
можно подумать, что до того Минска у нас потерь меньше было
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему-бы Гадюху савченко не пригласить,что-бы она извинилась перед "сепарами"? На коленях желательно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока такой плотный обстрел, они всей семьёй молчат. Потом говорить будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот бляди Еще кто то есть против блокады Перекрыть нахер все и пункты пропуска в том числе ,пускать раз в месяц Инадо им пару раз ответить и похер шо грады стоят среди жилых домов Пусть жельцы выходят и убирают Мусор
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хз, могут и на Мариуполь лезть, ведь лезли уже. Если по ж/д дороге то Сартана а за ней Мариуполь. Это очень близко. Уже было, что и поезда не ходили
 показать весь комментарий
Ответить
 
жебривский -ты барыга ..любой другой бы погял .что от кцапов только от такие подарки и ждать стоит-ты ж с ними торговал!кому ты щас трешь?уепуй с должности тогда
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ав нашіх "великих"хенералах та головокомандучих яєць то нема......шо ответку луснути,слабо....чи за Іловайськ ніхто не відповів,договорняк краще з фашистами расіянськими...?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
ХКиїв ‏@X_Kyiv

"Макеевка. Русня развернула арту под домами на Восточном. Местные вышли и прогнали нах. На моей памяти - первый такой эпизод."



 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныТеррористы из "Градов" обстреляли Сартану и Широкино, - Жебривский
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Orion Z, Денис Федотов 57fd6e49, Murlin Murloff, Владимир Федоренко 10c2624d, Олег Петрович ed2c8e0a, , armamagedoniks, владимир викернесов, Oljik, Иванко, Ali Hasan, Андрік, Serhios Bond, Papa Papandreus, Geo, Yevgeniy Balalaykin, Garsia UA, Teodor Darrizer, Одесса best, vad kot, Сергій Українець, Alexei Skibo, Вася Неважно, Георгий Мокрицкий, Николай Балаганов 2088d533, Андрій Польщенко, Роман Іванович, Alex Sokolov 0d8421f8, Greg Rabinovich 6cb49a48, Клиф, Илья Гуляйпольский 5914cfa3, Jancis, Sergiy Yatsenko acffbe85, слава загоровский, Vedana, olele, хахахаха, 133133, Кря-кря, Лео Кот, Serg1969, Sophia-Maria Duglass, Артур Артуров eb067f42, Глеб Жеглов 2578b002, злой крот, RussianChuckcha, Stephan Bil
 Всего на сайте: 140 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти