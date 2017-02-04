"В Авдеевке в штатном режиме работают управления казначейства, "Укрпочта", больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтровальная станция", - Жебривский

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Недавно закончилась осада Алеппо, из 2,5 млн. населения которого, там не осталось почти никого. Если кто не в курсе, то религиозный конфликт, отягощённый рискованными экономическими маневрами ныне «самого тяжело больного человека в мире» Асада, вылились в массовые протесты сирийских суннитов. Сам Башар, будучи алавитом, вместе со своими единоверцами, не очень любит суннитов и потому, решил устроить в Алеппо акцию устрашения. Этот замечательный дядя, с длинной шеей, дал команду сломить дух сопротивления. Для этого выловили 200 человек местных, казнили, а их тела, вопреки мусульманским обычаям, публично сбросили в реку. Такие замечательные методы, должны были пробудить у жителей Алеппо просто невыносимую любовь к Асаду, но не побудили. Впрочем, такая смелая импровизация очень приглянулась низкорослому деятелю с босой головой, постоянно живущему то в Кремле, то в Сочи. Он и сам давал подобные команды своим войскам в Чечне. Там казненных привязывали к автомобилям или БТРам и так волочили их через населенные пункты, чтобы местное население проникалось любовью к Путину. Не все, но часть населения, во главе с академиком, генералом и героем России, оценили эти упражнения и залюбили нацлидера нещадно.
Однако же, в Алеппо народ поднялся на борьбу и тут Владимвладимыч, показал свой фирменный почерк, наблюдаемый нынче в Авдеевке. Он решил, что мирное население нужно повергнуть в ужас ковровыми бомбардировками, а потом - согнать его с мест, чтобы они разносили весть об этом ужасе везде, где остановятся. Первая часть мероприятия, выполняется массированными обстрелами и бомбардировками, просто по площадям жилого сектора. Понятно, что население будет прятаться в подвалы и в какой-то момент, самыми ценными объектами инфраструктуры, станут больницы, ибо ранения идут сплошным потоком. В момент, когда принимается решение о том, что население достаточно запугано, его надо согнать с места. Для этого, наносятся точные удары именно по больницам, а подвалы рушатся бетонобойными бомбами.
Этот нехитрый почерк, в Авдеевке выглядит еще более показательно. Поскольку за Авдеевкой имеется надежный тыл, с больницами и прочей инфраструктурой, то ключевым объектом атак стал завод коксохим, через инфраструктуру которого весь город получает тепло, воду и электричество. Если остановить завод, то город просто замерзнет, в двадцатиградусный мороз. Собственно говоря, это и было сделано. У Путина решили сеять хаос и панику, обязанную исходить от бегущих жителей города.
Но ситуация оказалась не такой как в Сирии. Украина - не Сирия и такие номера не проходят гладко, тем более - сейчас. Вместо паники, окрестные города стали напралять в Авдеевку помощь и готовить места для приема авдеевцев. Это - совсем другая ситуация. Принимающие беженцев люди, исполняются не страхом, но ненавистью к оккупантам и к россиянам вообще.
И вот на этом фоне, интересна реакция знаковых фигур, которые так или иначе, заполняют собою медийное пространство. В первую очередь, интересна реакция Рината Леонидовича Гудка, известного автора тезиса «услышьте Бабас». Этот филантроп гоняет на оккупированные территории колонны «гуманитарной помощи», из-за чего уже возникало несколько крупных скандалов и даже известные любители блокировать конвои, блокировали их под телекамеры и микрофоны журналистов. Правда сейчас, они блокируют другие мероприятия, а конвои как ездили, так и ездят. Так вот, колонны «гуманитарки» от Рината Гудка, как-то не очень доехали до Авдеевки, хотя завод коксохим - собственность этого самого Рината. Тут его можно понять, ведь ситуация действительно критическая и впихнуть «гуманитарку» в торговые сети Авдеевки просто не получится. А что же это за «гуманитарка», если за нее некому платить? И потом, жители Авдеевки могут не понять, как пользоваться швейцарскими полевыми радиостанциями с закрытыми каналами связи, являющимися неотъемлемой частью Ринатовской «помощи». Наверняка в самом Донецке есть люди, которым позарез нужны эти радиостанции, а в Авдеевку везти все это - нет смысла.
Как-то наглухо заткнулась некто Гадя, которая совсем недавно, на Крещение, продемонстрировала свои обнаженные телеса в ополонке. По ней видно, что от постоянных и продолжительных головдовок, она явно стала опухать. Короче говоря, как только начались массированные артиллерийские обстрелы нашей территории, ни сама Гадя, ни ее неудержимая, с унылой фотограффией сеструха, ни ее мама, ставшая медийной звездой, не замечены в комментариях ситуации. Что характерно, до этого момента, их дрыном нельзя было выбить из телевизора, особенно - сеструху, которая вообще ничем не знаменита, кроме вида печального спаниэля и тупых выражений. И тут, то ли они в телек перестали пролазить, то ли опять что-то крепкое дегустируют. В любом случае, хотелось бы посмотреть на то, что Гадя не рассмотрела в боевиках черта, что там -нормальные ребята и что «мышыбратья» и прочее. Наверняка она понимает, что если бы такие речи толкнуть сегодня в Авдеевке, то местные жители ей скажут «много спасибо».
Так же пропала барышня с распрямленной косой, которая дала путевку в жизнь Гаде, ее сеструхе, маме и массовке, которая вокруг них вьется. Говорят, что в этот ответственный момент, она отважно ринулась в Штаты на благотворительный ужин. И то сказать, слетать через океан, чтобы пожрать - самое время. А ведь могла бы тряхнуть крашенной гривой и рассказать о том, что главный враг не в Москве, а в Киеве, что власть специально не хочет заканчивать войну и прочие нужные вещи. А в конце, могла бы рассказать о том, что только ей под силу помирить русских и украинцев, которых кто-то поссорил. Желательно, чтобы она толкнула речь в Песках или Светлодарске. Там бы ее внимательно выслушали и что-то подсказывает, что заглавное фото было бы для нее - недостижимой мечтой. Пинком бы она не отделалась.
О блокировщиках уже просто нет смысла повторяться, вот шайка депутатствующего элемента, не прониклась возникшей ситуацией. Им плевать на то, что сейчас происходит на фронте. В самом деле, не прерывать же «каникулы» и лететь с Бали, Гоа и Канар только потому, что куда-то что-то прилетает, а по Бамбасу вслух говорят о том, что Москва пообещала применять авиацию и ракеты, а через границу, сплошным потоком идут регулярные части ВС РФ. Ведь за все уже заплачено. Тепло, океан, белый песок, жрачка от пуза, девки, вечерние дискотеки, а тут - Авдеевка! Какой нормальный депутат бросит все это, чтобы ехать в холодный Киев или того хуже - тянуться в сторону Авдеевки. Короче говоря, у них под экваториальным солнцем, полностью расплавилось чувство самосохранения. Потом они приедут и будут до хрипоты орать нечто подобное: Скотиняки, голосуйте за меня! А пока, песок, прозрачная водичка, кораллы и разноцветные рыбки.
Что характерно, даже некто депутат Выколуп, на пару часов мотнулся в Авдеевку. Бывший регионал даже согласовал с русскими прекращение обстрелов, на время своего приезда. Даже он чувствует, что это - его электоральная база и если он туда не явится, то люди не только не изберут, но возможно приедут лично сказать «спасибо». Нестор Шухрич в курсе. Ему как-то в Одессе наговорили спасибо прямо по лицу, а вчера, за спасибо, сгорел его дом в пригороде Киева. Так что Выколуп решил там засветиться.
Короче говоря, всем, кто через неделю станет драть глотку о том, что «только мы можем спасти», следует задать один простой вопрос о том, где они были в эти дни, когда на фронте валит самый крупный калибр, когда мирные жители мечутся в поисках убежища, и когда все вменяемые люди включились в помощь фронту и беженцам. Как говорится: дорога ложка к обеду. Сейчас, каждый из таких персонажей, складывает свою истинную цену.
Посему, когда эта публика загорит, наплавается, сорвет глотки в караоке барах, утомится от знойных девочек и мальчиков, нажрется на благотворительных обедах и ужинах, наголодается и надегустируется и станет рассказывать о том, что только они могут найти выход из тяжелейшей ситуации, то знайте: они его уже нашли и даже уже вышли. Они нашли как богатеть, развлекаться или просто прикалываться в то время, когда надо бы работать круглые сутки и делать то, что именно ты можешь сделать прямо здесь и сейчас. Но каникулы есть - каникулы. Между прочим, депутаты себе снова повысили зарплату за невыносимо тяжелы, изнурительный и главное - опасный труд, который они прямо сейчас трудят в далеких и жарких местах в пятизвездочных отелях, на ВИП яхтах и чартерных самолетах. Там они болеют душой за наших военных на фронте, за наших гражданских под обстрелами и вообще - об Украине. Просто всмотритесь в их загорелые и отожравшиеся хари, когда при открытии сессии ВР они будут петь Гимн Украины.
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(фото, видео-шок + комментарии хунты).
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додуматься что эта "сосулька" растаёт и заливает их двор - мозгов нет))
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Волонтери пишуть - В Авдіївку,за дурняком,з"їджаються із всієї округи!! Ні якого контролю. На дурняк гребуть,скільки можуть донести.. І так кожний день!!!
Я Б НЕ ГОДУВАЛА, Й НІЧОГО НЕ ПРИСИЛАЛА !!!
УКРАЇНЦІВ ТАМ ВЖЕ ТРИ РОКИ ЯК НЕМАЄ !!! Українці давно евокуювалися, а це нащадеи переселених московитів після голодомору.
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Всё остальное - ерунда .
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http://goruzont.blogspot.com/2017/02/blog-post_826.html
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Почта не работает.
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Авдеевка жива-здорова??? Все дынырывские ветераны накормлены, напоены? все их самки "путинвведи" - прибарахленные халявой, 50 грн. на телефон все получили???
Все заткнули свою совесть?
Люди, вы дурак??????
А мне интересно а где , ......, в Авдеевке хоть одна ахметовская фура???????????????
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