Латвия построила уже 23 км забора на границе с Россией

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Об этом сообщает издание Life, публикуя соответствующую видеозапись. На ней видно, что действиями дворников руководит бригадир, который приказывает им не увозить снег, а сажать деревья. Работники втыкают в снег ветки, чтобы сугроб стал похож на кусты. Ранее один из жителей района Гольяново пожаловался на городском портале на плохую уборку улиц. Через несколько дней местная управа ответила жителю, что ситуация урегулирована и прислала ему фотографию этой самой кучи с ветками. На прошлой неделе в интернете обсуждали снегоуборочные машины в столице, которые лишь имитировали свою работу. Управа не закупила щетки и заставила водителей ездить по дворам, чтобы их работу зафиксировала система ГЛОНАСС.http://echo.msk.ru/news/1922166-echo.html
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Достаточно представить, что Питер - не ближний свет, а между Авдеевкой и северной столицей РФ, есть целая цепочка военных госпиталей в самом Донбассе, Ростовской области и прилегающих областях РФ, то становится понятным масштаб мероприятия. Очевидно, что до Питера доходят самые тяжелые случаи. Все, что легче - забило палаты упомянутых выше госпиталей. Наверняка есть формулы, по которым военные медики могут высчитать объем потерь по ранению, зная примерное количество самых тяжелых, а оттуда - размер безвозвратных потерь (убитых и разорванных в пыль).
Зная порядок цифр потерь, можно посчитать и количество введенных войск регулярной армии РФ. Это к тому, что вопрос о том, бросит ли Путин в топку кадровую армию - снят. Он ее бросил и ее сейчас методично сжигают. Между прочим, кто-то из российских военных, сделал ошибку предположив, что подключение к обстрелам крупнокалиберной реактивной артиллерии, может коренным образом изменить ситуацию. Она уже начала меняться, но немного не так, как предполагали специалисты из-за паребрика. Наша артиллерия уже достаточно сильно удивила противника, и у нас есть данные о том, что это удивление было не самым большим. Оно будет более глубоким и незабываемым. Специалисты, способные удивить кого угодно, уже где-то располагаются в удобных местах. Так что российские туристы поедут домой еще быстрее и более крупными и несомненно, хорошо организованными группами.
Но дело в том, что небольшая часть российских военных, которых никак нельзя заподозрить в любви к Украине или чем-то подобном, понимают простую истину: такие дозированные переброски российских войск, приводят к нарастающим потерям, а как следствие, потере стойкости подразделений. Еще какое-то время они понаблюдают количество их убитых сослуживцев, и ситуация может сильно измениться. До нас доходят слухи о том, что российские военные уже ропщут о том, что-либо надо выходить из Донбасса, либо проводить широкомасштабную операцию с авиацией, ракетами и прочим, а вот такую отпускную практику - пора прекращать, ибо она уже показала свою бесполезность. Она работала в 2014 году, и то - не так, чтобы блестяще, а сейчас это выглядит как намеренное вырезание армии, в угоду спецслужбам или другим силовым структурам.
В связи с этим, вчера в РФ произошла очередная внезапная чистка людей в погонах. Пишут о том, что Путин внезапно и единовременно уволил полтора десятка высших офицеров различных силовых ведомств. Поскольку борьбы с коррупцией в России нет, а преступность уже давно срослась с правоохранительными и любыми властными структурами, то такое массовое увольнение трактуется исключительно политическими мотивами. Конспирологи утверждают, что был раскрыт очередной заговор против Путина. Но тут нет ничего удивительно, ибо все большему количеству людей у кормушки, становится понятна простая истина: этот мудак погубит себя, но самое главное - испортит устройство их кормушки.
Большинство экспертов сходятся на том, что быдлоподобное население РФ, уже не способно повлиять на ситуацию, а уж тем более - изменить ее. По этой причине, единственным способом остановить Россию от сползания в пропасть, остается переворот.
Но вот что интересно. Если такое произойдет, то неизбежно возникнет цепочка событий, которая прямо коснется тех, кто громче всех топил за Путина. Новая власть просто обязана заявить о том, что Путин - преступник и его банда обворовала всю страну, поэтому все так плохо. При том, что телек перестанет петь осанны Путину, публика вдруг поймет, что до этого момента, она дружно вылепливала двуглавого петуха из навоза и таки вылепила его.
Они просто посмотрят на себя глазами постороннего наблюдателя и поймут, насколько ублюдочно выглядят и в каких скотов они превратились и тогда, никто не захочет брать вину на себя, но будут искать крайних. Именно крайние будут виноваты в том, что они стали законченными скотами, а дальше будет все как обычно. Только вчера молились и присягали царю-батюшке, а завтра - шлепнули его в подвале, вместе с выводком. Потом - рыдали только от вида кепки вождя и учителя и самого верного его друга, и соратника - Лаврентия. Но как только вождь и учитель перестал биться в агонии, посреди лужи собственной мочи, друга Лаврентия все так же привычно шлепнули в подвале.
История повторяется и те, кто сейчас набивает себе на ягодицах тату Путина, а тем более те, кто занимал должности первых или главных его холуев, завтра узнают истинные традиции своего населения и не выдуманные, а реальные скрепы, которые не отпускают их уже столетия. Есть мнение, что сразу за ликвидацией Путина, Россия перестанет мечтать о футболе и хоккее, ибо публичные казни станут самым любимым зрелищем. Судя по тому, что россияне творят на оккупированных территориях Украины и Сирии, эти казни будут иметь мало общего с казнями китайскими. Исконные казни были другими - колесование, четвертование, вырывание ноздрей, заливание свинца в горло и много других чудесных обычаев.
И вот что важно. Вся эта красота начнется не с того, что кто-то туго затянет шарф на шее Путина или сделает ему харакири в стиле Муамара. Это уже началось под Авдеевкой, просто россияне этого еще не поняли. Они уже ощутили, что концепция изменилась, но вот чем это кончится - еще нет. Ну что же, будет еще один большой сюрприз для всех россиян и для тех - которые, и для тех - которых.
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