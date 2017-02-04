EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Форум Украины(577380)
  5069  90
Теги: дети (2932) Закарпатье (1273) Нацполиция (5879) школа (1648) преступность (942)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Украине появится школьный патруль

6 февраля в 11:00 в Закарпатской области, в Корытнянской общеобразовательной школе I-III степеней, состоится церемония запуска первого и единственного в Украине детского школьного патруля Children patrol police.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Юні порошенківці ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто знает.... Может, они будут ловить пьяных судей/прокурворов на джипах / явных сепаров и не будут отпускать, как это делает полиция. Им можно, несовершеннолетние же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если они и будут кого то только обдолбленных шоколадом и карамелью первоклассников, на трехколесных велосипедах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не стоит иронизировать. Унас мандатная полиция работает в школах где то 6 лет. И родители,в том числе и я, доверяем им и не боимся елементарных драк между детьми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Библиотечную полицию не нужно. Там печальная история.

 показать весь комментарий
Ответить
 
А электрошокеры, наручники и дубинки во время дежурства будут выдавать, чтобы прививать презумпцию правоты полицейского с молодости?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не за горами школьный СИЗО и детсадовская колония.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Павлики Морозовы возвращаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наши долбодятльі властньіе уже Европу переплюнули,даже Америку,здесь видите ли школьная полиция.Вот что значит настоящая реформа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда то была легенда о Павлике Морозове, неужто реанимация?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НовЫе Пыонэры . Дружина им. Павлика Морозова

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не обманывайте. Школьников в патруле у нас много.


 показать весь комментарий
Ответить
 
В Украине не приживется, не тот менталитет.. Детишек в патрулях будут мусорами сверстники обзывать и бить после уроков...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не мой вкус. Це кацапська дівчинка за 5 років до того як пізнає вуличний секс, алкоголь і руцкій мір.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Здесь не в Алисе дело, просто время было такое, октябрята, пионерия, комсомол, все к чему-то стремились, просто ностальгия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я теж пройшов цей шлях - жовтеня- піонер-комсомолець.....бандерівець. Нема ностальгії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мене щойно прийняли, тобто примусово відправили в піонери, і тут совок сдох.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С какой радости сегодня? Всю жизнь в мае было.Я ж ещё помню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
павлики морозовы?шо,сами войска авакяна не справляются?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А школьные гаишники будут? . У нас на зебре возле школы столько нарушителей... для школьного бюджета в самый раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Создать при школе -школьное анти-коррупционное бюро и коррупции не будет. реформу так сказать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может быть , тогда будет проще организовать в школе изучение Торы ?
Раз уж мы так хотим превратить их детство в говно ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
состоится церемония запуска первого и единственного в Украине...



надеюсь таким и останется) Ну бред же.. честное слово.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дети учиться должны и получать образование. Программа в школах нешуточная. Прощелкают,а потом этим составом будут бабки выбивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Следующим шагом будет создание ясельной группы быстрого реагирования
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зря, тогда какой-то порядок в жизни был, коррупции практически не было, жаль что сейчас этого нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Че ты мелешь? В совке без взятки нельзя было сделать НИЧЕГО. Или про очереди за ВСЕМ забыл?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не писал последние года совка, а хотя бы взять 80-е года, в магазинах товара хватало, правда деликатесов не было, но по блату можно было достать, а коррупции такой как сейчас не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ложь. Может и в мегаполисах типа Москвы и Ленинграда было, но в других городах - постоянные очереди за всем. Купить сливочное масло - в 5 утра стань в очередь. Купить колбасы - будь добр отстоять час-полтора в очереди. Купить гарнитур - дай взятку в 25 руб. и, опять же, встань в очередь. Купить машину - встань в очередь. Без очередей было только совковое говно вроде сандалей и джинсов "Тиса", да джинсы Монтана, за которые нужно было отдать почти месячную зарплату инженера, как и за хорошие югославские сапоги, за которыми (ты не поверишь!), нужно было отстоять многочасовую очередь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И да, коррупции не не потому, что все были такие честные, а потому, что чиновников того времени были в руках все рычаги влияния. Причем совершенно законные. И на Куршавелях эти чиновники не отдыхали не потому, что очень родину любили, а потому, что против СССР были введены санкции, и эти самые чиновники были тупо невыездными. А вот когда Союз развалился, то "честные" чинуши вывели в зарубежные банки не один десяток лярдов зелеными.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это коррупции не было? Да одно "хлопковое дело" чего стоит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Много общался с разными людьми на тему совка, и могу уже сделать некоторые выводы. По совку воют только те, кто имел хорошую возможность воровать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нєт што би учіть дєтєй по фєнє ботать. Вот уж хунта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
фєнє ботать, семки плевать,в адидасах терки тереть в натуре....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я учился в 90х и начале 00 , кто учился у тех были сестры братья шта помнили тот ужас , ну родители на крайняк ..
В общем , капец я в шоке , разве что на добровольной основе как кружок ,а так ужос , ужос ужас ужос ужасный . Яга против .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро ПОЛИТ ИНФОРМАЦИИ с шоколадными новостями проводить начнут . Совок возвращается !
 показать весь комментарий
Ответить
 
а сам с детских лет привык что если нет-то нет..и точка..голос крови наверное..
был случай в школе,я пацан ещо в классе третьем был..дежурный..две лестницы в школе и ктото решил что по одной строго вниз-ну а по другой вверх..дебилизм конечно,но ..
стоим втроём-я и двое русских..хочет спускатся восьмикласник ,ему не проблема дойти до другой лестницы-но он же русская свинья...вобщем конфликт..правда на моей стороне(к тому времени двое остальных дежурных уже здрыснули)..в итоге драка и я получаю трёхлитровой банкой с мёдом (я тоже не знаю зачем она у него была) по голове....с тех пор я понял....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как бы мы ни тужились - нас заганяют обратно " в совок". Каждая власть хочет контролировать народ, придумывают, нет, пользуются старыми схемами. Надо придавить tv ,чтоб не вякали,чтоб морозовы "стучали" и т.д
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А их. как Зою Космодемянскую, научат хаты русских фашистов сжигать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пригадав шкілький анекдот 70-х років. Розкажу мовою оригіналу.
Идет алкан (А), навстречу ему пионер (П).
А: - М-мальчик, дай 12 копеек!
П: - Нету у меня!
А: - Ммальчик, т-ты пионер? Ты читал "Тимур и его команда"? Тебя учили помогать старшим? Дай дяде 12 копеек!
П: - Отстаньте, дядя. вы пьяный, ничего вам не дам!
А: Ах ты б**дский пионерчик! Вот возьму и повешу тебя на твоем халстухе!
П. (отдает салют): Всех не перевешаете! (поет): Орленок, орленок...
(*) 12 копійок - заставна ціна тари (0,5 л, 17 коп - 0,7 л.). Більшість цін на алкоголь були "некруглі" саме на ці копійки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пішла по лінку, хотіла більше деталей. Нічого.
Дуже багато не зрозумілого: якщо правове виховання - то хто має його забезпечувати ? Уроків правознавства вже нема ? Які повноваження патруля щодо запобігання ? Дитячі об*єднання навряд чи можуть бути самостійними (я не юрист), бо діти - не повнолітні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я теж вважаю що діти дітей можуть навчити тільки курити і пити пиво.
 показать весь комментарий
Ответить
 
враховуючи що сусіднє село Часловці мадярське і відсутність поліції взагалі, шкільна поліція у Коритнянах є дуже необхідна...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Насчет Павлика Морозова. Может кто помнит. Ярмолынци, урал влетел в школьный автобус, много раненых детей и тяжело раненых. Но мало кто знает, что это ушлепок пару месяцев до аварии летал по селу как Шумахер. А теперь вопрос, если бы его сдали ментам, сколько бы детей не стали калеками? Как себя чувствуют родители этих детей, что они не остановили дебила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не совсем понятно при чем тут Павлик Морозов?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Украине появится школьный патруль
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Orion Z, Денис Федотов 57fd6e49, Murlin Murloff, Владимир Федоренко 10c2624d, Олег Петрович ed2c8e0a, , armamagedoniks, владимир викернесов, Oljik, Иванко, Ali Hasan, Андрік, Serhios Bond, Papa Papandreus, Geo, Yevgeniy Balalaykin, Garsia UA, Teodor Darrizer, Одесса best, vad kot, Сергій Українець, Alexei Skibo, Вася Неважно, Георгий Мокрицкий, Николай Балаганов 2088d533, Андрій Польщенко, Роман Іванович, Alex Sokolov 0d8421f8, Greg Rabinovich 6cb49a48, Клиф, Илья Гуляйпольский 5914cfa3, Jancis, Sergiy Yatsenko acffbe85, слава загоровский, Vedana, olele, хахахаха, 133133, Кря-кря, Лео Кот, Serg1969, Sophia-Maria Duglass, Артур Артуров eb067f42, Глеб Жеглов 2578b002, злой крот, RussianChuckcha, Stephan Bil
 Всего на сайте: 140 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти