Глава непризнанного Приднестровья не собирается обсуждать статус региона: "Политические вопросы неуместны на сегодняшний день"

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Всего на сайте: 140 писателей
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Все потоки из/в Приднестровье проходят на 95% через Украину.
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вв путлер 2016 год.пресс-конферениция для рюсскага быдла в Москве...
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А вот этот ушлепок - улыбает)))))))))))
Бля, и у нас их уже есть - таких же клоунов, которые, почему то, не хотят ни чего обсуждать потому что слов таких не знают...
Приднестровье, вау, страна мечты... , а с другой стороны Абхазия, Осетия, Карабах и, вишенка - временно-спизженн%%%%ое у Украины...
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Решение о распаде РАБссии 27 февраля 1917 года приняли :
1)Главнокомандующий Северным Фронтом генерал-адъютант Николай Владимирович Рузский
2)Главнокомандующий Западным фронтом генерал-адъютант Алексей Ермолаевич Эвер
3)Главнококомандкющий Юго-Западным фронтом генерал-адъютант Алексей Алексеевич Брусилов
4)Главнокомандующим Румынским фронтом генерал Владимир Викторович Сахаров
5)Командующим Казачьим Фронтом Великий князь Николай Николаевич..
в ночь на 2 марта 1917 года генерал Рузский и начальник генштаба генерал Алексеев в присутствии председателя ГосДумы РАБссии Родзянко арестовали царя Николая..
Так закончилась 304 летняя позорная Ыстория РАБссии и династии Романовых-Готторбсих немцев..
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Приднестровье - это территория, которая выживает за счет жестокого контрабаса всего и вся в Европу.
Лугандон - не будет таким, он граничит только с нароссией - поэтому шансов выживания у них - минус 0,00001%, по сравнению с Приднестровьем)))
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Выдавить оттуда т.н. "миротворцев", а на самом деле русский оккупационный корпус в Молдавии, пересажать воровскую политическую элиту, ориентированную на россию. А потом уже определяться с будущим этой территории - либо принудительно вернуть молдаванам, либо дать им компенсацию в 50 млрд. дол. и через референдумы в Молдове и Украине забрать её себе. Не может такой анклав быть на границе - это же раковая опухоль и чёрная дыра.
Да, наши власти на этом десятилетиями изрядно зарабатывали - но это когда мир был. А сейчас война и сейчас это смертельная угроза в тылу у наших войск. Если 20-тыс. армия бабахнет по Одессе, а её поддержат русские войска из Крыма, то мало не покажется.
Полная блокада и выдавливать их оттуда
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