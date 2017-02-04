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 Форум Украины(577380)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Великобритания (1485) Крым (18907) моряки (200) порт (240) санкции (5875)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина сообщила Международной морской организации о недействительности выданных в оккупированном Крыму документов моряков

Украина проинформировала Подкомитет по человеческому фактору, подготовке и несению вахты Международной морской организации (ИМО) о недействительности документов, выдаваемых морякам на территории аннексированного Крыма и Севастополя.

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Вообще-то с этой проблемой крымские мореманы сталкиваются с самого 2014 года.
Только моряки с головой ходят по украинским документам и нанимаются через украинские компании, а вот с ватными на всю голову... Ну, как всегда на рашке )))))
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житель юговостока акцентировал внимание на ЗРАДЕ


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это не гидота, а явка с повинной.

20.02.14. овощ был президентом Украины и ни одного повода для "возвращения" не существовало.
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лучше поздно...
А можно было тоже самое сделать года 2-3 назад...
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да и ты могла бы Нобелевскую премию получить лет 10 тому назад...
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Ну ка, ватнечки, поиграйте в Феникса - возродите из пепла свои украинские паспорта!
Не, не выходит? Тяжело быть по пояс деревянным, да? )))))))))))
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Та писать всякую хрень можно, а реально. Проще гражданину педерации украинское гражданство получить, чем крысчанину это гражданство восстановить
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А что им мешает получить документы в какой-нить Анапе или ином Зажопинке-на-Дону?
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Легко,приезжаешь в Херсон,говоришь ,шо потерял украинский паспорт и получай
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15 июля 2017 ещё не наступило, обычно обещанного три года ждут. Рановато власти объявили.
В ГААГУ тоже "вчера" буквально заявили. Яныку предъявили. Пока это все достижения. Ждём новых ещё три года!!!
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Поедут на материковую кацапию. Только там это удовольствие в разы дороже. А без того аусвайсу не один агент на пароход даже юнгой :D не возьмет. Себе дороже
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никуда они не поедут.... там хитрая процедура выдачи связанная с портами каким то образом...

кому интересно - читайте их выдрыги

http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=1&t=322910&start=26900
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А до этого Морская организация не знала об этом ? Или это кого то устраивало ???
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все сделано вовремя и расчетливо. подошел срок пересдачи по украинским документам. а крысеныши повыкидывали украинские паспорта. вот что теперь им делать? а ничего... их тупо кидают местные крюинговые агенства через колено.... лохи крымские
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А могут, к примеру, как выше кто-то написал, приехать в ту же Одессу, заявить, что паспорт утерян - получить новый и по нему переоформится?
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конечно могут. Но вопрос то там проблема в том что вроде такие документы могут выдавать начальники портов Украинских портов. Херсон, Николаев, Одесса. я всех тонкостей не знаю, но то что вата воет и возмущается - факт
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поправка - капитаны портов. Глянул сейчас свой паспорт моряка выданый мне в 1993 году еще совкового образца - там стоит страна Украина
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ОБСЛУЖИВАНИЕ УКРАИНСКОГО ПАСПОРТА ДЛЯ КРЫМЧАН!11:49 / 30 июняВ Новотроицком (Херсонская область) с 3 апреля работает специально выделенное подразделение ГМС, обслуживающее крымчан по паспортным вопросам.

В подразделе можно:
• получить паспорт гражданина Украины по достижению 16-летнего возраста;
• вклеить в него фотографию по достижению 25- и 45- летнего возраста;
• заменить паспорт в связи с изменением фамилии;
• восстановить утраченный и испорченный паспорт;
• подать документы для оформления загранпаспорта и проездного документа ребенка.

В случае каких-либо недоразумений или отказов со стороны работников службы, звонить:
(044) 278-50-30 (горячая линия ГТС Украины)
(044) 253-71-09 (Сектор по вопросам предотвращения и выявления коррупции)
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Только непонятно сколько обращается людей и основание вьідачи паспортов.
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даже утерянный паспорт можно получить только предъявив заявление в полицию. раньше еще было обязательным публикация в прессе. Но потом вроде отменили. Не так так все просто...

на то же севас форуме есть огромная и активная ветка на тему вклейки фотографий, получения украинских документов и прочего околотемного флуда
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Это получить кацапский в крыму без украинского проблема,надо ехать в ростов писать заяву,они делают запрос к нам, там мозгодрочка конкретная,а восстановить украинский в Херсоне легко,заява об утере и получи
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опять тупые отмазки лепить будешь?

Документы для восстановления паспорта: заявление о потере или похищении паспорта, в котором указываетсяместо, время и обстоятельства потери или похищения, составленное по определенному образцу;две (или три - в случае получения утерянного паспорта в другом подразделении службы) фотографии размером 3,5х4,5 см;свидетельство о рождении, о браке (расторжении брака) - при наличии;справка из ЖЕКа о регистрации (прописке);квитанция об уплате государственной пошлины, или документ об освобождении от уплаты;копия постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по обращению в РОВД о краже паспорта;

http://travel.tochka.net/9250-chto-delat-esli-poteryali-pasport/
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Справка из жека и остальньіе документьі после оккупации не должньі признавать. Действительно вижу, что у крьімчан появишись проблемьі.
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Шо ты корчишь из себя грамотея охрененного,это обычная процедура,я написал просто о заяве,зачем мне писать про жек и про фотографии если все об этом знают,а ты всегда таким умным хочешь казатся и кого то принизить,сразу начинаешь ,шо крысчане в попе кто порвал,а потом сам процедуру постишь когда тебе показали,но отмазки лепит кто то другой,типичный стиль кацапа
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ты идиот - расскажи в каком месте крысы будут все эти документы получать. ты невежа. причем феерический. еще и с отсутствием логики напрочь. но при этом ты постишь всякую хрень даже не удосужившись копнуть чуть глубже. так что засыхай.... ты опять сходил мимо....
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я для тебя специально выделю ключевые моменты с которыми у крысенышей реальные проблемы

Документы для восстановления паспорта: заявление о потере или похищении паспорта, в котором указываетсяместо, время и обстоятельства потери или похищения, составленное по определенному образцу;две (или три - в случае получения утерянного паспорта в другом подразделении службы) фотографии размером 3,5х4,5 см;свидетельство о рождении, о браке (расторжении брака) - при наличии;справка из ЖЕКа о регистрации (прописке);квитанция об уплате государственной пошлины, или документ об освобождении от уплаты;копия постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по обращению в РОВД о краже паспорта;
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То есть им нужньі украинские документьі. Только тут бьі ограничения для них должньі бьіть. Имеющим гражданство россии украинские документьі давать нельзя.
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ну они же не говорят что у них есть гражданство лаптеносии. но на получении паспорта для моряка-подфлажника проблемы не заканчиваются... более конкретно расскажет Андрей из Мариуполя (Шевченко). Я к этой теме только краечком...
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Так написано же,шо непонятно,а сколько обращается какая уже разница,все восстановят.кто и порвал и сжег и спрашивать никто не будет,потерял так потерял,на новый
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мои коллеги из Крыма ещё 2.5 года назад ржали с ватных идиотов, которые сменили украинские морские документы. их немного - где-то 1 из 10, и большинство до сих пор сидят без работы))
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Фсё! Теперь "Кузя" отплавался. А копчёная скумбрия заканчиваецца!
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Та я отличаю военный флот от других. Просто шутка юмора.
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Ну в каждой шутке... "Кузя" действительно отплавался - встаёт на кап.ремонт в Северодвинске на несколько лет.

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Кузю уже пора в плавучий музей переоборудовать. Жаль рядом с Авророй не станет. Зато возле Кронштадта в самый раз будет . Хоть атмосферу загаживать перестанет своими трубами
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В Североатлантическом альянсе, чтобы разогнать самолет, используют сложную, дорогостоящую и порой ненадежную катапульту.
На "Адмирале Кузнецове" применяют трамплин, и все происходит просто, как на детских горках.


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Свежую изоленту закупили?
Или старые вёсла на дюралевые менять будут?
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Х/з... Может атомный реактор воткнут, чтоб не дымило корыто.
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Это не документ моряка, а свидетельство корабельной крысы.
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С этими документами можно вдоль пляжа на надувном матрасе ПЛАВАТЬ и только
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"Не всякая птица долетит до середины Салгира"...
В основном все перепрыгивают...
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К кокозка? а карасу? там и подлодка курскъ пройдет.
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Тут бьі мнение моряка, которьій знает проблему изнутри. Ведь обьективно неизвестно создает єто им проблему или можно обойтись российскими документами.
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Po logike: esli dokumente Krim posle okupaciji, to stakim problema, esli drugoe mesto fashistkoi roSSiji, to neproblema.
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Так почему крьімские моряки не мгут обратиться в портьі россии?
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Navernoe tak i delajut, chto propisku zdelajut ne vremeno okupirovanova Krima, potom poluchajut dokumenti uze kak grazdanin fashistkoi roSSiji zdrugova mesta.
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А что должно случиться? Моряков с Крымса за борт выбросить?
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Приняла к сведению и не признает крьімские документьі после оккупации. Ну да, ничего не случилось, ведь их не обирались признавать.
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Приняла к сведению ......... это типа проявили озабоченность
А чтоб принять закон такой не один год уйдёт
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можуть і мої однокурсники кримчани -дехто демонстративно поміняли українські документи на двоголового мутанта - зараз сидять без роботи. пропонували їм працювати на південному узбережжі Північнольодовитого океану. На смішні зарплати. Ті хто має український паспорт спокійно проходять оновлення документів в Одесі, Миколаєві, Херсоні ( раз на 5 років - стандартна процедура) Єдина проблема - їдуть на роботу і з роботи через мордор. Як не дивно але кримських ватників поменшало серед моряків
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Знаю, что большая конкуренция у моряков по работе на иностранных суднах. Из стран бывшего совка на теплоход берут не больше двух человек, т к хозяева боятся что будет постоянный бунт и требования. Двух бунтарей проще в любом порту ссадить. Берут более покладистых типа филлипинцев. После аннексии Крыма, крымчан брать не хотят. Все по той же причине- скандальность.
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не правда. как правило: 4-7 человек из Украины, включая крымчан. остальные - филимоны.
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А мне рассказывал в Одессе владелец крюинговой компании, который этих моряков отправляет. И шо очень трудно обеспечить работой людей.
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Ну так и мест таких мало. Рядом с нами купил дом глав механик корабля за 300тыс долларов. О таких зароботках многие моряки только мечтают.
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не показатель, я капитан, но такие деньги тяжело скопить даже мне((
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Ньюансов я не знаю. Плавает на каком то зарубежном судне. Спокойный самодостаточный человек. А молодежь когда возвращается, так машины покупает и разбивает и опять в рейс.
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мне рассказывал владелец крюинговой компании. Он сам 25 лет плавал капитаном. Я ему верю, а вас я не знаю.
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Девушка, уважаемая, не нужно спорить, я осведомлен в этой теме лучше, чем кто либо другой, кроме моих коллег естественно, так как я.......)) Можно дальше не продолжать?
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Я не спорю, а пишу что мне рассказали. Конечно, я не осведомлена так как вы подробно. Тем более , почему вы так хорошо осведомлены , я из ваших многоточий не поняла. Вы шеф- повар на корабле?
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На счет повара это типа подкол? Я не буду тут рассказывать в какой я должности и от какого крюинга работаю. Будь человеком, подскажи, можно как то профиль отредактировать, а лучше вообще удалить учетную запись? Через фэйсбук зарегистрировался, не могу найти как удалиться?
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Просто шутка.
Насчет профиля посоветовать не могу, ничего подобного не делала. Может у админа спросить?
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давно пора глушить вату по всем юридическим процедурам!!
еще слышал, можно анулировать Украинские документы на все порты, аэропорты, вокзалы и т.д. , что б создать им проблемы и разомкнуть инфраструктуру, отрезать от всего мира экономически + закидать исками )))) пусть уже работают скорее там в МИДе!!!
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вообщем все что требует межнародного признания - например система ИКАО, межнародные грузоперевозки , банковские отделения связанные со свифт т.д. все можно заблокировать и затоптать штрафами))
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Почти все крымские моряки работают по украинским документам, которые без проблем получают в Одессе, Измаиле, Киеве, Херсоне, Николаеве и устраиваются на работу через украинские крюинговые агенства. Все имеют как паспорта Украины так и РФ, летают Симферополь - Москва и дальше в любую страну, где посадка на судно, без проблем. Особо ватные ненавидят при этом Украину, и считают, что таким способом ее дрючат.
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есть ватые которые получают две пенсии или там комнату как "выгнанцы-пепреселенцы" а халупу в Ялте сдают шоб денег зарабатывать..
эх, война это всегда мошенники и миллионы сучих потных рук, которые рвут Родину для наживы.. это проблемы на десятилетия вперед !!! будь мертва имперская недоросция. аминь аминь аминь!!
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Я говорю о моряках торгового флота, которые не нуждаются ни в пенсиях, ни в сдаче холуп у моря))
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Друг, подскажи, а с цензора учетную запись вообще удалить можно как то?? Не фига не получается.
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как пели в песТне.
эй морякъ, ты слишком долго плавал, мы тебя успели позабыть.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина сообщила Международной морской организации о недействительности выданных в оккупированном Крыму документов моряков
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