Правительство Румынии решило отозвать постановление об амнистии коррупционеров после массовых протестов в стране.

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Тах вот, когда стала расходитя эта масса в 150 тысячь манифестантов, Они групировались и УБРАЛИ ВСЕ УЛИЦЫ где была манифестация. Чистота поразительная !
Вот она культура, вот оно воспитание, вот оно уважение друг к другу !!!
А то здесь есть деятели готовые всегда обозвать других когда сам в говне...
А вот она с ссылочка :
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21583456-foto-imagine-incredibila-piata-victoriei-dupa-plecare-celor-150-000-oameni-mai-curata-decat-fost-vreodata.htm
Респект Румыния !!! А нам еще надо поучиться !
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одни Новости про заботу властей Молдовы о своем народе и разводе Пита и Джоли ... про падение их подельников в Бухарести - гробовое молчание.
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Ну, что можно сказать. Накосячил, умей исправить. Верное решение, но думать надо было раньше, чтобы не доводить до митингов, но уж очень хотелось.
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