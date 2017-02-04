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Теги: коррупция (6918) протест (5255) Румыния (458)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Правительство Румынии решило отозвать постановление об амнистии коррупционеров после массовых протестов в стране

Румынское правительство объявило об отзыве скандального указа, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долларов).

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Жоден народ в Європі не дозволяє корупціонерам грабити державу , народ , крім народу України
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так это там у людей еще кризиса не было, и валюта в четыре раза не обесценилась
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Складно щось коментувати, коли не в темі, не знаєш подробиць та деталей. Але щиро зичу успіхів народу Румуніі успіхів, най переможуть корупціію!
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Чому влада не карає вбивць на Майдані ? Бо в Україні має відбутись Новий Майдан
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Я хочу рассказать за другое. Что же случилось ночь на 4 февраля после митинга ?
Тах вот, когда стала расходитя эта масса в 150 тысячь манифестантов, Они групировались и УБРАЛИ ВСЕ УЛИЦЫ где была манифестация. Чистота поразительная !
Вот она культура, вот оно воспитание, вот оно уважение друг к другу !!!
А то здесь есть деятели готовые всегда обозвать других когда сам в говне...
А вот она с ссылочка :
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21583456-foto-imagine-incredibila-piata-victoriei-dupa-plecare-celor-150-000-oameni-mai-curata-decat-fost-vreodata.htm

Респект Румыния !!! А нам еще надо поучиться !
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Лицезрейте... на наших глазах происходит взросление - жители становятся ГРАЖДАНАМИ


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а я хочу сказать за другое - Основные СМИ Главного Пахана Молдовы - набрали... в рот по поводу капитуляции румынских ЛеПенов.

одни Новости про заботу властей Молдовы о своем народе и разводе Пита и Джоли ... про падение их подельников в Бухарести - гробовое молчание.
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Пару раз повесить, или расстрелять кое кого, глядишь и у нас начнут за один день Майдана слышать глас народа.
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Правительство Румынии решило отозвать постановление об амнистии коррупционеров после массовых протестов в стране.
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Ну, что можно сказать. Накосячил, умей исправить. Верное решение, но думать надо было раньше, чтобы не доводить до митингов, но уж очень хотелось.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПравительство Румынии решило отозвать постановление об амнистии коррупционеров после массовых протестов в стране
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