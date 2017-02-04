EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Форум Украины(577380)
  3650  38
Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: армия РФ (6064) обстрел (5387) ремонт (628) терроризм (19821) Климкин (1122) Авдеевка (1043)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Террористы обстреливают Авдеевку во время ремонтных работ: это все, что вам нужно знать о Кремле, - Климкин

Пророссийские боевики обстреливают Авдеевку (Донецкая область) во время ремонтных работ.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ответ орка.
Вот именно поэтому должен быть принят закон о лишении гражданства (сразу со всеми родственниками) и принудительной депортации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гиви линяет от нас по частям..
(Гиви стал правой рукой Моторолы)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Исходя из психоанализа, моторола был безмозглый, а гиви взял что то чужое...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Климкина тесть - герой "русской весны" в Крыму и Путлером награждён орденом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все правильно, плюсую, только цитата примерно от 19-20 августа 2014. Насколько я понял по ссылкам в Гугле, это Фейсбук, но проверить не могу, ибо своего аккаунта в Фейсбуке нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хм... а Жебривский доказывает, что все работает в штатном режиме. Кому верить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому угодно. Тока- не Жебривскому. Он позавчера заявил. что наши готовы через 2(две) недели уже на границе с Рашкой стоять. Вот так и заявил! Потом, правда, скорректировал: "Если Россия не вмешается"(с).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
каббилла вже заявила, що її не так зрозуміли, а як її, блядіну, розуміти не пояснила
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
це ще раз підтвержує, що БПП - це блок політичних повій.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пусть Юльке пожалуется, а она трампу шепнет в туалете...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как же так, Авдеевка и без Климкина.
Это не серьезно! (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Алексей Заводюк

Смотрю по телевизору новости. Режет уши от слов ведущей «пророссийские боевики». Показывают прямую речь Мотузянника, который прямым текстом говорит «российские оккупационные войска», а ведущая опять за свое «пророссийские боевики». В общем, переключил я телеканал, а для себя решил, журналистов, которые продолжают использовать термин «пророссийские боевики» - считать умственно отсталыми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Клмкин - этнический кацап и уроженец козляндского Курска, женатый на дочке лауреата ордена Хуйла В.В. "За возвращение Крыма", офицера армии Козломордии в оккупированной части Украины. Это все, что нужно знать о соево-какавовой власти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помню, как его спросили после референдума в Голландии, на котором Украину прокатили: "А что вы сделали для Украины"? Он ответил:"Всё, что мог - на лисапеде прокатился".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацаПсинским танцорам не Фаберже мешают,а тупая башка набитая опилками Винни-Пуха....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Каблуки ты сменила на берцы": Видео посвящается всем девушкам, которые защищают наше небо, нашу землю...
http://abzats.info/u9bzu57u2vdb
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Каблуки ты сменила на берцы": Видео посвящается всем девушкам, которые защищают наше небо, нашу землю...
http://abzats.info/u9bzu57u2vdb
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ирина Хакамада : без Белоруси РАБссия проживёт,но будет тяжело...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как бы намекает, что это ещё не тяжело, тяжело только впереди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РАБссия обречена пройти путь Февраля 1917 года.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що за долбойоб на цензорі пише проросійські боєвики? Де таких дебілів набираєте? Там є війна росії проти України і війська російські і зброя російська - передайте це своїм дебілам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пацаки реально тормоза.Фекальный сталокмит,чи як его,это прорыв в медицине!Теперь,на домах престарелых,можно экономиь!А шо экономим,то наше,БРАТВА
 показать весь комментарий
Ответить
 
у кацапів клятих так на роду намалевано, вбивати та калічити людей... смерть клятим расіянам !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Служба безпеки України опублікувала телефонні розмови колишнього голови т.зв. народної ради "ДНР" Андрія Пургіна та депутата фейкової народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що терористи ведуть обстріли підконтрольних українській владі територій з житлових кварталів Донецька, передає прес-служба СБУ.

"Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні прес-служби.
https://www.youtube.com/watch?v=gAj1nLFIggs
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаво, хто ремонтує? Якщо даунецька бригада, то можна і постріляти.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныТеррористы обстреливают Авдеевку во время ремонтных работ: это все, что вам нужно знать о Кремле, - Климкин
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Orion Z, Денис Федотов 57fd6e49, Murlin Murloff, Владимир Федоренко 10c2624d, Олег Петрович ed2c8e0a, , armamagedoniks, владимир викернесов, Oljik, Иванко, Ali Hasan, Андрік, Serhios Bond, Papa Papandreus, Geo, Yevgeniy Balalaykin, Garsia UA, Teodor Darrizer, Одесса best, vad kot, Сергій Українець, Alexei Skibo, Вася Неважно, Георгий Мокрицкий, Николай Балаганов 2088d533, Андрій Польщенко, Роман Іванович, Alex Sokolov 0d8421f8, Greg Rabinovich 6cb49a48, Клиф, Илья Гуляйпольский 5914cfa3, Jancis, Sergiy Yatsenko acffbe85, слава загоровский, Vedana, olele, хахахаха, 133133, Кря-кря, Лео Кот, Serg1969, Sophia-Maria Duglass, Артур Артуров eb067f42, Глеб Жеглов 2578b002, злой крот, RussianChuckcha, Stephan Bil
 Всего на сайте: 140 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти