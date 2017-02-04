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Теги: Молдова (702) Приднестровье (329)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Глава непризнанного Приднестровья не собирается обсуждать статус региона: "Политические вопросы неуместны на сегодняшний день"

Так называемый президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский на собирается обсуждать статус "ПМР" и менять курс на "независимость".

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Еммм .... придністровський "Захарченко" бажає залишатися "президентом" і х...й клав на Додіка.
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Сдается мне что и Приднестровье и "Захерченко" просуществуют ровно столько сколько им позволят в Киеве.

Все потоки из/в Приднестровье проходят на 95% через Украину.
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Пропускати москалів в придністров'я це злочин.
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а ты поинтересуйся, как россия проводит ротацию своих т.н "миротворческих сил")
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хз на присутність військових інших держав має бути згода ВР. Думаю, що тут згоди немає. В будь якому випадку то злочин з 1992 року, коли там перестали воювати.
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Да уж... контрабандные потоки - они как наркотик...
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Остров Пасхи признал независимость Приднестровья,тамошние глыбы и кирпичи тоже.На острове нет жителей...
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Красносельский. неплохо устроился жокеем в приватной конюшне и не собирается не только делится своими лошадями с кем то ни было , но даже не хочет сдавать их в аренду чужому ипподрому.
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что гандон , ты там крым рашистским признавать собрался? ну вот в итоге ты свой собственный крым получил в виде приднестровского крысятника! а нам осталось признать всех вас гандоновцы Великой Румынией!!!
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Когда то давно,когда детвора была еще малая я за обеденным столом сказал своей Пиночетше : объявлю независимость и умотаю на безлюдный остров к папусам ,будешь Императрицей четверых детей и можешь тоже обьявить Незавивимость от СССр и всего мира детвора ржали что кобыла Будулая...
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Я думаю, - сказал Ипполит Красносельский, - что торг здесь неуместен!
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Понятное дело не он решает а казламордия,так-что варежку открывать ему рано
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Ай да облом Гоше Додону. . И Западу в лицо плюнул и от Рашки оплеуха. Скоро поедет в Кремль хуйлу валенок целовать
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зачем вам машина,если нет дорог...
вв путлер 2016 год.пресс-конферениция для рюсскага быдла в Москве...
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Перекройте им контрабас и через 3 месяца главаприднесторовья проведёт референдум о присоединении куда-нибудь.
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А как же мы, спирт и сигареты контробасные откуда возьмём, у нас вообще экономика рухнет
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они с лугандоном торгуют там где убивают лучших наших люде ,а тут приднестровье -тихая клоака,сам дьявол велел.
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Вполне ожидаемый ответ. Если унижаться перед эрэфией, то на тебя будут плевать ее вассалы.
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Про Додона промолчу. Посмотрим.

А вот этот ушлепок - улыбает)))))))))))
Бля, и у нас их уже есть - таких же клоунов, которые, почему то, не хотят ни чего обсуждать потому что слов таких не знают...

Приднестровье, вау, страна мечты... , а с другой стороны Абхазия, Осетия, Карабах и, вишенка - временно-спизженн%%%%ое у Украины...
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Кстати о птичках..
Решение о распаде РАБссии 27 февраля 1917 года приняли :
1)Главнокомандующий Северным Фронтом генерал-адъютант Николай Владимирович Рузский
2)Главнокомандующий Западным фронтом генерал-адъютант Алексей Ермолаевич Эвер
3)Главнококомандкющий Юго-Западным фронтом генерал-адъютант Алексей Алексеевич Брусилов
4)Главнокомандующим Румынским фронтом генерал Владимир Викторович Сахаров
5)Командующим Казачьим Фронтом Великий князь Николай Николаевич..
в ночь на 2 марта 1917 года генерал Рузский и начальник генштаба генерал Алексеев в присутствии председателя ГосДумы РАБссии Родзянко арестовали царя Николая..
Так закончилась 304 летняя позорная Ыстория РАБссии и династии Романовых-Готторбсих немцев..
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і почалось пекло під назвою комунізм з червоним терором, що триває вже 100 років -- де вбивають усіх підряд. І їх число -- десятки мілліонів простих людей...
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Всё это происки Госдепа и Английской Короны, говорят коммуняки.. :D это мы скинули царька.говорил чЛенин..
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Этот, Х, аналог продавца курятины захераста, он,типа, еще что то и говорит)))))))))

Приднестровье - это территория, которая выживает за счет жестокого контрабаса всего и вся в Европу.

Лугандон - не будет таким, он граничит только с нароссией - поэтому шансов выживания у них - минус 0,00001%, по сравнению с Приднестровьем)))
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Бугага, Додоша стелится перед кремлевскими, а их приднестровский холуй просто публично плюнул ему в харю, я балдею от этих ватных раскладов.
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Украине надо договориться с Молдовой и Румынией и наглухо перекрыть границу, включительно с воздушными коридорами. А потом готовить туда интервенцию под предлогом борьбы с контрабандой, международным наркотрафиком, организованной преступностью и бандитизмом, которые угрожают нашей национальной безопасности.
Выдавить оттуда т.н. "миротворцев", а на самом деле русский оккупационный корпус в Молдавии, пересажать воровскую политическую элиту, ориентированную на россию. А потом уже определяться с будущим этой территории - либо принудительно вернуть молдаванам, либо дать им компенсацию в 50 млрд. дол. и через референдумы в Молдове и Украине забрать её себе. Не может такой анклав быть на границе - это же раковая опухоль и чёрная дыра.
Да, наши власти на этом десятилетиями изрядно зарабатывали - но это когда мир был. А сейчас война и сейчас это смертельная угроза в тылу у наших войск. Если 20-тыс. армия бабахнет по Одессе, а её поддержат русские войска из Крыма, то мало не покажется.
Полная блокада и выдавливать их оттуда
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но, ведь не перекрыли же... не просто так . гешефт..
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Сцут, что россия тогда попрёт под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы - коридор пробивать начнёт до Одессы. И мир будет точно не на стороне Украины. Мол простые жители - 600 тыс. человек - отрезаны от внешнего мира . . .
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это сучий Больничник Будущего должен был ее делать!! только пидрило умотал на пасеку, в снбо посадил багатыреву ,а янкеля - Премьером.. вот так все и закончилось.. Майдан-1 пофукали "люби друзи"
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Я не понял? Так будет далдон выплачивать долги ПМР или уже нет?
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Не хочет бьрать для выплаты кредит под озвученный процент?
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он хочет-но должники не согласны .говорят поручитель мутный какой то.того и гляди завтра с работы слетит.для приднестровья согласиться-значит россия мигом отказывается от всех поблажек и преференций относительно них
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Правильно размазал коммунистические сопли промосковскому главе Молдовы... Не хрен заигрывать с москвабадом!!!
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Надо брать пример от румын,как они вышли на улицу во всех крупных городах и СРУЦИАЛИСТЫ сразу дали задний ход и отменили указ об амнистии госворюг. А Дидон, за 2 месяца что ночью видит во сне то он изрыгивает днем. Дидон пришел к власти путем манипуляций и обмана несчастного населения,и закончит в самом лучшем случае освистыванием..... он несчастный колобок обиженный на всех....
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Дондон собирается к Вам в гости,так что достойно встречайте дорогого прокацаписта, стелите дорожку......
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГлава непризнанного Приднестровья не собирается обсуждать статус региона: "Политические вопросы неуместны на сегодняшний день"
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