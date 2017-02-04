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Материалы по теме:  Окуповані території - Крим і Донбас
Теги: армія РФ (1226) Луганщина (991) пенсія (157) перемовини (708) Росія (4474) Донбас (4860) Донецька область (1262) Антитерористична операція (3134) Захарченко Олександр (90) Плотницький (123) нормандська четвірка (226)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия готова заменить Захарченко и Плотницкого, но требует выплачивать пенсии жителям Донбасса, отменить АТО и блокаду, - "Зеркало недели"

В ходе переговоров в "нормандском формате" Россия согласилась обсуждать замену руководства террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", но при этом выдвинула требования по пенсионному обеспечению Киевом жителей оккупированных территорий, прекращению торговой блокады и официальной отмене АТО.

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Зеркало недели и Рахманин
поют то, что им нашепчет их
владелец - Ахметка рыжий.
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Во имя светлой памяти наших бойцов, никаких переговоров с Сатаной!
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Шо за бред!?
Пусть хуйла сменят!А захерченко и так с плотвой не жильцы!
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Перестаньте сказать, но Парасюк с Сэмэном таки шо-то знают, не ???
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они знают, как громко пиз?ть и вовремя забацать себе пиар в нужном месте, не более, посмотри на их рожи, херои блин... пролезли в депутаты, реальной пользы 0. что полезного сделал семен или парася за 2 года?
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КРЕМЛЬ ТРЕБУЕТ ОТМЕНЫ БЛОКАДЫ ОРДИЛО.
ЭТО ВСЁ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОНЯТЬ КТО ПАТРИОТ УКРАИНЫ??? У КОГО БОЛИТ ЗА УКРАИНУ??? А КТО С москалями И ху***лом ЗАОДНО.
ВСЕГДА ЕСТЬ КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ ПО КОТОРЫМ НУЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ КТО ВРАГ, ПУСТЬ И ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗАМАСКИРОВАН.
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Россия готова заменить Захарченко и Плотницкого, но требует выплачивать пенсии жителям Донбасса, отменить АТО и блокаду


"..мармелад следует есть помногу, жадно горстями выгребать его из коробки, стараясь набить себе полный рот. Глаза следует придерживать пальцами."
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поддерживаю двумя руками. Плешивое хуйло пусть повесят на Спасской башне Кремля, а тогда может согласимся на переговоры.
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Альо шокоригі то кому блокада як кістка в горлі)))) З початку блокади спостерегаю як одностайно шокориговата в спайці з ольгінцями паплюжат блокуючих))))
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То де ці шокориги, язики в належне для цього місце позапхали і мовчки соплі пережовувають))))))
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а я вот жду, когда они начнут обвинять блокировщиков в смертях бойцов и мирных граждан. Видать сейчас ищут формулировку, ибо признав зависимость перемирия от торговли власти попадают в интересную ситуацию.
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Влада вже попала, але чи неусвідомлює, чи лячно визнати)))0 Влада в такій *опі)))))
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Фиг там! Многие соеосы продолжают плевать говном. Даже в этой теме!
А модер уже несколько раз тер мои комменты в которых показывалась одинаковая позиция кацапов и соевых относительно блокады.
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що? що?
кацапи змінять одних нахер нікому непотрібних довбойобів на таких самих...
а українці за це будуть платити пенсії зрадникам...
а не пішли б кацапи з такими пропозиціями нахер
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КЛАССС- меняет только на головы путина, шойгу, лаврова, чуркина, медведчука,зэка, повалий и решта утекшей сдрыснувшей швали- тока на головы- ноги и руки оставьте себе на холодец................
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такое чуство, что кремлины думает что с ними ещё кто то готов договариватса - давай окупант, плати пенсии и пособия, по законам международных прав.
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Наоборот надо усиливать блокаду, прекратить полностью ж/д перевозки, ни в коем случае не выдавать пенсии и пособия тем, кто там живет. Раз им это не нравится,значит там их вымя, значит там кащеева смерть террористов. Вот когда этих падлов прижмет вот тогда свои условия и ставить. С волками надо их языком разговаривать. А задрыгаются еще прижать! Только так, а не иначе!Там должна быть исключительно украинская власть, на другое мы не согласны!
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а что даёт блокада? - а ну да, покупает рассеиские и местные продукты - более ничего, ах да, главари за уголь не получает денги, это да - но это борьба с последствиями а не източником.
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При введені жорсткої всеосяжної блокади, Даунбас ніяка Росія не потягне,таке потворне створіння як Даунбас Рашу так на дно потягне, це не Крим))))
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Та да!
Блокада ничего не дает! Именно поэтому кремляди визжат что её нужно отменить! :D
Кстати, соевые визжат тоже самое! Какое совпадение! К чему бы это? Неужели соевые работают на кремлядей?
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Главное, что у них станет меньше денег на войну, что нам и нужно. Война очень дорогое удовольствие. Содержать 40 тыс. армию в боеготовном состоянии на позициях трудно будет даже для средней европейской страны. Любое дополнительное сокращение финансирования на эту армию могут привести к катастрофическим для нее последствиям.
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Меняйте на Захарченко и Плотницкого на Яроша, тогда АТО быстро закончится ))
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А какая нам нахер разница,кто там у них у власти?Какаятвари, ,пенсия? Они звали рашку,бросались род наши БТР ,ради нее,российской пенсии-так пусть мрази и получают там! Эти разговоры все от того,что знпют продажного Пороха, Была бы у нас президентом Грибаускайте Даля _они бы и не заикались о таеом идиотизме, яПенсии и за что,? За погибших ребят.? А сполько получают ммтпри наших погибштх? Какие пенсии у их вдов и сирот?А тарифы . С какого такие тарифы?
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кстати, чего же получаетса - если не будет платить, чует моё сердце, будет суд против кремлинов - за геноцид жителеи окупированных територии, кстати, не один приступник не хочет призноватса в сделаном, но как то суды на это ложит - кстати, ведь об оккпацыи уже есть постоновление, после которого рассея заявила - непризнаём, пофиг - заставим признать.
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С Рыжим тараканом надо кончать Еслиб не эта Ссука хер бы рашисты зашли в Украину
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Для того чтобы мы сняли блокаду, путин должен в прямом эфире на коленях попросить прощения, а потом с воплем "Украина круто" сесть на бутылку, (вроде так на руси сейчас модно прощения просить).
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Надін ридає: сашика і ігАрька, цих нЄплАхІх парнЄй з сумними очима, хочуть замінити.
А вона збиралася радіо спільне крутити, передачки для дітей пускати, пісеньки...
І ще вони для неї тверезі. О.
Про звільнення заручників (дама пику корчила, заяви робила), про свою домовленість з ними вже не згадує ?
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Тиснуть обстрілами, щоб нав'язать свої умови!
Які вчорта вибори?
Припинення вогню, кордон, відновлення нашої влади і смі!
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Все, что требует Кремль, надо делать все НАОБОРОТ. И будет победа.
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глупости. делать надо не наоборот, а только то, что правильно и выгодно. вот тогда и победа будет.
правильно будет - уничтожать вооруженные бандформирования оккупантов, а выгодно - скрупулезно, дотошно и придирчиво, под роспись ОБСЕ на копии, протоколировать преступления оккупантов, чтобы потом было с чем идти в суд.
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Ну вот и ответ на вопрос, правильна ли блокада!!!
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Антікорупційний Майдан в Румуніі переміг))) Народе зрозумійте, блокування Даунбасу це початок українського антікорупційного Майдану, вселяко підтримуємо цю святу справу))))) Боротьба за незалежну , потужну Україну триває!!!!))))
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Цікава версія. А пояснити цитату з методички подужаєш?
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А блокада - это верная тема! Смотри как заскулили казламордые! И АТО прекратится только на наших границах. До этого - смоктати оркам очень вкусную конхвету , "тузик волохатий" називаеться)))
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"В ходе переговоров в "нормандском формате" Россия согласилась обсуждать замену руководства террористических организаций "ЛНР" и "ДНР"...

О как! То есть сам факт того, что эти два клоуна не "законно избраны на референдуме" жителями лугандонии, а назначены кремлем, раша уже не отрицает...
А дальше еще интереснее: "Кремль также воспринял требования по выводу с Донбасса регулярных подразделений Вооруженных сил РФ". А как же коронное НАСТАМНЕТ и "Россия не является стороной конфликта"?
Надеюсь, что эти "данайские дары" как-то фиксируются протоколами в ходе переговоров.
Видно, что заерзали суки, как уж на сковородке. Надо дожимать тварей и ни на какие уступки не идти. Хватит с нас Минска-2.
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А дальше еще интереснее: "Кремль также воспринял требования по выводу с Донбасса регулярных подразделений Вооруженных сил РФ". А как же коронное НАСТАМНЕТ и "Россия не является стороной конфликта"?
========================
ахренть кажись скоро кирдык всей америкерашке - или это родственники в питере в больничке кипешь подняли сколько там раненых и жмуриков по дороге домой грузом 200-300 всплыло?
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а может еще и наградить этих колаборантов?....совсем охренела ращка
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нагрядят 100% круизной поездкой в лифте, как моторолу
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По-моему несколько дней неполной блокады луганодии дали больше чем все минские договорняки вместе взятые. Так держать, ребята! Блокаду нужно только усиливать, тогда может и война быстрее закончится..
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Такое впечатление, что контрабас и есть смысл этой войны...
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третий год ору об этом на цензоре. раньше за это регулярно попадал а бан.
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ясен хер маленькая контратака ВСУ и 2 летний экономический удав на парашу тут не причем, все порешал 30см кусочек отпиленной рельсы на фото. м-да я думал патриоты умнее...
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А что, такие предложения от раши были до спиленной релсы?
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вот жеж упоротые, вцепились в рельсу... объясню по пальцам: 1) офф заявление в ООН нового представителя США - Крым = Украина, заявление администрации Трампа Крым = Украина. 2) Попытка рф дернутся военщиной и жесткий облом и пиздюлина от ВСУ. 3) почти проеденый стаб и нац фонды рф, который собирался десятки лет, санкции и т.д.
Они надеялись на Трампыча, а он им сталактит в задницу
Ситуация - патовая ни силой ни политикой - перспектив нет. именно сразу после этих событий началось... А вы все про рельсы, бараны, нет слов... Вон новости почитайте, ваши ряженые блокираторы состав пустили, и электроэнергия туда идет... Такая же блокада как и с крымом была, рещили приобщится к поборам сбушников и погранцов, циничные ублюдки эти ваши семены и парасюки.
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Давай давай не циничный не пидр Мы в курсах Окромя Петручио Патриотов в Украине нет Еще Грося патриот А как же Поднаторел в патриотизме Ппродавая труселя На винницком базаре Ну еще шалман смотрящих и решал от БПП Остальные все агенты кремля Правда стецик ? Мы знаем
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Хто такая "Россия"? Это что? Часть Украины?.... Или это гребанная фашиствующая эрефия?....
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На такие "уступки" мы обязательно обязаны ответить добром и попросить что бы остаток жизни хуйла, в камеру подселили здорового, метр девяносто, ласкового, что бы на ночь пупик целовал, жирного негра, который трахает всё что шевелится. Хуйло будет благодарить, когда привыкнет.
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На такі пропозиції навіть у Жириновського дурі не вистачить.
Найкраще, що можна відповісти на подібні зехери - "Кацапи, піндуйте нахрен з подібним лайном. То все не на часі".
І починати штробити сепарам мізки - то вводити блокаду, то призупиняти Бо ми хоч і фошизти з жидобендерівцями, але готові йти на зустріч і домовлятися ... хоч по десять разів на день.
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А ху-ху не хо-хо??? А может Кацапии еще и спину медом намазать????
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ХКиїв ‏@X_Kyiv

"Макеевка. Русня развернула арту под домами на Восточном. Местные вышли и прогнали нах. На моей памяти - первый такой эпизод."



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Ага вот и вскрылась тайна минских договорняков Пети Где и х..у хорошо и ему неплохо А чо Клас даунбасской массе Деньга с Украины поступает Вату пенсиями и зарплаткой Снабжаем регулярно Торгуем Разницу от формулы (Ротердам+) ложим на карман А х..у остается только боеприпасы доставлять Такой тянитолкай в исполнении двух аморалов С пользой для себя И етот торговый маланец удивляется почему Трамп не желает с ним розгаваривать Пусть скажет спасибо Что они о его зиферах Знают Но молчат
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Ндаа совсем вата - оху-ла, видать весенние обострение.
Вот же уроды!
Сначала поджигают дом соседа, а потом ещё и требуют себе компенсацию?!
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а у нас пи----дар===ни мало?меня наши уепки интересуют-ворюги.а кто там всепропальщиками обзывают- давайте вы лавэ столько же всу положите ?писаки заепаные
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия готова заменить Захарченко и Плотницкого, но требует выплачивать пенсии жителям Донбасса, отменить АТО и блокаду, - "Зеркало недели"
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