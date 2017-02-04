Россия готова заменить Захарченко и Плотницкого, но требует выплачивать пенсии жителям Донбасса, отменить АТО и блокаду, - "Зеркало недели"

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поют то, что им нашепчет их
владелец - Ахметка рыжий.
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Пусть хуйла сменят!А захерченко и так с плотвой не жильцы!
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ЭТО ВСЁ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОНЯТЬ КТО ПАТРИОТ УКРАИНЫ??? У КОГО БОЛИТ ЗА УКРАИНУ??? А КТО С москалями И ху***лом ЗАОДНО.
ВСЕГДА ЕСТЬ КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ ПО КОТОРЫМ НУЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ КТО ВРАГ, ПУСТЬ И ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗАМАСКИРОВАН.
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"..мармелад следует есть помногу, жадно горстями выгребать его из коробки, стараясь набить себе полный рот. Глаза следует придерживать пальцами."
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А модер уже несколько раз тер мои комменты в которых показывалась одинаковая позиция кацапов и соевых относительно блокады.
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кацапи змінять одних нахер нікому непотрібних довбойобів на таких самих...
а українці за це будуть платити пенсії зрадникам...
а не пішли б кацапи з такими пропозиціями нахер
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Блокада ничего не дает! Именно поэтому кремляди визжат что её нужно отменить! :D
Кстати, соевые визжат тоже самое! Какое совпадение! К чему бы это? Неужели соевые работают на кремлядей?
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А вона збиралася радіо спільне крутити, передачки для дітей пускати, пісеньки...
І ще вони для неї тверезі. О.
Про звільнення заручників (дама пику корчила, заяви робила), про свою домовленість з ними вже не згадує ?
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Які вчорта вибори?
Припинення вогню, кордон, відновлення нашої влади і смі!
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правильно будет - уничтожать вооруженные бандформирования оккупантов, а выгодно - скрупулезно, дотошно и придирчиво, под роспись ОБСЕ на копии, протоколировать преступления оккупантов, чтобы потом было с чем идти в суд.
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О как! То есть сам факт того, что эти два клоуна не "законно избраны на референдуме" жителями лугандонии, а назначены кремлем, раша уже не отрицает...
А дальше еще интереснее: "Кремль также воспринял требования по выводу с Донбасса регулярных подразделений Вооруженных сил РФ". А как же коронное НАСТАМНЕТ и "Россия не является стороной конфликта"?
Надеюсь, что эти "данайские дары" как-то фиксируются протоколами в ходе переговоров.
Видно, что заерзали суки, как уж на сковородке. Надо дожимать тварей и ни на какие уступки не идти. Хватит с нас Минска-2.
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ахренть кажись скоро кирдык всей
америкерашке - или это родственники в питере в больничке кипешь подняли сколько там раненых и жмуриков по дороге домой грузом 200-300 всплыло?
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Они надеялись на Трампыча, а он им сталактит в задницу
Ситуация - патовая ни силой ни политикой - перспектив нет. именно сразу после этих событий началось... А вы все про рельсы, бараны, нет слов... Вон новости почитайте, ваши ряженые блокираторы состав пустили, и электроэнергия туда идет... Такая же блокада как и с крымом была, рещили приобщится к поборам сбушников и погранцов, циничные ублюдки эти ваши семены и парасюки.
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Найкраще, що можна відповісти на подібні зехери - "Кацапи, піндуйте нахрен з подібним лайном. То все не на часі".
І починати штробити сепарам мізки - то вводити блокаду, то призупиняти Бо ми хоч і фошизти з жидобендерівцями, але готові йти на зустріч і домовлятися ... хоч по десять разів на день.
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@X_Kyiv
"Макеевка. Русня развернула арту под домами на Восточном. Местные вышли и прогнали нах. На моей памяти - первый такой эпизод."
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Вот же уроды!
Сначала поджигают дом соседа, а потом ещё и требуют себе компенсацию?!
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