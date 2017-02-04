Террористы обстреливают Авдеевку во время ремонтных работ: это все, что вам нужно знать о Кремле, - Климкин

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Вот именно поэтому должен быть принят закон о лишении гражданства (сразу со всеми родственниками) и принудительной депортации.
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(Гиви стал правой рукой Моторолы)
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Это не серьезно! (с)
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Смотрю по телевизору новости. Режет уши от слов ведущей «пророссийские боевики». Показывают прямую речь Мотузянника, который прямым текстом говорит «российские оккупационные войска», а ведущая опять за свое «пророссийские боевики». В общем, переключил я телеканал, а для себя решил, журналистов, которые продолжают использовать термин «пророссийские боевики» - считать умственно отсталыми.
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http://abzats.info/u9bzu57u2vdb
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http://abzats.info/u9bzu57u2vdb
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112 - Жители Авдеевки
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"Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні прес-служби.
https://www.youtube.com/watch?v=gAj1nLFIggs
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