Украина сообщила Международной морской организации о недействительности выданных в оккупированном Крыму документов моряков

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Вообще-то с этой проблемой крымские мореманы сталкиваются с самого 2014 года.
Только моряки с головой ходят по украинским документам и нанимаются через украинские компании, а вот с ватными на всю голову... Ну, как всегда на рашке )))))
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20.02.14. овощ был президентом Украины и ни одного повода для "возвращения" не существовало.
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А можно было тоже самое сделать года 2-3 назад...
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Не, не выходит? Тяжело быть по пояс деревянным, да? )))))))))))
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В ГААГУ тоже "вчера" буквально заявили. Яныку предъявили. Пока это все достижения. Ждём новых ещё три года!!!
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кому интересно - читайте их выдрыги
http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=1&t=322910&start=26900
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В подразделе можно:
• получить паспорт гражданина Украины по достижению 16-летнего возраста;
• вклеить в него фотографию по достижению 25- и 45- летнего возраста;
• заменить паспорт в связи с изменением фамилии;
• восстановить утраченный и испорченный паспорт;
• подать документы для оформления загранпаспорта и проездного документа ребенка.
В случае каких-либо недоразумений или отказов со стороны работников службы, звонить:
(044) 278-50-30 (горячая линия ГТС Украины)
(044) 253-71-09 (Сектор по вопросам предотвращения и выявления коррупции)
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на то же севас форуме есть огромная и активная ветка на тему вклейки фотографий, получения украинских документов и прочего околотемного флуда
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Документы для восстановления паспорта: заявление о потере или похищении паспорта, в котором указываетсяместо, время и обстоятельства потери или похищения, составленное по определенному образцу;две (или три - в случае получения утерянного паспорта в другом подразделении службы) фотографии размером 3,5х4,5 см;свидетельство о рождении, о браке (расторжении брака) - при наличии;справка из ЖЕКа о регистрации (прописке);квитанция об уплате государственной пошлины, или документ об освобождении от уплаты;копия постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по обращению в РОВД о краже паспорта;
http://travel.tochka.net/9250-chto-delat-esli-poteryali-pasport/
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Документы для восстановления паспорта: заявление о потере или похищении паспорта, в котором указываетсяместо, время и обстоятельства потери или похищения, составленное по определенному образцу;две (или три - в случае получения утерянного паспорта в другом подразделении службы) фотографии размером 3,5х4,5 см;свидетельство о рождении, о браке (расторжении брака) - при наличии;справка из ЖЕКа о регистрации (прописке);квитанция об уплате государственной пошлины, или документ об освобождении от уплаты;копия постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по обращению в РОВД о краже паспорта;
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На "Адмирале Кузнецове" применяют трамплин, и все происходит просто, как на детских горках.
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Или старые вёсла на дюралевые менять будут?
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В основном все перепрыгивают...
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А чтоб принять закон такой не один год уйдёт
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Насчет профиля посоветовать не могу, ничего подобного не делала. Может у админа спросить?
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еще слышал, можно анулировать Украинские документы на все порты, аэропорты, вокзалы и т.д. , что б создать им проблемы и разомкнуть инфраструктуру, отрезать от всего мира экономически + закидать исками )))) пусть уже работают скорее там в МИДе!!!
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эх, война это всегда мошенники и миллионы сучих потных рук, которые рвут Родину для наживы.. это проблемы на десятилетия вперед !!! будь мертва имперская недоросция. аминь аминь аминь!!
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Вот так Украина увеличила ассортимент туалентной бумаги производства рыфы...
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эй морякъ, ты слишком долго плавал, мы тебя успели позабыть.
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