В Украине появится школьный патруль

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, Наталя Хоменко
, Аким Айратов
, Андрей Лехман
, UApatriotUA
, lvp
, RussianChuckcha
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Типа такого будет?
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Раз уж мы так хотим превратить их детство в говно ?
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надеюсь таким и останется) Ну бред же.. честное слово.
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В общем , капец я в шоке , разве что на добровольной основе как кружок ,а так ужос , ужос ужас ужос ужасный . Яга против .
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был случай в школе,я пацан ещо в классе третьем был..дежурный..две лестницы в школе и ктото решил что по одной строго вниз-ну а по другой вверх..дебилизм конечно,но ..
стоим втроём-я и двое русских..хочет спускатся восьмикласник ,ему не проблема дойти до другой лестницы-но он же русская свинья...вобщем конфликт..правда на моей стороне(к тому времени двое остальных дежурных уже здрыснули)..в итоге драка и я получаю трёхлитровой банкой с мёдом (я тоже не знаю зачем она у него была) по голове....с тех пор я понял....
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Идет алкан (А), навстречу ему пионер (П).
А: - М-мальчик, дай 12 копеек!
П: - Нету у меня!
А: - Ммальчик, т-ты пионер? Ты читал "Тимур и его команда"? Тебя учили помогать старшим? Дай дяде 12 копеек!
П: - Отстаньте, дядя. вы пьяный, ничего вам не дам!
А: Ах ты б**дский пионерчик! Вот возьму и повешу тебя на твоем халстухе!
П. (отдает салют): Всех не перевешаете! (поет): Орленок, орленок...
(*) 12 копійок - заставна ціна тари (0,5 л, 17 коп - 0,7 л.). Більшість цін на алкоголь були "некруглі" саме на ці копійки.
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Дуже багато не зрозумілого: якщо правове виховання - то хто має його забезпечувати ? Уроків правознавства вже нема ? Які повноваження патруля щодо запобігання ? Дитячі об*єднання навряд чи можуть бути самостійними (я не юрист), бо діти - не повнолітні.
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